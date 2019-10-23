En zor yılda irtifa kaybı yok

2019, Türk Hava Yolları (THY) için zor bir yıl oldu. Dile kolay... Yıllardır evim dediği Atatürk Havalimanı’ndan ayrılıp devasa İstanbul Havalimanı’na taşınmak. Yetmezmiş gibi bir de Boeing MAX kriziyle karşı karşıya kalmak.
THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı dün düzenlediği basın toplantısına bu iki kritik gelişmeye vurgu yaparak başladı. Ardından topyekün çalışılan ve planlaması 2 yılı bulan bir senaryo ile yeni havalimanına nasıl geçtiklerini hatırlattı. ‘Büyük göç’ adını verdikleri bu operasyon dünya sivil havacılığının da en büyük taşınma işlemi oldu. “Kolay değildi” dedi Aycı ve ardından ekledi: “Hatırlayın, Londra’da bırakın havalimanı taşınmasını, Heathrow’da yeni bir ek terminale geçiş bile büyük sıkıntılara neden oldu. Biz bu büyüklükte, 40 km uzaklıkta bir taşınma operasyonu gerçekleştirdik. 12 saat sonra uçuşlara başladık. 2 ay gibi bir sürede Atatürk Havalimanı’ndaki performansımızı yakaladık.”
KIŞ YENİ BİR TECRÜBE OLACAK
- THY’nin taşınma maliyeti yaklaşık 20 milyon lira olmuş. Ancak buna artan birim maliyetleri, operasyon maliyetleri dahil değil. İlker Aycı, “Dar alanda hizmet vermekle geniş alanda hizmet vermek aynı değil. Maliyet artışı elbette var. Ancak özellikle yolcular açısından büyük bir ferahlamanın olduğu, kuyrukların bittiğini gözlemlemek mümkün. Yolcu sayımız da artıyor. Üçüncü çeyrekte transfer yolcu sayımız yüzde 7 arttı. 9 ayda artışımız yüzde 3.9’a ulaştı. Üstelik 24 Boeing MAX uçağımızı kullanamazken yaptık bunu” dedi. Bu arada yeni havalimanında taşlar yerine oturmuş gibi gözükse de yaklaşan kış koşulları yeni bir sınav olacak. Aycı yeni havalimanında geçirecekleri ilk kışın da kendilerine tecrübe kazandıracağını söyledi.
REAL MADRİD BARCELONA’YA SATILIR MI?
- THY’nin Katar Airways’e satış dedikodusu zaman zaman gündeme gelir. Toplantı sırasında İlker Aycı’ya bu konu da hatırlatılınca Aycı, “Sektörün en büyüklerinden iki şirket. Bu Real Madrid’in Barcelona’ya satışı gibi bir şey. Gerçekten çok saçma ve mantıksız bir dedikodu. Biz işimize bakıyoruz. 126 ile en çok ülkeye uçan havayolu şirketiyiz. 29 bin 378 THY personelimiz var. İştiraklerimizle birlikte bu sayı 65 bin 874’e ulaşıyor. Taşeronlar bu sayıya dahil değil. 6 bin 500’ü THY kalanı iştiraklere olmak üzere yılbaşından bu yana yaklaşık 10 bin kişiye yeni istihdam sağladık” dedi. THY, taşınma ve Boeing MAX krizine rağmen yılı kârla bitirmeyi hedefliyor. İlker Aycı faaliyet kârlarında 200 milyon dolarlık bir iyileşme için çalıştıklarını da söyledi. Bu arada THY kargoda da sessiz sedasız büyümesini sürdürüyor. Hedef bu alanda dünyada ilk 5’e girmek. Şu anda 7. sırada. Çift haneli büyemeyi sürdüren şirketin yeni havalimanındaki yeni tesisi açıldığında bu hedefe ulaşmasının çok zor olmayacak.
