Kripto dolandırıcılar... 7 ayda kripto paralardan milyon dolar kazanç vaat ediyorlar

Keşfettikleri kripto para sistemiyle 7 ay gibi kısa bir sürede dolar milyonerleri yarattıklarını öne süren dolandırıcılar internet siteleri ve sosyal medyadaki ilanlarla vatandaşı tuzağa düşürmeye çalışıyor. Aman dikkat!
SOSYAL medyada, internet sitelerinde yığınla tanıtım var. Son dönemde yatırımcılarına süper kazançlar sağlayan kripto paralarla ilgili onlarca davet ortalığa saçılmış durumda. Hepsi süper kazanç vaadiyle Bitcoin başta olmak kripto paralara yatırıma davet ediyor. Örneğin; bir tanesi kendi sistemine dahil olan bir gencin öyküsüyle müşteri avında. Milyoner olduğunu iddia ettikleri gençle kendi kendilerine bir röportaj yapmışlar. Aynen alıntılıyorum:
“Aklına bile gelmeyecek bir servete sahip olan V.G. keşfettiği Bitcoin sistemi sayesinde oturduğu yerden hayallerini gerçekleştirdi. Amerika’nın genç Bitcoin milyonerleri arasında parlayan V.G.’nin serveti geçen hafta 1 milyon doları aştı. V.G. bu serveti sadece 7 ayda kazandı.”
Metnin devamında V.G. inşaatçı babası, temizlik görevlisi annesinin hayatını nasıl güçlükler içinde yaşadığını ancak sonrasında bu dijital para sistemi sayesinde nasıl zengin olduğunu anlatıyor. O da arkadaşının zenginliğini fark etmiş, onun açık kalan bilgisayarına bakmış, Bitcoin’i ve bu sistemi keşfetmiş. Denemek için para yatırmış, 7 ayda da milyon doları olmuş. Zaten şimdi de Amerika’daymış.
Bu hikâyeye inanan var mıdır bilmiyorum. Ancak ‘kripto paraya yatırım’ görünümlü bu sistem bana doğrudan şu meşhur saadet zincirlerini hatırlatı. Bilirsiniz, başta kimsenin kaybetmediği herkesin kazandığı ama sonu çöküşle biten piramit sistemini. Düşünsenize, V.G.’yi örnek gösteren Bitcoin sistemi, para yatıran herkese milyoner olacağını müjdeliyor. Herkes kazanıyor, kaybeden yok... İyi de bu milyon dolarlar nereden geliyor. Hiçbir açıklama yok...
Paranızı yatırdığınız anda kazanmaya başlıyor, 7 ayda milyon dolar sahibi oluyorsunuz...
Bu arada sizden sahip olduğunuz kripto paraların dijital cüzdanı ile ilgili tüm bilgileri istiyorlar. Yani siz orada para kazanıyor gözükseniz bile o parayı tahsil edebileceğinize ilişkin hiçbir garantiniz yok. O hesapta binlerce dolar kazanmışsınız gibi gözükmeniz de anlamsız. Amaç sizin kazanıyor gözüküp ve daha çok para yatırmanızı sağlamak. Bir gün hesabınızın tamamen boşaltılması işten bile değil. Hesabınızı, cüzdanınızı kimseye emanet eder misiniz? Aman dikkat, zenginlik hayaliyle elinizdeki paranızı da kaptırmayın!
UZMANA DANIŞIN ARAŞTIRIN
Kripto paraya yatırımda güvenlik konusu çok boyutlu olarak ele alınması gereken bir konu Bu işi kuralına uyarak yapan güvenli firmalar yok mu? Elbette var. Bu firmalar kullanıcılarına üye girişi/login yapmalarının gerektiği her platformda farklı şifre tercih etmelerini, 2 aşamalı doğrulama kullanmalarını ve adres çubuğunda ziyaret etmek istedikleri sitenin isminin yazdığından emin olmalarını öneriyor. Piramit şeması ve/veya sanal kârlı iş fırsatları duyuran e-posta, web sitesi vb. kaynaklara da kesinlikle itibar edilmemesi gerektiğinin altını çiziyorlar. Ayrıca soğuk depolama (cold wallet), çoklu imza ile cüzdan yönetimi gibi yöntemler de güvenlik açısından çok önemli. Özetle bu işin uzmanlarına danışmadan, araştırmadan, güvenilir firmaları seçmeden aman yatırım yapmayın.
SPK’DAN UYARI
Dün ben bu yazıyı yazdıktan sonra SPK’dan aynı konuda uyarı akşam saatlerinde geldi. SPK tarafından yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi: “Son dönemde Facebook, Twitter vb. sosyal medya hesapları üzerinden, kurulumuzca yetkilendirilmiş yatırım danışmanlığı ve benzeri sermaye piyasası faaliyet izni olmadan, hatta haklarında daha önce kurulumuz tarafından piyasa dolandırıcılığı, güveni kötüye kullanma suçu dahil pek çok suç fiilinden dolayı suç duyurusunda bulunulmuş ve işlem yasağı getirilmiş kişi veya kişilerce, yatırımcıların yönlendirilerek mağdur edilmeye çalışıldığı görülmektedir.”
Söz konusu filleri işleyenler hakkında hukuki işlemlere başlanacağı aktarılan açıklamada, “Herhangi bir makul ekonomik ve finansal gerekçeye dayanmayıp tamamıyla yatırımcıların aldatılmasına ve mağdur edilmesine yönelik olduğuna dair ciddi emareler bulunan söz konusu fiilleri işleyenler ve bunlarla birlikte hareket edenler hakkında gerekli incelemeler tamamlanarak, hukuki işlemlere başlanacaktır” denildi.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Kripto dolandırıcılar... 7 ayda kripto paralardan milyon dolar kazanç vaat ediyorlar
Keşfettikleri kripto para sistemiyle 7 ay gibi kısa bir sürede dolar milyonerleri yarattıklarını öne süren dolandırıcılar internet siteleri ve sosyal medyadaki ilanlarla vatandaşı tuzağa düşürmeye çalışıyor. Aman dikkat!
