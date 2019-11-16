Üç koldan yatırım planı

BİR grup ekonomi gazetecisi olarak son dönemin dikkat çeken gruplarından Kalyon Holding’in iki yöneticisi ile birlikteydik.
Kalyon Holding Yönetim Kurulu üyeleri Haluk Kalyoncu ve ve Mehmet Kalyoncu altyapı, enerji ve gayrimenkul sektörlerindeki yeni yatırım hamlelerini anlattı. Biraz sonra ayrıntılarını paylaşacağım ama özetlemem gerekirse, Türkiye’de başta İstanbul Havalimanı olmak üzere ‘yapılamaz’ denilen birçok projeyi başarı ile tamamlayan Kalyon Holding’in yeni hedefi bir dünya şirketi olmak. 2020 için ‘küresel marka olmak’ hedefini ortaya koyan grup altyapı, enerji ve gayrimenkul sektörlerinde birçok yatırım hamlesine hazır durumda. Mehmet Kalyoncu, “Bir yanda Türkiye’deki dev yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Diğer yandan da Kalyon Holding’i bir dünya şirketi haline getirmek için çalışıyoruz. Bu kapsamda da attığımız ciddi adımlar var. Ekonomik büyüklük olarak, hedef coğrafyalarda da Türkiye’de geldiğimiz noktaya ulaşmak istiyoruz” diye konuştu.
150 MİLYON DOLARLIK İTHALATTAN KURTARACAK
KONYA-Karapınar’da 18 kilometrekarelik bir alanda kuracakları güneş enerjisi santralının da 2020’de yatırımına başlayacaklarını söyleyen Haluk Kalyoncu, “Bu santral tamamlandığında, 1 milyondan fazla hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak. Her iki proje için toplam 1.5 milyar dolarlık yatırım planladık. Bu panellerle, 1.000 megavatlık Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük güneş enerjisi santralı kurulacak. Bu santral, yıllık 2 milyar 600 bin kilowatt/saat enerji üretecek. Yani yıllık yaklaşık 250 milyon dolarlık bir enerji üretiminden söz ediyoruz. Böylece ülke ekonomisini, yıllık 150 milyon dolarlık bir enerji ithalatından korumuş olacağız” dedi.
PERU’DAN ARNAVUTLUK’A HAVALİMANLARI İÇİN DAVET
İSTANBUL Havalimanı’na ortak olarak imza atan Kalyon Holding dünya çapında ilgi çekmiş. Mehmet Kalyoncu’nun verdiği bilgilere göre Kalyon, Amerika kıtasından Avrupa’ya ve Ortadoğu’ya kadar çok geniş bir coğrafyada yeni havalimanı projeleri üzerinde çalışıyor. Mehmet Kalyoncu “Peru, Katar, Arnavutluk, Hollanda gibi ülkelerde teklif ve ihale süreçlerimiz oldu ve olmaya da devam ediyor. Türk firmaları altyapı geliştirmede o kadar iyi ki, her gittiğimiz yerde başka bir Türk firmasıyla karşılaşıyor, rekabet ediyoruz. Şu ana kadar gördüğümüz en sakin yer Güney Amerika oldu. Peru’da Chinchero Havalimanı ihalesine girdik. Orada teklif veren tek Türk firması bizdik. Türkiye’de bitirdiğimiz projeler dünyada ciddi anlamda önümüzü açıyor, Devlet Başkanı, Başbakan ve Bakan seviyesinde görüşme davetleri alıyoruz, bu da bizim için gurur verici” dedi.
DAHA AZ FAİZ İÇİN RE-FİNANSMAN ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ
‘İGA borçlarını yapılandırıyor’ şeklindeki başlıklara tepki gösteren Mehmet Kalyoncu, “Bizim borcumuzu ödeme gibi bir sıkıntımız hiç olmadı. Artık proje bitmiş ve işletmeye geçmiş olduğu için risk bakış açısı farklı. Dünyada ekonomide faizlerin düşüşü gibi bir trend var. Bundan faydalanıp daha az faiz ödeyeceğimiz, finansman yükünü azaltacağımız bir finansman üzerine çalışıyoruz. Asya’dan, Çin’den bankalar ilgileniyor. 5 milyar Euro’ya kadar bir yetkilendirme yaptık. 3 milyar Euro ya da 4 milyar Euro da olabilir. Bu tamamen gelebilecek tekliflere bağlı” dedi.
