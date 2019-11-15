Yabancı yatırımcıdan Turkcell’e yoğun ilgi

DÜNYA finansının kalbinin attığı Londra’dayız.
Buckingham Sarayı’na komşu Green Park’ın hemen karşı caddesindeki otelimizin en alt katındaki balo salonuna girdiğimizde ilginç bir orantısızlık gözümüze çarpıyor. Salon Türkiye’den gelen 15 ekonomi gazetecisi için değil de sanki yüze yakın basın mensubunu ağırlamak dünya çapında bir lansman yapmak için hazırlanmış. Boş kalan masaları anlamaya çalışırken biraz sonra sahneye çıkan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan’ın sözleriyle durum aydınlığa kavuşuyor.
Bizden hemen önce yüze yakın uluslararası yatırımcı ve analisti ağırladıklarını söyleyen Murat Erkan üç yıllık hedeflerini ortaya koyduklarını söylüyor ve ekliyor: “Müşteriyi odağa alarak gözden geçirdiğimiz yeni stratejimiz önümüzdeki dönemde de gücümüze güç katacak. 25’inci yılımızı kutladığımız 2019’a güçlü bir başlangıç yapmış ve kasım ayının başında Ankara’da yaptığımız toplantı ile yılın 9 ayındaki başarılı sonuçlarımızı duyurmuştuk. Şimdi de bu güçlü finansal ve operasyonel sonuçlarımızı ortaya koyduğumuz yeni üç yıllık stratejik planımızla devam ettireceğimizin sözünü veriyoruz. 2022 yılında gerek operasyonel gerekse finansal anlamda daha güçlü bir Turkcell olacak. Ortaya koyduğumuz güçlü hedeflerimiz sayesinde dünyanın ilgisini çekmeye devam edeceğiz.”
YENİ ÇEYREK YÜZYILIN HEDEFLERİ DE BÜYÜK
BU yıl Turkcell 25’inci yılını kutluyor. Dile kolay çeyrek yüzyıl. Murat Erkan’ın ortaya koyduğu hedefler bir sonraki çeyrek yüzyılın da temellerini oluşturacak. Erkan’ın açıklamalarına göre şirket önümüzdeki üç yıl boyunca hem operasyonel hem de finansal açıdan güç kazanmaya devam edecek. Üç yıllık dönemde gelir büyüme hedefini yüzde 13 - 16 aralığında belirleyen Turkcell, faiz amortisman ve vergi öncesi kâr (FAVÖK) marjı hedefini ise yüzde 39-42 aralığına çıkardı. Turkcell’in önümüzdeki üç yıldaki dikkat çeken bir diğer hedefi ise müşteri sayısını her yıl 1 milyon yeni müşteriyle artırmak. Bu müşteri nereden gelecek diye sormamız üzerine Murat Erkan, “Nereden gelirse başımızın üstünde yeri var ama tabii ki bunun belli bir kısmını rekabetten, daha çoğunu yeni hizmetlerden ve yeni müşterilerden kazanacağız. Özellikle de faturalı müşterilerden olacağını söyleyebilirim” dedi. Turkcell ayrıca stratejik öncelik olarak belirlediği dijital ödeme hizmetleri ve dijital iş çözümleri alanlarında da pazar lideri olmayı da hedefliyor.
3 MİLYAR DOLAR TEMETTÜ DAĞITTI
TURKCELL’in davetlisi olarak gittiğimiz Londra’da Genel Müdür Murat Erkan, “Türkiye’de en geniş frekans üzerinde işleyen en güçlü mobil şebekeye sahip operatörüz. Üstün kalitede hizmet vermemizi sağlayan 45 bin km. uçtan uca fiber altyapımız ve dünya standartlarındaki veri merkezlerimiz ile ülkemizin teknolojik dönüşümünde öncü rol oynuyoruz. Turkcell üstün teknolojik altyapısı için son 5 yılda o günkü kurlar ile hesaplandığında 8 milyar doların üzerinde yatırım yaptı. Gelecek 3 yılda da 3 milyar doların üzerinde daha yatırım yapmayı planlıyoruz. 2010’dan bu yana hissedarlarımıza yaklaşık 3 milyar dolar temettü dağıttık. Neredeyse Borsa İstanbul 30 endeksinde işlem gören ortalama bir şirket kadar değeri hissedarlarımızla paylaştık. Önümüzdeki dönemde de yatırımcılarımıza kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.