SOSYAL medyada, internet sitelerinde yığınla tanıtım var. Son dönemde yatırımcılarına süper kazançlar sağlayan kripto paralarla ilgili onlarca davet ortalığa saçılmış durumda. Hepsi süper kazanç vaadiyle Bitcoin başta olmak kripto paralara yatırıma davet ediyor. Örneğin; bir tanesi kendi sistemine dahil olan bir gencin öyküsüyle müşteri avında. Milyoner olduğunu iddia ettikleri gençle kendi kendilerine bir röportaj yapmışlar. Aynen alıntılıyorum:
“Aklına bile gelmeyecek bir servete sahip olan V.G. keşfettiği Bitcoin sistemi sayesinde oturduğu yerden hayallerini gerçekleştirdi. Amerika’nın genç Bitcoin milyonerleri arasında parlayan V.G.’nin serveti geçen hafta 1 milyon doları aştı. V.G. bu serveti sadece 7 ayda kazandı.”
Metnin devamında V.G. inşaatçı babası, temizlik görevlisi annesinin hayatını nasıl güçlükler içinde yaşadığını ancak sonrasında bu dijital para sistemi sayesinde nasıl zengin olduğunu anlatıyor. O da arkadaşının zenginliğini fark etmiş, onun açık kalan bilgisayarına bakmış, Bitcoin’i ve bu sistemi keşfetmiş. Denemek için para yatırmış, 7 ayda da milyon doları olmuş. Zaten şimdi de Amerika’daymış.
Bu hikâyeye inanan var mıdır bilmiyorum. Ancak ‘kripto paraya yatırım’ görünümlü bu sistem bana doğrudan şu meşhur saadet zincirlerini hatırlatı. Bilirsiniz, başta kimsenin kaybetmediği herkesin kazandığı ama sonu çöküşle biten piramit sistemini. Düşünsenize, V.G.’yi örnek gösteren Bitcoin sistemi, para yatıran herkese milyoner olacağını müjdeliyor. Herkes kazanıyor, kaybeden yok... İyi de bu milyon dolarlar nereden geliyor. Hiçbir açıklama yok...
Paranızı yatırdığınız anda kazanmaya başlıyor, 7 ayda milyon dolar sahibi oluyorsunuz...
Bu arada sizden sahip olduğunuz kripto paraların dijital cüzdanı ile ilgili tüm bilgileri istiyorlar. Yani siz orada para kazanıyor gözükseniz bile o parayı tahsil edebileceğinize ilişkin hiçbir garantiniz yok. O hesapta binlerce dolar kazanmışsınız gibi gözükmeniz de anlamsız. Amaç sizin kazanıyor gözüküp ve daha çok para yatırmanızı sağlamak. Bir gün hesabınızın tamamen boşaltılması işten bile değil. Hesabınızı, cüzdanınızı kimseye emanet eder misiniz? Aman dikkat, zenginlik hayaliyle elinizdeki paranızı da kaptırmayın!
UZMANA DANIŞIN ARAŞTIRIN
Kripto paraya yatırımda güvenlik konusu çok boyutlu olarak ele alınması gereken bir konu Bu işi kuralına uyarak yapan güvenli firmalar yok mu? Elbette var. Bu firmalar kullanıcılarına üye girişi/login yapmalarının gerektiği her platformda farklı şifre tercih etmelerini, 2 aşamalı doğrulama kullanmalarını ve adres çubuğunda ziyaret etmek istedikleri sitenin isminin yazdığından emin olmalarını öneriyor. Piramit şeması ve/veya sanal kârlı iş fırsatları duyuran e-posta, web sitesi vb. kaynaklara da kesinlikle itibar edilmemesi gerektiğinin altını çiziyorlar. Ayrıca soğuk depolama (cold wallet), çoklu imza ile cüzdan yönetimi gibi yöntemler de güvenlik açısından çok önemli. Özetle bu işin uzmanlarına danışmadan, araştırmadan, güvenilir firmaları seçmeden aman yatırım yapmayın.
SPK’DAN UYARI
Dün ben bu yazıyı yazdıktan sonra SPK’dan aynı konuda uyarı akşam saatlerinde geldi. SPK tarafından yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi: “Son dönemde Facebook, Twitter vb. sosyal medya hesapları üzerinden, kurulumuzca yetkilendirilmiş yatırım danışmanlığı ve benzeri sermaye piyasası faaliyet izni olmadan, hatta haklarında daha önce kurulumuz tarafından piyasa dolandırıcılığı, güveni kötüye kullanma suçu dahil pek çok suç fiilinden dolayı suç duyurusunda bulunulmuş ve işlem yasağı getirilmiş kişi veya kişilerce, yatırımcıların yönlendirilerek mağdur edilmeye çalışıldığı görülmektedir.”
Söz konusu filleri işleyenler hakkında hukuki işlemlere başlanacağı aktarılan açıklamada, “Herhangi bir makul ekonomik ve finansal gerekçeye dayanmayıp tamamıyla yatırımcıların aldatılmasına ve mağdur edilmesine yönelik olduğuna dair ciddi emareler bulunan söz konusu fiilleri işleyenler ve bunlarla birlikte hareket edenler hakkında gerekli incelemeler tamamlanarak, hukuki işlemlere başlanacaktır” denildi.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR