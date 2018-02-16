‘Global’ imza

Beko 2014 yılından bu yana sürdürdüğü Barcelona sponsorluğunu, 2018-2019 sezonundan itibaren üç sezon daha uzattı. Anlaşmaya göre Beko, takımın global üç ana sponsorundan biri oldu. Barcelona formasında sol kolda yer almaya devam edecek olan Beko logosu, aynı zamanda takımın antrenman tişörtlerinde de yer alacak.

BEKO 2014 yılından bu yana sürdürdüğü FC Barcelona sponsorluğunu, 2018-2019 sezonundan itibaren üç sezon daha uzattığını duyurdu. Kapsamı genişleyen yeni anlaşmayla Beko, Barcelona’nın global üç ana sponsorundan biri oldu. Böylece Beko logosu Barcelona formasının sol omzunda yer almaya devam ederken, takımın antrenman formalarında da Beko logosu bulunacak. İspanyol basınına göre 3 yıllık anlaşma kapsamında Beko’nun kulübe her yıl 19 milyon Euro toplamda 57 milyon Euro ödeyeceği belirtiliyor.

KÜRESEL BAŞARILAR





Yenilenen anlaşma kapsamında daha önceki sponsorluğun devam edeceğini buna ek olarak Beko’nun Barcelona’nın Resmi Ev Aletleri ve Resmi Antrenman Ortağı olacağını belirtildi. Barcelona’nın stadı ‘Camp Nou’da düzenlenen imza töreninde konuşan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç, şu değerlendirmeyi yaptı: “Geride bıraktığımız dört yılda son derece verimli bir iş birliğine imza attık. Barcelona sportif başarısını istikrarlı bir şekilde artırırken, Beko da global marka pozisyonunu dünya çapında güçlendirdi. Her iki marka da sporun birleştirici ve iyileştirici gücüne yürekten inanarak, sporun temsil ettiği değerleri attıkları her adıma taşıyor. Yeni dönemdeki ortaklığımızın, küresel başarılarımızı ve sağladığımız toplumsal katma değeri artıracağına inanıyoruz.”

SAMİMİYET VE GÜVEN

FC Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu ise; “Bugün lider küresel bir marka olan Beko ile stratejik bir ortaklığa imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2014’ten bu yana samimiyet ve güven üzerine kurulu bir iş birliği geliştirdik. Kulübümüzün bu dönemde kaydettiği sportif başarılar ve küresel etkileşimde Beko’nun da önemli rolü var. Sonuç olarak Beko, Nike ve Rakuten ile birlikte ana sponsorluğumuzu üstlendi. Bu süreç büyük gayrimenkul projemiz Espai Barça ile birlikte pozisyonumuzu dünya genelinde daha da güçlendirecek diğer stratejik projeler için de önemli bir adım” dedi.

GERARD PIQUE KAMPANYANIN TANITIM YÜZÜ OLACAK





BARCELONA’daki basın toplantısında, dünyada hızla artan çocukluk dönemi obezitesine karşı farkındalık yaratmayı hedefleyen girişimin global kampanya yüzünün Barcelona’nın yıldız oyuncusu Gerard Pique olacağı duyuruldu. Beko’nun küresel sosyal girişimi ‘Şampiyonlar Gibi Beslen’ girişimi, çocukların hayran oldukları sporcuları örnek alarak sağlıklı beslenmelerini ve sporu hayatlarının bir parçası haline getirmeyi amaçlıyor. Basın toplantısında söz alan Gerard Pique, “Küresel sorun haline gelen çocukluk obezitesi endişe verici. Beko ve kulübümün küresel çapta başlattığı bu kritik mücadelenin parçası olmaktan onur duyuyorum” dedi.

SOSYAL MEDYADA HIZLA YAYILDI

Camp Nou’daki imza töreninde Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç, Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu ve Gerdard Pique’nin yanı sıra, Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu ve Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu da katıldı. Törenin hemen ardından Barcelona sosyal medya hesaplarından Beko reklamlarını paylaştı. Kısa sürede bu reklamlar rekor paylaşıma ulaştı.