Mucize pazarlama

Kanserden kalbe, tansiyondan böbreğe tüm hastalıkları tedavi ettiği iddia edilen mucize karışımı tanıtan filmin başrolünde türkücü Mahmut Tuncer var. Birçok uydu kanalında yayınlanan tanıtım filminde montajlı TV haberleri de dikkat çekiyor.
EKRANDA Türkücü Mahmut Tuncer. Yanında doktor önlüğü giymiş steteskop takmış bir vatandaş. Karşısında bir grup insan. Hastalık isimleri havada uçuşuyor. Kanser, kalp, tansiyon, böbrek, safra kesesi… Ve hepsinin tek çaresi ‘mucize’ bir şey Curcimin. ‘Bir şey’ diyorum çünkü ilaç desem demiyorlar, vitaminle alakası yok, takviye desem olmaz. Çünkü onların deyimiyle tek başına mucize... İşte böyle bir şey pazarlanıyor ekranda. Mahmut Bey yanık sesiyle bu kez ‘sakın kaçırmayın’ diyor. Belli ki acele etmemiz lazım. Çünkü ekranın sol yanında da büyük puntolarla bir ifade çakılı vaziyette. “Curcumin siparişleri yetişmiyor, ilginizden dolayı teşekkür ederiz.” Bir dakika diyorum, satılan şey Curcimin, siparişi yetişmeyen Curcumin… Ortada bir harf hatası mı var yoksa başka bir durum mu? Kısa bir araştırma ile anlıyorum ki, mucize şeyin adı bir süre önce Curcumin imiş. Sonra birden Curcimin olmuş. Belli ki hukuki bir sorun yaşanmış. Mucize şeyin görselleri değişmiş ama altyazıların değiştirilmesi unutulmuş.
MONTAJ GÖRÜNTÜLER
Özünde zerdeçal olan bu ‘mucize şeyi’ hangi arada yuttuklarını bilmediğim bazı insanlara da mikrofon tutulmuş. Kimi kanserden kurtulmuş, kiminin tansiyon derdi bitmiş… Teyzeler koşmaya amcalar coşmaya başlamış... Dedim ya öyle mucize bir şey. İki seti 99 TL’ye alıyorsun, tüm dertlerin bitiyor her şeyi unutuyorsun…
Birçok uydu kanalında ardı ardına dönen bu tanıtım filminin en vurucu sahnesi ise ulusal bir kanalımızın haber bülteninden derlenmiş. Derlenmiş diyorum çünkü işin içine ciddi biçimde montaj girmiş. Arama motorlarına girdiğinizde rahatlıkla orijinalini bulacağınız bu haber videosu tanıtımın bir parçası oluvermiş. Haberde akciğer kanseri olan bir vatandaşa doğal zerdeçalın damar yolu ile tedavi olarak uygulandığı bu sayede iyileştiği, bunun da dünyada bir ilk olduğu vurgulanıyor. İşte bu haber Mahmut Tuncerli tanıtımda biraz değişikliğe uğramış. O bildiğimiz doğal zerdeçal uçurulmuş yerine tablet şeklindeki mucize şey, yani Curcimin konuvermiş. Özetle hastamız sanki mucize şeyi yutmuş ve iyileşivermiş.
HAYATİ RİSK VAR
BİTKİLERİN birçok ilacın özü olduğu bazı hastalıklara iyi geldiği biliniyor. Ancak içeriğinde bitki olsa bile bu tür karışımların ilaçmış gibi pazarlanması üstelik kanser ve başka hastalıkları tedavi ettiğini öne sürmek tüketiciyi aldatmak bir tarafa insan hayatına mal olabilecek riskler içeriyor. Limon, maydanoz ve sarmısak kürü değişik kanallarda değişik isimler altında satılıyor. Soft jel haline getirilen bu tür ürünlerin çoğunlukla ‘bakanlık onaylı’ olduğu da vurgulanıyor. Ancak hastalıklardan bahsedildiği için aklınıza ilk gelen Sağlık Bakanlığı’nın bu ürünlerle ilgisi yok. Bu ürünler için izin, gıda takviyesi başvurusuyla Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan alınıyor.