YATIRIM İÇİN DOĞRU ŞİRKET MESAJI
TURKCELL hem Borsa İstanbul’a hem de New York Borsası’na kote bir şirket. Yabancı yatırımcı ve analistlerin radarında olan Turkcell’in önümüzdeki dönemde yapacakları ve hedefleri çok önemli. Bu yüzden Londra’da yatırımcı ve analistlere yönelik toplantı oldukça ilgi görmüş. Yüze yakın katılımcının ilgisi karşısında oldukça memnun olduğunu gözlediğimiz Erkan, “Bizim gibi dünyaya açık şirketler için şeffaflık çok önemli. Özellikle hedeflerimizi, planlarımızı iyi anlatmamız lazım. İkinci önemli konu da şu: Mart ayı itibarıyla Turkcell’e genel müdür oldum. İlk yaptığımız iş, bir stratejik plan üzerinde çalıştık ve yönetim kurulumuzun onayını aldık. Beklenti içinde olan analistlere önümüzdeki üç yılın hem finansal hem operasyonel hem de stratejik konular hakkında bilgilendirme yaptık. Genel müdür olarak ilk defa karşılarına çıktım ve ‘Turkcell yatırım için doğru şirkettir’ mesajını verdik” diye konuştu.
DİJİTAL SERVİS GELİRİ 2.5 KAT ARTTIRACAK
MURAT Erkan, “Üç yıllık stratejik planımızın en önemli odaklarından biri de şu an tüm dünya çapında kullanılan yerli ve milli dijital uygulamalarımızın daha da yaygınlaşmasını sağlamak. BiP’ten gönderilen mesaj sayısı 2016 yılında aylık 223 milyon iken bugün tam 106 kat artarak 24 milyara ulaştı. Yine 2016’da TV+ izleme için harcanan data 600 bin GB iken bugün 22 kat artarak 13 milyon GB’a yükseldi. Fizy ile dinlenen şarkı sayısı ise 92 milyondan 612 milyona geldi. u alanda elde ettiğimiz tekil gelirleri de üç yılda 2,5 kat artıracağız” dedi.
UYANIK TÜKETİCİYE FREN
BLOCKCHAIN’in fonksiyonel bir teknoloji olduğuna dikkat çeken Erkan, “Örneğin faturalarını ödemeyen müşterilerin bilgisini bu teknolojiyi kullanarak diğer operatörlerle paylaşmaya başladık. Operatörler birbirleriyle bilgi paylaşmadığından operatörleri dolaşarak hiç para ödemeden hayatını sürdürenler olabiliyor. Biz bu noktada başka verilerin görülmediği bir sistemi blockchain’le hayata geçirdik ve üç operatör olarak fatura ödemeyen müşteri oranını ciddi oranda aşağıya çektik” diye konuştu.
VERGİDE HAKSIZ REKABET VAR
BİR arkadaşımızın dijital hizmet vergisi ile ilgili düşüncelerini sorması üzerine Murat Erkan şunları söyledi: “Biz bir süredir Türkiye’nin içinde teknoloji üreten, servis üreten şirketiz. Biz bu servisleri tüketiciye götürdüğümüzde tüm vergileri öderken rakibimiz uluslararası oyuncular burada sıfıra yakın vergi vererek bizimle rekabet ediyor. Bu da bizi ürün konusunda ortalama yüzde 30’lara yakın handikaplı durumuna getiriyor. Hangi fiyattan verirseniz verin rakibe göre dezavantajlı durumundasınız. Biz avantaj istemiyoruz rekabet koşulları eşitlensin
istiyoruz.”
AYDA 17 MİLYON KİŞİ PAYCELL İLE ÖDEYECEK
TEKNOLOJİ ile finansı buluşturan tech-fin alanındaki markaları Paycell’in Türkiye’nin en çok tercih edilen yeni nesil ödeme platformu haline geleceğini iddia eden Murat Erkan, “2022 yılında Paycell ile aylık ortalama 17 milyon kişi ödeme yapacak. Böylece bu alanda 41 milyar TL’lik bir işlem hacmine ulaşılacak.
