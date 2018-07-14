İnternetten yemek siparişine dikkat!

İnternet üzerinden yemek sipariş platformu olan ‘Yemeksepeti’ aracılığıyla hizmet veren bazı restoranlar bu platformda yüksek fiyat tarifesi uyguluyor. Büyük zincir restoranlar ve çoğu markalar fiyat farkı uygulamazken bazı restoranların Yemeksepeti’nde daha düşük tarifeden satış yapması da dikkat çekiyor.
"2 Ocak 2001 günü açılan Yemeksepeti’nin Türkiye’de paket servis sistemini değiştireceğini o gün kimse bilmiyordu. Ve ilk gün Yemeksepeti 3 sipariş aldı. Ofise her sipariş geldiğinde sistem telefon ziline benzer bir ses çıkarıyordu ve 5 kişilik ekip heyecanla bu sesi duymak istiyordu. Şirket 2014 yılında 50 milyon yemeği kullanıcılarına ulaştırmış, bünyesine 12 bin restoran katmış ve kullanıcılarına 266 bin ürün sunan gıda devi haline gelmişti adeta. Yemeksepeti sadece Türkiye’de değil 10 farklı ülkede de hizmetteydi artık.”
Yukarıdaki satırları Hürriyet Ekonomi’nin editörlerinden Ceyhun Kuburlu’nun kitabı ‘Deli Misin Sen’den aldım... Kitapta Yemeksepeti’nin kurucusu Nevzat Aydın dahil 10 girişimcinin ilham veren öyküleri var. Girişimcilerin samimiyeti Ceyhun’un kıvrak kalemine eklenince ortaya güzel bir kitap çıktı. Ama biz şimdilik kitabı bırakıp konumuza dönelim. Teknoloji geliştikçe her alanda etkisini de gösteriyor. Malum yemek siparişi vermek de artık çok kolaylaştı. Bu konunun öncüsü ise dünyada da örnek gösterilen girişim Yemeksepeti oldu. Bugün Yemeksepeti uygulamaları üzerinden binlerce sipariş veriliyor. Binlerce restoranın ürünü yine binlerce tüketiciye ulaşıyor. İki tarafın da işini kolaylaştıran uygulamanın tüketiciye de sektöre de katkısı tartışılmaz. Buraya kadar yazdıklarımı sakın reklam olarak algılamayın. Bu kadar yaygın bir şekilde hayatımızda olan bir sistemin neden bu haftanın konusu olduğunu bu aşamadan sonra anlayacaksınız.
LAHMACUN SİPARİŞİ
5 Temmuz Perşembe akşamı bir şirkette mesaiye kalan 5 arkadaş akşam ne yiyeceklerini düşünürken lahmacunda hem fikir olurlar. Yemeksepetine girip kendilerine en yakın restoranları tararlar. Seçtikleri restorandan tanesi 6 TL’den 10 adet lahmacun siparişini tamamlayacakları anda üyelik adres bilgisi vs doldurmaya üşenen, içlerinden biri restoranı doğrudan aramayı teklif eder. Öyle de yaparlar. Restoran aranır 10 lahmacun siparişi adres verilir. Çok geçmeden sipariş kapıya ulaşır. Gelen kuryeye 60 TL uzatılır. O da ne? Kurye 10 TL’yi iade eder. Çünkü Yemeksepeti’nde o restorandaki lahmacunun tanesi 6 TL iken restoranın kendisine verilen siparişte 5 TL’dir.
UCUZU DA VAR
Restoran aynı, lahmacun aynı, kurye aynı iken neden fiyat farkı olduğunu sorgulamaya başlayıp konuyu bana iletirler. Ben de konuyu araştırdım, bulduklarımı sizinle paylaşıyorum. Öncelikle Yemeksepeti’nde tüm restoranların ürünlerinin pahalı olduğu bilgisi kesinlikle doğru değil. Hatta bazı restoranların ürünleri Yemeksepeti üzerinden sipariş verirseniz kendilerine verdiğiniz siparişlerden daha da ucuz. Öncelikle Burger King, Pizza Hut, Mc Donalds gibi büyük zincirlerin fiyatlarının Yemeksepeti’ndeki fiyatlarla bire bir aynı olduğunu belirtmek isterim. Hatta zaman zaman Yemeksepeti ile kampanyalar yapıp daha ucuza sipariş aldıkları da oluyor. Ancak bazı restoranlardan Yemeksepeti üzerinden sipariş verirseniz fiyatların daha pahalı olduğu gerçeği ile karşı karşıya kalıyorsunuz?
FİYAT FARKININ SEBEBİ NE?