HAVALİMANINA KOMŞU KONUT PROJESİ GELİYOR
KALYON Holding’in yeni iş kollarından biri de markalı konut sektörü oldu. ‘Niye böylesi bir dönemde gayrimenkul sektörüne girdiniz?’ sorusuyla karşılaştığını söyleyen Mehmet Kalyoncu, bu kararın tam anlamıyla entegre bir yaklaşımla verildiğini vurguladı. Kalyoncu şöyle devam etti: “Biz evin yolunu, arıtma tesisini yapıyor, enerjisini üretiyoruz. Yaşayanlar için hastanesini ve okulunu yapıyoruz. Bu değer zincirinin gayrimenkulle tamamlandığını düşünüyoruz. İlk markalı konut projemiz olan Nevbahar Üsküdar projesinde de bunu gördük. Eylülde lansmana çıktık, satışlarımız yüzde 30’lara ulaştı. Konut geliştiriciliğine devam edeceğiz. 2021’de başlamayı planladığımız İstanbul Havalimanı yakınlarında karma kullanımlı bir proje için şimdiden çalışmalara başladık.”
PANEL ÜRETİMİ İÇİN FABRİKA KURUYOR
KALYON Enerji, yenilenebilir enerji yatırımlarında ana amaç olarak bir yandan yerli üretime destek vermeyi, diğer yandan da ithalatın önüne geçmeyi hedefliyor. Enerji işlerinin başında bulunan, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Kalyoncu, bu konuda hayli iddialı. Haluk Kalyoncu “Dünyada yenilenebilir enerjide en geniş portföye sahip gruplardan biri olmayı hedefliyoruz. Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesi’nde hayata geçirdiğimiz yerli güneş enerjisi fotovoltaik panel üretim fabrikasını Haziran 2020’de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle açmayı planlıyoruz. Bu fabrika için teknoloji transferi yapıyoruz. Yönetim Kurulu Başkanımız Cemal Kalyoncu bir heyetle beraber Çin’e gitti. Çin’in en büyük devlet şirketlerinden Çin Elektronik Teknolojisi Grubu (CETC) ile bir anlaşma imzaladık. 6 ay içerisinde CTEC firması bu fabrikanın kurulumuyla ilgili bize teknoloji transferini getirecek” dedi.
2 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM
RÜZGAR enerjisi alanında ciddi bir yatırımın içinde olduklarını aktaran Haluk Kalyoncu şöyle konuştu: “Rüzgâr enerjisiyle ilgili olarak, 700 megavat Trakya’da ve 300 megavat Anadolu’da olmak üzere toplam 1.000 megavat rüzgâr enerjisi santral yatırımımız sürüyor. Kullanılacak ekipmanların yerlilik oranı yüzde 60-70 seviyesinde olacak. Bu yatırımlarımızla 2 bin civarında yüksek nitelikli mühendis ve teknisyen istihdamı yapacağız.”
ÜNİVERSİTEDE 8 BİN ÖĞRENCİ
GAZİANTEP’te bölgenin ilk vakıf üniversitesi olarak hizmet veren Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin büyük bir boşluğu doldurduğunu belirten Haluk Kalyoncu şunları söyledi: “Üniversite 8 bin öğrencimize ev sahipliği yapıyor. Biz burayı sosyal sorumluluk olarak görüyoruz. Kreş parası diyeceğimiz bir fiyata gençlerimize faydalı olmaya çalışıyoruz. Bursluluk oranımız yüzde 40. Yurtdışından öğrenci oranımız yüzde 5 civarlarında. Yabancı öğrenci sayısını artırmak başlıca gündem maddelerimizden biri. Türkiye’yi global ekonominin dışında bırakılmış bir pozisyona sokmak için birtakım planlar programlar yapıldı. Fakat başarılı Barış Pınarı Harekatı, bu anlamdaki riskleri bize göre bertaraf etti. Üniversitemiz de bu bölgede. Burada yetişen tek bir öğrenci, bölgenin geleceğinde küçük bir rol oynasa bile yeterli. Söz ettiğimiz bir sosyal
etki aslında.”
BALKANLAR’A METROBÜS
İSTANBUL Metrobüs Hattı projesinde Kalyon’un imzası var. Şimdi Balkan coğrafyasında da metrobüs projeleri üzerinde çalıştıkları bilgisini veren Mehmet Kalyoncu, “Romanya, Sırbistan, Arnavutluk ve şimdi de Üsküp’te bir metrobüs projesi üstünde çalışıyoruz. Katar, Kuveyt ve Güney Amerika aktif bir şekilde proje geliştirdiğimiz ülkeler arasında” dedi.
