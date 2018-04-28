Sağlığımıza limon sıkıyorlar

Limon, maydanoz ve sarmısak kürünü kapsül haline getirdiğini iddia eden sağlık tacirleri İbrahim Saraçoğlu ve Canan Karatay’ın montaj görüntüleriyle ürün pazarlıyor. Kalp, karaciğer gibi hastalıkları bitirdiği, cinsel sorunları giderdiği, kanseri önlediği iddia edilen ürünler, hukuki girişimlere karşı onlarca TV kanalında farklı isimlerle satışta.

TURKSAT uydusundaki kanalları dolaşıyorum. Her 3-5 kanalda bir karşıma o çıkıyor. Limon-maydonoz-sarmısak kürü... Kanallar farklı, satılan ürünlerin adı farklı, fakat slogan hep aynı... ‘Prof. İbrahim Saraçoğlu’nun önerdiği limon-maydanoz-sarmısak kürü...’ Soft jel kapsüllerden bahseden sunucular öyle bir şifa vaadinde bulunuyor ki, inanılmaz. Reklamlarda bir dizi gariplik var. Ben de reklamlarını yapmamak için isimlerini yazmıyorum ama bu ürün farklı farklı adlar altında satılsa da başrolde hep Prof. İbrahim Saraçoğlu ve Canan Karatay var. Ancak ne gariptir ki bu isimler aslında orada değil. Geçmişte yer aldıkları televizyon programları kolajlanmış sanki canlı olarak stüdyodaymış gibi sunuluyor. Saraçoğlu bu programlarda limon-maydonaz ve sarmısak küründen bahsediyor ancak bu tamemen taze ürünlerden yapılmış bir kür. Bu kürü kapsül haline getirdiğini iddia eden şifa tacirleri Saraçoğlu’nu öyle montajlamışlar ki sanki bizzat kendisi bu ürünün satışına soyunmuş zannediyorsunuz.

SÖZDE ŞİFA BULMUŞLAR

Stüdyoda bir grup insan var. Belli bir yaşın üzerindeki bu konuklar ürünü kullanıp sözde şifa bulmuşlar... Amca roket gibi olmuş, gençlere taş çıkartıyormuş, teyzenin bütün sindirim problemi bitmiş, ablanın sivilce sorunu sona ermiş, abinin bacak ağrılarından eser kalmamış. Ülseri biten mi istersiniz, kelliğine derman bulan mı, tansiyon problemini rafa kaldıran mı yoksa böbrek ve safra taşlarını eriten mi?

Vaatler çok zengin ama reklam buram buram sahtekarlık kokuyor. Sadece Prof. İbrahim Saraçoğlu değil... Canan Karatay ve Ahmet Maranki de bu reklamların malzemesi durumundalar.

Yaptığım araştırma sonrasında geçmişte yapılan haberlerden bu reklam sahtekarlığının son birkaç yıldır devam ettiğini anladım. Üstelik Prof. İbrahim Saraçoğlu da bu şifa tacirlerine karşı hukuk mücadelesi başlattığını açıklamış. Ancak sonuç belli ki değişmemiş. Ürünün başına ‘ultra’, ‘süper’ gibi kelimeler eklenmiş, kanalların adı değiştirilmiş, figüranlar, sunucular değişmiş limon-maydanoz-sarmısakın kaderi değişmemiş.

SARAÇOĞLU: 3 DAVA 63 SORUŞTURMA VAR

İZLEDİĞİM reklam programları sonrasında Prof. İbrahim Adnan Saraçoğlu’na ulaştım. Açıklamasını paylaşıyorum:

“Gerek sosyal medyada, gerekse uydu kanalları üzerinden yayın yapan televizyon kanallarında bazı kişi ya da kişiler, ismimi, televizyon görüntülerimi ve fotoğraflarımı kullanmak suretiyle, şahsıma ait olduğu algısı yaratarak, tarafımla hiçbir ilgisi olmayan ürünler (tablet, kapsül, krem, şurup, damla, bitkisel ürünler vb.) pazarlamakta; insanları yanıltarak sağlıkları ile oynamaktadırlar.

Bu tür eylemleri gerçekleştiren şahıs ve şirketleri; avukatlarım, yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına ve savcılıklara anında intikal ettirerek hukuk zemininde mücadele etmektedirler. Hali hazırda; savcılıklarca açılmış 63 adet soruşturma sürmektedir. Savcılık-emniyet tarafından soruşturma süreci tamamlanan 3 farklı dava mahkemelerde görülmektedir. İnternette, Facebook, Instagram, Twitter ve uydu kanallarında yayınlanan Panax, Gecekızı Çayı, Tea care, Polip Kürü, Sarımsak Limon Maydanoz Tableti ve Jeli, Kuvvet Macunu, Prof+ Kuvvet Macunu, Akciğer Detoksu, Prostonor, Moringa Çayı, Süper Busty, Diasin, Diasol, Lavanta Seti, Dermoflora sedef egzama kremi, Sedef Egzama Kremi, Varis Kremi, Varisilin Kremi gibi ürünlerle de sahsımın hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. “

BİTMEYEN KAMPANYA

LİMON, maydonaz ve sarmısak kürü değişik kanallarda değişik isimler altında satılıyor. Soft jel haline getirilen ürünün, ‘bakanlık onaylı’ olduğuna vurgu yapılıyor. Hastalıklardan bahsedilip bakanlığın adını duyduğunuzda aklınıza Sağlık Bakanlığı geliyor ancak belirtmem gerekir ki bu ürünün Sağlık Bakanlığı’ndan onayı yok. Bu ürün için izin gıda takviyesi başvurusuyla Tarım ve Gıda Bakanlığı’ndan alınmış. Reklam programda ‘Sık sık, süre doluyor bir alana bir bedava acele edin’ deniliyor. Sonrasında program bitiyor, kaset başa sarılıyor, bir bakıyorsunuz aynı ürün aynı slogan ve vaatlerle yeniden satışta...