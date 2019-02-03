Google'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı otonom araçlar, geleceğe dönük umut verici bir gelişme. Biz arabanın arka koltuğuna kuruluyoruz ve araç bizim istediğimiz yere trafik eşliğinde giderek sorunsuz bir şekilde götürüyor. Hatta üzerine en zor park edilmesi gereken yere bile kendi başına park yapabiliyor. Ancak diğer yandan henüz test aşamasında olan bu tip otonom araçların kaza haberlerine karıştığına şahit oluyoruz. Gerçekten de aracın tüm kontrolünü bilgisayara verip güven içinde yolculuk yapmak mümkün mü?
Tüm dünya, otonom araçların her açıdan pozitif olacağını düşünüyor. Fakat insanların davranışları sonucunda otonom araçlar trafik nedeni de olabilir. Yapılan bir çalışmaya göre, eğer sürücüler pahalı park ücretleri ödemek yerine otonom araçları belirli bir rota üzerinde sürekli gidip gelmesi için ayarlayabilir. Park ücretinden daha az bir yakıt masrafı çıkması için oldukça yaklaşık 10 km/s gibi bir sürat ile ilerlemesi gereken araç, bu sayede arkasında uzun kuyruklar oluşturabilir.
Bu yöntem teoride, New York, San Francisco gibi şehirlerin park ücretlerini ödemekten daha uyguna gelebiliyor.
Elektrikli bir otomobillerde ise durum trafik açısından daha kötü bir hâlde. Çünkü elektrik tüketimleri çok daha az olduğu için neredeyse 4 saat dolaştığında bile park ücretinden daha ucuza gelmiş olabiliyor.
Sürücüsüz otomobil demişken pek çok şirketin bu alana yatırım yapmak istediğini biliyoruz. Apple'ın Project Titan adı altında -henüz kabul etmese de- otonom araçlar üzerine çalıştığı düşünülüyor. Ancak şirketin geçtiğimiz günlerde bu projede yer alan 200 çalışanıyla yollarını ayırması, işlerin pek de Apple'ın istediği gibi gitmediğini ortaya koyuyor.
Sürücüsüz otomobillerle ilgili henüz yolun çok başındayız. Ancak bu araçları aramızda görmek sandığımız kadar kolay olmayacak.
Otonom araçlar trafik için kabus mu olacak?
Google'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı otonom araçlar, geleceğe dönük umut verici bir gelişme. Biz arabanın arka koltuğuna kuruluyoruz ve araç bizim istediğimiz yere trafik eşliğinde giderek sorunsuz bir şekilde götürüyor. Hatta üzerine en zor park edilmesi gereken yere bile kendi başına park yapabiliyor. Ancak diğer yandan henüz test aşamasında olan bu tip otonom araçların kaza haberlerine karıştığına şahit oluyoruz. Gerçekten de aracın tüm kontrolünü bilgisayara verip güven içinde yolculuk yapmak mümkün mü?
Tüm dünya, otonom araçların her açıdan pozitif olacağını düşünüyor. Fakat insanların davranışları sonucunda otonom araçlar trafik nedeni de olabilir. Yapılan bir çalışmaya göre, eğer sürücüler pahalı park ücretleri ödemek yerine otonom araçları belirli bir rota üzerinde sürekli gidip gelmesi için ayarlayabilir. Park ücretinden daha az bir yakıt masrafı çıkması için oldukça yaklaşık 10 km/s gibi bir sürat ile ilerlemesi gereken araç, bu sayede arkasında uzun kuyruklar oluşturabilir.
Bu yöntem teoride, New York, San Francisco gibi şehirlerin park ücretlerini ödemekten daha uyguna gelebiliyor.
Elektrikli bir otomobillerde ise durum trafik açısından daha kötü bir hâlde. Çünkü elektrik tüketimleri çok daha az olduğu için neredeyse 4 saat dolaştığında bile park ücretinden daha ucuza gelmiş olabiliyor.
Sürücüsüz otomobil demişken pek çok şirketin bu alana yatırım yapmak istediğini biliyoruz. Apple'ın Project Titan adı altında -henüz kabul etmese de- otonom araçlar üzerine çalıştığı düşünülüyor. Ancak şirketin geçtiğimiz günlerde bu projede yer alan 200 çalışanıyla yollarını ayırması, işlerin pek de Apple'ın istediği gibi gitmediğini ortaya koyuyor.
Sürücüsüz otomobillerle ilgili henüz yolun çok başındayız. Ancak bu araçları aramızda görmek sandığımız kadar kolay olmayacak.