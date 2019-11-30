Otomobil şirketlerinin yeni hedefi elektrikli scooter

Dünya her geçen gün daha kalabalık bir hale geliyor; trafik deseniz özellikle de İstanbul gibi büyük metropollerde gerçekten de iç karartıcı bir durumda. Ancak teknolojinin bizlere sunduğu bir nimet var ki, bisikletleri ve scooter'ları elektrikli ve daha kullanışlı bir hale getiriyor. Gelişmiş pek çok ülkede daha sık bir şekilde görmeye başladığımız elektrikli minik araçlar, otomobil markalarının da yeni gözdesi.
Elektrikli scootler'ları artık İstanbul sokaklarında da rahatça kullanabiliyoruz. Elbette İstanbul'un her yerinde değil, belli noktalarında. Zira tasarımı gereği düz zemin gerektiren yerlerde rahatça bu araçlardan faydalanabiliyoruz. Bisiklet kullanımı Avrupa'da hayli yaygın, elbette bunda Avrupa'nın düz bir coğrafyaya sahip olması oldukça etkili.
Hindistan'ın elektrikli motosiklet kiralama girişimi Bounce'u ele alalım. Şirket, geçtiğimiz ay 2.1 milyon müşteriyi geçtiğini duyururken, elektrikli scooter kiralama girişim Lime, operasyon alanını genişleterek tüm kıtalarda faaliyet göstermeye başladı. Hindistan'daki bu yoğun ilgi de markaların iştahını elbette kabartıyor.
Elektrikli scooter ve bisikletlerin sayısındaki artış, özellikle yurt dışında gözle görülür seviyeye geldi. Pek çok marka, kendi ürünlerini bir bir ortaya koyuyor. Ancak son zamanlarda özellikle de otomotiv markalarının bu alana kaydığı gerçeği karşımıza çıkıyor. Araç kullanımının geleceği yavaş yavaş e-scooterlar, e-bisikletler ve e-motosikletlere doğru yol alırken, otomobil şirketlerinin bu yeni pazardan pay almak istemesi gayet doğal bir gelişme. Şimdiye kadar başta BMW, VW, GM, Audi, Peugeot ve Skoda olmak üzere birçok otomobil şirketinin elektrikli scooter, elektrikli motosiklet ve elektrikli bisiklet üretimine odaklandı. Ancak üretim, bununla sınırlı kalmayacak ve diğer büyük markalarda kendi hazırlıklarını yapmaya başladı.
SEAT'ın ürettiği yeni 125 CC'lik elektrikli scooter motosiklet, 11 kW bir motora sahip. 3.8 saniyede 50 km'ye çıkabilen yeni elektrikli motosiklet, saatte 100 Km ile seyahat etmenizi sağlıyor. Bunun yanı sıra tek bir şarj ile 115 km yol alabiliyorsunuz. İki kişinin rahatlıkla seyahat edebildiği motor, koltuğun altında kasklar için bir depolama alanı da barındırıyor. Bu markanın sadece bildiğimiz araçlardan öte elektrikli scooter'lara ciddi bir yatırımı söz konusu.
SEAT dışında Alman otomotiv devi Audi de boş durmuyor ve şirket 2 bin euroluk elektrikli scooter'ı Audi e-tron Scooter ile ses getirmeyi başarıyor. Bir diğer marka, Peugout ise tüketicilerin beğenisini kazanan elektrikli bisiklet serisiyle öne çıkıyor. Skoda'nın da sıra dışı elektrikli bisiklet ve scooter modelleriyle gündeme geldiğini hatırlatmak gerekiyor.
Yakın gelecekte otomotiv pazarındaki rekabetle birlikte artık büyük markaların e-scooter ve e-bisiklet pazarındaki pay kapma savaşına da tanıklık edeceğiz gibi görünüyor.
Otomobil şirketlerinin yeni hedefi elektrikli scooter
Dünya her geçen gün daha kalabalık bir hale geliyor; trafik deseniz özellikle de İstanbul gibi büyük metropollerde gerçekten de iç karartıcı bir durumda. Ancak teknolojinin bizlere sunduğu bir nimet var ki, bisikletleri ve scooter'ları elektrikli ve daha kullanışlı bir hale getiriyor. Gelişmiş pek çok ülkede daha sık bir şekilde görmeye başladığımız elektrikli minik araçlar, otomobil markalarının da yeni gözdesi.
Elektrikli scootler'ları artık İstanbul sokaklarında da rahatça kullanabiliyoruz. Elbette İstanbul'un her yerinde değil, belli noktalarında. Zira tasarımı gereği düz zemin gerektiren yerlerde rahatça bu araçlardan faydalanabiliyoruz. Bisiklet kullanımı Avrupa'da hayli yaygın, elbette bunda Avrupa'nın düz bir coğrafyaya sahip olması oldukça etkili.
Hindistan'ın elektrikli motosiklet kiralama girişimi Bounce'u ele alalım. Şirket, geçtiğimiz ay 2.1 milyon müşteriyi geçtiğini duyururken, elektrikli scooter kiralama girişim Lime, operasyon alanını genişleterek tüm kıtalarda faaliyet göstermeye başladı. Hindistan'daki bu yoğun ilgi de markaların iştahını elbette kabartıyor.
Elektrikli scooter ve bisikletlerin sayısındaki artış, özellikle yurt dışında gözle görülür seviyeye geldi. Pek çok marka, kendi ürünlerini bir bir ortaya koyuyor. Ancak son zamanlarda özellikle de otomotiv markalarının bu alana kaydığı gerçeği karşımıza çıkıyor. Araç kullanımının geleceği yavaş yavaş e-scooterlar, e-bisikletler ve e-motosikletlere doğru yol alırken, otomobil şirketlerinin bu yeni pazardan pay almak istemesi gayet doğal bir gelişme. Şimdiye kadar başta BMW, VW, GM, Audi, Peugeot ve Skoda olmak üzere birçok otomobil şirketinin elektrikli scooter, elektrikli motosiklet ve elektrikli bisiklet üretimine odaklandı. Ancak üretim, bununla sınırlı kalmayacak ve diğer büyük markalarda kendi hazırlıklarını yapmaya başladı.
SEAT'ın ürettiği yeni 125 CC'lik elektrikli scooter motosiklet, 11 kW bir motora sahip. 3.8 saniyede 50 km'ye çıkabilen yeni elektrikli motosiklet, saatte 100 Km ile seyahat etmenizi sağlıyor. Bunun yanı sıra tek bir şarj ile 115 km yol alabiliyorsunuz. İki kişinin rahatlıkla seyahat edebildiği motor, koltuğun altında kasklar için bir depolama alanı da barındırıyor. Bu markanın sadece bildiğimiz araçlardan öte elektrikli scooter'lara ciddi bir yatırımı söz konusu.
SEAT dışında Alman otomotiv devi Audi de boş durmuyor ve şirket 2 bin euroluk elektrikli scooter'ı Audi e-tron Scooter ile ses getirmeyi başarıyor. Bir diğer marka, Peugout ise tüketicilerin beğenisini kazanan elektrikli bisiklet serisiyle öne çıkıyor. Skoda'nın da sıra dışı elektrikli bisiklet ve scooter modelleriyle gündeme geldiğini hatırlatmak gerekiyor.
Yakın gelecekte otomotiv pazarındaki rekabetle birlikte artık büyük markaların e-scooter ve e-bisiklet pazarındaki pay kapma savaşına da tanıklık edeceğiz gibi görünüyor.