iPhone 11 Pro Max: Bu kez gerçekten olmuş!

Apple'ın Eylül ayında tanıttığı yeni nesil telefonları iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max, bu senenin en çok konuşulan telefonları olacak gibi görünüyor. Kısa süre önce kullanmaya başladığım iPhone 11 Pro Max üzerine ilk izlenimlerimi paylaşmak istiyorum.
Öncelikle Apple bu kez gerçekten de bir ilki yapıyor ve üç kameralı tasarıma sahip ilk telefonuyla karşımıza çıkıyor. Böylece son dönemde yoğun olarak görmeye alıştığımız 3 kameralı akıllı telefonlardan biri olarak yer alan iPhone 11 Pro Max, 12 MP, 12 MP ve 12 MP şeklinde, kare şeklinde bir platformda yan yana getirilmiş 3 kamera sahibi. iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modelleri, kamera konusunda iPhone 11 Pro ile aynı yeteneklere sahip.
iPhone 11 Pro Max'in 12 MP ölçüsündeki ana kamerası, geniş açılı fotoğraflar çekebiliyor ve f/1.8 diyaframa sahip. 26 mm'lik bu kamera, telefoto kamerayla birlikte dual optik imaj stabilizasyon özelliğine sahip. 2x optik zum, 10x dijital zum yeteneğiyle beraber gelen kamera sistemi, çift tonlu dörtlü LED flaş ile destekleniyor ve 4K'da 60 kare, 1080p'de ise 240 kare kayıt alabiliyor.
12 MP'lik ikinci kamera telefoto olarak işlev görüyor. 52 mm'lik lens, f/2.0 diyaframa sahip. Üçüncü kamera da ultra geniş açılı olarak karşımıza çıkıyor ve bu da f/2.4 diyafram değeriyle geliyor.
DEEP FUSION İÇİN GERİ SAYIM
iPhone 11 Pro'nun en önemli özelliklerinden biri bu 3'lü kamera dizilimi olurken, telefonlar Deep Fusion özelliğine sahip olacak. Yazılım güncellemesiyle (iOS 13.2) beraber gelecek olan bu özellik neticesinde, iPhone 11 Pro Max ile 9 fotoğraf birleştirilerek normalde "mümkün olmayan" kalitede bir kare oluşturulacak. Bunu merakla bekliyorum...
Gece çekiminde gayet başarılı sonuçlar alabiliyorsunuz / Beylerbeyi
Gece çekimlerinde de iPhone 11 Pro Max hayli başarılı. Açıkçası önceki model iPhone'lara göre karanlıkta çok daha net ve anlaşılır görüntüler elde edebiliyorsunuz.
GECE ÇEKİMİNDE ARTIK BAŞARILI
Ön kameraya da kısaca bakarsak, 12 MP ve f/2.2 diyaframlı ön kameranın yeterince iyi çalıştığını söyleyebiliriz. Ön kameranın 4K çözünürlüğünde video kaydı yapabilmesi de gelen yeniliklerden biri.
Ultra geniş açı ile çekim / Beylerbeyi
Ön ve arka tarafında cam malzeme bulunduran telefon, güzel görünüyor görünmesine fakat herkes iPhone 11 serisinin arkasında yer alan kamera çıkıntısından hoşlanmayacak gibi görünüyor. Bunu da söylemeden geçmeyelim.
5.8 inç boyutunda bir ekranın sahibi olan iPhone 11 Pro, güzel görüntü üretiyor. Bunda kuşkusuz OLED panelin parmağı var. Yüzde 82.1 ekran – gövde oranının sahibi olan telefonda, ekranın üzerinde yine çentik alanı duruyor.
1125x2436 piksel çözünürlüğündeki ekran, tıpkı iPhone XS gibi 19.5:9 görüntü oranına ve 458 ppi piksel yoğunluğuna sahip. Yani iPhone 11 Pro için de diyebiliriz ki, iPhone XS ile benzer görüntüyü bizlere sunuyor. Bu arada iPhone 11 Pro'nun ekran parlaklığı 1200 nite ulaşabiliyor, kontrast oranı da 2.000.000:1'e dayanıyor.
iPhone 11 Pro Max de diğer iPhone modelleri gibi iOS 13 ile birlikte geliyor ve işlemci hanesinde Apple A13 Bionic'i bulunduruyor. Apple bu işlemcinin tüm detaylarını gizliyor fakat, Phil Schiller'in söylediğine göre işlemci pek çok konuda büyük iş başarıyor.
