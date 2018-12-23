Call of Duty küllerinden yeniden doğdu

Betayı oynadığımızda serinin küllerinden dirilemeyeceğini düşünmüştüm; ancak çok yanılmışım çok!
Geçtiğimiz ay Black Ops 4'ün betasını inceledim ve genel olarak olumsuz şeyler yazdım. Gerçekten de oyundan pek bir umudum yoktu. Tek kişilik senaryonun eksikliği bir yana, multiplayer deneyiminin de farklı bir şey sunmaması ve her şeyden biraz alma çabası çok yavan ve sıkıcı gelmişti. Jenerik birbirini takip eden geçiştirme bir Call Of Duty oyunu ile karşı karşıya kalacağımızı düşünüyordum. Fakat hiçbirimiz bir ay içerisinde Treyach'ın bu kadar toparlayabileceğini düşünmüyorduk.
FPS'lerin en iyi tarafları
Call Of Duty: Black Ops 4'ün betadaki en büyük problemi her şeyden biraz alma çabasıydı. Biraz Counter-Strike, biraz Overwatch gibi modern arcade FPS'ler ve tabii ki de Battle Royale. Oyunun betası bunların hepsini yeterli ama kendine has olmayan tarzda veriyordu. Oyunun tam sürümü ise gerçekten komple bir multiplayer FPS deneyimi sunmayı başarıyor. Devasa bir FPS kompleksine girdiğinizi hayal edebilirsiniz. En önemli şey de oyunun genel olarak eğlenceli akıcı olması. Call of Duty: Black Ops 4'ün üç ana multiplayer modu var. Bunları klasik CoD multiplayer'ı, Black Out ismindeki Battle Royale ve zombi modu olarak üçe ayırabiliriz. Üçünü de kendi içinde ayrı ayrı inceleyeceğim şimdi.
Modern bir dokunuş
İlk multiplayer modu Call of Duty'in herkese mavi boncuklar dağıttığı kısım. İster Unreal / Quake gibi oyunlara bağlı bir deatmatch sevdalısı olun, ister daha klasik bir CoD oyunucusu olun veya isterseniz de Overwatch gibi modern yapımları tercih edin, burada kesinlikle bulacağınız bir şey olacak. Öncelikle multiplayer CoD oyununa girdiğinizde sizi neyin beklediğini biliyorsunuz.Gerçekçilikte arcade arasında bir oynayış, level atladıkça hala gelen yeni silahlar/özellikler ve tabii ki kill strak'ler bunların hepsi hala geçerli.
Oyundaki en büyük değişiklik
Oyundaki en büyük değişiklik CoD'un neredeyse imzası olan, "sağlığın zamanla kendiliğinden dolması" özelliğinin gitmiş olması. Gözleriniz kanayıp kanayıp yeniden kendine gelmeyecek artık. Oyunda kendinizi iyileştirmeniz gerekiyor bu da oyuna farklı bir mekanik katıyor. Bazen kendinizi iyileştirmeniz daha önemli olacakken bazen de rakibinize kolay pozisyon olma şansı vermeyip çatışmaya devam etmeniz gerekecek. Küçük gibi olsa da aslında oyuna etkisi büyük olan güzel bir değişiklik. Black Ops 3 ile braber seriye dail olan Specialistler bu oyunda da var. Etkileri artık biraz daha dramatik. Bir ana ve bir yan yetenekleri var. Ana yetenekler zaten çok güçlüler. Overwatch'daki ultimatelar gibi düşünebilirsiniz. Oyuna etkileri radikal oluyor. İşin İyi tarafı ise ultimateların çok kolay dolmaması: Genelde oyunun sonuna veya son rauntlara doğru doluyorlar. Bu da oyun deneyimini dinamikleştiriyor. Genelde oyunların başları daha sakin geçerken sonları biraz fazla aksiyon hale geliyor.
Bundan memnun olan oyuncular olabilir. Klasik multiplayer modlarının Battle Royale'lere yenik düşüp ana akımın gerisinde kaldığını düşünürsek bu dinamikler oyunu eski kafalılıktan çıkarıp daha akıcı ve kafa dağıtıcı hale getirmeyi başarıyor. Yine de klasik multiplayer modlarında eski tarz spesialistlerin olmadığı bir seçenek de olmalıydı. Serinin kendi fanlarına da hitap etmek gerek. Bu pyunun eksi bir yönü. Blck Ops 4 ile baraber yeni sunulan oyun modu ise Heist. Kısacası bu Treyach'ın Counter-Strike oyuncularına da hitap etme çabası olarak değerlendirilebilir. Oyun turlar halinde oynanıyor ve aynen Counter-Strike'taki gibi öldüğünüz zaman bir sanraki turu beklemeniz gerekiyor. Kazandığınız para ile perkler alıp. silahlarınızı geliştirebiliyorsunuz. Seveni bayağı var ama bana nedense çok hitap etmedi.
