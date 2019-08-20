Müzik dinleme alışkanlığımız teknolojiyle değişti

Yıllar yıllar önce müzik dinlemek istediğimizde Walkman'lerimizi alır, kaseti içine koyar ve müzik keyfini böyle yaşardık. Şarkı değiştirmek o kadar da kolay değildi, istediğiniz her şarkıyı her an yanınızda da bulunduramıyordunuz. Daha da önemlisi Walkman bu işin başlangıcı da değildi, sadece önemli bir mihenk taşıydı.
1860 yılında tarihteki ilk ses kaydı alınmıştır. İlk ses kaydı ses dalgalarının gaz lambasının çıkartmış olduğu is ile karartılmış kâğıda işlenmesi ile birlikte ortaya çıkmış bir Fransız halk şarkısıdır.
Müzik kayıt sisteminin en önemli dönüm noktası ise, 1877 yılında Thomas Edison tarafından ses titreşimlerini, silindir şeklinde olan ince bir kalay levhaya işlenerek kaydedilip daha sonra sesleri dinlemek için silindiri tersine çevirip “konuşan makine” adını verdiği bir fotoğrafı icat etmesi ile başlamıştı.
Ses kaydında kullanılan bu silindir zamanla şekillendirilerek plak olarak bildiğimiz müzik aleti ortaya çıkarılmıştır. 1887 yılında Gramofon icadı ile birlikte bu durum gittikçe daha da ilginç ve güzel bir hal almaya başlamış. Günümüzde ise Gramofon koleksiyoncuların en önemli parçalarından biri halini almıştır.
1960 yıllar ile beraber Fransızcadan dilimize geçmiş olan Kaset adını verdiğimiz cihazlar ortaya çıkmaya başlamıştır. 1960 yılından 1990’lı yıllara kadar hükmünü sürmüş olan kasetler günümüzde yavaş yavaş nostalji parçaları halini almaya başlamıştır.
Kaset döneminin başlaması ile beraber her evin içerisinde büyük bir yer kaplayan kasetçalarlar yer almaya başlamıştır. 45’lik, 60’lık, 90’lık kasetler, kasetçalarlar, walkman yavaş yavaş yaygınlaşarak her bireyde bulunan müzik aletlerinden birisi halini almıştır. Kaset ile beraber teknoloji biraz daha ilerlemiş oldu ve böylelikle kaset üzerinden para kazanma devride başlamış oldu.
Eski günlere dönmek adına bir süre kullandığım Sony Walkman-FS555, gerçekten de o döneme göre oldukça yenilikçi bir cihaz. Kaseti çıkarmadan ön ve arka tarafını tek tuşla dinleme şansına sahip olmamız oldukça faydalı bir özellik. FM radyosu da olan ve suya, toza karşı da hayli dayanıklı olan Walkman-FS555, bugün satışta olan bir ürün değil elbette. Zaten kaset kullanan da artık yok; ancak nostalji yapmak isteyenler için göz ardı edilemeyecek bir ürün. Ancak Walkman'i kullanırken elbette bugünün teknolojisinin hayatımızı ne denli kolaylaştırdığını da daha iyi anlayabilme şansına sahip oluyoruz.
Sony Walkman-FS555
MP3 ile başlayan bir süreç ve beraberinde Spotify ile birlikte internet üzerinden dinlenen şarkılar... Gelinen nokta işte bu. Son olarak YouTube Music ile iyiden iyiye kızışan dijital müzik sektöründe kullanıcılar artık MP3 indirmekle pek ilgilenmiyor ve aylık 15 ila 20 TL'yi müzik servislerine ayırmayı çok görmüyor. Zira dilediği müziği indirmeden herhangi bir cihazdan hızlıca dinlemesi mümkün oluyor.
Gelecekte teknolojinin müziği daha hangi seviyeye taşıyacağını kestirebilmek ise bugün için oldukça güç. Ancak dinleme alışkanlıklarımızın değişmeye devam edeceği de ortada.
