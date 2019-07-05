İndirimli sinema bileti pek yakında!

1 Temmuz’da yürürlüğe giren yeni yasa ile birlikte indirimli, promosyonlu sinema bileti dönemi sona erdi. Yasa ancak filmin yapımcısı ve varsa dağıtımcı ile anlaşma halinde bilet indirimine izin veriyor. En büyük sinema işletmecisi CGV Mars “İndirimli biletlerin tüketicilerle buluşabilmesi için imza süreci çalışmalarımız devam ediyor” açıklamasında bulundu.
ÜZERİNDE çok tartışılan sinema sektörünü ve izleyicileri yakından ilgilendiren yeni yasa 1 Temmuz itibariyle yürürlüğe girdi. Hatırlarsanız bir süre önce yapımcıların bir bölümü isyan etmiş ve sinema salonu işletmecilerinden hak ettikleri paraları alamadıklarını öne sürmüştü. Tartışmanın odağında promosyonlu satışlar vardı. Mısır başta olmak üzere bazı ürünlerin menü altında satılması ağır eleştiriye uğramış, sinema salonlarının pahalıya sattıkları biletlerde yüzde 50/50 paylaşıma uymadıklarına, hasılatlarla ilgili doğru bilgilendirmeler yapılmadığına dikkat çekilmişti.
Yeni yasa özellikle bu eleştirileri sona erdirecek düzenlemeler içeriyor. Özellikle reklam süreleriyle ilgili de kısıtlamalar var. Tabii ki bu düzenlemelerin bazı sonuçları oldu ve olacak.
Yapımcılar bu düzenlemeyle birlikte daha fazla gelir elde etmeyi bu sayede daha kaliteli yapımlara imza atmayı bekliyor.
Sinema salonu işletmecileri özellikle reklam süreleriyle ilgili kısıtlamalardan gelir kaybına uğrayacak. Promosyonlu satışların sona ermesi de gelir kaybına neden olacak. Ancak yapımcılar ile özel anlaşma yapmaları durumunda indirimli bilet satabilecekler. Bu sayede izleyici sayısının artma olasılığı hem izleyici hasılatı hem de büfe gelirlerinde pozitif etki yaratabilir. Bu ancak zaman içinde anlaşılabilecek.
İzleyiciler açısındansa en olumlu gelişme bilet fiyatları konusunda kafa karıştıran uygulamaların bitmesi. Ancak özellikle indirimli bilet satışlarının sona ermesi şimdiden fazlaca şikayete konu oldu. Bu konuyla ilgili en büyük sinema işletmecisi olan CGV Mars’a son durumu sordum. İşte cevapları:
“CGV Mars Entertainment Group olarak sektörümüzün tüm paydaşlarıyla beraber Türkiye’de sinema sektörünün gelişmesine destek vermeyi ve sinema kültürünün yaygınlaşmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Şu anda indirimli biletlerin tüketicilerle buluşabilmesi için imza süreci çalışmalarımız devam ediyor. Bu süreçte tüm partilerle uyum içerisinde çalışıyoruz. Sinema seyircimizi, en kısa sürede indirimli biletlerle sinema salonlarımızda ağırlamaya devam edebilmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız.”
YENİ YASADA NELER VAR
- Sinema filmi öncesinde gösterilen reklamların süresi en fazla on dakikadır. Fragman gösterim süresi en az üç, en fazla beş dakikadır. Kamu spotları ve sosyal sorumluluk projelerine ilişkin gösterimler belirtilen sürelere dahil edilmez. Sinema filmi gösterim arası on beş dakikayı aşamaz.
- Sinema salonu işletmecileri, filmin yapımcısı ve varsa dağıtımcısı ile yapılacak sözleşme ile belirlenecek indirimli bilet fiyatlandırmaları hariç olmak üzere sinema biletini içeren abonelik, promosyon, kampanya ve toplu satış faaliyetleri gerçekleştiremez.
- Sinema salon işletmecileri, sinema filmi bileti ile birlikte başka bir ürünün satışını aynı anda yapamaz.
- Sinema salonu işletmecileri, film gösterimleri ile ilgili bilgileri Bakanlığa iletmek üzere Bakanlıkça belirlenen donanım ve yazılımı işler halde bulundurmakla yükümlüdür. Yapılan denetimlerde belirlenen eksiklerin giderilmesi için sinema salonu işletmecilerine 60 gün süre verilir.
SINEMIA MAĞDURLARI!
