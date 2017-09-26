Twitter'da onaylı hesap nasıl alınır?

Twitter'da onaylı hesap nasıl alınacağına dair daha önce bir yazı kaleme almıştım; ancak halen bu konuda bana sıkça soru geldiğinden tekrar aynı konunun altını çizmekte yarar görüyorum.

Aslında Twitter'da onaylanmış hesap sahibi olmak tam olarak sizin elinizde olan bir şey değil. Eğer kriterleri karşılıyor ve de Twitter'ın onayından geçerseniz mavi tiki hesabınızın hemen yanı başında görebiliyorsunuz.

Peki Twitter'da onaylı hesap sahibi olmak için ne yapmak gerekiyor?

Sektörden arkadaşım Özgür Çetin'in kaleme aldığı yazıya göz atalım:



Öncelikle onaylı hesap olmanız için belli bir konuda düzenli içerik paylaşıyor olmanız gerekiyor. Yani ayda yılda bir Twitter kullanıyorsanız pek şansınız yok. Düzenli ve nitelikli içerikler paylaşıyor olmanız birinci şart. Ayrıca spesifik bir konuda paylaşım yapıyor olmanız şansınızı artıracak bir diğer önemli faktör. Twitter hangi hesapların onaylanabileceği ile ilgili şu bilgiyi veriyor: Genel olarak bu hesaplar müzik, oyunculuk, moda, hükümet, politika, din, gazetecilik, medya, spor, iş dünyası ve diğer temel ilgi alanlarına mensup kullanıcılar tarafından kullanılır.

Diyelim ki yukarıdaki şartları taşıdığınıza inanıyorsunuz. Şimdi ikinci adıma geçebilirsiniz. Bunun için hesabınızın aşağıdaki özellikleri taşıyor olması gerekiyor: Onaylanmış bir telefon numarası, Onaylanmış bir e-posta adresi, Kişisel bilgiler, bir profil fotoğrafı, bir başlık fotoğrafı, bir doğum günü, bir web sitesi ve Tweet gizlilik ayarlarında Tweetlerin herkese açık olarak ayarlanmış olması.

Bu arada sadece bireysel değil kurumsal hesaplar da onaylı olabiliyor. Onlar için de bu tarz başvuruda bulunabiliyorsunuz.





İkinci maddeyi de tamamladıysanız şimdi üçüncü bir madde bizi bekliyor. Bu da form doldurmak. https://verification.twitter.com/welcome adresine girdiğinizde (Twitter hesabınıza daha önceden girdiğinizi varsayıyorum) sizden aktif hesabınızla ilgili formu doldurmanız istenecek. Eğer hesabınızda yukarıda adımları doğru bir şekilde yaptıysanız bu forma ulaşabiliyorsunuz. Eğer yapmadıysanız (doğum tarihi, telefon bilgisi vs gib) bunları tamamlamanız isteniyor.

Ben onaylı hesap için 2 kez başvuruda bulundum. İkincide hesabın bana ait olduğunu ispatlamak için (selimozturk) ehliyetimi belge olarak yükledim. Ancak ilk seferinde onay alamadım. İkinci başvuruda biraz sitemkar bir yazı yazdım (hesabı neden onaylanması gerektiğini açıklamanız isteniyor formda). Ayrıca bu sitemkar yazıyı İngilizce olarak hazırladım. Sanırım biraz sitemkar yazmam, bir de İngilizce hazırlamam faydalı oldu. İkinci denememde onaylı hesap olabildim.

Bu arada onay alamadığınız zaman tekrar başvurmak için biraz zaman geçmesi gerekiyor. Yanlış hatırlamıyorsam bu süre 15 gün. Yani bir kere red yanıtı alınca 15 gün içinde tekrar başvuramıyorsunuz. Bu süre geçince onaylı hesap için tekrar başvurabiliyorsunuz.

Onaylı hesap olmak güzel ve eğlenceli. Takipçi sayınız biraz daha hızlı artmaya başlıyor. Aynı zamanda Tweetlerinizin beğenileri ve retweet sayıları da artıyor. Elbette kaliteli içerikler paylaşmaya devam etmeniz gerekiyor.