‘Hilton’dan daha büyük olacağız’

Geçtiğimiz pazar sabahı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Bebek’te buluştuğumda açık söylemem gerekirse bilmediğim birçok şey öğrendim. Malum, bakanlık daha çok ‘spor’ yüzüyle gündeme geliyor. Oysa ‘gençlik’ tarafında o kadar çok faaliyet yürütülüyor ki eminim siz de okuyunca bazı rakamların büyüklüğüne şaşıracaksınız.
Bakanlığa bağlı yurtlarda şu an 693 bin öğrenci kalıyormuş. Dünyanın en büyük otel zinciri InterContinental’in oda sayısı 710 bin, Hilton’un ki ise 708 bin. Bakan Kasapoğlu “Yapacağımız yeni yatırımlarla 750 bin öğrencimize yurt imkânı verecek kapasiteye ulaşacağız. 2022’de en büyük otel zincirinden daha büyük olacağız” dedi. Yurtta kalan öğrenci sayısı ile oda sayısını kıyaslamak doğru değil, odalarda birden fazla kişi kalıyor diyebilirsiniz. Ama bakanlığın yurtlarının yüzde 100 dolu olduğunu düşünürsek, Hilton’un da sürekli yüzde 100 kapasite ile dolu olmayacağını varsayarsak çok da yanlış bir kıyaslama olmaz.
BUTİK TESİSLER İLE SPOR YAPMAYAN KALMAYACAK
BAKANLIĞIN gündemindeki önemli konulardan biri de sporda butik hizmet dönemi. Bu amaçla 81 ilde tüm ilçelere küçük spor tesisleri, yüzme havuzları inşa ediliyor.
Tesisleşmeye son 17 yılda büyük önem verdiklerini hatırlatan Bakan Kasapoğlu “Dünyanın gıpta ile baktığı dev spor tesislerimiz oldu. Ancak yeni dönemde farklı bir strateji benimsedik. Şimdi ‘butik hizmet dönemine geçelim ve herkese spor yaptıralım’ diyoruz. Vatandaşımız evinden çıktığında yürüyerek havuzuna gitsin yüzsün, ya da farklı branşlarda sporunu yapsın. Bunun için, 3-4 ay gibi kısa sürede inşa edilebilir, yapım ve işletme maliyeti düşük tesisler planlıyoruz. Bu tesisler 24 saat açık olacak. Okullarımıza da spor tesisi kuruyoruz. Bunların da hem okulun, hem de semt insanının ortak kullanımında olmasını istiyoruz” diye konuştu.
ÖĞRENCİLERE 7 MİLYAR TL BURS
BAKANLIĞIN şaşırtan bir diğer rakamı ise öğrencilere sağladığı burs miktarında. 1 milyon 200 bin öğrenci, 2020’de 550 liradan başlayan tutarlarda öğrenim bursu alacak. Yüksek lisans seviyesinde, tutar bin 100 TL’nin üzerine çıkıyor. Doktora seviyesinde bin 650 liraya ulaşıyor. Bakanlığın her ay öğrencilere ödediği bursun yıllık tutarı 7.8 milyar lirayı buluyor. Yani orta ölçekli bir bankanın verdiği taşıt, konut, ihtiyaç kredisi tutarından da fazla.
Ayrıca her öğrenciye yemek yardımı da yapılıyor. Bakan Kasapoğlu “20 milyon gençle Avrupa’nın en genç nüfusuna sahibiz. Bu gençlik hepimizin gençliği. Gençlerimizin mutsuz olmasına tahammülümüz yok. Eğitim gören gençlerimize kaynakların elverdiği ölçüde azami desteği sağlıyoruz. Onlara sadece barınma hizmeti değil, psikolojik rehberlik hizmeti de veriyoruz. İngilizceden kişisel gelişime kadar eğitimlerine de destek oluyoruz” diye konuştu.
SPOR EKONOMİSİNİN RÖNTGENİNİ ÇEKECEĞİZ
GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, spor ekonomisinin durumunu, yapılması gerekenleri belirlemek üzere bir çalıştay organize ettiklerini, aralık ayının 2 ya da 3’üncü haftası tüm tarafların katılımıyla toplanacaklarını söyledi.
Bakan Kasapoğlu bu konuda şunları söyledi:
“Kulüplerimizin ekonomik anlamda sporu doğru yönetmedikleri rakamlardan belli. Sadece futbol da değil, tüm branşlarda benzer bir durum sözkonusu. Birkaç kulüp hariç ciddi sorunlar var. Biz tarafları toplayacağız. Çok geniş kapsamlı 3-4 günlük bir çalıştay yapacağız. Kısa, orta ve uzun vadede yapılması gerekenlerle ilgili olarak konunun tüm taraflarının görüşleri doğrultusunda bir yol haritası ortaya koyacağız.”
