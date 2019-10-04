Elektrikte sınıfa dikkat!

Son dönemde üst üste gelen zamlar sonrasında elektrik tüketiminin ne kadar olduğu aile bütçelerini daha da yakından ilgilendirir oldu. Daha düşük fatura için tabii ki elektrik tasarrufu büyük önem taşıyor. Ancak elektrikten tasarruf için sadece bir şeyi az ya da çok kullanmanız tek kriter değil.
Son yıllarda pazara sunulan elektrikli ev aletleri arasındaki teknoloji farkları o kadar fazla ki elektrik tüketimleri arasında da uçurum var. Örneğin; iki ayrı çamaşır makinesi düşünün. Biri A+++(-%10) diğeri A+++(-%70) enerji etiketine sahip olsun. İlk çamaşır makinemizin güncel fiyatlarla yıllık elektrik tüketimi 104 TL’yi buluyor. Bu makinenin 72 TL de su tükettiğini hesaba katarsak iki kalemde yıllık fatura 176TL’ye ulaşıyor. Oysa A+++(-%70) etiketine sahip çamaşır makinesinin yine güncel fiyatlarla yıllık elektrik tüketimi sadece 35 TL iken aynı makinenin su tüketimi ise 62 TL olarak hesaplanıyor. Yani bu makinenin iki kalemdeki tüketimi 97 TL düzeyinde. Özellikle ikinci makinenin elektrik tüketiminin su faturasından bile düşük olduğuna dikkat çekmek isterim. Bu tür elektrikli aletlerin daha az elektrik tüketmesinin sırrı inovatif teknolojiler.
YENİ MOTOR TEKNOLOJİSİ
Elektrik tasarrufu için en çok değişime uğrayan parçalardan biri motor. Örneğin; buzdolabı motorlarında artık ‘Inverter’ motor teknolojisi bulunuyor. Eski tip buzdolabı ısıyı denge tutmak için motorların açılıp/kapanması yönetimiyle çalışıyordu. Yani otomobillerin trafiğe girdiğinde durup/kalkması gibi. Bu da daha fazla tüketim anlamına geliyor tabii ki. Yeni nesil Inverter motorlar ise sürekli devrede. Bu sayede sıcaklık dalgalanmaları en aza indirilerek tasarruf sağlanıyor. Çamaşır makinelerinde de yeni nesil motorlar kullanılıyor. Motorlarda yapılan tasarım değişikliği sayesinde motor içindeki sürtünme en aza indirilerek daha verimli çalışması sağlanıyor. Benzer yeni nesil motor teknolojileri bulaşık ve kurutma makinelerinde de kullanılıyor. Dikkatimizi çeken diğer bir yenilik de yapay zekâ. Sensörlerden alınan veriler, yapay zekâ ile işlenerek motorların en optimize şekilde çalışması sağlanıyor. Bu da tasarruf demek.
FARK 300 TL
Peki enerji tasarrufu yapan yüksek teknolojili bir beyaz eşyaya sahip olmanın faturası ne kadar? A+++(-%10) enerji etiketine sahip 9 kilogram kapasiteli bir çamaşır makinesinin satış fiyatı 2 bin 500 TL civarında. Tasarrufun daha üst düzeyde olduğu A+++(-%40) modellerin satış fiyatıları yaklaşık 2 bin 700. Enerji etiketinin A+++(-%70) olduğu modeller ise 3 bin TL’yi aşıyor. Kısacası aradaki 300-500 TL arasında farkla alacağınız modelin farkını yaklaşık 3 yılda çıkarabiliyorsunuz. Buzdolabındaki farkın yaklaşık 800 TL ile 1.000 TL arasında olduğunu paylaşayım. Tabii ki işin çevre boyutunu da hesaba katacak olursak enerji tüketimi düşük olan modellerin katkısı daha da anlamlı.
ELEKTRİK VE DOĞALGAZA DÜŞÜK FATURA FORMÜLLERİ
Vatandaşın cebini en yakından ilgilendiren konuların başında ‘faturalar’ geliyor. Son dönemlerde birbiri ardına gelen zamlarla birlikte vatandaş da faturaları düşürmenin yollarını aramaya başladı. Burada dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunuyor. Örneğin elektrik faturasını düşürmek için bir cihazı az kullanmak yeterli olmayabilir. Son teknoloji, daha az enerji tüketen bir çamaşır makinesiyle yıllık 104 TL’lik elektrik harcaması 35 TL’ye kadar düşebilir. Benzer bir durum doğalgaz faturaları için de geçerli. Hesaplamalara göre 130 metrekarelik bir dairede yoğuşmalı kombi kullanılırsa yılda yaklaşık 600-800 TL tasarruf sağlamak mümkün.