ÖNCE LİMON MAYDANOZ SARMISAKLA ALDATTILAR
BİRÇOK uydu kanalında yayınlanan bu tür ‘mucize şeylerin’ ilki Curcimin değil. 2018 yılında bu köşede bir yazı kaleme almış, limon, maydanoz ve sarmısak kürünü kapsül haline getirdiğini iddia eden sağlık tacirlerinin İbrahim Saraçoğlu ve Canan Karatay’ın montaj görüntüleriyle ürün pazarladığına dikkat çekmiştim. Kalp, karaciğer gibi hastalıkları bitirdiği, cinsel sorunları giderdiği, kanseri önlediği iddia edilen ürünlerin, hukuki girişimlere karşı onlarca TV kanalında farklı isimlerle satışta olduğunu da belirtmiştim. Anlaşılan uydu kanallarında limon, maydanoz ve sarmısak furyası yerini zerdeçala bırakmış.
OSMAN HOCA’DAN ZERDEÇALLI TARİFLER
HÜRRİYET Yazarı Osman Müftüoğlu’na zerdeçalın gerçekten faydalı olup olmadığını sordum. Osman Hoca zerdeçalın faydaları olduğunu söyledi ancak doğal olarak alınması gerektiğinin altını çizdi. Yani öyle tablet şeklinde falan değil. Üstelik zerdeçalın emilebilmesi için karabiber ilave edilerek ısıtılabilecek yağlı bir yemeğe katılması ve öyle alınması gerektiğini de söyledi. Müftüoğlu 2014 ve 2017 yılında zerdeçal ile ilgili iki yazı kaleme almış. Hürriyette yayınlanan bu yazılarda zerdeçalın Güney Asya, özellikle de Hindistan mutfağının favori baharatlarından biri olduğu bilimsel adının da “Curcuma longa” olduğu belirtiliyor.
Osman Hoca’nın yazılarında doğal zerdeçal ile ilgili verdiği bilgiler önemli:
“Bitkinin kökünün öğütülmüş hali (toz zerdeçal), binlerce yıldır uzak doğu Asya mutfağının en ayrıcalıklı tadı. Mesela “Meşhuuur (!) köri sosu”nun da ana maddesi zerdeçal. Bitkilerdeki ilaç etkili doğal molekülleri araştıran bilim insanları, zerdeçal tozundaki mucize maddenin ‘kurkumin’ olduğunu düşünüyor. Laboratuvarlarda da ‘kurkumin’in çok farklı alanlarda önemli –faydalı- etkileri olduğunu tespit etmişler. Özellikle iltihap baskılayıcı, ağrı azaltıcı ve kanseri önleyebilici etkileri konusunda hem fikirler. Zerdeçal muhtemelen içindeki ‘Curcumin/Kurkumin’in sağladığı avantajla çok güçlü bir enflamatuar besin. İltihabi süreçleri baskılıyor. Bu sayede –tıpkı aspirin gibi- romatizmayla savaşıyor. Romatizmal süreçleri yavaşlatıp ağrıları azaltabiliyor.
DAĞLAR KADAR FARK VAR
Doğal yoldan yemeklerle alınan zerdeçal ile besin desteği olarak yutulan zerdeçal haplarından faydalanma oranı arasında dağlar kadar fark var. İşte bu nedenle biri size zerdeçal hapı tavsiye ettiğinde biraz düşünün ve onu doğal haliyle tüketmenin daha akılcı olduğunu unutmayın. Emilimi biraz daha artırmak istiyorsanız üzerine zeytinyağı ekleyebilirsiniz. Basit bir ölçü şu olabilir: 1 tatlı kaşığı toz zerdeçala yarım çay kaşığı karabiber ve bir çay kaşığı kadar sızma zeytinyağı ekleyiniz. Bu karışımı çorba, salata veya cacıklarınızda kullanmayı deneyiniz.