TURİZMDE DÖRDÜNCÜ ‘S’ SPOR OLACAK
TÜRK turizmi bugüne kadar deniz, kum ve güneş yani ‘sea, sand, sun’ üçlüsüne sıkıştı diye eleştiriliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı şimdi bu 3 S’in yanına sports’u eklemeye çalışıyor. Geçtiğimiz hafta yapılan bir çalıştay ile Türkiye’nin spor turizmindeki potansiyeli ortaya kondu, yol haritası çıkarıldı. Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu Çalıştay sonuçları ile ilgili olarak “Şayet 2023 yılında 75 milyon turist ve 65 milyar dolar turizm geliri hedefimiz varsa biz de elimizden gelen desteği vermeliyiz. Zira istatistikler gösteriyor ki spor turisti normal bir turiste göre iki kat daha fazla para harcıyor. Spor turizminin toplam turizm içindeki payı da her geçen yıl artıyor. Bu çalıştayın sonuçlarını yakın zamanda açıklayacağız. 81 ilimizin fırsatlarını ortaya koyacağız. Güçlü yanlarımızı belirleyerek, Türkiye’yi 12 ay spor turizminde marka bir ülke haline getirmeye çalışacağız. Sadece golf ve futbol değil, tüm branşlardaki fırsatlara bakacağız. Özellikle extreme sporlarda önemli avantajlarımız var” diye konuştu.
SPONSORLAR NİYE MUTSUZ
KASAPOĞU sponsorların önemli bir işlevi olduğunu hatırlatarak “Bu konuyu da araştıracağız. Sponsorlar nerelerde mutsuz oluyor ve desteklerini çekiyor anlamaya çalışacağız. Kulüplerin mi federasyonların mı günahı var belirleyeceğiz. Herşeyden önce bu konunun kazan-kazan prensibine uygun olması lazım. Özel sektörün spordan neden kaçtığını iyice araştıracağız. Şu an spor ekonomisinin yüzde 90’dan fazlasını devlet üstlenmiş vaziyette. Özel sektörün payını desteğini yeniden yükseltmemiz gerekiyor” dedi.
TEK MESAJA 22 BİN KİTAP İSTEĞİ
FİKRİ ve vizyonu gelişmiş bir gençlik için kitabın katkısını çok önemsediğini söyleyen Bakan Kasapoğlu, yakında ayrıntılarını açıklayacakları yeni bir kitap kampanyası başlatacaklarını ve gençlerin kitap alabilmeleri için onlara hediye çeki dağıtacaklarını söyledi.
Bakan Kasapoğlu “Kurban Bayramı’nda kitabını seç diye bir kampanya yaptık. Bir video ile gençlere seslendim. 22 bin kişi kitap istedi” şeklinde konuştu.
‘Hilton’dan daha büyük olacağız’
Geçtiğimiz pazar sabahı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Bebek’te buluştuğumda açık söylemem gerekirse bilmediğim birçok şey öğrendim. Malum, bakanlık daha çok ‘spor’ yüzüyle gündeme geliyor. Oysa ‘gençlik’ tarafında o kadar çok faaliyet yürütülüyor ki eminim siz de okuyunca bazı rakamların büyüklüğüne şaşıracaksınız.
Bakanlığa bağlı yurtlarda şu an 693 bin öğrenci kalıyormuş. Dünyanın en büyük otel zinciri InterContinental’in oda sayısı 710 bin, Hilton’un ki ise 708 bin. Bakan Kasapoğlu “Yapacağımız yeni yatırımlarla 750 bin öğrencimize yurt imkânı verecek kapasiteye ulaşacağız. 2022’de en büyük otel zincirinden daha büyük olacağız” dedi. Yurtta kalan öğrenci sayısı ile oda sayısını kıyaslamak doğru değil, odalarda birden fazla kişi kalıyor diyebilirsiniz. Ama bakanlığın yurtlarının yüzde 100 dolu olduğunu düşünürsek, Hilton’un da sürekli yüzde 100 kapasite ile dolu olmayacağını varsayarsak çok da yanlış bir kıyaslama olmaz.
BUTİK TESİSLER İLE SPOR YAPMAYAN KALMAYACAK
BAKANLIĞIN gündemindeki önemli konulardan biri de sporda butik hizmet dönemi. Bu amaçla 81 ilde tüm ilçelere küçük spor tesisleri, yüzme havuzları inşa ediliyor.
Tesisleşmeye son 17 yılda büyük önem verdiklerini hatırlatan Bakan Kasapoğlu “Dünyanın gıpta ile baktığı dev spor tesislerimiz oldu. Ancak yeni dönemde farklı bir strateji benimsedik. Şimdi ‘butik hizmet dönemine geçelim ve herkese spor yaptıralım’ diyoruz. Vatandaşımız evinden çıktığında yürüyerek havuzuna gitsin yüzsün, ya da farklı branşlarda sporunu yapsın. Bunun için, 3-4 ay gibi kısa sürede inşa edilebilir, yapım ve işletme maliyeti düşük tesisler planlıyoruz. Bu tesisler 24 saat açık olacak. Okullarımıza da spor tesisi kuruyoruz. Bunların da hem okulun, hem de semt insanının ortak kullanımında olmasını istiyoruz” diye konuştu.