BÜKREŞ’E OFİS AÇTI
MEHMET Kalyoncu ayrıca, “Küresel vizyon çerçevesinde ilk adım olarak Bükreş’te bir ofis açtık. Buradan Balkanlar, Doğu Avrupa ve Kıta Avrupası’ndaki işlerimiz yöneteceğiz” dedi. Kalyoncu, ilk ofisin neden Romanya’da açıldığıyla ilgili soru üzerine şu bilgileri paylaştı: “Romanya’da halihazırda karayolu, doğalgaz yatırımı gibi teklif verdiğimiz bir takım işler vardı. Ayrıca TANAP’ın Eskişehir’den Yunanistan’a kadarki inşaatını biz yapmıştık. Bu deneyimimizi şimdi hattın devamında da tekrarlamak istiyoruz.” TANAP’ın Romanya ayağıyla ilgili ihaleye Tosyalı Holding ile birlikte teklif verdiklerini söyleyen Kalyoncu, “Bu ihale Transgaz’ın ihalesi. Boruyu Tosyalı fiyatladı, işçiliği ise biz fiyatladık” bilgisini de aktardı.
LAZARD’A YETKİ NEDEN İPTAL EDİLDİ?
MEHMET Kalyoncu, “İstanbul Havalimanı dünyanın gıptayla izlediği bir proje. Hisse almak isteyen kuruluşlar kapımızı çalıyordu. Biz de Lazard’ı yetkilendirdik. Fransızlar, Paris Charles de Gaulle’ü özelleştirmek istiyordu. Sarı yeleklilerin eylemleri Fransa’daki huzursuzluklar ortaya çıkınca Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bu planı öteledi. Paris De Gaulle’ü almaya niyetlenip de parasını kenara ayıran birçok kurum ortada kaldı. Tam o dönemde biz Lazard’a bu yetkiyi verince hepsi İstanbul’a yöneldi. Biz baktık ki bu iş satış noktasına gidecek, Lazard’la olan anlaşmayı iptal ettik. Olay bundan ibaret” dedi.
Üç koldan yatırım planı
BİR grup ekonomi gazetecisi olarak son dönemin dikkat çeken gruplarından Kalyon Holding’in iki yöneticisi ile birlikteydik.
Kalyon Holding Yönetim Kurulu üyeleri Haluk Kalyoncu ve ve Mehmet Kalyoncu altyapı, enerji ve gayrimenkul sektörlerindeki yeni yatırım hamlelerini anlattı. Biraz sonra ayrıntılarını paylaşacağım ama özetlemem gerekirse, Türkiye’de başta İstanbul Havalimanı olmak üzere ‘yapılamaz’ denilen birçok projeyi başarı ile tamamlayan Kalyon Holding’in yeni hedefi bir dünya şirketi olmak. 2020 için ‘küresel marka olmak’ hedefini ortaya koyan grup altyapı, enerji ve gayrimenkul sektörlerinde birçok yatırım hamlesine hazır durumda. Mehmet Kalyoncu, “Bir yanda Türkiye’deki dev yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Diğer yandan da Kalyon Holding’i bir dünya şirketi haline getirmek için çalışıyoruz. Bu kapsamda da attığımız ciddi adımlar var. Ekonomik büyüklük olarak, hedef coğrafyalarda da Türkiye’de geldiğimiz noktaya ulaşmak istiyoruz” diye konuştu.
150 MİLYON DOLARLIK İTHALATTAN KURTARACAK
KONYA-Karapınar’da 18 kilometrekarelik bir alanda kuracakları güneş enerjisi santralının da 2020’de yatırımına başlayacaklarını söyleyen Haluk Kalyoncu, “Bu santral tamamlandığında, 1 milyondan fazla hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak. Her iki proje için toplam 1.5 milyar dolarlık yatırım planladık. Bu panellerle, 1.000 megavatlık Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük güneş enerjisi santralı kurulacak. Bu santral, yıllık 2 milyar 600 bin kilowatt/saat enerji üretecek. Yani yıllık yaklaşık 250 milyon dolarlık bir enerji üretiminden söz ediyoruz. Böylece ülke ekonomisini, yıllık 150 milyon dolarlık bir enerji ithalatından korumuş olacağız” dedi.