DOĞRU KOMBİYİ SEÇİN
YAKLAŞIK iki yıl önce bu köşede kaleme aldığım bir yazıyı tekrar gündeme getirmemde fayda var. Ülke olarak doğalgaza milyarlarca dolarlık fatura ödüyoruz. Daha az doğalgaz tüketmek sadece hanemizin değil ülkemizin de ödediği faturayı azaltacaktır. Bazı küçük ayrıntılara dikkat ederek bu konuda ciddi tasarruflar sağlayabiliriz.
Piyasada iki tip kombi satılıyor. Biri eski tip hermetik kombi diğeri yoğuşmalı. Yoğuşmalı kombi doğalgazın yakılmasından sonra oluşan su buharını da enerjiye çevirerek kullanıyor. Bu sayede yoğuşmalı kombi ve akıllı oda termostatı kullanımında evin izolasyon ve coğrafi konumuna göre yüzde 25-35’e varan doğalgaz tasarrufu sağlanabiliyor. Hermetik kombiler ise sadece doğalgazı yakıp ısıya çeviriyor. Geçen yıl nisanda çıkan yönetmelikle hermetik kombilerin ithalat ve üretimi yasaklandı. Ancak raflarda kalan hermetik kombilerin satışına devam ediliyor. Hem mağazalarda hem de web sitelerinde hermetik kombilere rastlayabilmek mümkün. Bu noktada dikkat çekmek istediğim bir konu var. Hermetik kombiler yoğuşmalı kombilere göre daha ucuz. Ancak yoğuşmalı kombiler, daha az doğal gaz harcadığı için 2 yıl içinde aradaki farkı çıkarıyor. Hermetik kombiler 2 bin TL ile 2 bin 700 TL’lik fiyat aralığında satılıyor. Yoğuşmalı kombiler ise 2 bin 800-4 bin TL fiyat aralığında. Bu fiyat farkı ne kadar sürede kendini amorti eder derseniz... Yapılan hesaplamalar 130 m2’lik bir dairenin 1 sezonda yoğuşmalı kombi sayesinde yılda yaklaşık 600-800 TL tasarruf sağladığını gösteriyor. Bu durumda yoğuşmalı kombi alanlar en geç iki yıl sonunda kâra geçmeye başlıyor. Bu kombilerin en az 10 yıl kullanıldığı düşünüldüğünde hatırı sayılır bir tasarrufa ulaşılıyor. Ancak ne gariptir ki tüketiciler kombilerin tasarruf özelliklerini göz ardı edip ucuzu tercih ediyor. Teorik olarak tüm haneler yoğuşmalı kombi ve akıllı oda termostatı kullanır ise ülke ekonomisi ve hane halkı ortalama yıllık 1 milyar dolar civarında bir tasarruf yapacağına dikkat çekiliyor.
BOŞ EVİ ISITMAYIN
AKILLI teknolojilerin devreye girmesiyle kombilerde de birçok yeni özellik kullanıcılara sunuluyor. İnternet üzerinden kontrol edilmeye başlanan yeni nesil kombi modelleriyle, kullanıcılar evin dışında olsa bile akıllı telefon veya tablet uygulaması üzerinden evin sıcaklık değerlerini kontrol edebiliyor. Bu sayede yüzde 30’lara varan tasarruflar sağlanabiliyor. Akıllı kombiler sadece doğalgaz tasarrufu sağlamıyor, bozulmalardan dolayı oluşacak masrafları da azaltıyor. Servis zamanı geldiğinde internet üzerinden direkt olarak kombi üreticisine haber veren yeni nesil akıllı kombiler, bu sayede kullanıcılar masraflarını düşürüyor.
BU NOKTALAR ÖNEMLİ
Kombi tercihlerinin yoğuşmalı kombilerden yana yapılması
Kombi bakımlarının düzenli olarak yaptırılması
Oda termostatı kullanılması
Radyatörlerde termostatik vana kullanımı
Radyatörlerin önünün ve üzerinin kapatılmaması
Binalarda dış cephe ısı yalıtım uygulamalarının yapılması
Elektrikte sınıfa dikkat!
