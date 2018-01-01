2018’de akıl sağlığı için Akdeniz Diyeti

Sağlık daha da önemli hale geldi. Ne mutlu Ege’de yaşayanlara ki, dünyanın Akdeniz Diyeti mucizesinin peşine düştüğü bir zamanda, böyle beslenme alışkanlığının tam merkezinde yaşıyoruz.

Tabii, sadece vücut sağlığı yetmez. Akıl sağlının da yerinde olması gerekir. Öbür türlüsü hem hastaya, hem de yakınlarına eziyet oluyor.



EGELİLERE MÜJDE

Neyse ki, Egelilere müjdeler olsun. Son araştırmalar akıl sağlığının ilacının da ‘Akdeniz Diyeti’ olduğunu ortaya çıkardı. Hem öyle ufak, tefek bir araştırma değil. Tam 40 ülkede 55 yaşın üzerinde 27 bin katılımcıyla yapılan ve 5 yıl süren bir çalışma sonucu çıktı bu rapor. Kanada’daki McMaster Üniversitesi’nin araştırmasına göre doğru beslenen insanlarda; düşünme ve karar vermenin azalması, Alzheimer, hafıza kaybı gibi zihinsel yeteneklerin gerileme riski, kötü beslenme alışkanlıkları olanlara göre yüzde 24 daha az.

Araştırma başlarken; kalp, diyabet, felç, tansiyon gibi hastalıkları olan 27 bin katılımcının düşünme ve hafıza becerileri test edilmiş. İki yıl sonra aynı testler tekrarlanmış. Beşinci yılın sonunda yine aynı testler yapılmış. Bu testler yapılırken ayrıca katılımcılara beslenme alışkınlarına göre de puanlar verilmiş. Sebze, meyve, kuruyemiş gibi alışkanlıkları olanlara daha yüksek puan, kızartma ağırlıklı beslenenlere daha düşük puan verilmişi. Sonuç ise çok etkileyici olmuş. Doğru beslenenlerde hafıza kaybı ve zihinsel rahatsızlıkların diğer gruba göre çok daha az olduğu görülmüş.



BEYNE ETKİSİ BÜYÜK

Araştırmayı değerlendiren bilim adamları, “Beslenmenin zihin için önemli olduğunu tahmin ediyorduk, ama beyni bu kadar etkilediğini düşünmüyorduk” demiş. Aynı bilim adamları doğru beslenmeyi ise bol meyve, bol sebze, bol balık, kuru yemiş, orta karar alkol ve çok az kırmız etten oluşan Akdeniz Diyeti olarak tarif ediyor.

Masalarında radikadan, şevketi bostana, turp otundan, cibeze bin bir çeşit otun eksik olmadığı, enginarıyla, zeytinyağlı yemekleriyle her gün ayrı bir sağlık şöleni yaratan, sardalyadan, çipura ve barbuna kadar her keseye göre balığı olan incir, üzüm, mandalina, portakalıyla vitamin depolayan Egeliler için Akdeniz Diyeti zaten normal bir yaşam tarzı. Bundan iyisi arasan bulunmaz.

Başta söylediğimiz gibi... Sadece vücut sağlığı yetmez. Kafa sağlığının da iyi olması gerekir. Durum böyle olunca, ister 2018 gelsin, ister 2019... Kim korkar yaşlılıktan.

Sağlıklı, mutlu, huzur dolu bir yıl dileğiyle.