Yabancı yatırımcıdan Turkcell’e yoğun ilgi
DÜNYA finansının kalbinin attığı Londra’dayız.
Buckingham Sarayı’na komşu Green Park’ın hemen karşı caddesindeki otelimizin en alt katındaki balo salonuna girdiğimizde ilginç bir orantısızlık gözümüze çarpıyor. Salon Türkiye’den gelen 15 ekonomi gazetecisi için değil de sanki yüze yakın basın mensubunu ağırlamak dünya çapında bir lansman yapmak için hazırlanmış. Boş kalan masaları anlamaya çalışırken biraz sonra sahneye çıkan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan’ın sözleriyle durum aydınlığa kavuşuyor.
Bizden hemen önce yüze yakın uluslararası yatırımcı ve analisti ağırladıklarını söyleyen Murat Erkan üç yıllık hedeflerini ortaya koyduklarını söylüyor ve ekliyor: “Müşteriyi odağa alarak gözden geçirdiğimiz yeni stratejimiz önümüzdeki dönemde de gücümüze güç katacak. 25’inci yılımızı kutladığımız 2019’a güçlü bir başlangıç yapmış ve kasım ayının başında Ankara’da yaptığımız toplantı ile yılın 9 ayındaki başarılı sonuçlarımızı duyurmuştuk. Şimdi de bu güçlü finansal ve operasyonel sonuçlarımızı ortaya koyduğumuz yeni üç yıllık stratejik planımızla devam ettireceğimizin sözünü veriyoruz. 2022 yılında gerek operasyonel gerekse finansal anlamda daha güçlü bir Turkcell olacak. Ortaya koyduğumuz güçlü hedeflerimiz sayesinde dünyanın ilgisini çekmeye devam edeceğiz.”
YENİ ÇEYREK YÜZYILIN HEDEFLERİ DE BÜYÜK
BU yıl Turkcell 25’inci yılını kutluyor. Dile kolay çeyrek yüzyıl. Murat Erkan’ın ortaya koyduğu hedefler bir sonraki çeyrek yüzyılın da temellerini oluşturacak. Erkan’ın açıklamalarına göre şirket önümüzdeki üç yıl boyunca hem operasyonel hem de finansal açıdan güç kazanmaya devam edecek. Üç yıllık dönemde gelir büyüme hedefini yüzde 13 - 16 aralığında belirleyen Turkcell, faiz amortisman ve vergi öncesi kâr (FAVÖK) marjı hedefini ise yüzde 39-42 aralığına çıkardı. Turkcell’in önümüzdeki üç yıldaki dikkat çeken bir diğer hedefi ise müşteri sayısını her yıl 1 milyon yeni müşteriyle artırmak. Bu müşteri nereden gelecek diye sormamız üzerine Murat Erkan, “Nereden gelirse başımızın üstünde yeri var ama tabii ki bunun belli bir kısmını rekabetten, daha çoğunu yeni hizmetlerden ve yeni müşterilerden kazanacağız. Özellikle de faturalı müşterilerden olacağını söyleyebilirim” dedi. Turkcell ayrıca stratejik öncelik olarak belirlediği dijital ödeme hizmetleri ve dijital iş çözümleri alanlarında da pazar lideri olmayı da hedefliyor.
3 MİLYAR DOLAR TEMETTÜ DAĞITTI
TURKCELL’in davetlisi olarak gittiğimiz Londra’da Genel Müdür Murat Erkan, “Türkiye’de en geniş frekans üzerinde işleyen en güçlü mobil şebekeye sahip operatörüz. Üstün kalitede hizmet vermemizi sağlayan 45 bin km. uçtan uca fiber altyapımız ve dünya standartlarındaki veri merkezlerimiz ile ülkemizin teknolojik dönüşümünde öncü rol oynuyoruz. Turkcell üstün teknolojik altyapısı için son 5 yılda o günkü kurlar ile hesaplandığında 8 milyar doların üzerinde yatırım yaptı. Gelecek 3 yılda da 3 milyar doların üzerinde daha yatırım yapmayı planlıyoruz. 2010’dan bu yana hissedarlarımıza yaklaşık 3 milyar dolar temettü dağıttık. Neredeyse Borsa İstanbul 30 endeksinde işlem gören ortalama bir şirket kadar değeri hissedarlarımızla paylaştık. Önümüzdeki dönemde de yatırımcılarımıza kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.
