Fiber ortaklık yabancıyı cezbeder

Dünyanın gündemi 5G ama ne yazık ki biz hâlâ fiberi konuşuyoruz. Neden? Çünkü iletişimi en hızlı biçimde yapmak için kritik öneme sahip fiber ağı ne yeterli büyüklüğe ulaştırabildik, ne de ulaştırmak için somut bir adım atabildik.
Şirketlerin inadı, belediyelerin fırsatçılığı, kamunun ihmali derken üretim aşamalarını doğrudan etkileyecek 5G yarışında da geri kalmak üzereyiz. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, bu durumu şu sözlerle özetliyor: “Fiberin baz istasyonlarına kadar temin edilmesi gerekiyor. Hanelere kadar fiber yaygınlaştırılmalı. Mobil altyapının geliştirilmesi adına fiber altyapı yatırımları desteklenmeli. Mükerrer yatırımların engellenmesi adına, altyapı paylaşımları teşvik edilmeli. Son 3 yıldır fiber altyapıyı yaygınlaştırma konusunda ne yazık ki bir yol alamadık. Bu konuda tek bir çivi dahi çakamadık.” Tablo üzücü. Peki bundan sonra ne yapılabilir? Murat Erkan’ın önerisi şu: “Ortak altyapı şirketi kuralım. Altyapı sahibi işletmecilerin, altyapılarını satmaları veya ayni sermaye karşılığında yeni kurulacak Türkiye Ortak Altyapı Şirketi’ne devretmelerini isteyelim. Yapılacak iş modeli değerlendirmelerine göre kurulacak şirketin yüzde 100 kamu veya kamu-özel sektör işbirliği olması değerlendirilebilir. Bu şirket sabit getirili-risksiz yatırım arayan küresel fonlar için önemli bir cazibe unsuru olacak ve ülkemize büyük ölçekli doğrudan yabancı yatırım olanağı sağlayacaktır.”
5G SEKTÖRLERi DEĞİŞTİRECEK
5G alanında yerli teknolojilerin geliştirilebilmesi için oluşturulan girişimlerde de aktif olarak rol oynadıklarına dikkat çeken Murat Erkan, 5G hazırlıklarının tüm hızıyla sürdüğünü söyledi. Erkan, “Ticaret savaşlarının derinleştiği globalleşmenin arka plana itilmeye başladığı günümüzde rekabette önde olabilmek adına 5G gibi yeni gelişen teknolojilerde kendi çözümlerimizi geliştirmek için hızla harekete geçmeliyiz. İlkleri hayata geçiriyoruz. İstanbul Tepebaşı’ndaki mağazamızda 5G’yi cep telefonlarıyla buluşturarak 2.2 Gbps hızları aşıp dünya rekoru kırdık. 5G’nin getirdiği dijitalleşme teknolojisi sektörleri dönüştürecek. Bu nedenle 5G bireylerden çok aslında endüstrilerin ihtiyaç duyacağı bir teknoloji olarak önümüze çıkıyor” diye konuştu.
1-1 biten Fransa-Türkiye maçını birlikte izlediğimiz Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Türkiye Futbol Federasyonu ile olan kader birliğimizi 2021 yılında kadar uzattık. TFF’nin tarihinde ilk dijital anlaşmayı Turkcell’le yapmasından gurur duyduk” dedi.
CEP TELEFONLARI BİRER ATM GÖREVİ GÖRECEK
FİNANSAL çözümlere de el atan Turkcell, Paycell ve Financell markalarıyla sektörün iddialı oyunculardan biri oldu. Her ay tahsilat gerçekleştirdikleri müşterileri sayesinde Türkiye’de kredi skorunu ölçen en güçlü şirketlerden birisi olduklarını vurgulayan Murat Erkan, “Ödeme yapan 26 milyon müşterimiz var. Türkiye’nin en büyük bankasında bu sayı 8 milyon. Cep telefonları birer ATM görevi görecek. ATM kurmaya olan ihtiyacı ortadan kaldıracağız. Milli yemek kartı Paye Kart ise Paycell’in desteğiyle sürekli büyüyen milli yemek kartı. İstanbulkart olarak da kullanılabiliyor” diye konuştu.