RAKİPLER UÇAKLARI DIŞ HATA ÇEVİRDİ
- DIŞARIDA dünya devleri ile yarışan THY’den içerideki rakiplerine sitem geldi. Bilet tavan fiyatının geçtiğimiz günlerde 450 liraya çıktığını hatırlatan Aycı, şunları söyledi: “Rekabet ettiğimiz diğer taşıyıcılar, daha önceki tavan fiyatın düşüklüğüne dayanamayıp 20-25 uçağı iç hatlardan çekip ‘Daha fazla gelir var’ deyip dış hatlara koydular. Asıl bilet fiyatlarının yükselmesinin sebebi budur. THY, politikası ‘İç hatlardan uçakları çekip dış hatlara koyup kâr edelim’ olmadı. Uçabildiğimiz tüm havalimanlarına uçuyoruz. Üstelik 24 uçağımız yerde olduğu halde... Ama MAX krizi yaşamayan şirketlerin neden iç hat uçuşlarını azaltıp fiyatların yükseldiğini izah etmesi gerekiyor. Umarım düzenleyici kurumlar önlem alır.”
YÜZDE 94’LÜK ZAMANINDA KALKIŞ
- İSTANBUL Havalimanı’nın açılışıyla birlikte özellikle taksi süresi olarak adlandırılan uçakların köprü ile pist arasında karada aldıkları yolların uzunluğu çok tartışıldı. İlker Aycı 28-29 dakikayı bulan taksi süresinin 18-19 dakikaya indiğini söyledi. Bunda hem yeni havalimanında kazanılan tecrübenin etkisi olmuş, hem de yeni by-pass yolların belirlenmesi. Toplantı sırasında dün bu sürenin ortalama 21 dakika olduğu da tespit edildi. Tam bu noktada İlker Aycı önemli bir noktanın altını çizdi: “Haziran- temmuz aylarında yeni pist devreye girecek. Daha erken örneğin nisan-mayısta devreye alınırsa bize çok büyük katkısı olur. İç hat uçuş kapılarının piste uzaklığı göz önüne alınırsa özellikle iç hatlarda taksi mesafesi ciddi kısalacak.” İlker Aycı’ya taksi süresinin uzunluğunun maliyetini de sorduk. Aycı yine bir önemli hatırlatma yaptı: “Unutmayın Atatürk Havalimanı’nda hem havada hem yerde ciddi bekleme süremiz vardı. Bu yüzden önemli bir maliyet artışımız olmadı.” Peki THY’nin zamanında kalkış oranı ne durumda derseniz, yine toplantı sırasında anında bir ölçüm ulaştırıldı: Yüzde 94!
En zor yılda irtifa kaybı yok
2019, Türk Hava Yolları (THY) için zor bir yıl oldu. Dile kolay... Yıllardır evim dediği Atatürk Havalimanı’ndan ayrılıp devasa İstanbul Havalimanı’na taşınmak. Yetmezmiş gibi bir de Boeing MAX kriziyle karşı karşıya kalmak.
THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı dün düzenlediği basın toplantısına bu iki kritik gelişmeye vurgu yaparak başladı. Ardından topyekün çalışılan ve planlaması 2 yılı bulan bir senaryo ile yeni havalimanına nasıl geçtiklerini hatırlattı. ‘Büyük göç’ adını verdikleri bu operasyon dünya sivil havacılığının da en büyük taşınma işlemi oldu. “Kolay değildi” dedi Aycı ve ardından ekledi: “Hatırlayın, Londra’da bırakın havalimanı taşınmasını, Heathrow’da yeni bir ek terminale geçiş bile büyük sıkıntılara neden oldu. Biz bu büyüklükte, 40 km uzaklıkta bir taşınma operasyonu gerçekleştirdik. 12 saat sonra uçuşlara başladık. 2 ay gibi bir sürede Atatürk Havalimanı’ndaki performansımızı yakaladık.”
KIŞ YENİ BİR TECRÜBE OLACAK
- THY’nin taşınma maliyeti yaklaşık 20 milyon lira olmuş. Ancak buna artan birim maliyetleri, operasyon maliyetleri dahil değil. İlker Aycı, “Dar alanda hizmet vermekle geniş alanda hizmet vermek aynı değil. Maliyet artışı elbette var. Ancak özellikle yolcular açısından büyük bir ferahlamanın olduğu, kuyrukların bittiğini gözlemlemek mümkün. Yolcu sayımız da artıyor. Üçüncü çeyrekte transfer yolcu sayımız yüzde 7 arttı. 9 ayda artışımız yüzde 3.9’a ulaştı. Üstelik 24 Boeing MAX uçağımızı kullanamazken yaptık bunu” dedi. Bu arada yeni havalimanında taşlar yerine oturmuş gibi gözükse de yaklaşan kış koşulları yeni bir sınav olacak. Aycı yeni havalimanında geçirecekleri ilk kışın da kendilerine tecrübe kazandıracağını söyledi.