Mucize pazarlama
Kanserden kalbe, tansiyondan böbreğe tüm hastalıkları tedavi ettiği iddia edilen mucize karışımı tanıtan filmin başrolünde türkücü Mahmut Tuncer var. Birçok uydu kanalında yayınlanan tanıtım filminde montajlı TV haberleri de dikkat çekiyor.
EKRANDA Türkücü Mahmut Tuncer. Yanında doktor önlüğü giymiş steteskop takmış bir vatandaş. Karşısında bir grup insan. Hastalık isimleri havada uçuşuyor. Kanser, kalp, tansiyon, böbrek, safra kesesi… Ve hepsinin tek çaresi ‘mucize’ bir şey Curcimin. ‘Bir şey’ diyorum çünkü ilaç desem demiyorlar, vitaminle alakası yok, takviye desem olmaz. Çünkü onların deyimiyle tek başına mucize... İşte böyle bir şey pazarlanıyor ekranda. Mahmut Bey yanık sesiyle bu kez ‘sakın kaçırmayın’ diyor. Belli ki acele etmemiz lazım. Çünkü ekranın sol yanında da büyük puntolarla bir ifade çakılı vaziyette. “Curcumin siparişleri yetişmiyor, ilginizden dolayı teşekkür ederiz.” Bir dakika diyorum, satılan şey Curcimin, siparişi yetişmeyen Curcumin… Ortada bir harf hatası mı var yoksa başka bir durum mu? Kısa bir araştırma ile anlıyorum ki, mucize şeyin adı bir süre önce Curcumin imiş. Sonra birden Curcimin olmuş. Belli ki hukuki bir sorun yaşanmış. Mucize şeyin görselleri değişmiş ama altyazıların değiştirilmesi unutulmuş.
MONTAJ GÖRÜNTÜLER
Özünde zerdeçal olan bu ‘mucize şeyi’ hangi arada yuttuklarını bilmediğim bazı insanlara da mikrofon tutulmuş. Kimi kanserden kurtulmuş, kiminin tansiyon derdi bitmiş… Teyzeler koşmaya amcalar coşmaya başlamış... Dedim ya öyle mucize bir şey. İki seti 99 TL’ye alıyorsun, tüm dertlerin bitiyor her şeyi unutuyorsun…
Birçok uydu kanalında ardı ardına dönen bu tanıtım filminin en vurucu sahnesi ise ulusal bir kanalımızın haber bülteninden derlenmiş. Derlenmiş diyorum çünkü işin içine ciddi biçimde montaj girmiş. Arama motorlarına girdiğinizde rahatlıkla orijinalini bulacağınız bu haber videosu tanıtımın bir parçası oluvermiş. Haberde akciğer kanseri olan bir vatandaşa doğal zerdeçalın damar yolu ile tedavi olarak uygulandığı bu sayede iyileştiği, bunun da dünyada bir ilk olduğu vurgulanıyor. İşte bu haber Mahmut Tuncerli tanıtımda biraz değişikliğe uğramış. O bildiğimiz doğal zerdeçal uçurulmuş yerine tablet şeklindeki mucize şey, yani Curcimin konuvermiş. Özetle hastamız sanki mucize şeyi yutmuş ve iyileşivermiş.
HAYATİ RİSK VAR
BİTKİLERİN birçok ilacın özü olduğu bazı hastalıklara iyi geldiği biliniyor. Ancak içeriğinde bitki olsa bile bu tür karışımların ilaçmış gibi pazarlanması üstelik kanser ve başka hastalıkları tedavi ettiğini öne sürmek tüketiciyi aldatmak bir tarafa insan hayatına mal olabilecek riskler içeriyor. Limon, maydanoz ve sarmısak kürü değişik kanallarda değişik isimler altında satılıyor. Soft jel haline getirilen bu tür ürünlerin çoğunlukla ‘bakanlık onaylı’ olduğu da vurgulanıyor. Ancak hastalıklardan bahsedildiği için aklınıza ilk gelen Sağlık Bakanlığı’nın bu ürünlerle ilgisi yok. Bu ürünler için izin, gıda takviyesi başvurusuyla Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan alınıyor.