106 DİLDE ANLIK ÇEVİRİ YAPIYOR
TURKCELL son yıllarda geliştirdiği uygulamalarla da dikkat çekiyor. 1200 Ar-Ge mühendisinin geliştirdiği uygulamalar 38 ülkeye ihraç edilmiş. BiP, 106 dilde anlık çeviri özelliğiyle rakiplerinden ayrılıyor. BiP ile sadece aplikasyondan aplikasyona değil; aplikasyondan mobil numaraya, aplikasyondan sabit numaraya konuşulabiliyor. Dijital müzik platformu fizy’de aktif kullanıcı sayısı 3,7 milyona ulaşmış. TV+ platformunda aylık izleme 117 milyon saati aşmış. Dergilik platformu 1.700 dergi ve gazete içeriğiyle kullanıcının karşısına çıkıyor.
İKİNCİ EL TELEFON CARİ AÇIĞA İLAÇ
TEKNOLOJİ harikası son model telefonlar gündemde olsa da en çok satılanların daha ucuz önceki modeller olduğuna dikkat çeken Murat Erkan, internet siteleri üzerinden ikinci el cihaz alım satımına başladıklarını söyledi. Burada KDV’nin kritik olduğunu belirten Erkan, “Vergilendirilmesi konusunda çalışmalarımız sürüyor. Vergi düşerse alıcıya yüzde 30-40 avantaj sağlar. Cari açığı düşürmek için de önemli bir adım olur. Aldığımız cihazları yetkili teknik servis testinden geçirip orijinal parçalarla yeniliyoruz, bir yıl garantili olarak satışa çıkarıyoruz” dedi.
TURKCELL’İ YENİDEN TANIMLAMAK ŞART
TURKCELL Genel Müdürü Murat Erkan’ı 2008’de üstlendiği Superonline genel müdürlüğünden bu yana tanırım. Erkan, kariyerinde yükselirken son yıllarda teknoloji de baş döndürücü hızla gelişti... Sektörler birbirinin içine öyle bir girdi ki, şirketleri tanımlamakta güçlük çeker olduk. Turkcell’in davetlesi olarak gittiğimiz Paris’te bir basın toplantısı düzenleyen Murat Erkan, bu durumu şu sözlerle özetledi:
“Turkcell yolculuğuna 25 yıl önce klasik bir GSM şirketi olarak başladı. Bu süreçte mobil internetin yaygınlaşmasıyla kendimizi önce teknoloji şirketi olarak tanımladık. Ardından toplam telekom pazarını da baz alarak kendimize entegre telekom operatörü dedik. İki yıldır da kendimize dijital operatör diyoruz. İçinden geçtiğimiz dönüşümü müşterilerimize daha iyi anlatabilmek için artık yeni bir tanımlama yapmamız gerektiğini düşünüyorum.”
Bakalım bu yeni tanım ne olacak...
ACİL DURUMDA 10 NUMARAYA BİP!
İSTANBUL’da son yaşadığımız 5.8’lik deprem cep telefonlarının ne kadar kritik önemde olduğunu bir kez daha hatırlattı. Altyapı veya olası kesintileri göz önüne alırsak herkesin bir biri ile aynı anda görüşmesinin imkansız olduğu gerçeğini kabul etmemiz lazım. Bu durum sesli görüşmeye alternatif uygulamaları ön plana çıkarıyor. Murat Erkan’ın verdiği bilgilere göre Turkcell’in ‘yerli’ mesaj, haberleşme uygulaması BiP’te ana ekrana yeni eklenecek olan acil durum aramaları özelliğiyle, ihtiyaç anında önceden belirlenecek kişilerle otomatik bilgi paylaşılabilecek. 112 ACİL, 155 POLİS ve 110 İTFAİYE gibi acil durum numaralarına tek tıkla erişilebilecek. Üstelik önceden belirlenecek 10 numara ile, acil durumlarda güvende olunduğuna dair bilgi paylaşılabilecek. BiP’e eklenen yeni bir özellik sayesinde cep telefonunun şarjı bitse dahi bilgisayar kullanılarak internet üzerinden mesaj ve arama yapılabilecek.