İşte beklenen Battle Royale modu: Black Out
Bütün firmalar Battle Royale furyasının peşine düştü. Bunu daha fazla konuşmanın bir anlamı yok sanırım, bir şekilde kabullenmeliyiz . Kafanizdaki en basit soru şu biliyorum, neden Fortnite veya PUBG değil de Call Of Duty oynamalıyım? Tamam Fortnite çizgi filmimsi görselleri ve inşaat mekanikleri ile daha farklı bir deneyim sağlıyor ve bu iki oyundan biraz ayrılıyor. Peki o zaman Black Ops 4'ün PUBG'den farkı ne? Bana sorarssanız en büyük fark CoD'un teknik üstünlüğü. Oyun çok yeni ve hataları var fakat konsollarda 60 FPS'de akıcı bir deneyim sağlaması ve PC'lerde de çok optimize çalışması büyük bir avantaj.
Oyunun gunplayi çok akıcı ve keyifli. Bu konuda multiplayerı çok iyi olmasa da en keyif aldığım en keyif aldığım oyun Destiny idi. Call Of Duty de benzer bir deneyimi yaşattı bana Grafiklerin 2018'de yakışıp yakışmadığı tartışılır olsa da her şey PUBG'ye göre bir tık daha parlak ve özenli görünüyor, harita da PUBG haritalarına kıyasla çok daha değişken bir yapıya sahip ve "dolu" hissettiriyor. Özellikle çimler ve yer şekilleri hem başarılı hem de oyuna oldukça etki ediyorlar.
Call Of Duty'de yılların deneyimi var ve bu modda yapımcılar bunu çok iyi kullanmış. Silahların modifikasyonları, karakterlerinize ekleyebildiğiniz perkler ve oyunda kullanabildiğiniz pek çok obje Blackout modunu taze, kendine has ve çekici kılıyor. Beklenildiği gibi PUBG'yi tahtından indirebilecek mi bilemiyoruz ama Call of Duty: Black Ops 4'ün çok iddialı bir çıkış yaptığı kesin. Treyach FPS konusunda çok tecrübeli ve bu yılların birikimini kullanıp oyunu geliştirmeye devam ederse CoD'u çok ciddi bir rakip haline getirecektir.
Oyunun izlenme sayıları tavan yapmış durumda. Ben kişisel olarak bu moddan gerçekten çok keyif aldım. Birbirini takip eden furyaları sevmesem de itiraf etmem gerekir ki saatlerimi Blackout'ta geçirdim. Oyuna alıştıkça ve haritayı öğrendikçe de her şey daha da keyifli hale geliyor üstelik. Şİmdilik gerçekten uzun soluklu bir deneyim sağlamayı başarmış durumda Black Ops 4. Bu modun fanı olarak gelişmeleri heyecanla takip edeceğim.
Son olarak: Zombiler
Zombiler biraz erken 2010'ların modası olarak kaldı biliyorum. O zamanlar Call of Duty'de modadan geri kalmamıştı. Artık çok revaçta olmayan konsept olmasa da Black Ops bu modun peşini bırakmamış ve iyi ki de öyle yapmış. Buradaki temel alınan oyun ne peki? Evet tabii ki de Left 4 Dead. Aynen Left for Dead'deki gibi kendine kas kişilikleri olan ve oldukça başarılı seslendirilmiş 4 karakter var. Daha yan bir mod olarak görülen bu kısma verdikleri özene gerçekten saygı duydum. Karakterler için çok fazla diyalog kaydedilmiş. Kara-mizaha sahip bu bölümü böylece kendi hikayesi olan anlamlı bir kısma çevirmişler Zombi oyun modları gerçekten çok eğlenceli. Kullanabileceğiniz doğaüstü güçler, nükleer silahlar, yakın dövüş silahları ve özel zombi düşmanlar ile bu bölüm sınırsız eğlenceli bir aksiyon vaat ediyor. Benım Blackout'tan sonraki favori kısmım burası oldu.
Peki oyunun bir hikayesi yokmu?
Treyach'ı en çok bu konuda takdir ettim. Bir single-player deneyimi vadetmiyorlar ama oyunun haritalarında ve oyundaki karakter etkileşimlerinde oyunun dünyasına dair çok başarılı ipuçları var. Sırf aksiyon için yaratılmış alanlarda değil, yaşayan bir dünyada olduğunuzu hissediyorsunuz. Bir nevi tutorial görevi gören specialistlerı öğrendiğiniz bölümlerde karakterlerin geçmişlerini anlatan videolar çok başarılı. Kısacası bir FPS severseniz yolunuz kesinlikle Call of Duty: Black Ops 4'e düşecek.