2015 yılında faaliyete başlayan Sinemia abonelerine aylık ücretle ucuza sinema izletmeyi vaat eden bir şirket. Sisteme abone olduğunuzda bir paket seçiyorsunuz, adresinize gönderilen kart veya akıllı telefon uygulamasıyla satın aldığınız pakete göre sinema bileti alıyorsunuz. Örneğin; aylık 59 TL’ye satın aldığınız paketle her gün bir sinema filmini istediğiniz herhangi bir sinemada izleyebiliyorsunuz. Peki nasıl oluyor derseniz, mantıklı iki sebep sayabilirim. Birincisi Sinemia’nın sinema işletmecileriyle yaptığı ucuza toplu alım anlaşmalarıyla, ikincisi de abone olduğu paketteki hakkını yeterince kullanmayanlar sayesinde. 2 milyon dolara yakın yatırım da alan bu şirket ABD’ye de açıldı. Ancak son günlerde bu şirket ile ilgili yoğun bir şikayet bombardımanı var. Bu sisteme güvenip abone olanlar ne yazık ki sinema salonlarından artık yararlanamıyor. Üstelik paralarını da geri alamıyorlar. Sebebini Sinemia’nın kurucu ortağı Rıfat Oğuz ile konuştum. Türkiye’de sıkıntı yaşadıklarını belirten Oğuz, “Yeni sinema yasasının etkilerini yaşıyoruz. Biz artık indirimli bilet alamıyoruz. Bu konuyla ilgili detaylı açıklama yapacağımız aşamada yeni bir sürece girdik. Bu işi başka deneyimli bir şirketin yapması söz konusu” dedi. Oğuz’un bu cevabı üzerine neden platformun açık olduğu ve hala paket fiyat ilan edildiğini de sordum. Oğuz sistemin paket satışına şu anda kapalı olduğunu, mağdurlara paralarını geri ödemek için de çalıştılarını öne sürdü. Sonrasında da bu konularda geçmişte de haber yapanlar olduğunu belirterek tazminat davaları açtıklarını söyledi. Ortada ödediği parayı geri alamayan üstelik sinemaya da gidemeyen Sinemia mağdurları varken Oğuz’un tehditvari tepkisinin nedeni anlamadım. Oğuz gönderdiği mesajlarda yeni soru beklentilerini iletti ancak ben cevaplarımı zaten almıştım. Özetle, aman dikkat diyorum. Şu aşamada sakın indirimli sinema bileti platformlarına güvenip paranızı kaptırmayın!
İndirimli sinema bileti pek yakında!
1 Temmuz’da yürürlüğe giren yeni yasa ile birlikte indirimli, promosyonlu sinema bileti dönemi sona erdi. Yasa ancak filmin yapımcısı ve varsa dağıtımcı ile anlaşma halinde bilet indirimine izin veriyor. En büyük sinema işletmecisi CGV Mars “İndirimli biletlerin tüketicilerle buluşabilmesi için imza süreci çalışmalarımız devam ediyor” açıklamasında bulundu.
ÜZERİNDE çok tartışılan sinema sektörünü ve izleyicileri yakından ilgilendiren yeni yasa 1 Temmuz itibariyle yürürlüğe girdi. Hatırlarsanız bir süre önce yapımcıların bir bölümü isyan etmiş ve sinema salonu işletmecilerinden hak ettikleri paraları alamadıklarını öne sürmüştü. Tartışmanın odağında promosyonlu satışlar vardı. Mısır başta olmak üzere bazı ürünlerin menü altında satılması ağır eleştiriye uğramış, sinema salonlarının pahalıya sattıkları biletlerde yüzde 50/50 paylaşıma uymadıklarına, hasılatlarla ilgili doğru bilgilendirmeler yapılmadığına dikkat çekilmişti.
Yeni yasa özellikle bu eleştirileri sona erdirecek düzenlemeler içeriyor. Özellikle reklam süreleriyle ilgili de kısıtlamalar var. Tabii ki bu düzenlemelerin bazı sonuçları oldu ve olacak.
Yapımcılar bu düzenlemeyle birlikte daha fazla gelir elde etmeyi bu sayede daha kaliteli yapımlara imza atmayı bekliyor.
Sinema salonu işletmecileri özellikle reklam süreleriyle ilgili kısıtlamalardan gelir kaybına uğrayacak. Promosyonlu satışların sona ermesi de gelir kaybına neden olacak. Ancak yapımcılar ile özel anlaşma yapmaları durumunda indirimli bilet satabilecekler. Bu sayede izleyici sayısının artma olasılığı hem izleyici hasılatı hem de büfe gelirlerinde pozitif etki yaratabilir. Bu ancak zaman içinde anlaşılabilecek.
