Arabada dikkat dağınıklığını yok eden buluş

Teknoloji ne için vardır? Öncelikle hayatımızı daha da kolaylaştırmak için. Ama yeri geldiğinde de hayat kurtaran bir yanı vardır ki teknolojinin olmadığı günlere kıyasla pek çok alanda çok daha iyi durumdayız. Ama daha çok alacak yol var şüphesiz. Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Fujitsu, ilginç bir çalışmaya imza attı. Aracıyla uzun yol kat edenlerin dikkatinin dağılması ve hatta uyuyakalma ihtimalini ortadan kaldıran bir buluştan bahsediyorum. Henüz test aşamasında; ancak bizzat kullanma şansı bulduğumdan ilginç bir deneyim olduğunu söyleyebilirim.
Trafik kazalarının meydana gelme nedenlerine baktığımızda yüzde 70 oranında uyku sersemliği dahil insan hatası büyük rol oynuyor. Yani kaza çoğunlukla araçtan değil, insan kaynaklı. Teknoloji de bu yönde çözüm bulmalı ki kaza oranlarında ciddi bir düşüş görebilelim. Bu kapsamda uzun süredir yeni bir proje üzerinde çalışan Fujitsu mühendisleri, insan hatası faktörünü hesap ederek özel bir teknoloji geliştirdi. Henüz satışta olmayan ve test aşamasında olan bu ürün işte bu konuda sürücüye yardımcı oluyor.
Fujitsu, giyilebilir bir cihaz olan ve güvenli sürüşü destekleyen FUJITSU Drive Drowsiness Detector (DDD) sensörü geliştirmiş. Bu sensörlü cihaz sürücünün yorgunluğunu nabzı kontrol ederek belirliyor ve hem sürücüyü hem de araç filo yöneticisini bilgilendiriyor.
Fujitsu Drive Drowsiness Detector (DDD)’ün araç, otobüs ve taksi şoförlerinin, sürüş esnasında daha az dirençle kullanabilmeleri için kulak klipsi ile adapte edilmişt. Sürücüler kulak klipsi sensörünü taktığında, sensör sürücünün nabız bilgilerini toplamaya başlıyor. Cihaz nabız düştüğünde sürücüye titreşim gönderiyor; böylece dalgınlık söz konusu olduğunda bir uyandırma vazifesi görüyor.
Toplanan nabız bilgisi özel bir algoritma kullanılarak analiz ediliyor. Cihaz ve sürücüler arasındaki farklar nedeniyle toplanan verilerin dağılımı düzenleniyor. Cihaz, toplanan verilerden sürücünün yüksek derecede uyku sersemi olduğunu tespit ettiğinde, araçtaki cihazdan ya da telefondan titreşim şeklinde bir uyarı veriyor.
Bu şekilde bir durum olduğunda cihaz; bir filo yönetim sistemine bağlanarak, otobüs ve diğer taşımacılık şirketlerinde filo yöneticilerine veri gönderiyor.
Arabada dikkat dağınıklığını yok eden buluş
Teknoloji ne için vardır? Öncelikle hayatımızı daha da kolaylaştırmak için. Ama yeri geldiğinde de hayat kurtaran bir yanı vardır ki teknolojinin olmadığı günlere kıyasla pek çok alanda çok daha iyi durumdayız. Ama daha çok alacak yol var şüphesiz. Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Fujitsu, ilginç bir çalışmaya imza attı. Aracıyla uzun yol kat edenlerin dikkatinin dağılması ve hatta uyuyakalma ihtimalini ortadan kaldıran bir buluştan bahsediyorum. Henüz test aşamasında; ancak bizzat kullanma şansı bulduğumdan ilginç bir deneyim olduğunu söyleyebilirim.
Trafik kazalarının meydana gelme nedenlerine baktığımızda yüzde 70 oranında uyku sersemliği dahil insan hatası büyük rol oynuyor. Yani kaza çoğunlukla araçtan değil, insan kaynaklı. Teknoloji de bu yönde çözüm bulmalı ki kaza oranlarında ciddi bir düşüş görebilelim. Bu kapsamda uzun süredir yeni bir proje üzerinde çalışan Fujitsu mühendisleri, insan hatası faktörünü hesap ederek özel bir teknoloji geliştirdi. Henüz satışta olmayan ve test aşamasında olan bu ürün işte bu konuda sürücüye yardımcı oluyor.
Fujitsu, giyilebilir bir cihaz olan ve güvenli sürüşü destekleyen FUJITSU Drive Drowsiness Detector (DDD) sensörü geliştirmiş. Bu sensörlü cihaz sürücünün yorgunluğunu nabzı kontrol ederek belirliyor ve hem sürücüyü hem de araç filo yöneticisini bilgilendiriyor.
Fujitsu Drive Drowsiness Detector (DDD)’ün araç, otobüs ve taksi şoförlerinin, sürüş esnasında daha az dirençle kullanabilmeleri için kulak klipsi ile adapte edilmişt. Sürücüler kulak klipsi sensörünü taktığında, sensör sürücünün nabız bilgilerini toplamaya başlıyor. Cihaz nabız düştüğünde sürücüye titreşim gönderiyor; böylece dalgınlık söz konusu olduğunda bir uyandırma vazifesi görüyor.
Toplanan nabız bilgisi özel bir algoritma kullanılarak analiz ediliyor. Cihaz ve sürücüler arasındaki farklar nedeniyle toplanan verilerin dağılımı düzenleniyor. Cihaz, toplanan verilerden sürücünün yüksek derecede uyku sersemi olduğunu tespit ettiğinde, araçtaki cihazdan ya da telefondan titreşim şeklinde bir uyarı veriyor.
Bu şekilde bir durum olduğunda cihaz; bir filo yönetim sistemine bağlanarak, otobüs ve diğer taşımacılık şirketlerinde filo yöneticilerine veri gönderiyor.