YATIRIM İÇİN DOĞRU ŞİRKET MESAJI
TURKCELL hem Borsa İstanbul’a hem de New York Borsası’na kote bir şirket. Yabancı yatırımcı ve analistlerin radarında olan Turkcell’in önümüzdeki dönemde yapacakları ve hedefleri çok önemli. Bu yüzden Londra’da yatırımcı ve analistlere yönelik toplantı oldukça ilgi görmüş. Yüze yakın katılımcının ilgisi karşısında oldukça memnun olduğunu gözlediğimiz Erkan, “Bizim gibi dünyaya açık şirketler için şeffaflık çok önemli. Özellikle hedeflerimizi, planlarımızı iyi anlatmamız lazım. İkinci önemli konu da şu: Mart ayı itibarıyla Turkcell’e genel müdür oldum. İlk yaptığımız iş, bir stratejik plan üzerinde çalıştık ve yönetim kurulumuzun onayını aldık. Beklenti içinde olan analistlere önümüzdeki üç yılın hem finansal hem operasyonel hem de stratejik konular hakkında bilgilendirme yaptık. Genel müdür olarak ilk defa karşılarına çıktım ve ‘Turkcell yatırım için doğru şirkettir’ mesajını verdik” diye konuştu.
DİJİTAL SERVİS GELİRİ 2.5 KAT ARTTIRACAK
MURAT Erkan, “Üç yıllık stratejik planımızın en önemli odaklarından biri de şu an tüm dünya çapında kullanılan yerli ve milli dijital uygulamalarımızın daha da yaygınlaşmasını sağlamak. BiP’ten gönderilen mesaj sayısı 2016 yılında aylık 223 milyon iken bugün tam 106 kat artarak 24 milyara ulaştı. Yine 2016’da TV+ izleme için harcanan data 600 bin GB iken bugün 22 kat artarak 13 milyon GB’a yükseldi. Fizy ile dinlenen şarkı sayısı ise 92 milyondan 612 milyona geldi. u alanda elde ettiğimiz tekil gelirleri de üç yılda 2,5 kat artıracağız” dedi.
UYANIK TÜKETİCİYE FREN
BLOCKCHAIN’in fonksiyonel bir teknoloji olduğuna dikkat çeken Erkan, “Örneğin faturalarını ödemeyen müşterilerin bilgisini bu teknolojiyi kullanarak diğer operatörlerle paylaşmaya başladık. Operatörler birbirleriyle bilgi paylaşmadığından operatörleri dolaşarak hiç para ödemeden hayatını sürdürenler olabiliyor. Biz bu noktada başka verilerin görülmediği bir sistemi blockchain’le hayata geçirdik ve üç operatör olarak fatura ödemeyen müşteri oranını ciddi oranda aşağıya çektik” diye konuştu.
VERGİDE HAKSIZ REKABET VAR
BİR arkadaşımızın dijital hizmet vergisi ile ilgili düşüncelerini sorması üzerine Murat Erkan şunları söyledi: “Biz bir süredir Türkiye’nin içinde teknoloji üreten, servis üreten şirketiz. Biz bu servisleri tüketiciye götürdüğümüzde tüm vergileri öderken rakibimiz uluslararası oyuncular burada sıfıra yakın vergi vererek bizimle rekabet ediyor. Bu da bizi ürün konusunda ortalama yüzde 30’lara yakın handikaplı durumuna getiriyor. Hangi fiyattan verirseniz verin rakibe göre dezavantajlı durumundasınız. Biz avantaj istemiyoruz rekabet koşulları eşitlensin
istiyoruz.”
AYDA 17 MİLYON KİŞİ PAYCELL İLE ÖDEYECEK
TEKNOLOJİ ile finansı buluşturan tech-fin alanındaki markaları Paycell’in Türkiye’nin en çok tercih edilen yeni nesil ödeme platformu haline geleceğini iddia eden Murat Erkan, “2022 yılında Paycell ile aylık ortalama 17 milyon kişi ödeme yapacak. Böylece bu alanda 41 milyar TL’lik bir işlem hacmine ulaşılacak.