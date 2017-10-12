Limonları gaza getirdiler

2013 yılından itibaren Almanya’ya nihai ürün ihracatına başlayan Uludağ bu ülkedeki satışlarını her geçen gün arttırıyor. Marka bilinirliği yüzde 35’e ulaşan şirket son olarak normal limonata tutmayınca Almanya’ya özel gazlı limonata üretmiş ve talebi katlamış.

KÖLN

GAZOZ, maden suyu, limonata, meyve suyu ve son olarak cilt bakım spreyi. Farklı kategorilerde onlarca farklı ürünü piyasaya süren ve her birinden ayrı bir başarı hikâyesi çıkartan Uludağ İçecek için inovatif firma deyimini kullanmamız sanırım yanlış olmaz. ‘Gazoz olma efsane ol’ sloganlı reklamlarıyla Türk tüketicisine unutulan gazoz markalarını hatırlatan, limonata, maden suyu, meyve suyunda da başarılı bir grafik yakalan Uludağ daha ilk yılında cilt bakım spreyi işini de kara geçirmeyi başardı.

HEDEF 650 MİLYON TL

Anuga Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarı’na katılan Uludağ İçecek’in davetlisi olarak gittiğimiz Köln’de, bilgi aldığımız şirketin Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Murat Zengin, “Sprey işimizin fikir babası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Ömer Kızıl. Pazarlama ile birlikte 5 milyon liraya yakın bir yatırım yaptık. Açıkçası böyle bir başarıyı biz de beklemiyorduk” dedi.

Köln’de düzenlenen fuara Uludağ İçecek’in kurucu ailesinden Nuri Cem Erbak, Ömer Kızıl, Mehmet Erbak ve Levent Kızıl katıldı.

Ömer Kızıl ise, geçen yıl 500 milyon lira olan cirolarını bu yıl 650 milyon liraya çıkaracaklarını belirtti. 136 çeşit ürün ürettiklerini belirten Kızıl, Almanya yatırımları ile ilgili de bilgi verdi. Daha önce Uludağ’ın konsantre olarak Almanya’ya ulaştığını burada başka bir firmanın bu konstre ürünlerden gazoz yaparak sattığını belirten Kızıl, “2013 yılında Almanya’ya nihai ürün olarak kendi ürünlerimizi bizzat biz kendimiz yollamaya başladık. Dağıtım için de BakTat ile anlaştık. Şu anda Almanya’da marketinden, dönercisine 80 bin noktaya ulaşıyoruz. Almanya’da yüzde 35’in üzerinde bilinirliğimiz var. Bunda dönercilerin payı çok büyük. Almanlar dönercilere yoğun ilgi gösteriyor. Aslında bizim tanıtımımızı dönerciler yaptı desek yanlış olmaz” diye konuştu.

Köln’de düzenlenen fuarda Uludağ’ın reklam yüzü Tülin Şahin de yer aldı.

2 MİLYAR LİTRE KOLA

Bu arada Uludağ Almanya için de bir inovasyona imza atmış. Uludağ Limonata’nın Türkiye başarasından sonra firma bu ürünü Almanya’da pazara sürmüş. Ancak tüm çabalara rağmen ürün beklenen ilgiyi bir türlü görmemiş. Almanya’da neredeyse tüm içeceklerin gazlı olduğunun fark edilmesi üzerine firma limonatayı da gazlı hale getirmiş. Almanya’ya özel ‘limonları gaza getirdik’ sloganı ile bir reklam da hazırlanmış. Murat Zengin, Almanya’da limonata satışlarının bu sayede tırmanmaya başladığını söyledi.

Sade gazozun yılda 240 milyon litre, meyve sularının 800 milyon litre, kolaların ise 2 milyar litre satıldığı Türkiye’de Uludağ’ın sade gazoz pazarındaki payı yüzde 17.