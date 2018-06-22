IGTV gerçekten de YouTube'a rakip mi?

IGTV geçtiğimiz gün Instagram'ın kurucusu Kevin Systrom tarafından tanıtıldı. En önemli özelliği ise 60 saniye sınıra artık tabi kalmayacak olmamız ve 1 saate kadar video çekimi kullanılabilmesi. Ancak bu haliyle gerçekten de IGTV, YouTube'e rakip olabilir mi dersiniz?

Bu haliyle hayır. Instagram, video tüketiminin artmasıyla ihtiyacı karşılamak adına IGTV'yi ortaya çıkardı. Gayet mantıklı bir adım. Bir saate kadar video çekebiliyor, yan bir uygulama olan IGTV'yi Instagram'la bütünleşik olarak kullanabiliyoruz. Ancak IGTV'nin sınırları halen var elbette. Burada altını çizmek istediğim 1 saatlik süre değil elbette; 1 saat aslında gayet uzun bir süre. Ancak örneğin çekilen videoların zorunlu olarak dikey formatta olması biraz sıkıntılı bir durum.

Dikey video çekimi her zaman isteneni vermiyor; objektife her şeyi sığdıramıyorsunuz; etrafınızı ekrana gösterebilmek hayli zor oluyor. Instagram'ın bu desteği ilerleyen süreçlerde vermesi şart.

Diğer yandan uzun videoları kullanıcılar niye çeksin? Elbette burada akla reklam modeli geliyor. YouTube'un reklam modeli hayli başarılı ve Google'da yapılan aramalarda da rahatça ulaşılabiliyor. Peki IGTV'de her aradığımız videoya kolayca ulaşabilecek miyiz? Reklam modeli nasıl olacak? IGTV'de yayın yapan kullanıcılar bu işten nasıl para kazanacak?



Zamanla taşların yerine oturmasını bekliyoruz elbette; ancak IGTV bu haliye YouTube'a bir rakip olmaktan öte Snapchat'le yarışıyor desek daha doğru olur.

IGTV'yi Layout ve Boomerang gibi ayrı bir uygulama olarak App Store veya Google Play Store'dan indirebilirsiniz. Uygulamada kendi videolarınızı yüklemek için önce kanal açmanız gerekiyor; ancak üç adımlık basit bir işlem sadece.