YEMEKSEPETİ üzerinden sipariş alan restoranların hedefi şüphesiz satışlarını artırmak. Ancak bu işin bir de maliyeti var. Yemeksepeti’ne üye olan restoranlar aidat dışında sipariş üzerinden yüzde 12 civarında komisyon veriyor. Binlerce sipariş alan zincir restoranlardan çok daha az oranla özel anlaşmalarla komisyon alınması kimseyi şaşırtmaz. Ancak küçük restoranlar için yüzde 12’yi bulan komisyon oranları kâr oranları düşünüldüğünde karşılanamaz noktada olabiliyor. İşte bazı restoranların Yemeksepeti’nden verilen siparişleri üzerine fiyat koymalarının temel sebebi de bu. Kâr oranı yüksek restoranlar ise bırakan üzerine fiyat koymayı daha fazla ürün satabilmek için Yemeksepeti üzerinden verilen siparişlere indirim bile uygulayabiliyor.
HANGİSİ DÜŞÜK HANGİSİ YÜKSEK
BİNLERCE restoranı tek tek kontrol etmem imkan yoktu ancak yine de İstanbul ve diğer büyük illeri kapsayan bir araştırma yaptım. Araştırmada ortaya çıkan sonuçları ‘aynı’, ‘düşük’ veya ‘yüksek’ ibareleriyle paylaşıyorum. Sizin sipariş verdiğiniz restoranlarda fiyat farkı var mı yok mu, araştırmak size düşüyor.
FİYATLAR YÜZDE 80-90 AYNI
YEMEKSEPETİ yetkililerinden aldığımız bilgilere göre restoranların menü fiyatlarıyla Yemeksepeti fiyatları yüzde 80- yüzde 90 aynı seviyede bulunuyor. Ancak bazı restoran sahipleri Yemeksepeti’nde menü fiyatlarının üzerine çıkabiliyor. Bunun da sebebinin Yemeksepeti’ndeki fiyatların tamamen restoran sahipleri tarafından belirlenmesi olarak ifade ediliyor. Bu fiyat farkının ortaya çıkmasını engellemek için Yemeksepeti yetkililerinin restoranlara, menülerindeki fiyatlarla Yemeksepeti’ndeki fiyatların aynı olması konusunda önerilerde bulundukları belirtiliyor.
İnternetten yemek siparişine dikkat!
İnternet üzerinden yemek sipariş platformu olan ‘Yemeksepeti’ aracılığıyla hizmet veren bazı restoranlar bu platformda yüksek fiyat tarifesi uyguluyor. Büyük zincir restoranlar ve çoğu markalar fiyat farkı uygulamazken bazı restoranların Yemeksepeti’nde daha düşük tarifeden satış yapması da dikkat çekiyor.
"2 Ocak 2001 günü açılan Yemeksepeti’nin Türkiye’de paket servis sistemini değiştireceğini o gün kimse bilmiyordu. Ve ilk gün Yemeksepeti 3 sipariş aldı. Ofise her sipariş geldiğinde sistem telefon ziline benzer bir ses çıkarıyordu ve 5 kişilik ekip heyecanla bu sesi duymak istiyordu. Şirket 2014 yılında 50 milyon yemeği kullanıcılarına ulaştırmış, bünyesine 12 bin restoran katmış ve kullanıcılarına 266 bin ürün sunan gıda devi haline gelmişti adeta. Yemeksepeti sadece Türkiye’de değil 10 farklı ülkede de hizmetteydi artık.”
Yukarıdaki satırları Hürriyet Ekonomi’nin editörlerinden Ceyhun Kuburlu’nun kitabı ‘Deli Misin Sen’den aldım... Kitapta Yemeksepeti’nin kurucusu Nevzat Aydın dahil 10 girişimcinin ilham veren öyküleri var. Girişimcilerin samimiyeti Ceyhun’un kıvrak kalemine eklenince ortaya güzel bir kitap çıktı. Ama biz şimdilik kitabı bırakıp konumuza dönelim. Teknoloji geliştikçe her alanda etkisini de gösteriyor. Malum yemek siparişi vermek de artık çok kolaylaştı. Bu konunun öncüsü ise dünyada da örnek gösterilen girişim Yemeksepeti oldu. Bugün Yemeksepeti uygulamaları üzerinden binlerce sipariş veriliyor. Binlerce restoranın ürünü yine binlerce tüketiciye ulaşıyor. İki tarafın da işini kolaylaştıran uygulamanın tüketiciye de sektöre de katkısı tartışılmaz. Buraya kadar yazdıklarımı sakın reklam olarak algılamayın. Bu kadar yaygın bir şekilde hayatımızda olan bir sistemin neden bu haftanın konusu olduğunu bu aşamadan sonra anlayacaksınız.