REAL MADRİD BARCELONA’YA SATILIR MI?
- THY’nin Katar Airways’e satış dedikodusu zaman zaman gündeme gelir. Toplantı sırasında İlker Aycı’ya bu konu da hatırlatılınca Aycı, “Sektörün en büyüklerinden iki şirket. Bu Real Madrid’in Barcelona’ya satışı gibi bir şey. Gerçekten çok saçma ve mantıksız bir dedikodu. Biz işimize bakıyoruz. 126 ile en çok ülkeye uçan havayolu şirketiyiz. 29 bin 378 THY personelimiz var. İştiraklerimizle birlikte bu sayı 65 bin 874’e ulaşıyor. Taşeronlar bu sayıya dahil değil. 6 bin 500’ü THY kalanı iştiraklere olmak üzere yılbaşından bu yana yaklaşık 10 bin kişiye yeni istihdam sağladık” dedi. THY, taşınma ve Boeing MAX krizine rağmen yılı kârla bitirmeyi hedefliyor. İlker Aycı faaliyet kârlarında 200 milyon dolarlık bir iyileşme için çalıştıklarını da söyledi. Bu arada THY kargoda da sessiz sedasız büyümesini sürdürüyor. Hedef bu alanda dünyada ilk 5’e girmek. Şu anda 7. sırada. Çift haneli büyemeyi sürdüren şirketin yeni havalimanındaki yeni tesisi açıldığında bu hedefe ulaşmasının çok zor olmayacak.
RAKİPLER UÇAKLARI DIŞ HATA ÇEVİRDİ
- DIŞARIDA dünya devleri ile yarışan THY’den içerideki rakiplerine sitem geldi. Bilet tavan fiyatının geçtiğimiz günlerde 450 liraya çıktığını hatırlatan Aycı, şunları söyledi: “Rekabet ettiğimiz diğer taşıyıcılar, daha önceki tavan fiyatın düşüklüğüne dayanamayıp 20-25 uçağı iç hatlardan çekip ‘Daha fazla gelir var’ deyip dış hatlara koydular. Asıl bilet fiyatlarının yükselmesinin sebebi budur. THY, politikası ‘İç hatlardan uçakları çekip dış hatlara koyup kâr edelim’ olmadı. Uçabildiğimiz tüm havalimanlarına uçuyoruz. Üstelik 24 uçağımız yerde olduğu halde... Ama MAX krizi yaşamayan şirketlerin neden iç hat uçuşlarını azaltıp fiyatların yükseldiğini izah etmesi gerekiyor. Umarım düzenleyici kurumlar önlem alır.”
YÜZDE 94’LÜK ZAMANINDA KALKIŞ
- İSTANBUL Havalimanı’nın açılışıyla birlikte özellikle taksi süresi olarak adlandırılan uçakların köprü ile pist arasında karada aldıkları yolların uzunluğu çok tartışıldı. İlker Aycı 28-29 dakikayı bulan taksi süresinin 18-19 dakikaya indiğini söyledi. Bunda hem yeni havalimanında kazanılan tecrübenin etkisi olmuş, hem de yeni by-pass yolların belirlenmesi. Toplantı sırasında dün bu sürenin ortalama 21 dakika olduğu da tespit edildi. Tam bu noktada İlker Aycı önemli bir noktanın altını çizdi: “Haziran- temmuz aylarında yeni pist devreye girecek. Daha erken örneğin nisan-mayısta devreye alınırsa bize çok büyük katkısı olur. İç hat uçuş kapılarının piste uzaklığı göz önüne alınırsa özellikle iç hatlarda taksi mesafesi ciddi kısalacak.” İlker Aycı’ya taksi süresinin uzunluğunun maliyetini de sorduk. Aycı yine bir önemli hatırlatma yaptı: “Unutmayın Atatürk Havalimanı’nda hem havada hem yerde ciddi bekleme süremiz vardı. Bu yüzden önemli bir maliyet artışımız olmadı.” Peki THY’nin zamanında kalkış oranı ne durumda derseniz, yine toplantı sırasında anında bir ölçüm ulaştırıldı: Yüzde 94!