Son dönemde üst üste gelen zamlar sonrasında elektrik tüketiminin ne kadar olduğu aile bütçelerini daha da yakından ilgilendirir oldu. Daha düşük fatura için tabii ki elektrik tasarrufu büyük önem taşıyor. Ancak elektrikten tasarruf için sadece bir şeyi az ya da çok kullanmanız tek kriter değil.
Son yıllarda pazara sunulan elektrikli ev aletleri arasındaki teknoloji farkları o kadar fazla ki elektrik tüketimleri arasında da uçurum var. Örneğin; iki ayrı çamaşır makinesi düşünün. Biri A+++(-%10) diğeri A+++(-%70) enerji etiketine sahip olsun. İlk çamaşır makinemizin güncel fiyatlarla yıllık elektrik tüketimi 104 TL’yi buluyor. Bu makinenin 72 TL de su tükettiğini hesaba katarsak iki kalemde yıllık fatura 176TL’ye ulaşıyor. Oysa A+++(-%70) etiketine sahip çamaşır makinesinin yine güncel fiyatlarla yıllık elektrik tüketimi sadece 35 TL iken aynı makinenin su tüketimi ise 62 TL olarak hesaplanıyor. Yani bu makinenin iki kalemdeki tüketimi 97 TL düzeyinde. Özellikle ikinci makinenin elektrik tüketiminin su faturasından bile düşük olduğuna dikkat çekmek isterim. Bu tür elektrikli aletlerin daha az elektrik tüketmesinin sırrı inovatif teknolojiler.
YENİ MOTOR TEKNOLOJİSİ
Elektrik tasarrufu için en çok değişime uğrayan parçalardan biri motor. Örneğin; buzdolabı motorlarında artık ‘Inverter’ motor teknolojisi bulunuyor. Eski tip buzdolabı ısıyı denge tutmak için motorların açılıp/kapanması yönetimiyle çalışıyordu. Yani otomobillerin trafiğe girdiğinde durup/kalkması gibi. Bu da daha fazla tüketim anlamına geliyor tabii ki. Yeni nesil Inverter motorlar ise sürekli devrede. Bu sayede sıcaklık dalgalanmaları en aza indirilerek tasarruf sağlanıyor. Çamaşır makinelerinde de yeni nesil motorlar kullanılıyor. Motorlarda yapılan tasarım değişikliği sayesinde motor içindeki sürtünme en aza indirilerek daha verimli çalışması sağlanıyor. Benzer yeni nesil motor teknolojileri bulaşık ve kurutma makinelerinde de kullanılıyor. Dikkatimizi çeken diğer bir yenilik de yapay zekâ. Sensörlerden alınan veriler, yapay zekâ ile işlenerek motorların en optimize şekilde çalışması sağlanıyor. Bu da tasarruf demek.
FARK 300 TL
Peki enerji tasarrufu yapan yüksek teknolojili bir beyaz eşyaya sahip olmanın faturası ne kadar? A+++(-%10) enerji etiketine sahip 9 kilogram kapasiteli bir çamaşır makinesinin satış fiyatı 2 bin 500 TL civarında. Tasarrufun daha üst düzeyde olduğu A+++(-%40) modellerin satış fiyatıları yaklaşık 2 bin 700. Enerji etiketinin A+++(-%70) olduğu modeller ise 3 bin TL’yi aşıyor. Kısacası aradaki 300-500 TL arasında farkla alacağınız modelin farkını yaklaşık 3 yılda çıkarabiliyorsunuz. Buzdolabındaki farkın yaklaşık 800 TL ile 1.000 TL arasında olduğunu paylaşayım. Tabii ki işin çevre boyutunu da hesaba katacak olursak enerji tüketimi düşük olan modellerin katkısı daha da anlamlı.
ELEKTRİK VE DOĞALGAZA DÜŞÜK FATURA FORMÜLLERİ
Vatandaşın cebini en yakından ilgilendiren konuların başında ‘faturalar’ geliyor. Son dönemlerde birbiri ardına gelen zamlarla birlikte vatandaş da faturaları düşürmenin yollarını aramaya başladı. Burada dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunuyor. Örneğin elektrik faturasını düşürmek için bir cihazı az kullanmak yeterli olmayabilir. Son teknoloji, daha az enerji tüketen bir çamaşır makinesiyle yıllık 104 TL’lik elektrik harcaması 35 TL’ye kadar düşebilir. Benzer bir durum doğalgaz faturaları için de geçerli. Hesaplamalara göre 130 metrekarelik bir dairede yoğuşmalı kombi kullanılırsa yılda yaklaşık 600-800 TL tasarruf sağlamak mümkün.