Fiber ortaklık yabancıyı cezbeder
Dünyanın gündemi 5G ama ne yazık ki biz hâlâ fiberi konuşuyoruz. Neden? Çünkü iletişimi en hızlı biçimde yapmak için kritik öneme sahip fiber ağı ne yeterli büyüklüğe ulaştırabildik, ne de ulaştırmak için somut bir adım atabildik.
Şirketlerin inadı, belediyelerin fırsatçılığı, kamunun ihmali derken üretim aşamalarını doğrudan etkileyecek 5G yarışında da geri kalmak üzereyiz. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, bu durumu şu sözlerle özetliyor: “Fiberin baz istasyonlarına kadar temin edilmesi gerekiyor. Hanelere kadar fiber yaygınlaştırılmalı. Mobil altyapının geliştirilmesi adına fiber altyapı yatırımları desteklenmeli. Mükerrer yatırımların engellenmesi adına, altyapı paylaşımları teşvik edilmeli. Son 3 yıldır fiber altyapıyı yaygınlaştırma konusunda ne yazık ki bir yol alamadık. Bu konuda tek bir çivi dahi çakamadık.” Tablo üzücü. Peki bundan sonra ne yapılabilir? Murat Erkan’ın önerisi şu: “Ortak altyapı şirketi kuralım. Altyapı sahibi işletmecilerin, altyapılarını satmaları veya ayni sermaye karşılığında yeni kurulacak Türkiye Ortak Altyapı Şirketi’ne devretmelerini isteyelim. Yapılacak iş modeli değerlendirmelerine göre kurulacak şirketin yüzde 100 kamu veya kamu-özel sektör işbirliği olması değerlendirilebilir. Bu şirket sabit getirili-risksiz yatırım arayan küresel fonlar için önemli bir cazibe unsuru olacak ve ülkemize büyük ölçekli doğrudan yabancı yatırım olanağı sağlayacaktır.”
5G SEKTÖRLERi DEĞİŞTİRECEK
5G alanında yerli teknolojilerin geliştirilebilmesi için oluşturulan girişimlerde de aktif olarak rol oynadıklarına dikkat çeken Murat Erkan, 5G hazırlıklarının tüm hızıyla sürdüğünü söyledi. Erkan, “Ticaret savaşlarının derinleştiği globalleşmenin arka plana itilmeye başladığı günümüzde rekabette önde olabilmek adına 5G gibi yeni gelişen teknolojilerde kendi çözümlerimizi geliştirmek için hızla harekete geçmeliyiz. İlkleri hayata geçiriyoruz. İstanbul Tepebaşı’ndaki mağazamızda 5G’yi cep telefonlarıyla buluşturarak 2.2 Gbps hızları aşıp dünya rekoru kırdık. 5G’nin getirdiği dijitalleşme teknolojisi sektörleri dönüştürecek. Bu nedenle 5G bireylerden çok aslında endüstrilerin ihtiyaç duyacağı bir teknoloji olarak önümüze çıkıyor” diye konuştu.
1-1 biten Fransa-Türkiye maçını birlikte izlediğimiz Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Türkiye Futbol Federasyonu ile olan kader birliğimizi 2021 yılında kadar uzattık. TFF’nin tarihinde ilk dijital anlaşmayı Turkcell’le yapmasından gurur duyduk” dedi.
CEP TELEFONLARI BİRER ATM GÖREVİ GÖRECEK
FİNANSAL çözümlere de el atan Turkcell, Paycell ve Financell markalarıyla sektörün iddialı oyunculardan biri oldu. Her ay tahsilat gerçekleştirdikleri müşterileri sayesinde Türkiye’de kredi skorunu ölçen en güçlü şirketlerden birisi olduklarını vurgulayan Murat Erkan, “Ödeme yapan 26 milyon müşterimiz var. Türkiye’nin en büyük bankasında bu sayı 8 milyon. Cep telefonları birer ATM görevi görecek. ATM kurmaya olan ihtiyacı ortadan kaldıracağız. Milli yemek kartı Paye Kart ise Paycell’in desteğiyle sürekli büyüyen milli yemek kartı. İstanbulkart olarak da kullanılabiliyor” diye konuştu.