LAHMACUN SİPARİŞİ
5 Temmuz Perşembe akşamı bir şirkette mesaiye kalan 5 arkadaş akşam ne yiyeceklerini düşünürken lahmacunda hem fikir olurlar. Yemeksepetine girip kendilerine en yakın restoranları tararlar. Seçtikleri restorandan tanesi 6 TL’den 10 adet lahmacun siparişini tamamlayacakları anda üyelik adres bilgisi vs doldurmaya üşenen, içlerinden biri restoranı doğrudan aramayı teklif eder. Öyle de yaparlar. Restoran aranır 10 lahmacun siparişi adres verilir. Çok geçmeden sipariş kapıya ulaşır. Gelen kuryeye 60 TL uzatılır. O da ne? Kurye 10 TL’yi iade eder. Çünkü Yemeksepeti’nde o restorandaki lahmacunun tanesi 6 TL iken restoranın kendisine verilen siparişte 5 TL’dir.
UCUZU DA VAR
Restoran aynı, lahmacun aynı, kurye aynı iken neden fiyat farkı olduğunu sorgulamaya başlayıp konuyu bana iletirler. Ben de konuyu araştırdım, bulduklarımı sizinle paylaşıyorum. Öncelikle Yemeksepeti’nde tüm restoranların ürünlerinin pahalı olduğu bilgisi kesinlikle doğru değil. Hatta bazı restoranların ürünleri Yemeksepeti üzerinden sipariş verirseniz kendilerine verdiğiniz siparişlerden daha da ucuz. Öncelikle Burger King, Pizza Hut, Mc Donalds gibi büyük zincirlerin fiyatlarının Yemeksepeti’ndeki fiyatlarla bire bir aynı olduğunu belirtmek isterim. Hatta zaman zaman Yemeksepeti ile kampanyalar yapıp daha ucuza sipariş aldıkları da oluyor. Ancak bazı restoranlardan Yemeksepeti üzerinden sipariş verirseniz fiyatların daha pahalı olduğu gerçeği ile karşı karşıya kalıyorsunuz?
FİYAT FARKININ SEBEBİ NE?
YEMEKSEPETİ üzerinden sipariş alan restoranların hedefi şüphesiz satışlarını artırmak. Ancak bu işin bir de maliyeti var. Yemeksepeti’ne üye olan restoranlar aidat dışında sipariş üzerinden yüzde 12 civarında komisyon veriyor. Binlerce sipariş alan zincir restoranlardan çok daha az oranla özel anlaşmalarla komisyon alınması kimseyi şaşırtmaz. Ancak küçük restoranlar için yüzde 12’yi bulan komisyon oranları kâr oranları düşünüldüğünde karşılanamaz noktada olabiliyor. İşte bazı restoranların Yemeksepeti’nden verilen siparişleri üzerine fiyat koymalarının temel sebebi de bu. Kâr oranı yüksek restoranlar ise bırakan üzerine fiyat koymayı daha fazla ürün satabilmek için Yemeksepeti üzerinden verilen siparişlere indirim bile uygulayabiliyor.
HANGİSİ DÜŞÜK HANGİSİ YÜKSEK
BİNLERCE restoranı tek tek kontrol etmem imkan yoktu ancak yine de İstanbul ve diğer büyük illeri kapsayan bir araştırma yaptım. Araştırmada ortaya çıkan sonuçları ‘aynı’, ‘düşük’ veya ‘yüksek’ ibareleriyle paylaşıyorum. Sizin sipariş verdiğiniz restoranlarda fiyat farkı var mı yok mu, araştırmak size düşüyor.
FİYATLAR YÜZDE 80-90 AYNI
YEMEKSEPETİ yetkililerinden aldığımız bilgilere göre restoranların menü fiyatlarıyla Yemeksepeti fiyatları yüzde 80- yüzde 90 aynı seviyede bulunuyor. Ancak bazı restoran sahipleri Yemeksepeti’nde menü fiyatlarının üzerine çıkabiliyor. Bunun da sebebinin Yemeksepeti’ndeki fiyatların tamamen restoran sahipleri tarafından belirlenmesi olarak ifade ediliyor. Bu fiyat farkının ortaya çıkmasını engellemek için Yemeksepeti yetkililerinin restoranlara, menülerindeki fiyatlarla Yemeksepeti’ndeki fiyatların aynı olması konusunda önerilerde bulundukları belirtiliyor.