İzleyiciler açısındansa en olumlu gelişme bilet fiyatları konusunda kafa karıştıran uygulamaların bitmesi. Ancak özellikle indirimli bilet satışlarının sona ermesi şimdiden fazlaca şikayete konu oldu. Bu konuyla ilgili en büyük sinema işletmecisi olan CGV Mars’a son durumu sordum. İşte cevapları:
“CGV Mars Entertainment Group olarak sektörümüzün tüm paydaşlarıyla beraber Türkiye’de sinema sektörünün gelişmesine destek vermeyi ve sinema kültürünün yaygınlaşmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Şu anda indirimli biletlerin tüketicilerle buluşabilmesi için imza süreci çalışmalarımız devam ediyor. Bu süreçte tüm partilerle uyum içerisinde çalışıyoruz. Sinema seyircimizi, en kısa sürede indirimli biletlerle sinema salonlarımızda ağırlamaya devam edebilmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız.”
YENİ YASADA NELER VAR
- Sinema filmi öncesinde gösterilen reklamların süresi en fazla on dakikadır. Fragman gösterim süresi en az üç, en fazla beş dakikadır. Kamu spotları ve sosyal sorumluluk projelerine ilişkin gösterimler belirtilen sürelere dahil edilmez. Sinema filmi gösterim arası on beş dakikayı aşamaz.
- Sinema salonu işletmecileri, filmin yapımcısı ve varsa dağıtımcısı ile yapılacak sözleşme ile belirlenecek indirimli bilet fiyatlandırmaları hariç olmak üzere sinema biletini içeren abonelik, promosyon, kampanya ve toplu satış faaliyetleri gerçekleştiremez.
- Sinema salon işletmecileri, sinema filmi bileti ile birlikte başka bir ürünün satışını aynı anda yapamaz.
- Sinema salonu işletmecileri, film gösterimleri ile ilgili bilgileri Bakanlığa iletmek üzere Bakanlıkça belirlenen donanım ve yazılımı işler halde bulundurmakla yükümlüdür. Yapılan denetimlerde belirlenen eksiklerin giderilmesi için sinema salonu işletmecilerine 60 gün süre verilir.
SINEMIA MAĞDURLARI!
2015 yılında faaliyete başlayan Sinemia abonelerine aylık ücretle ucuza sinema izletmeyi vaat eden bir şirket. Sisteme abone olduğunuzda bir paket seçiyorsunuz, adresinize gönderilen kart veya akıllı telefon uygulamasıyla satın aldığınız pakete göre sinema bileti alıyorsunuz. Örneğin; aylık 59 TL’ye satın aldığınız paketle her gün bir sinema filmini istediğiniz herhangi bir sinemada izleyebiliyorsunuz. Peki nasıl oluyor derseniz, mantıklı iki sebep sayabilirim. Birincisi Sinemia’nın sinema işletmecileriyle yaptığı ucuza toplu alım anlaşmalarıyla, ikincisi de abone olduğu paketteki hakkını yeterince kullanmayanlar sayesinde. 2 milyon dolara yakın yatırım da alan bu şirket ABD’ye de açıldı. Ancak son günlerde bu şirket ile ilgili yoğun bir şikayet bombardımanı var. Bu sisteme güvenip abone olanlar ne yazık ki sinema salonlarından artık yararlanamıyor. Üstelik paralarını da geri alamıyorlar. Sebebini Sinemia’nın kurucu ortağı Rıfat Oğuz ile konuştum. Türkiye’de sıkıntı yaşadıklarını belirten Oğuz, “Yeni sinema yasasının etkilerini yaşıyoruz. Biz artık indirimli bilet alamıyoruz. Bu konuyla ilgili detaylı açıklama yapacağımız aşamada yeni bir sürece girdik. Bu işi başka deneyimli bir şirketin yapması söz konusu” dedi. Oğuz’un bu cevabı üzerine neden platformun açık olduğu ve hala paket fiyat ilan edildiğini de sordum. Oğuz sistemin paket satışına şu anda kapalı olduğunu, mağdurlara paralarını geri ödemek için de çalıştılarını öne sürdü. Sonrasında da bu konularda geçmişte de haber yapanlar olduğunu belirterek tazminat davaları açtıklarını söyledi. Ortada ödediği parayı geri alamayan üstelik sinemaya da gidemeyen Sinemia mağdurları varken Oğuz’un tehditvari tepkisinin nedeni anlamadım. Oğuz gönderdiği mesajlarda yeni soru beklentilerini iletti ancak ben cevaplarımı zaten almıştım. Özetle, aman dikkat diyorum. Şu aşamada sakın indirimli sinema bileti platformlarına güvenip paranızı kaptırmayın!