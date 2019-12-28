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Sefer Levent

Sefer Levent

slevent@hurriyet.com.tr

Yürüyen akıllı cihaz

28 Aralık 2019

Türkiye’nin otomobili artık bir sır değil. Dün Gebze Bilişim Vadisi’nde düzenlenen törenle perde kalktı ve Türkiye’nin Otomobil Girişim Grubu’nun uzun süredir üzerinde çalıştığı otomobili gördük.

Yürüyen akıllı cihaz

Salonu dolduran yüzlerce kişi, ekran başındaki milyonlar aynı heyecanı yaşayarak merakla bekledikleri aracı tam olarak görme fırsatını buldu. Hem konuşmalarda hem de görüştüğümüz yetkililerin vurguladığı çok önemli bir nokta vardı. Dün biz sadece bir otomobil tanıtımına şahit olmadık. 2 yıl sonra Gemlik’teki fabrikada üretilerek piyasaya sürülecek olan aslında bir  otomobil değil. Yürüyen bir akıllı cihaz. Türkiye yaklaşık 60 yıldır yerli bir otomobil üretmeye çalışıyor. Bu çaba sürerken sürekli olarak klasik otomobil pazarındaki yarışta geri kalma tehdidinden bahsedilirdi. Dün ortaya çıkan ‘akıllı cihaz’ içinde bulunduğumuz yüzyılda devam etmekte olan teknoloji savaşının tam ortasında yerini alacak. Hatta bazı alanlarda elde edilen patentler sayesinde ön safları ele geçirebileceğimizi söylemek çok da yanlış olmaz. Aracın teknolojik anlamda birçok yenilik getireceği anlaşılıyor. Üretime geçilmediği için şimdilik detaylar gizleniyor ama gün yüzüne çıkan bazı özellikleriyle bile pazarı tekrar şekillendireceğini söylememiz mümkün. İşte aracı öne çıkartacak bazı özellikler...

Çevreci, elektrikli, yakıt maliyeti düşük, şarj süresi kısa, çekişi yüksek, güvenli, otonom özellikleri var ve en önemlisi akıllı.

NEDEN GEMLİK

Yeni yerli aracımız kadar üretileceği fabrika ve yeri de çok önemliydi. Dün ortaya çıktı ki yeni yerli aracımızın fabrikası Gemlik’te olacak.  Binlerce dönüm arazi üzerine kurulacak fabrikanın nerede olacağı sır gibi saklanıyordu çünkü fabrikanın yapılacağı yerdeki arazi spekülasyonlarının önüne geçmek haksız kazançları ortadan kaldırmak önemli bir noktaydı. Peki neden Gemlik tercih edildi? Birçok neden sıralamadan en önemlisini söyleyeyim. Bilişim Vadisi yerli otomobilin Ar-Ge merkezi olmayı sürdürecek. Burada geliştirilecek teknolojilerle yerli aracın yeni modellerine transfer edilecek ve özellikle ihracat pazarlarında rekabetçi olmayı sürdürecek. Bu yüzden Gebze-Gemlik yakınlığı stratejik önemde. İşte ‘Gemlik’ dedirten nedenler

Gemlik Bilişim Merkezi’ne 20 dakika mesafede.

 İzmir otobanı üzerinde. İstanbul ve İzmir’e çok yakın.

Yan sanayinin kalbi Bursa’ya 30 dakika uzaklıkta.

Taşımada deniz yolu ile ulaşım mümkün.

Bu büyüklükte toplu arazi imkanı sunması.

Yürüyen akıllı cihaz

 

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