Call of Duty küllerinden yeniden doğdu
Betayı oynadığımızda serinin küllerinden dirilemeyeceğini düşünmüştüm; ancak çok yanılmışım çok!
Geçtiğimiz ay Black Ops 4'ün betasını inceledim ve genel olarak olumsuz şeyler yazdım. Gerçekten de oyundan pek bir umudum yoktu. Tek kişilik senaryonun eksikliği bir yana, multiplayer deneyiminin de farklı bir şey sunmaması ve her şeyden biraz alma çabası çok yavan ve sıkıcı gelmişti. Jenerik birbirini takip eden geçiştirme bir Call Of Duty oyunu ile karşı karşıya kalacağımızı düşünüyordum. Fakat hiçbirimiz bir ay içerisinde Treyach'ın bu kadar toparlayabileceğini düşünmüyorduk.
FPS'lerin en iyi tarafları
Call Of Duty: Black Ops 4'ün betadaki en büyük problemi her şeyden biraz alma çabasıydı. Biraz Counter-Strike, biraz Overwatch gibi modern arcade FPS'ler ve tabii ki de Battle Royale. Oyunun betası bunların hepsini yeterli ama kendine has olmayan tarzda veriyordu. Oyunun tam sürümü ise gerçekten komple bir multiplayer FPS deneyimi sunmayı başarıyor. Devasa bir FPS kompleksine girdiğinizi hayal edebilirsiniz. En önemli şey de oyunun genel olarak eğlenceli akıcı olması. Call of Duty: Black Ops 4'ün üç ana multiplayer modu var. Bunları klasik CoD multiplayer'ı, Black Out ismindeki Battle Royale ve zombi modu olarak üçe ayırabiliriz. Üçünü de kendi içinde ayrı ayrı inceleyeceğim şimdi.
Modern bir dokunuş
İlk multiplayer modu Call of Duty'in herkese mavi boncuklar dağıttığı kısım. İster Unreal / Quake gibi oyunlara bağlı bir deatmatch sevdalısı olun, ister daha klasik bir CoD oyunucusu olun veya isterseniz de Overwatch gibi modern yapımları tercih edin, burada kesinlikle bulacağınız bir şey olacak. Öncelikle multiplayer CoD oyununa girdiğinizde sizi neyin beklediğini biliyorsunuz.Gerçekçilikte arcade arasında bir oynayış, level atladıkça hala gelen yeni silahlar/özellikler ve tabii ki kill strak'ler bunların hepsi hala geçerli.
Oyundaki en büyük değişiklik
Oyundaki en büyük değişiklik CoD'un neredeyse imzası olan, "sağlığın zamanla kendiliğinden dolması" özelliğinin gitmiş olması. Gözleriniz kanayıp kanayıp yeniden kendine gelmeyecek artık. Oyunda kendinizi iyileştirmeniz gerekiyor bu da oyuna farklı bir mekanik katıyor. Bazen kendinizi iyileştirmeniz daha önemli olacakken bazen de rakibinize kolay pozisyon olma şansı vermeyip çatışmaya devam etmeniz gerekecek. Küçük gibi olsa da aslında oyuna etkisi büyük olan güzel bir değişiklik. Black Ops 3 ile braber seriye dail olan Specialistler bu oyunda da var. Etkileri artık biraz daha dramatik. Bir ana ve bir yan yetenekleri var. Ana yetenekler zaten çok güçlüler. Overwatch'daki ultimatelar gibi düşünebilirsiniz. Oyuna etkileri radikal oluyor. İşin İyi tarafı ise ultimateların çok kolay dolmaması: Genelde oyunun sonuna veya son rauntlara doğru doluyorlar. Bu da oyun deneyimini dinamikleştiriyor. Genelde oyunların başları daha sakin geçerken sonları biraz fazla aksiyon hale geliyor.
Bundan memnun olan oyuncular olabilir. Klasik multiplayer modlarının Battle Royale'lere yenik düşüp ana akımın gerisinde kaldığını düşünürsek bu dinamikler oyunu eski kafalılıktan çıkarıp daha akıcı ve kafa dağıtıcı hale getirmeyi başarıyor. Yine de klasik multiplayer modlarında eski tarz spesialistlerin olmadığı bir seçenek de olmalıydı. Serinin kendi fanlarına da hitap etmek gerek. Bu pyunun eksi bir yönü. Blck Ops 4 ile baraber yeni sunulan oyun modu ise Heist. Kısacası bu Treyach'ın Counter-Strike oyuncularına da hitap etme çabası olarak değerlendirilebilir. Oyun turlar halinde oynanıyor ve aynen Counter-Strike'taki gibi öldüğünüz zaman bir sanraki turu beklemeniz gerekiyor. Kazandığınız para ile perkler alıp. silahlarınızı geliştirebiliyorsunuz. Seveni bayağı var ama bana nedense çok hitap etmedi.