Müzik dinleme alışkanlığımız teknolojiyle değişti
Yıllar yıllar önce müzik dinlemek istediğimizde Walkman'lerimizi alır, kaseti içine koyar ve müzik keyfini böyle yaşardık. Şarkı değiştirmek o kadar da kolay değildi, istediğiniz her şarkıyı her an yanınızda da bulunduramıyordunuz. Daha da önemlisi Walkman bu işin başlangıcı da değildi, sadece önemli bir mihenk taşıydı.
1860 yılında tarihteki ilk ses kaydı alınmıştır. İlk ses kaydı ses dalgalarının gaz lambasının çıkartmış olduğu is ile karartılmış kâğıda işlenmesi ile birlikte ortaya çıkmış bir Fransız halk şarkısıdır.
Müzik kayıt sisteminin en önemli dönüm noktası ise, 1877 yılında Thomas Edison tarafından ses titreşimlerini, silindir şeklinde olan ince bir kalay levhaya işlenerek kaydedilip daha sonra sesleri dinlemek için silindiri tersine çevirip “konuşan makine” adını verdiği bir fotoğrafı icat etmesi ile başlamıştı.
Ses kaydında kullanılan bu silindir zamanla şekillendirilerek plak olarak bildiğimiz müzik aleti ortaya çıkarılmıştır. 1887 yılında Gramofon icadı ile birlikte bu durum gittikçe daha da ilginç ve güzel bir hal almaya başlamış. Günümüzde ise Gramofon koleksiyoncuların en önemli parçalarından biri halini almıştır.
1960 yıllar ile beraber Fransızcadan dilimize geçmiş olan Kaset adını verdiğimiz cihazlar ortaya çıkmaya başlamıştır. 1960 yılından 1990’lı yıllara kadar hükmünü sürmüş olan kasetler günümüzde yavaş yavaş nostalji parçaları halini almaya başlamıştır.
Kaset döneminin başlaması ile beraber her evin içerisinde büyük bir yer kaplayan kasetçalarlar yer almaya başlamıştır. 45’lik, 60’lık, 90’lık kasetler, kasetçalarlar, walkman yavaş yavaş yaygınlaşarak her bireyde bulunan müzik aletlerinden birisi halini almıştır. Kaset ile beraber teknoloji biraz daha ilerlemiş oldu ve böylelikle kaset üzerinden para kazanma devride başlamış oldu.
Eski günlere dönmek adına bir süre kullandığım Sony Walkman-FS555, gerçekten de o döneme göre oldukça yenilikçi bir cihaz. Kaseti çıkarmadan ön ve arka tarafını tek tuşla dinleme şansına sahip olmamız oldukça faydalı bir özellik. FM radyosu da olan ve suya, toza karşı da hayli dayanıklı olan Walkman-FS555, bugün satışta olan bir ürün değil elbette. Zaten kaset kullanan da artık yok; ancak nostalji yapmak isteyenler için göz ardı edilemeyecek bir ürün. Ancak Walkman'i kullanırken elbette bugünün teknolojisinin hayatımızı ne denli kolaylaştırdığını da daha iyi anlayabilme şansına sahip oluyoruz.
Sony Walkman-FS555
MP3 ile başlayan bir süreç ve beraberinde Spotify ile birlikte internet üzerinden dinlenen şarkılar... Gelinen nokta işte bu. Son olarak YouTube Music ile iyiden iyiye kızışan dijital müzik sektöründe kullanıcılar artık MP3 indirmekle pek ilgilenmiyor ve aylık 15 ila 20 TL'yi müzik servislerine ayırmayı çok görmüyor. Zira dilediği müziği indirmeden herhangi bir cihazdan hızlıca dinlemesi mümkün oluyor.
Gelecekte teknolojinin müziği daha hangi seviyeye taşıyacağını kestirebilmek ise bugün için oldukça güç. Ancak dinleme alışkanlıklarımızın değişmeye devam edeceği de ortada.