Teknoloji dünyasında doğru sandığımız yanlışlar

Instagram'da hikayelerinize bakanların en tepesinde yer alanlar profilinize gizli gizli bakanlar mı? Whatsapp'tan birini engellediğinizde gerçekten size artık yazamaz mı? Telefonunuz %100 şarj olduğunda fişi çekmezsek telefona ne olur? Bugün teknoloji dünyasında doğru sandığımız yanlışları mercek altına alıyoruz!

Bilgisayarları her gün işimiz bitince kapatmalıyız

Yanlış. Bilgisayarınızı her gün kapatmayın. Doğru bilinen yanlışlardan biridir. Olumsuz yanı sürekli açık kalan bir bilgisayar fazla enerji tüketmesini yanı sıra daha fazla ısınır.

Megapiksel değeri yüksek olan telefon daha kaliteli fotoğraf çeker

Yanlış. 8MP'lik bir kamera ile 12 MP'lik bir kamera arasında çok az bir fark bulunmaktadır. Telefonun kamerasını kalitesini MegaPiksel'i değil kullandığı lens başta olmak üzere diğer etkenler belirlemektedir.

Chrome'da gizli pencere açınca kimse hangi sitelere girdiğinizi göremez

Yanlış. Bu da ciddi bir yanılgı. Tarayıcınızın gizli modunda internet sitelerinde gezdiğinizde yalnızca sizin arama geçmişiniz ve çerez bilgileriniz aktif olarak kayıt edilmez.

iPad şarj adaptörü ile iPhone'ları şarj etmek zararlıdır

Yanlış. İşin aslında her iki cihazda aynı sarj kablosunu kullanır. Buna Android cihazların benzer sarj kablosu kullanmasını örnek gösterebiliriz.

iPad şarj adaptörüyle iPhone'lar daha hızlı şarj olur

Doğru. Telefonunuzun batarya süresini iPad adaptörü ile şarj ederek iki kat hızlı şarj edebilirsiniz.





Macbook'lara yani MacOS işletim sistemini kullanan Apple cihazlara virüs bulaşmaz

Yanlış. MacOS işletim sistemine de virüs bulaşıyor tabii ki. Ancak en çok kullanılan işletim sisteminin Windows olmasından dolayı hacker'lar daha çok Windows işletim sistemine yöneliyor. Windows'ta daha fazla virüsün yer almasından dolayı insanlar MacOS'ta virüsün olmadığını düşünüyor.

Telefonunuz %100 şarj olduğunda fişten çekmemek cihaza zarar verir

Yanlış. Telefonlar artık lithium-ion adlı sistemi kullanıyor. Bu sistem sayesinde telefonunuzun sarjı dolduğunda sarj cihazı prize takılı olsa da sarj dolmaz.

Telefonun şarjının tamamen bitmesini beklemeden yeniden şarj etmek zararlıdır

Yanlış. Bu da lithium-ion sistemi ile ilgili doğru bilinen yanlışlardan biridir. Herhangi bir zararı yoktur.

iPhone’ların batarya ömürleri, kapatılan uygulamalarla uzar

Yanlış. iPhone‘da açıldıktan sonra kapatılan uygulamaların varlığı yalnızca, şarjın azalmasına ve içinizin rahat olmamasına neden oluyor. Şarj ile ilgili bir probleminiz olmadığı takdirde, acele bir biçimde uygulamaları kapatmanıza lüzum yok.





Telefonların sinyal göstergesi sinyalin gücünü gösterir

Yanlış. Cihazlarda bulunan sinyal göstergesinin dolu olması, cihazın tam olarak çektiği ve yüksek performansta çalışabileceğini yansıtmaz. Sinyal azken, telefonun yeteri düzeyde çalışamayacağı, sinyal fazla iken, her yere arama yapılabileceği düşüncesi bütünüyle gerçeği yansıtmıyor. Baz istasyonuna yakınlık-uzaklık bu bağlamda kilit rolü oynuyor.

Bilgisayarı kapatmak yerine uyku moduna almak faydalıdır

Yanlış. Bilgisayarınızın tüm programların kapatılması suretiyle dinlenmesi gerekir. Bir zorunluluktan ziyade, bir ihtiyaç olarak gözüken söz konusu tercihin, bilgisayarın ömrüne yaptığı katkı yadsınamaz.

Telefonlar uçak modundayken daha hızlı şarj olur

Doğru. Telefonunuz pek çok özelliğini kullanmadığından telefonu uçuş moduna alıp şarja takarsanız 50 kat daha hızlı şarj olur.





Whatsapp'ta bir kişiyi engellediğinizde size Whatsapp'tan asla ulaşamaz

Yanlış. Whatsapp hesabını silip yeni bir hesap açarsa size ulaşabilir. Aynı zamanda grup sohbetlerinde de aynı grup içindeyseniz engelli olsa dahi yazıları size ulaşır.

Instagram'da hikayelere bakanlar listesinin tepesinde olanlar sizin profilinize en çok bakanlardır

Yanlış. Çok insan böyle düşünüyor; ancak işin aslının bununla bir ilgisi yok. Instagram belli bir algoritmaya bağlı kalarak bu listeyi oluşturuyor ve arada değiştiriyor.

Instagram'da birini engelleyip engelini hızlıca kaldırınca karşı taraf bunu anlayamaz

Yanlış. Instagram'da birini engellendiğinizde karşı tarafa bildirim gitmez elbette; ancak sizin hesabınıza ait tüm yorumları ve beğenileri (like'ları) silinir ve bir daha geri gelmez. Bunu fark ettiğinde durum ortaya çıkar.

Instagram'da profilinize bakanları gösteren uygulamalar doğruyu söylüyor

Yanlış. Instagram da Facebook da asla bu bilgiyi kimseyle paylaşmıyor. Bunu öğrenmenin hiçbir yolu yok; bu tip uygulamalara boş yere para vermeyin.