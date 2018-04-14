Bir yazımda belirtmiştim. Gazete çalışanı, iş insanı, her birimizin işi başından aşkınken hayatımızın bir parçası oldu bu projeler. Türkiye’nin dört bir köşesini dolaşıyor, sokağa çıkıyor, dinliyor, konuşuyor yazıyoruz. En son Bodrum’daydık. Bodrum halkını ve iş dünyasını bir araya getiren ‘Turizm ve Gayrimenkul Yatarımları’ başlıklı bir zirve düzenledik.

GÜNDEME GELMELİ

Panelden önce bir sunum yapan Kentsel Strateji Kurucu Ortağı Faruk Göksu Bodrum’un yeni bir hikayesi olması gerektiğini belirtti. Göksu bu hikayeyi yazarken de ‘10 Temel İlke’ye dikkat edilmesini tavsiye etti. Bu 10 ilkeyi Bodrum Ekonomi Zirvesi özel sayfalarımızdan okuyabilirsiniz. Bu ilkeler içinde Göksu’nun belirlediği bir yeni kavram var ki bence bu önümüzdeki dönemde sadece Bodrum’un değil acilen sahili bulunan tüm yerleşim yerlerinin gündemine girmeli. ‘KIYISAL DÖNÜŞÜM’ dedi Faruk Göksu. Evet kıyısal dönüşüm. Son yıllarda tartıştığımız kentsel dönüşüm öyle ya da böyle bir şekilde sürüyor. Doğru oldu, yanlış oldu nereden baktığınıza nasıl baktığınıza bağlı. Belki kritik birkaç düzenleme ile daha doğru bir kentsel dönüşüm olur mu olmaz mı tartışırız. Ama kıyısal dönüşümü neden hala konuşmuyoruz.

EKSİKLERİMİZ VAR

Sahilleri halk için daha ulaşılabilir hale getirecek, kıyılardaki hoyrat yapıları estetik ve doğa ile uyumlu hale getirecek, çevreci bir kıyısal dönüşüm projemiz niye yok hali hazırda?

Perşembe günü Bodrum’daki panelde konuştuğumuz onca konunun ortak paydaşı çevreydi. Ancak hem gelen eleştiriler hem de panelistlerin sözleri gösterdi ki bu konuda çok önemli bilgi eksiklerimiz var. Hoyrat yapılaşmanın Bodrum’u gün geçtikçe yaşanmaz hale getirdiği konusunda herkes hemfikir. Ancak sahil kentlerinde de barınma ihtiyacı olduğuna, turizm tesislerinin şehir ekonomisine katkısı bulunduğuna kim itiraz edebilir ki? Önemli olan bu ihtiyaçlar karşılanırken kuralların iyi belirlenmesi.

İşte ben de Faruk Göksu gibi ‘kıyısal dönüşüm’ diyorum. Hem Bodrum hem de Bodrum gibi onlarca sahil kentimiz için.