İşte beklenen Battle Royale modu: Black Out
Bütün firmalar Battle Royale furyasının peşine düştü. Bunu daha fazla konuşmanın bir anlamı yok sanırım, bir şekilde kabullenmeliyiz . Kafanizdaki en basit soru şu biliyorum, neden Fortnite veya PUBG değil de Call Of Duty oynamalıyım? Tamam Fortnite çizgi filmimsi görselleri ve inşaat mekanikleri ile daha farklı bir deneyim sağlıyor ve bu iki oyundan biraz ayrılıyor. Peki o zaman Black Ops 4'ün PUBG'den farkı ne? Bana sorarssanız en büyük fark CoD'un teknik üstünlüğü. Oyun çok yeni ve hataları var fakat konsollarda 60 FPS'de akıcı bir deneyim sağlaması ve PC'lerde de çok optimize çalışması büyük bir avantaj.
Oyunun gunplayi çok akıcı ve keyifli. Bu konuda multiplayerı çok iyi olmasa da en keyif aldığım en keyif aldığım oyun Destiny idi. Call Of Duty de benzer bir deneyimi yaşattı bana Grafiklerin 2018'de yakışıp yakışmadığı tartışılır olsa da her şey PUBG'ye göre bir tık daha parlak ve özenli görünüyor, harita da PUBG haritalarına kıyasla çok daha değişken bir yapıya sahip ve "dolu" hissettiriyor. Özellikle çimler ve yer şekilleri hem başarılı hem de oyuna oldukça etki ediyorlar.
Call Of Duty'de yılların deneyimi var ve bu modda yapımcılar bunu çok iyi kullanmış. Silahların modifikasyonları, karakterlerinize ekleyebildiğiniz perkler ve oyunda kullanabildiğiniz pek çok obje Blackout modunu taze, kendine has ve çekici kılıyor. Beklenildiği gibi PUBG'yi tahtından indirebilecek mi bilemiyoruz ama Call of Duty: Black Ops 4'ün çok iddialı bir çıkış yaptığı kesin. Treyach FPS konusunda çok tecrübeli ve bu yılların birikimini kullanıp oyunu geliştirmeye devam ederse CoD'u çok ciddi bir rakip haline getirecektir.
Oyunun izlenme sayıları tavan yapmış durumda. Ben kişisel olarak bu moddan gerçekten çok keyif aldım. Birbirini takip eden furyaları sevmesem de itiraf etmem gerekir ki saatlerimi Blackout'ta geçirdim. Oyuna alıştıkça ve haritayı öğrendikçe de her şey daha da keyifli hale geliyor üstelik. Şİmdilik gerçekten uzun soluklu bir deneyim sağlamayı başarmış durumda Black Ops 4. Bu modun fanı olarak gelişmeleri heyecanla takip edeceğim.
Son olarak: Zombiler
Zombiler biraz erken 2010'ların modası olarak kaldı biliyorum. O zamanlar Call of Duty'de modadan geri kalmamıştı. Artık çok revaçta olmayan konsept olmasa da Black Ops bu modun peşini bırakmamış ve iyi ki de öyle yapmış. Buradaki temel alınan oyun ne peki? Evet tabii ki de Left 4 Dead. Aynen Left for Dead'deki gibi kendine kas kişilikleri olan ve oldukça başarılı seslendirilmiş 4 karakter var. Daha yan bir mod olarak görülen bu kısma verdikleri özene gerçekten saygı duydum. Karakterler için çok fazla diyalog kaydedilmiş. Kara-mizaha sahip bu bölümü böylece kendi hikayesi olan anlamlı bir kısma çevirmişler Zombi oyun modları gerçekten çok eğlenceli. Kullanabileceğiniz doğaüstü güçler, nükleer silahlar, yakın dövüş silahları ve özel zombi düşmanlar ile bu bölüm sınırsız eğlenceli bir aksiyon vaat ediyor. Benım Blackout'tan sonraki favori kısmım burası oldu.
Peki oyunun bir hikayesi yokmu?
Treyach'ı en çok bu konuda takdir ettim. Bir single-player deneyimi vadetmiyorlar ama oyunun haritalarında ve oyundaki karakter etkileşimlerinde oyunun dünyasına dair çok başarılı ipuçları var. Sırf aksiyon için yaratılmış alanlarda değil, yaşayan bir dünyada olduğunuzu hissediyorsunuz. Bir nevi tutorial görevi gören specialistlerı öğrendiğiniz bölümlerde karakterlerin geçmişlerini anlatan videolar çok başarılı. Kısacası bir FPS severseniz yolunuz kesinlikle Call of Duty: Black Ops 4'e düşecek.