High-Key Mono portre fotoğraf
Makine öğrenimi konusunda yoğun olarak kullanılan bu işlemci, saniyede 1 trilyon işlem yeteneğine sahip. Bu sayı oldukça çekici görünüyor, ancak günün sonunda elinizde kullandığınız cihaz bir cep telefonu ve bununla sosyal medya kullanıyor veya oyun oynuyorsunuz.
Bunu bir kenara bırakıp işlemcinin altyapısına baktığımızda, 2 performans çekirdeğinin yanı sıra 4 adet de verimlilik çekirdeğinin bulunduğunu görüyoruz. Selef modele göre yüzde 20 daha yüksek CPU performansı sunan iPhone 11 Pro'nun performans çekirdekleri, yüzde 30 daha güç tüketiyor. 4 verimlilik çekirdeği de keza yüzde 20 hızlı, yüzde 40 düşük güç tüketimli.
GPU için ayrılan alan ise, 4 çekirdekli ve yüzde 20 daha hızlı yapıda tasarlanmışken, yüzde 40 düşük güç tüketiyor. Yine işlemcinin kalemlerinden biri olan Neural Engine ise, A13 Bionic'te 8 çekirdekli yapıda karşımıza çıkıyor. Bu da yüzde 20 daha hızlı performans gösteriyor, yüzde 15 daha az güç tüketiyor.
İşlemcinin güç tasarruf yetenekleriyle beraber, iPhone 11 Pro, iPhone XS'e göre 4 saat daha yüksek pil performansı sunabiliyormuş. Ancak bu sonucu hangi test senaryolarına dayandırdıkları önemli elbette. iPhone 11 Pro'yu klasik batarya testlerimize tabi tuttuktan sonra bunu görebileceğiz.
Elbette yeni iPhone ile ilgili daha söylenecek çok şey var; ancak ürünü deneyimlemeye devam edeceğim ve dikkatimi çeken noktaları yine bu sayfalardan sizlere aktaracağım.
iPhone 11 Pro Max: Bu kez gerçekten olmuş!
Apple'ın Eylül ayında tanıttığı yeni nesil telefonları iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max, bu senenin en çok konuşulan telefonları olacak gibi görünüyor. Kısa süre önce kullanmaya başladığım iPhone 11 Pro Max üzerine ilk izlenimlerimi paylaşmak istiyorum.
Öncelikle Apple bu kez gerçekten de bir ilki yapıyor ve üç kameralı tasarıma sahip ilk telefonuyla karşımıza çıkıyor. Böylece son dönemde yoğun olarak görmeye alıştığımız 3 kameralı akıllı telefonlardan biri olarak yer alan iPhone 11 Pro Max, 12 MP, 12 MP ve 12 MP şeklinde, kare şeklinde bir platformda yan yana getirilmiş 3 kamera sahibi. iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modelleri, kamera konusunda iPhone 11 Pro ile aynı yeteneklere sahip.
iPhone 11 Pro Max'in 12 MP ölçüsündeki ana kamerası, geniş açılı fotoğraflar çekebiliyor ve f/1.8 diyaframa sahip. 26 mm'lik bu kamera, telefoto kamerayla birlikte dual optik imaj stabilizasyon özelliğine sahip. 2x optik zum, 10x dijital zum yeteneğiyle beraber gelen kamera sistemi, çift tonlu dörtlü LED flaş ile destekleniyor ve 4K'da 60 kare, 1080p'de ise 240 kare kayıt alabiliyor.
12 MP'lik ikinci kamera telefoto olarak işlev görüyor. 52 mm'lik lens, f/2.0 diyaframa sahip. Üçüncü kamera da ultra geniş açılı olarak karşımıza çıkıyor ve bu da f/2.4 diyafram değeriyle geliyor.
DEEP FUSION İÇİN GERİ SAYIM
iPhone 11 Pro'nun en önemli özelliklerinden biri bu 3'lü kamera dizilimi olurken, telefonlar Deep Fusion özelliğine sahip olacak. Yazılım güncellemesiyle (iOS 13.2) beraber gelecek olan bu özellik neticesinde, iPhone 11 Pro Max ile 9 fotoğraf birleştirilerek normalde "mümkün olmayan" kalitede bir kare oluşturulacak. Bunu merakla bekliyorum...