PERU’DAN ARNAVUTLUK’A HAVALİMANLARI İÇİN DAVET
İSTANBUL Havalimanı’na ortak olarak imza atan Kalyon Holding dünya çapında ilgi çekmiş. Mehmet Kalyoncu’nun verdiği bilgilere göre Kalyon, Amerika kıtasından Avrupa’ya ve Ortadoğu’ya kadar çok geniş bir coğrafyada yeni havalimanı projeleri üzerinde çalışıyor. Mehmet Kalyoncu “Peru, Katar, Arnavutluk, Hollanda gibi ülkelerde teklif ve ihale süreçlerimiz oldu ve olmaya da devam ediyor. Türk firmaları altyapı geliştirmede o kadar iyi ki, her gittiğimiz yerde başka bir Türk firmasıyla karşılaşıyor, rekabet ediyoruz. Şu ana kadar gördüğümüz en sakin yer Güney Amerika oldu. Peru’da Chinchero Havalimanı ihalesine girdik. Orada teklif veren tek Türk firması bizdik. Türkiye’de bitirdiğimiz projeler dünyada ciddi anlamda önümüzü açıyor, Devlet Başkanı, Başbakan ve Bakan seviyesinde görüşme davetleri alıyoruz, bu da bizim için gurur verici” dedi.
DAHA AZ FAİZ İÇİN RE-FİNANSMAN ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ
‘İGA borçlarını yapılandırıyor’ şeklindeki başlıklara tepki gösteren Mehmet Kalyoncu, “Bizim borcumuzu ödeme gibi bir sıkıntımız hiç olmadı. Artık proje bitmiş ve işletmeye geçmiş olduğu için risk bakış açısı farklı. Dünyada ekonomide faizlerin düşüşü gibi bir trend var. Bundan faydalanıp daha az faiz ödeyeceğimiz, finansman yükünü azaltacağımız bir finansman üzerine çalışıyoruz. Asya’dan, Çin’den bankalar ilgileniyor. 5 milyar Euro’ya kadar bir yetkilendirme yaptık. 3 milyar Euro ya da 4 milyar Euro da olabilir. Bu tamamen gelebilecek tekliflere bağlı” dedi.
HAVALİMANINA KOMŞU KONUT PROJESİ GELİYOR
KALYON Holding’in yeni iş kollarından biri de markalı konut sektörü oldu. ‘Niye böylesi bir dönemde gayrimenkul sektörüne girdiniz?’ sorusuyla karşılaştığını söyleyen Mehmet Kalyoncu, bu kararın tam anlamıyla entegre bir yaklaşımla verildiğini vurguladı. Kalyoncu şöyle devam etti: “Biz evin yolunu, arıtma tesisini yapıyor, enerjisini üretiyoruz. Yaşayanlar için hastanesini ve okulunu yapıyoruz. Bu değer zincirinin gayrimenkulle tamamlandığını düşünüyoruz. İlk markalı konut projemiz olan Nevbahar Üsküdar projesinde de bunu gördük. Eylülde lansmana çıktık, satışlarımız yüzde 30’lara ulaştı. Konut geliştiriciliğine devam edeceğiz. 2021’de başlamayı planladığımız İstanbul Havalimanı yakınlarında karma kullanımlı bir proje için şimdiden çalışmalara başladık.”
PANEL ÜRETİMİ İÇİN FABRİKA KURUYOR
KALYON Enerji, yenilenebilir enerji yatırımlarında ana amaç olarak bir yandan yerli üretime destek vermeyi, diğer yandan da ithalatın önüne geçmeyi hedefliyor. Enerji işlerinin başında bulunan, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Kalyoncu, bu konuda hayli iddialı. Haluk Kalyoncu “Dünyada yenilenebilir enerjide en geniş portföye sahip gruplardan biri olmayı hedefliyoruz. Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesi’nde hayata geçirdiğimiz yerli güneş enerjisi fotovoltaik panel üretim fabrikasını Haziran 2020’de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle açmayı planlıyoruz. Bu fabrika için teknoloji transferi yapıyoruz. Yönetim Kurulu Başkanımız Cemal Kalyoncu bir heyetle beraber Çin’e gitti. Çin’in en büyük devlet şirketlerinden Çin Elektronik Teknolojisi Grubu (CETC) ile bir anlaşma imzaladık. 6 ay içerisinde CTEC firması bu fabrikanın kurulumuyla ilgili bize teknoloji transferini getirecek” dedi.