ÖĞRENCİLERE 7 MİLYAR TL BURS
BAKANLIĞIN şaşırtan bir diğer rakamı ise öğrencilere sağladığı burs miktarında. 1 milyon 200 bin öğrenci, 2020’de 550 liradan başlayan tutarlarda öğrenim bursu alacak. Yüksek lisans seviyesinde, tutar bin 100 TL’nin üzerine çıkıyor. Doktora seviyesinde bin 650 liraya ulaşıyor. Bakanlığın her ay öğrencilere ödediği bursun yıllık tutarı 7.8 milyar lirayı buluyor. Yani orta ölçekli bir bankanın verdiği taşıt, konut, ihtiyaç kredisi tutarından da fazla.
Ayrıca her öğrenciye yemek yardımı da yapılıyor. Bakan Kasapoğlu “20 milyon gençle Avrupa’nın en genç nüfusuna sahibiz. Bu gençlik hepimizin gençliği. Gençlerimizin mutsuz olmasına tahammülümüz yok. Eğitim gören gençlerimize kaynakların elverdiği ölçüde azami desteği sağlıyoruz. Onlara sadece barınma hizmeti değil, psikolojik rehberlik hizmeti de veriyoruz. İngilizceden kişisel gelişime kadar eğitimlerine de destek oluyoruz” diye konuştu.
SPOR EKONOMİSİNİN RÖNTGENİNİ ÇEKECEĞİZ
GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, spor ekonomisinin durumunu, yapılması gerekenleri belirlemek üzere bir çalıştay organize ettiklerini, aralık ayının 2 ya da 3’üncü haftası tüm tarafların katılımıyla toplanacaklarını söyledi.
Bakan Kasapoğlu bu konuda şunları söyledi:
“Kulüplerimizin ekonomik anlamda sporu doğru yönetmedikleri rakamlardan belli. Sadece futbol da değil, tüm branşlarda benzer bir durum sözkonusu. Birkaç kulüp hariç ciddi sorunlar var. Biz tarafları toplayacağız. Çok geniş kapsamlı 3-4 günlük bir çalıştay yapacağız. Kısa, orta ve uzun vadede yapılması gerekenlerle ilgili olarak konunun tüm taraflarının görüşleri doğrultusunda bir yol haritası ortaya koyacağız.”
TURİZMDE DÖRDÜNCÜ ‘S’ SPOR OLACAK
TÜRK turizmi bugüne kadar deniz, kum ve güneş yani ‘sea, sand, sun’ üçlüsüne sıkıştı diye eleştiriliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı şimdi bu 3 S’in yanına sports’u eklemeye çalışıyor. Geçtiğimiz hafta yapılan bir çalıştay ile Türkiye’nin spor turizmindeki potansiyeli ortaya kondu, yol haritası çıkarıldı. Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu Çalıştay sonuçları ile ilgili olarak “Şayet 2023 yılında 75 milyon turist ve 65 milyar dolar turizm geliri hedefimiz varsa biz de elimizden gelen desteği vermeliyiz. Zira istatistikler gösteriyor ki spor turisti normal bir turiste göre iki kat daha fazla para harcıyor. Spor turizminin toplam turizm içindeki payı da her geçen yıl artıyor. Bu çalıştayın sonuçlarını yakın zamanda açıklayacağız. 81 ilimizin fırsatlarını ortaya koyacağız. Güçlü yanlarımızı belirleyerek, Türkiye’yi 12 ay spor turizminde marka bir ülke haline getirmeye çalışacağız. Sadece golf ve futbol değil, tüm branşlardaki fırsatlara bakacağız. Özellikle extreme sporlarda önemli avantajlarımız var” diye konuştu.
SPONSORLAR NİYE MUTSUZ
KASAPOĞU sponsorların önemli bir işlevi olduğunu hatırlatarak “Bu konuyu da araştıracağız. Sponsorlar nerelerde mutsuz oluyor ve desteklerini çekiyor anlamaya çalışacağız. Kulüplerin mi federasyonların mı günahı var belirleyeceğiz. Herşeyden önce bu konunun kazan-kazan prensibine uygun olması lazım. Özel sektörün spordan neden kaçtığını iyice araştıracağız. Şu an spor ekonomisinin yüzde 90’dan fazlasını devlet üstlenmiş vaziyette. Özel sektörün payını desteğini yeniden yükseltmemiz gerekiyor” dedi.
TEK MESAJA 22 BİN KİTAP İSTEĞİ
FİKRİ ve vizyonu gelişmiş bir gençlik için kitabın katkısını çok önemsediğini söyleyen Bakan Kasapoğlu, yakında ayrıntılarını açıklayacakları yeni bir kitap kampanyası başlatacaklarını ve gençlerin kitap alabilmeleri için onlara hediye çeki dağıtacaklarını söyledi.
Bakan Kasapoğlu “Kurban Bayramı’nda kitabını seç diye bir kampanya yaptık. Bir video ile gençlere seslendim. 22 bin kişi kitap istedi” şeklinde konuştu.