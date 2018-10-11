Sanal asistanlar gün geçtikçe hayatımıza daha çok dahil oluyor. Öyle ki Siri ve Cortana gibi asistanlara kullanıcılar işlemlerini daha kolay halletmek adına onlarla konuşuyor, çözümler daha pratik oluyor. Örneğin Siri'ye bugün hava nasıl diye sorduğumuzda sesli şekilde yanıt almamız ve bunun için sadece sesimizin yetmesi işleri kolaylaştırıyor.
Tüm bunları zaten biliyoruz; ancak sanal asistanlarla 'muhabbet'i daha öteye taşımaya çalışanlar da aramızda yok değil! Örneğin Siri'ye 'benimle evlenir misin' sorusunu yönelten azımsanmayacak sayıda kullanıcı bulunuyor. Siri, kibarca bunu reddediyor elbette; ancak Amazon'un Alexa'sının verdiği cevap gerçekten de duyanları şaşırtmaması mümkün değil!
Amazon'un sanal asistanı Alexa, gün geçtikçe büyüyen bir platform. Özellikle ABD'de geniş bir kullanım ağına sahip olan bu özel teknolojiyle içli dışlı olan bazı kullanıcılar, sadece 2017'de Amazon Alexa'a 'benimle evlenir misin' sorusunu yöneltiyor. Peki Amazon buna nasıl yanıt veriyor dersiniz?
Maalesef Alexa evlilik teklifi eden herkesi reddediyor. Bu soruyu soranlara verdiği yanıt ise kulağa epey tanıdık geliyor: "Biz ayrı dünyaların insanıyız, sen Dünya'da yaşıyorsun, bense 'bulut'ta."
Bu cevaptan farklı olanı duymak isteyenler tekrar tekrar aynı soruyu Alexa'ya yöneltiyor; ancak olumsuz yanıt değişmiyor elbette. Bu soruyu sorarken kullanıcılar eğlenceli yanıtlar duymayı istiyor ya da o an can sıkıntısından bunu yapıyor.
Sebebi ne olursa olsun, sanal asistanlar bir şekilde hayatımıza iyiden iyiye yerleşiyor ve birer sanal 'arkadaşımız' oluveriyorlar.
Amazon'dan evlilik teklifine 'hayır'
Sanal asistanlar gün geçtikçe hayatımıza daha çok dahil oluyor. Öyle ki Siri ve Cortana gibi asistanlara kullanıcılar işlemlerini daha kolay halletmek adına onlarla konuşuyor, çözümler daha pratik oluyor. Örneğin Siri'ye bugün hava nasıl diye sorduğumuzda sesli şekilde yanıt almamız ve bunun için sadece sesimizin yetmesi işleri kolaylaştırıyor.
Tüm bunları zaten biliyoruz; ancak sanal asistanlarla 'muhabbet'i daha öteye taşımaya çalışanlar da aramızda yok değil! Örneğin Siri'ye 'benimle evlenir misin' sorusunu yönelten azımsanmayacak sayıda kullanıcı bulunuyor. Siri, kibarca bunu reddediyor elbette; ancak Amazon'un Alexa'sının verdiği cevap gerçekten de duyanları şaşırtmaması mümkün değil!
Amazon'un sanal asistanı Alexa, gün geçtikçe büyüyen bir platform. Özellikle ABD'de geniş bir kullanım ağına sahip olan bu özel teknolojiyle içli dışlı olan bazı kullanıcılar, sadece 2017'de Amazon Alexa'a 'benimle evlenir misin' sorusunu yöneltiyor. Peki Amazon buna nasıl yanıt veriyor dersiniz?
Maalesef Alexa evlilik teklifi eden herkesi reddediyor. Bu soruyu soranlara verdiği yanıt ise kulağa epey tanıdık geliyor: "Biz ayrı dünyaların insanıyız, sen Dünya'da yaşıyorsun, bense 'bulut'ta."
Bu cevaptan farklı olanı duymak isteyenler tekrar tekrar aynı soruyu Alexa'ya yöneltiyor; ancak olumsuz yanıt değişmiyor elbette. Bu soruyu sorarken kullanıcılar eğlenceli yanıtlar duymayı istiyor ya da o an can sıkıntısından bunu yapıyor.
Sebebi ne olursa olsun, sanal asistanlar bir şekilde hayatımıza iyiden iyiye yerleşiyor ve birer sanal 'arkadaşımız' oluveriyorlar.