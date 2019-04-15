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Selim Öztürk

Selim Öztürk

iPhone satışlarından sonra App Store da kan kaybediyor

15 Nisan 2019

Apple her yıl iPhone serisini yenilemeyi sürdürüyor; ancak yıllar öncesinden farklı olarak yeni iPhone'lara olan ilgide kayda değer bir düşüş var; bu durum satış rakamlarının düşmesiyle de teyit edilmiş durumda. Ancak düşüşün sadece telefonla sınırlı kalmadığı, App Store'da da kan kaybının yaşandığı görülüyor.

Business Insider'ın yayınladığı ilgili haberde Apple ile ilgili çok dikkat çekici noktalara değinilmiş. Bunların başında App Store'da ilk kez görülen düşüşün Apple için pek de işlerin iyi gitmediğini bizlere gösteriyor. Apple, yeni iPhone'ları yüksek fiyatlarla satmayı sürdürüyor; ancak Apple'ın kullanıcı kitlesi yıllar boyu marka bağlılığını bırakmadan yeni iPhone almayı sürdürdü.

Toplamda iPhone kullanan sayısı gün geçtikçe artarken yeni iPhone satışlarında ise bekleneni veremedi. Apple'a yöneltilen eleştirilerin başında ise 'yeni bir şey yok' algısı hakim. Apple'ın yeni telefonlarında çok önemli yenilikler getirmediğini düşünenler mevcut iPhone'larını kullanmayı sürdürmeyi tercih ediyor. Bu da Apple'ın satışlarının düşmesine sebep oluyor.

iPhone satışlarından sonra App Store da kan kaybediyor

Ancak bugüne dek Apple'ın sığındığı bir liman vardı: Yeni iPhone satışları düşse de, toplamda kullanılan iPhone sayısı arttığından servislerden kazanılan gelirle bu açığı kapatmayı düşündüler. Bu servislerin başında da App Store geliyor. Ancak son raporlar, App Store'da da kan kaybının yaşandığını ortaya koyuyor.

Geçen yıla göre uygulama indirme oranı yüzde 5 oranında düşüş kaydederken, Apple'ın sığındığı bu limanın durumu da artık güven vermiyor.
iPhone satışlarından sonra App Store da kan kaybediyor
Dünya genelinde 900 milyonu aşkın iPhone kullanıldığı sanılıyor. Kullanıcılar yeni iPhone almak istediklerinde mevcut iPhone'u elden çıkarıyor ama aktif iPhone kullanıcı sayısı her geçen gün artıyor. Ancak kullanıcıların tutumunda da değişiklik sinyalleri dikkat çekiyor. Kullanıcıların yeni iPhone almak yerine bir başka markayı tercih etme ihtimali Apple'ı kara kara düşündürüyor.

App Store'da yaşanan kan kaybı Apple için oldukça kritik bir konu ve yaşanan düşüşü daha çok tartışacağız gibi görünüyor.

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