106 DİLDE ANLIK ÇEVİRİ YAPIYOR
TURKCELL son yıllarda geliştirdiği uygulamalarla da dikkat çekiyor. 1200 Ar-Ge mühendisinin geliştirdiği uygulamalar 38 ülkeye ihraç edilmiş. BiP, 106 dilde anlık çeviri özelliğiyle rakiplerinden ayrılıyor. BiP ile sadece aplikasyondan aplikasyona değil; aplikasyondan mobil numaraya, aplikasyondan sabit numaraya konuşulabiliyor. Dijital müzik platformu fizy’de aktif kullanıcı sayısı 3,7 milyona ulaşmış. TV+ platformunda aylık izleme 117 milyon saati aşmış. Dergilik platformu 1.700 dergi ve gazete içeriğiyle kullanıcının karşısına çıkıyor.
İKİNCİ EL TELEFON CARİ AÇIĞA İLAÇ
TEKNOLOJİ harikası son model telefonlar gündemde olsa da en çok satılanların daha ucuz önceki modeller olduğuna dikkat çeken Murat Erkan, internet siteleri üzerinden ikinci el cihaz alım satımına başladıklarını söyledi. Burada KDV’nin kritik olduğunu belirten Erkan, “Vergilendirilmesi konusunda çalışmalarımız sürüyor. Vergi düşerse alıcıya yüzde 30-40 avantaj sağlar. Cari açığı düşürmek için de önemli bir adım olur. Aldığımız cihazları yetkili teknik servis testinden geçirip orijinal parçalarla yeniliyoruz, bir yıl garantili olarak satışa çıkarıyoruz” dedi.
TURKCELL’İ YENİDEN TANIMLAMAK ŞART
TURKCELL Genel Müdürü Murat Erkan’ı 2008’de üstlendiği Superonline genel müdürlüğünden bu yana tanırım. Erkan, kariyerinde yükselirken son yıllarda teknoloji de baş döndürücü hızla gelişti... Sektörler birbirinin içine öyle bir girdi ki, şirketleri tanımlamakta güçlük çeker olduk. Turkcell’in davetlesi olarak gittiğimiz Paris’te bir basın toplantısı düzenleyen Murat Erkan, bu durumu şu sözlerle özetledi:
“Turkcell yolculuğuna 25 yıl önce klasik bir GSM şirketi olarak başladı. Bu süreçte mobil internetin yaygınlaşmasıyla kendimizi önce teknoloji şirketi olarak tanımladık. Ardından toplam telekom pazarını da baz alarak kendimize entegre telekom operatörü dedik. İki yıldır da kendimize dijital operatör diyoruz. İçinden geçtiğimiz dönüşümü müşterilerimize daha iyi anlatabilmek için artık yeni bir tanımlama yapmamız gerektiğini düşünüyorum.”
Bakalım bu yeni tanım ne olacak...
ACİL DURUMDA 10 NUMARAYA BİP!
İSTANBUL’da son yaşadığımız 5.8’lik deprem cep telefonlarının ne kadar kritik önemde olduğunu bir kez daha hatırlattı. Altyapı veya olası kesintileri göz önüne alırsak herkesin bir biri ile aynı anda görüşmesinin imkansız olduğu gerçeğini kabul etmemiz lazım. Bu durum sesli görüşmeye alternatif uygulamaları ön plana çıkarıyor. Murat Erkan’ın verdiği bilgilere göre Turkcell’in ‘yerli’ mesaj, haberleşme uygulaması BiP’te ana ekrana yeni eklenecek olan acil durum aramaları özelliğiyle, ihtiyaç anında önceden belirlenecek kişilerle otomatik bilgi paylaşılabilecek. 112 ACİL, 155 POLİS ve 110 İTFAİYE gibi acil durum numaralarına tek tıkla erişilebilecek. Üstelik önceden belirlenecek 10 numara ile, acil durumlarda güvende olunduğuna dair bilgi paylaşılabilecek. BiP’e eklenen yeni bir özellik sayesinde cep telefonunun şarjı bitse dahi bilgisayar kullanılarak internet üzerinden mesaj ve arama yapılabilecek.