ÖNCE LİMON MAYDANOZ SARMISAKLA ALDATTILAR
BİRÇOK uydu kanalında yayınlanan bu tür ‘mucize şeylerin’ ilki Curcimin değil. 2018 yılında bu köşede bir yazı kaleme almış, limon, maydanoz ve sarmısak kürünü kapsül haline getirdiğini iddia eden sağlık tacirlerinin İbrahim Saraçoğlu ve Canan Karatay’ın montaj görüntüleriyle ürün pazarladığına dikkat çekmiştim. Kalp, karaciğer gibi hastalıkları bitirdiği, cinsel sorunları giderdiği, kanseri önlediği iddia edilen ürünlerin, hukuki girişimlere karşı onlarca TV kanalında farklı isimlerle satışta olduğunu da belirtmiştim. Anlaşılan uydu kanallarında limon, maydanoz ve sarmısak furyası yerini zerdeçala bırakmış.
OSMAN HOCA’DAN ZERDEÇALLI TARİFLER
HÜRRİYET Yazarı Osman Müftüoğlu’na zerdeçalın gerçekten faydalı olup olmadığını sordum. Osman Hoca zerdeçalın faydaları olduğunu söyledi ancak doğal olarak alınması gerektiğinin altını çizdi. Yani öyle tablet şeklinde falan değil. Üstelik zerdeçalın emilebilmesi için karabiber ilave edilerek ısıtılabilecek yağlı bir yemeğe katılması ve öyle alınması gerektiğini de söyledi. Müftüoğlu 2014 ve 2017 yılında zerdeçal ile ilgili iki yazı kaleme almış. Hürriyette yayınlanan bu yazılarda zerdeçalın Güney Asya, özellikle de Hindistan mutfağının favori baharatlarından biri olduğu bilimsel adının da “Curcuma longa” olduğu belirtiliyor.
Osman Hoca’nın yazılarında doğal zerdeçal ile ilgili verdiği bilgiler önemli:
“Bitkinin kökünün öğütülmüş hali (toz zerdeçal), binlerce yıldır uzak doğu Asya mutfağının en ayrıcalıklı tadı. Mesela “Meşhuuur (!) köri sosu”nun da ana maddesi zerdeçal. Bitkilerdeki ilaç etkili doğal molekülleri araştıran bilim insanları, zerdeçal tozundaki mucize maddenin ‘kurkumin’ olduğunu düşünüyor. Laboratuvarlarda da ‘kurkumin’in çok farklı alanlarda önemli –faydalı- etkileri olduğunu tespit etmişler. Özellikle iltihap baskılayıcı, ağrı azaltıcı ve kanseri önleyebilici etkileri konusunda hem fikirler. Zerdeçal muhtemelen içindeki ‘Curcumin/Kurkumin’in sağladığı avantajla çok güçlü bir enflamatuar besin. İltihabi süreçleri baskılıyor. Bu sayede –tıpkı aspirin gibi- romatizmayla savaşıyor. Romatizmal süreçleri yavaşlatıp ağrıları azaltabiliyor.
DAĞLAR KADAR FARK VAR
Doğal yoldan yemeklerle alınan zerdeçal ile besin desteği olarak yutulan zerdeçal haplarından faydalanma oranı arasında dağlar kadar fark var. İşte bu nedenle biri size zerdeçal hapı tavsiye ettiğinde biraz düşünün ve onu doğal haliyle tüketmenin daha akılcı olduğunu unutmayın. Emilimi biraz daha artırmak istiyorsanız üzerine zeytinyağı ekleyebilirsiniz. Basit bir ölçü şu olabilir: 1 tatlı kaşığı toz zerdeçala yarım çay kaşığı karabiber ve bir çay kaşığı kadar sızma zeytinyağı ekleyiniz. Bu karışımı çorba, salata veya cacıklarınızda kullanmayı deneyiniz.