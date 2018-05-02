Socar’dan ‘stratejik’ talep

Şirketinin dış yatırımlarının yüzde 80’ini Türkiye’ye yaptığına dikkat çeken Socar Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Vagif Aliyev, “3 milyar dolarlık ikinci bir Petkim için karar arefesindeyiz. Aliağa Yarımadası’nın ‘stratejik yatırım bölgesi’ ilan edilmesi bu kararı kolaylaştırır” dedi.

BAKÜ

AZERBAYCAN dışındaki yatırımlarının yüzde 80’ini Türkiye’ye yapan Socar ülkede ikinci bir Petkim’i kurmanın arefesinde.

Azerbaycan devlet petrol şirketi Socar’ın Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Vagif Aliyev, 3 milyar doları aşacak olan bu dev yatırımın hayata geçeceği Aliağa Yarımadası’nın ‘stratejik yatırım bölgesi’ ilan edilmesini talep etti. İkinci Petkim için nihai yatırım kararının 2019’da verileceğine dikkat çeken Aliyev, Aliağa Yarımadası’nın ‘stratejik yatırım bölgesi’ olmasının bu kararı kolaylaştıracağını söyledi.

Singapur’da benzer stratejik yatırım bölgesinin bulunduğunu belirten Aliyev, “Fizibilite çalışmalarımız sürüyor. Yeni bir Petkim olarak adlandırdığımız bu yatırımın yapılması için stratejik yatırım bölgesi isteğimizi hükümete sunduk. Biz kendimizi Türkiye’de stratejik yatırımcı olarak görüyoruz. Türkiye de bizi stratejik yatırımcı olarak görüyor. Aliağa bölgesinin stratejik yatırım bölgesi statüsü verilmesi bizim yatırımlarımızı kolaylaştırır. Yatırım yapılırken farklı bakanlıklara başvuru yapılmayacak, bütün yatırım süreci tek elden yürütülecek, bu karar bürokrasiyi azaltacak” diye konuştu.

1 KURUŞ GETİRMEDİK

Socar’ın davetlisi olarak gittiğimiz Bakü’de ikinci Petkim’de üretim için gerekli olan lisansör anlaşmalarının yapılmaya başlandığını dile getiren Aliyev, BP ve Axens ile anlaşmaların tamamlandığını, diğerleri ile de çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Socar’ın yurtdışı yatırımlarının yüzde 80’inin Türkiye’ye yapıldığını anlatan Aliyev, “Türkiye’ye şu ana kadar 12.6 milyar dolarlık yatırım yapıldı. Yatırımlar bittiğinde 19.5 milyar dolara ulaşmış olacak. Örneğin Petkim’i özelleştirmeden aldığımızdan sonra her yıl da 100 milyon dolarlık yatırım yapıyoruz. 10 yıldır Türkiye’den 1 kuruş getirmedik. Kazanılan her kuruş Türkiye’ye yatırım yapılıyor” diye konuştu.

RUS GAZINDAN UCUZ

Aliyev “Bizim gazın fiyatı Rus gazından daha ucuz olacak” dedi. Aliyev seçimlere yönelik soru üzerine de “Bizim Türkiye’deki yatırımlarımızda partilerin etkisi olmadı. Her zaman Azerbaycan’ın yatırımları desteklendi. Bize herhangi bir problem yaratılmadı” dedi.

YÜKSEK FAİZ TEDBİRİ

Dünyadaki politik ve ekonomik duruma da değinen Aliyev, son yıllarda faizlerin artması ile kredilerin pahalı hale gelmesinin Socar yatırımlarını da etkilediğini anlatarak, şunları kaydetti: “Bu nedenle çok büyük yatırımlar dizayn etmedik. Mevcut projelerimizi ve üretim ile ilgili yatırımlarımızı sürdüreceğiz ancak diğer büyük projelerin gerçekleştirilmesi dünya ekonomisine bağlı.”

Aliyev ayrıca şu anda fiyatı da petrol fiyatına bağlı gelişen doğalgazın giderek bağımsız hale geleceğini ifade etti. Ayrıca Türkiye’de perakende gaz dağıtımı işine ise stratejik işbirlikleri yaparak girmeyi planladıklarını dile getirdi.

‘BAĞLAMA STRATEJİSİ’

AZERBAYCAN’ın gaz rezervlerinin 2 trilyon metreküp, sadece Şahdeniz’in rezervinin 1.2 milyar metreküp olarak hesaplandığını belirten Aliyev, “Haydar Aliyev’in Azerbaycan’ı Türkiye’ye bağlama stratejisi doğrultusunda önemli yatırımlar Türkiye’ye yapıldı” şeklinde konuştu.

STAR GÜN SAYIYOR

YÜZDE 99’u tamamlanan Star Rafinerisi’nin açılışı için de gün saydıklarını söyleyen Aliyev, ağustosta deneme üretiminin yapılacağını söyledi. Aliyev, Socar’ın özkaynakları ile 3.2 milyar dolarlık proje finansması kullanılarak yapılan yatırımın sonbaharda fiili olarak çalışmaya başlayacağını ifade etti.

TANAP’A ‘ERKEN’ TÖREN

SOCAR Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Vagif Aliyev Türkiye’de erkene çekilerek 24 Haziran’da yapılmasına karar verilen erken genel seçimlerin kendilerini de etkilediğini söyledi. Aliyev, “TANAP’ta Türkiye’ye ilk gazın verilmesiyle ilgili töreni temmuz ayının birinci haftası yapmayı planlıyorduk. Geçen hafta Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, seçim sonrası ilk ziyaretini gerçekleştirdiği Türkiye’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi ve TANAP’ta Türkiye’ye ilk gazın 19 Haziran’da verilmeye başlanacağı açıklandı. Tören de erkene çekildi ve 19 Haziran’da olacak” diye konuştu. Vagif Aliyev, TANAP gibi zorlu bir projeyi başardıklarını belirterek “Yabancı şirketlerle yaptığımız projelerde her zaman gecikme oluyordu. Fakat Güney Gaz Koridoru zamanında bitirildi. Bu tip projeleri devlet desteği olmadan gerçekleştirmek çok zor. Stratejik proje olarak görüldü ve devletler tarafından tam destek sağlandı. TANAP’a gazın sağlandığı Şahdeniz 2’den 16 milyar metreküp gaz çıkarılacak, bunun 6 milyarı Türkiye 10 milyar metreküpü Avrupa’ya gönderilecek. Bu tutar sadece istasyonlar yapılarak 31 milyar metreküpe kadar çıkabilecek. Böylece Türkiye’ye verilen gaz miktarı 12 milyar metreküpe çıkmış olacak” dedi.