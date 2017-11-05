200 dolara sokak çatışması!

Facebook, Google ve Twitter’ı sorgulayan ABD Kongresi, geçen haftalarda yazdığım Rusya odaklı sosyal medya manipülasyonlarına dair yeni ayrıntıları ortaya çıkarıyor. Benim en çok ilgimi çeken Austin; Teksas’ta iki farklı grubu aynı adreste eyleme davet eden bir hesap. Haberlere de konu olan bu eyleme katılan her iki grubun da aslında bir Rus hesabı tarafından yönetildiği yeni ortaya çıkan bir gerçek. Hakikaten şeytanın aklına gelmeyecek bir mizansen söz konusu bu eylemde. Anlatayım.

RAKİP 2 HESAP DA TEK BİR YERDEN YÖNETİLİYOR!

Heart of Texas adlı Rusya tarafından kontrol edilen bir Facebook hesabı geçtiğimiz sene ‘Teksas’ın İslamizasyonuna son’ diyerek, 21 Mayıs 2016 günü Teksas’ta oturanları Müslümanlara ait bir kültür merkezinin önünde protesto eylemine çağırıyor. Aynı gün, aynı Rusya kaynaklı hesap bu sefer ‘United Muslims of America’ (Amerika’nın Birleşmiş Müslümanları) adlı bir hesabı kullanarak bu sefer de Müslümanlar lehine bir eylem çağrısı yapıyor. “İslami düşünceyi koruyalım” başlıklı bu çağrıda da Austin bölgesinde oturan herkes aynı İslami kültür merkezinin önüne, aynı gün davet ediliyor. Ve 21 Mayıs geldiğinde tüm kameraların önünde Rusya tarafından oraya yönlendirildiklerinden habersiz iki grup birbiriyle kavgaya tutuşuyor. Sonuç tam bir toplumsal çatışma. İki farklı grubun birbirine saldırısı, nefreti o gün haberlere yansıyor. Ama kimse o gün orada ortaya çıkan sahnenin arkasında orayla hiçbir bağı olmayan bir Rus hesabı olduğunu bilmiyor. Ve bütün bu işlem ne Teksas’ta ne de Amerika’da yaşayan bir kişi tarafından ve toplam 200 dolarlık bir bütçeyle yapılıyor. Evet, sadece 200 dolara bir toplumsal çatışma çıkarmak maalesef artık mümkün.

TOPLUMSAL KAMPLAŞMAYI KAŞIYAN TEKNOLOJİ!

Yukarıdaki mizansenin başarılı olmasının iki koşulu var. İlk olarak bu toplumsal çatışmanın gerçekleşmesi için ortada bir ayrışım noktası olması gerekiyor. Teksas’taki ayrışma noktası İslamofobi. Ruslar, bu yarayı kaşıyarak iki grubu rahatça oraya toplayabiliyor. Ama bu tek başına yeter şart değil. Yukarıdaki mizansenin bir toplumsal çatışmaya dönüşmesindeki ikinci yeter şart, pratik ve ucuz sosyal medya araçlarının olması. Eğer Facebook’ta adrese teslim mesaj iletmek bu kadar basit ve hesaplı olmasa yukarıdaki eylem başarıya ulaşamazdı. Teksas örneği bu iki koşul, yani toplumsal ayrışım noktası ve ucuz teknoloji bir araya geldiğinde komşuyu komşuya düşman etmenin ne kadar kolay olduğunu gösteriyor.

126 MİLYON İNSANA ULAŞAN BİR AĞ!

Yukarıda sadece bir örneğini verdiğim Rusya odaklı ABD seçimlerine müdahalenin boyutu giderek daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. Facebook, Twitter ve Google üst yönetimi tarafından ABD Kongresi’ne sunulan veriler gösteriyor ki ortada devasa bir organizasyon var. Ruslar resmen hallaç pamuğu gibi sallamış Amerikan seçimlerini. Rakamlara bakar mısınız: Facebook üzerinden toplam 126 milyon Amerikalıya ulaşılmış Rusya kökenli hesaplar tarafından. Twitter’da ise toplam 131 bin mesaj atmış bu network ABD seçimlerini etkilemek için. Sadece bu paylaşımlarla da kalmamışlar. Instagram üzerinden açılan 170 Rusya bağlantılı hesap, ABD seçimlerinde sonucu etkilemek için toplam 120 bin içerik paylaşmış. Yine binlerce kişinin izlediği 1000’i aşkın video da YouTube üzerinden dolaşıma sokulmuş. Görünen o ki 2016 ABD seçimi Rusya tarafından tek taraflı bir enformasyon savaşı şeklinde gerçekleşmiş. Bu rakamlara ve iki haftadır yazdığım örneklere bakınca insanın ürkmemesi mümkün değil. Yeni teknolojiler, özellikle toplumsal yaralarını çözememiş toplumlarda ciddi bir ayrıştırıcı güç olabiliyor. Bu güç kötü niyetli oyuncular elinde başımıza daha büyük belalar açabiliyor. Teknoloji geri gitmeyeceğine göre bu yeni çağa ayak uydurmaktan ve her zamankinden daha uyanık olmaktan başka çaremiz yok. Size rakip olan, sizin muhalifiniz olan herkes kendi iradesiyle karşınıza çıkmamış olabilir.

1.2 MİLYON ÇOCUK CEVAP BEKLİYOR!

ŞU ara milyonlarca aile aynı soruyu soruyor: TEOG kalktı tamam da yerine gelecek yeni sistem nerede? Çünkü ortada somut bir soru var: 1.2 milyonu aşkın 8. sınıf öğrencisi önümüzdeki sene liseye geçecek. Bu çocukların hangi liseye nasıl geçeceklerini kimse bilmiyor. Aynı soruyu ortaokulda çocuğu olan milyonlarca aile de soruyor. Çünkü herkes yeni sisteme göre çocuğunu hazırlamak istiyor. Malum, 15 Eylül’de ilan edilmişti TEOG’un kalkacağı. Yerine gelecek sistem hemen açıklanacaktı. Sonra bir açıklanır gibi oldu, aradan haftalar geçti. Sonra Başbakan ‘Gelecek hafta açıklıyoruz’ dedi. En son ‘Bir iki gün sonra açıklanıyor’ dendi. Bu son beyanatın üzerinden de bir hafta geçti. Geldik kasım ayına ve ortada TEOG’un yerine gelen bir sistem yok. Tabii anlıyorum birkaç haftada yeni bir sistemi kurmak kolay değil. O nedenle böylesine önemli bir reformun aceleye getirilmemesi gerekiyor. Hep dediğim gibi eğitimde reformların ince elenip sık dokunması, çocukların kobay olarak kullanılmaması gerekiyor.

TEOG’UN İLK HAFTA KALDIRILMASI HATAYDI!

TEOG’un hatalı bir sistem olduğunu yıllardır söylüyoruz. Kaldırılması gerekiyordu. Ancak TEOG’un çocuklar okula başladıktan sonra kaldırılması büyük hataydı. Bu sene karar verilir, kademeli olarak önümüzdeki yıllarda uygulanırdı. Kendinizi o çocukların yerine koyun. 6. sınıfta, 7. sınıfta size sistem bir yol haritası vermiş. Siz o haritaya güvenmiş ve rotanızı ona göre çizmişsiniz. Tam varacağınız adrese ulaşıyorsunuz ve sistem size diyor ki ‘Harita yanlıştı pardon!’ Kendinizi o ailelerin yerine koyun...