2 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM
RÜZGAR enerjisi alanında ciddi bir yatırımın içinde olduklarını aktaran Haluk Kalyoncu şöyle konuştu: “Rüzgâr enerjisiyle ilgili olarak, 700 megavat Trakya’da ve 300 megavat Anadolu’da olmak üzere toplam 1.000 megavat rüzgâr enerjisi santral yatırımımız sürüyor. Kullanılacak ekipmanların yerlilik oranı yüzde 60-70 seviyesinde olacak. Bu yatırımlarımızla 2 bin civarında yüksek nitelikli mühendis ve teknisyen istihdamı yapacağız.”
ÜNİVERSİTEDE 8 BİN ÖĞRENCİ
GAZİANTEP’te bölgenin ilk vakıf üniversitesi olarak hizmet veren Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin büyük bir boşluğu doldurduğunu belirten Haluk Kalyoncu şunları söyledi: “Üniversite 8 bin öğrencimize ev sahipliği yapıyor. Biz burayı sosyal sorumluluk olarak görüyoruz. Kreş parası diyeceğimiz bir fiyata gençlerimize faydalı olmaya çalışıyoruz. Bursluluk oranımız yüzde 40. Yurtdışından öğrenci oranımız yüzde 5 civarlarında. Yabancı öğrenci sayısını artırmak başlıca gündem maddelerimizden biri. Türkiye’yi global ekonominin dışında bırakılmış bir pozisyona sokmak için birtakım planlar programlar yapıldı. Fakat başarılı Barış Pınarı Harekatı, bu anlamdaki riskleri bize göre bertaraf etti. Üniversitemiz de bu bölgede. Burada yetişen tek bir öğrenci, bölgenin geleceğinde küçük bir rol oynasa bile yeterli. Söz ettiğimiz bir sosyal
etki aslında.”
BALKANLAR’A METROBÜS
İSTANBUL Metrobüs Hattı projesinde Kalyon’un imzası var. Şimdi Balkan coğrafyasında da metrobüs projeleri üzerinde çalıştıkları bilgisini veren Mehmet Kalyoncu, “Romanya, Sırbistan, Arnavutluk ve şimdi de Üsküp’te bir metrobüs projesi üstünde çalışıyoruz. Katar, Kuveyt ve Güney Amerika aktif bir şekilde proje geliştirdiğimiz ülkeler arasında” dedi.
BÜKREŞ’E OFİS AÇTI
MEHMET Kalyoncu ayrıca, “Küresel vizyon çerçevesinde ilk adım olarak Bükreş’te bir ofis açtık. Buradan Balkanlar, Doğu Avrupa ve Kıta Avrupası’ndaki işlerimiz yöneteceğiz” dedi. Kalyoncu, ilk ofisin neden Romanya’da açıldığıyla ilgili soru üzerine şu bilgileri paylaştı: “Romanya’da halihazırda karayolu, doğalgaz yatırımı gibi teklif verdiğimiz bir takım işler vardı. Ayrıca TANAP’ın Eskişehir’den Yunanistan’a kadarki inşaatını biz yapmıştık. Bu deneyimimizi şimdi hattın devamında da tekrarlamak istiyoruz.” TANAP’ın Romanya ayağıyla ilgili ihaleye Tosyalı Holding ile birlikte teklif verdiklerini söyleyen Kalyoncu, “Bu ihale Transgaz’ın ihalesi. Boruyu Tosyalı fiyatladı, işçiliği ise biz fiyatladık” bilgisini de aktardı.
LAZARD’A YETKİ NEDEN İPTAL EDİLDİ?
MEHMET Kalyoncu, “İstanbul Havalimanı dünyanın gıptayla izlediği bir proje. Hisse almak isteyen kuruluşlar kapımızı çalıyordu. Biz de Lazard’ı yetkilendirdik. Fransızlar, Paris Charles de Gaulle’ü özelleştirmek istiyordu. Sarı yeleklilerin eylemleri Fransa’daki huzursuzluklar ortaya çıkınca Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bu planı öteledi. Paris De Gaulle’ü almaya niyetlenip de parasını kenara ayıran birçok kurum ortada kaldı. Tam o dönemde biz Lazard’a bu yetkiyi verince hepsi İstanbul’a yöneldi. Biz baktık ki bu iş satış noktasına gidecek, Lazard’la olan anlaşmayı iptal ettik. Olay bundan ibaret” dedi.