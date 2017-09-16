Birçok özel okul artık amblemlerini bastıkları kitap, kırtasiye ve kıyafet ürünlerini zorunlu kılarak piyasadan 3-5 kat fazla fiyata velilere satıyor. Çarşı-pazarda 5-10 TL’ye satılan tişörtler okullarda 75 TL’ye, piyasada 30 TL’lik pantolonlar 120 liraya, 10 liralık şapkalar 50 TL’ye satılıyor. Son keşif ise kırtasiye setleri. Siz tek tek piyasadan alınca 300 lira, okuldan alırsan 660 TL. İşi iyice ticarete döken okullar bu zorunlu alışverişler için internet sitesi bile kurmuşlar.

ÇOCUKLARIMIZ canlarımız. Her şeyden kesip, bulup buluşturup en iyi şartlarda okutmak için hepimiz elimizden geleni yapıyoruz. Ama ne yazık ki bu hassasiyetimiz bazılarınca her geçen gün yeni yöntemlerle rantta çevriliyor. Eğitim gazeteciliğinin usta kalemi arkadaşım Nuran Çakmakçı daha geçen günlerde yazdı: “Bu yıl çocukları TEOG ve YGS’ye girecek olan veliler dershanelerin kapanmasıyla özel derslere yöneldi. Bazı ‘garantili’ öğretmenlerin ücretleri de profesör vizitesine çıktı.” Nuran diyor ki bazı hocaların saati 500 TL’yi bulmuş. El insaf! Devlet okuluna giden bir öğrencinin özel ders alma çabasını anlıyorum ama özel okula giden bir öğrencinin sınav uğruna bir de özel ders alması durumunu hâlâ kabullenebilmiş değilim.

HER BİRİ MICHELANGELO

Peki ya sizce çocuğunu iyi koşullarda okutmak isteyen bir velinin sırtına kapanan dershanelerin yerine yük olarak sadece özel dersler mi biniyor. Hayır! Okulların açılmasıyla birlikte bana ulaşan e-postalar gösteriyor ki özel okullar bizim hassasiyetimizi ranta çevirme konusunu abartmış durumdalar. Okuldan kıyafet ve kitap satışıyla yetinmeyen bazı okullar bir de kırtasiye işine el atmışlar. Hem de öyle böyle değil. Yaptığım araştırmaya göre ihtiyaç listesine göre piyasadan 300 liraya alınabilecek kırtasiye malzemelerini kendisi satışa çıkaran bir okul velilerden 650 TL istiyor. İşin sırrı okulun armasında. Okul kalem kutusuna bastırmış armasını 20 liralık kalem kutusu olmuş 40 lira. Öyle boyalar, kalemler koyulmuş ki listeye zannedersiniz ki bu okullar resim olayını o kadar ciddiye alıyor ki yeni Michelangelolar, Osman Hamdiler yetiştiriyor.

ETÜT ÜCRETİ NEDİR?

Toptan alındığı için ucuza satılması gereken kırtasiye malzemeleri fahiş fiyata satılıyor da kitaplar farklı mı? Bir veli isyan mektubu yazmış bana. Sadece 4 İngilizce kitabına 995 TL ödemiş. “Okul ücretini ödedim. Kırtasiyeye, kitaba dışarıdan değil de okuldan almak için dünya para bayıldım. Eyvallah. Bitti mi, bitmemiş. Şimdi de İngilizce etüdüne katılmak zorundaymış kızım. Bunun için de benden ayrıca ayda 1500 lira istiyorlar. Ben bu okula kızımı İngilizce eğitimi iyi diye gönderdim. 4 İngilizce kitabına 1000 lira para ödedim. Etüt neyin nesi. Derste öğretemediğin İngilizceyi etüt de nasıl öğreteceksin? Madem etüt de öğreteceksin neden derste öğretemeyeceksin.”

KENDİSİ MİNİK FATURASI BÜYÜK

İstanbul’da bir okulun anaokulu öğrencisi için istediği ücretler

Okul ücreti................... 28.000

Yemek.............................. 4.500

Servis............................... 3.800

Kırtasiye............................. 400

Kıyafet................................ 600

Gezi...................................... 250

TOPLAM................... 36.650 TL

İstanbul’da bir okulun lise öğrencisi için istediği ücretler

Okul ücreti................... 40.000

Yemek ücreti.................. 5.500

Servis ücreti................... 4.500

Kırtasiye ücreti................. 600

Kitap ücreti.................... 1.650

Kıyafet ücreti................. 1.500

Etüt ücreti*..................... 4.000

TOPLAM........................ 57.750

* Bazı okullar etüt ücretini okul fiyatına dahil ettiklerini beyan ediyorlar.

DERSİMİZ FAHİŞ FİYATLAR

İlkokul kanvas pantolon - 79 TL (piyasada 35 TL)

Akrilik boya 12 renk - 28 TL (piyasada 20 TL)

Beden eğitimi tişörtü - 60 TL (piyasada 15 TL)

Eşofman altı - 88 TL (piyasada 20 TL)

1. sınıf kırtasiye seti - 326 TL (piyasada 120 TL)

Lise sweatshirt - 120 TL (piyasada 40 TL)

- Fiyatlar değişik okullardan alınmıştır.

- Piyasa fiyatları benzer ürünlerin mağaza satış fiyatıdır.

BU FİYATA YOK BÖYLE KIYAFET

BİR penye tişört. Bırakın çarşı pazarda 5-10 TL’ye var, mağazalarda en markası 20 TL. Ama bir okula girmiş sağ yanına bir amblem basılmış olmuş size 50 TL. Pazarda onların diliyle ‘almayanı dövüyorlar’ 10-15 liraya, mağazada 20-30 TL’ye satılan en sıradan bir eşofman altı, okullarda 90-100 liraya satılıyor. Sıradan bir şapka yapmış 50 TL, şort 100 TL. Bakın bir arkadaşımız serbest kıyafetli bir okulda okuyan çocuğu için iki adet polo yaka tişörte 36 lira vermiş. Bir okul aynı tişörtleri almış kendi amblemini basmış tanesini 85 liradan satıyor. Hangi birini yazayım. Kot pantolonu 120 TL’ye satan okulu mu, sıradan bir sweatshirte 120 TL isteyen okulu mu, bildiğiniz kollu beyaz t-shirte 75 TL isteyeni mi?

ALIŞVERİŞ SİTELERİ BİLE KURDULAR!

KIRTASİYE ürününe, kitaba, kıyafete amblemlerini basıp dışarıdan alışveriş yollarını tıkayan bazı okullar “hazır müşteri”yi de fırsata çevirmiş durumda. Bazı okullar online alışveriş sitesi oluşturdular. Buradan piyasadaki fiyatların 3-5 katına ürün satmaktan çekinmiyorlar. Bu sitelerde satılan kitapların fiyatlarını inceledim. Yine toplu alımlarla daha ucuza satılması gereken kitapları da normalden pahalıya satıyorlar. Biraz araştırma yapıp fiyatları kıyaslarsanız alınması istenen kitapları piyasadan daha ucuza alabileceğinizi göreceksiniz. Okulların amacı ‘hazır müşteriyi” kendi internet sitelerine zorunlu olarak yönlendirmek, “kolay alışveriş” adı altında velilerden misliyle para almak. Bazı okullar bu alışveriş sitesi işini öyle abartmış durumda ki klozet sticker’ı bulaşık detarjanı satanı bile var!