Gece çekiminde gayet başarılı sonuçlar alabiliyorsunuz / Beylerbeyi
Gece çekimlerinde de iPhone 11 Pro Max hayli başarılı. Açıkçası önceki model iPhone'lara göre karanlıkta çok daha net ve anlaşılır görüntüler elde edebiliyorsunuz.
GECE ÇEKİMİNDE ARTIK BAŞARILI
Ön kameraya da kısaca bakarsak, 12 MP ve f/2.2 diyaframlı ön kameranın yeterince iyi çalıştığını söyleyebiliriz. Ön kameranın 4K çözünürlüğünde video kaydı yapabilmesi de gelen yeniliklerden biri.
Ultra geniş açı ile çekim / Beylerbeyi
Ön ve arka tarafında cam malzeme bulunduran telefon, güzel görünüyor görünmesine fakat herkes iPhone 11 serisinin arkasında yer alan kamera çıkıntısından hoşlanmayacak gibi görünüyor. Bunu da söylemeden geçmeyelim.
5.8 inç boyutunda bir ekranın sahibi olan iPhone 11 Pro, güzel görüntü üretiyor. Bunda kuşkusuz OLED panelin parmağı var. Yüzde 82.1 ekran – gövde oranının sahibi olan telefonda, ekranın üzerinde yine çentik alanı duruyor.
1125x2436 piksel çözünürlüğündeki ekran, tıpkı iPhone XS gibi 19.5:9 görüntü oranına ve 458 ppi piksel yoğunluğuna sahip. Yani iPhone 11 Pro için de diyebiliriz ki, iPhone XS ile benzer görüntüyü bizlere sunuyor. Bu arada iPhone 11 Pro'nun ekran parlaklığı 1200 nite ulaşabiliyor, kontrast oranı da 2.000.000:1'e dayanıyor.
iPhone 11 Pro Max de diğer iPhone modelleri gibi iOS 13 ile birlikte geliyor ve işlemci hanesinde Apple A13 Bionic'i bulunduruyor. Apple bu işlemcinin tüm detaylarını gizliyor fakat, Phil Schiller'in söylediğine göre işlemci pek çok konuda büyük iş başarıyor.
High-Key Mono portre fotoğraf
Makine öğrenimi konusunda yoğun olarak kullanılan bu işlemci, saniyede 1 trilyon işlem yeteneğine sahip. Bu sayı oldukça çekici görünüyor, ancak günün sonunda elinizde kullandığınız cihaz bir cep telefonu ve bununla sosyal medya kullanıyor veya oyun oynuyorsunuz.
Bunu bir kenara bırakıp işlemcinin altyapısına baktığımızda, 2 performans çekirdeğinin yanı sıra 4 adet de verimlilik çekirdeğinin bulunduğunu görüyoruz. Selef modele göre yüzde 20 daha yüksek CPU performansı sunan iPhone 11 Pro'nun performans çekirdekleri, yüzde 30 daha güç tüketiyor. 4 verimlilik çekirdeği de keza yüzde 20 hızlı, yüzde 40 düşük güç tüketimli.
GPU için ayrılan alan ise, 4 çekirdekli ve yüzde 20 daha hızlı yapıda tasarlanmışken, yüzde 40 düşük güç tüketiyor. Yine işlemcinin kalemlerinden biri olan Neural Engine ise, A13 Bionic'te 8 çekirdekli yapıda karşımıza çıkıyor. Bu da yüzde 20 daha hızlı performans gösteriyor, yüzde 15 daha az güç tüketiyor.
İşlemcinin güç tasarruf yetenekleriyle beraber, iPhone 11 Pro, iPhone XS'e göre 4 saat daha yüksek pil performansı sunabiliyormuş. Ancak bu sonucu hangi test senaryolarına dayandırdıkları önemli elbette. iPhone 11 Pro'yu klasik batarya testlerimize tabi tuttuktan sonra bunu görebileceğiz.
Elbette yeni iPhone ile ilgili daha söylenecek çok şey var; ancak ürünü deneyimlemeye devam edeceğim ve dikkatimi çeken noktaları yine bu sayfalardan sizlere aktaracağım.