DOĞRU KOMBİYİ SEÇİN
YAKLAŞIK iki yıl önce bu köşede kaleme aldığım bir yazıyı tekrar gündeme getirmemde fayda var. Ülke olarak doğalgaza milyarlarca dolarlık fatura ödüyoruz. Daha az doğalgaz tüketmek sadece hanemizin değil ülkemizin de ödediği faturayı azaltacaktır. Bazı küçük ayrıntılara dikkat ederek bu konuda ciddi tasarruflar sağlayabiliriz.
Piyasada iki tip kombi satılıyor. Biri eski tip hermetik kombi diğeri yoğuşmalı. Yoğuşmalı kombi doğalgazın yakılmasından sonra oluşan su buharını da enerjiye çevirerek kullanıyor. Bu sayede yoğuşmalı kombi ve akıllı oda termostatı kullanımında evin izolasyon ve coğrafi konumuna göre yüzde 25-35’e varan doğalgaz tasarrufu sağlanabiliyor. Hermetik kombiler ise sadece doğalgazı yakıp ısıya çeviriyor. Geçen yıl nisanda çıkan yönetmelikle hermetik kombilerin ithalat ve üretimi yasaklandı. Ancak raflarda kalan hermetik kombilerin satışına devam ediliyor. Hem mağazalarda hem de web sitelerinde hermetik kombilere rastlayabilmek mümkün. Bu noktada dikkat çekmek istediğim bir konu var. Hermetik kombiler yoğuşmalı kombilere göre daha ucuz. Ancak yoğuşmalı kombiler, daha az doğal gaz harcadığı için 2 yıl içinde aradaki farkı çıkarıyor. Hermetik kombiler 2 bin TL ile 2 bin 700 TL’lik fiyat aralığında satılıyor. Yoğuşmalı kombiler ise 2 bin 800-4 bin TL fiyat aralığında. Bu fiyat farkı ne kadar sürede kendini amorti eder derseniz... Yapılan hesaplamalar 130 m2’lik bir dairenin 1 sezonda yoğuşmalı kombi sayesinde yılda yaklaşık 600-800 TL tasarruf sağladığını gösteriyor. Bu durumda yoğuşmalı kombi alanlar en geç iki yıl sonunda kâra geçmeye başlıyor. Bu kombilerin en az 10 yıl kullanıldığı düşünüldüğünde hatırı sayılır bir tasarrufa ulaşılıyor. Ancak ne gariptir ki tüketiciler kombilerin tasarruf özelliklerini göz ardı edip ucuzu tercih ediyor. Teorik olarak tüm haneler yoğuşmalı kombi ve akıllı oda termostatı kullanır ise ülke ekonomisi ve hane halkı ortalama yıllık 1 milyar dolar civarında bir tasarruf yapacağına dikkat çekiliyor.
BOŞ EVİ ISITMAYIN
AKILLI teknolojilerin devreye girmesiyle kombilerde de birçok yeni özellik kullanıcılara sunuluyor. İnternet üzerinden kontrol edilmeye başlanan yeni nesil kombi modelleriyle, kullanıcılar evin dışında olsa bile akıllı telefon veya tablet uygulaması üzerinden evin sıcaklık değerlerini kontrol edebiliyor. Bu sayede yüzde 30’lara varan tasarruflar sağlanabiliyor. Akıllı kombiler sadece doğalgaz tasarrufu sağlamıyor, bozulmalardan dolayı oluşacak masrafları da azaltıyor. Servis zamanı geldiğinde internet üzerinden direkt olarak kombi üreticisine haber veren yeni nesil akıllı kombiler, bu sayede kullanıcılar masraflarını düşürüyor.
BU NOKTALAR ÖNEMLİ
Kombi tercihlerinin yoğuşmalı kombilerden yana yapılması
Kombi bakımlarının düzenli olarak yaptırılması
Oda termostatı kullanılması
Radyatörlerde termostatik vana kullanımı
Radyatörlerin önünün ve üzerinin kapatılmaması
Binalarda dış cephe ısı yalıtım uygulamalarının yapılması