Elektrik faturasını düşürmenin yolları

Elektrik fiyatlarına gelen zamlar sonrasında doğru tüketim daha da önem kazandı. Bazı küçük ayrıntılara dikkat ederek elektrik enerjisi tüketimini azaltmak mümkün. Özellikle akıllı sayaçlarla birlikte üçlü tarifeye geçmek ve doğru zamanda doğru aleti kullanmak yüzde 50’ye yakın tasarruflar sağlayabiliyor.
Fiyatların artmasıyla birlikte elektriğin doğru kullanımı daha da önem kazandı. Birkaç ayrıntıya dikkat edip daha az elektrik harcamak mümkün mü? Limak Elektrik Uludağ Genel Müdürü Ali Erman Aytaç’a sordum. Tüketiciyi bilinçlendirmek için yaptıkları çalışmaların bir bölümünü paylaştı. Aytaç, “Enerjinin verimli kullanılması, bir yandan ithal kaynaklardan temin edilen enerjiyi azaltarak ülke ekonomimize ve cari açığa katkı sağlaması, diğer yandan tüketilen enerji miktarının düşürülerek aile bütçesinin korunmasına destek olması sebebiyle önemli” diyor. Aytaç haklı. Türkiye’de elektrik üretiminde kullanılan ithal kaynakların payı eskiden yüzde 60’ların üzerindeydi. Yapılan yatırımlar sayesinde bu pay, 2019 itibariyle yüzde 40’ların da altına inmiş durumda. Ali Erman Aytaç yine de 4 milyar dolar seviyelerinde bir kaynağın yurtdışına gittiğini hatırlatıyor ve bu nedenle enerji tasarrufunun önemine dikkat çekiyor. Aytaç, “Yaşam konforunu azaltmadan, yapacağımız küçük değişikliklerle büyük sonuçlar elde edebiliyoruz, yeni teknolojilerin kullanımı ve bazı alışkanlıklarımızı değiştirmemiz buna kolaylıkla imkân sağlıyor.
Tasarruf bilincini 7’den 70’e yayarak hem doğal kaynaklarımızı daha etkin kullanmış olacağız, hem de aile ve milli ekonomimize önemli katkılar sağlayacağız” diyor. Gelin elektrik kullanımını azaltabilecek küçük ama önemli bazı ayrıntıları beraber inceleyelim...
BUZDOLABI VE OCAĞA DİKKAT!
ELEKTRİKLİ ısıtıcı kullanılıyorsa, mutfakta yemek pişirirken doğru ısıda pişirmek, kullanılan tencere genişliği ile ocağın aynı orantıda olması fazla enerji sarfiyatının önüne geçiyor. Buzdolabının kapağını uzun süre açık bırakmamak, buzdolabını ısı kaynaklarından uzak tutmak yüzde 25 oranlarında ısı tasarrufu sağlıyor. Bulaşık makinasını tam dolulukta çalıştırmak, buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinası gibi elektrikli aletleri yeni teknoloji ve A serisi ürünlerden seçmek faturaları düşürüyor.
OTURMA ODASI 21 DERECE!
KIŞ aylarında ısınma amaçlı elektrikli cihazların tercih edilmesi elektrik sarfiyatını artırıyor, faturaları yükseltiyor. Kışın en çok enerji tüketen kombi ve elektrikli ısıtıcıların ortalama bir ısı seviyesinde ve sabit tutulması, tasarruf sağlıyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre oda sıcaklığı oturma odaları için 21, diğer odalar için 18 derece olmalı. Bu derecede ısıtma ile enerjiden en az yüzde 7 tasarruf sağlanabiliyor. Her yıl kış aylarında yaşanan elektrik faturalarındaki artışın bir nedeni kombiler. Kombilerin sadece doğal gaz ile değil, elektrik de kullandığı unutulmamalı. Tasarruflu kombi seçilmeli.
ÇAMAŞIRI 23.00’TEN SONRA YIKA, KAZAN!
AYNI tüketimi yaparak faturaları düşürmenin bir yolu 3 zamanlı tarifeler. 3 zamanlı tarife içerisinde tüketicilere enerjilerini temin edecekleri saat dilimlerine göre farklı fiyatlar sunuluyor Bunun için öncelikle akıllı sayaç kullanmanız ve dağıtım şirketine bu tarifeye geçeceğinizi beyan etmeniz gerekiyor. Sözkonusu tarifede dönemler gündüz, puant ve gece olarak adlandırılıyor. Kış sezonu için gündüz dönemi 07.00-18.00, puant 18.00-23.00, gece 23.00-07.00 saat aralıklarını kapsıyor. Puant dönemi olarak nitelendirilen saat dilimleri, enerjinin tüm hane halkınca en çok tüketildiği saatler, dolayısıyla bu saatler arasında enerji birim bedelleri gündüz ve geceye oranla biraz daha yüksek. Tüketim miktarlarının düşük seyrettiği gece saatleri, 3 zamanlı tarifenin de en avantajlı dönemi. Tüketiciler, 3 zamanlı tarifeye geçtikleri taktirde gece enerji tüketimini artırırsa; bu dönemin fiyatının yarı yarıya düşük olması nedeniyle yüzde 50’ye yakın bir tasarruf sağlayabiliyorlar.
CEP TELEFONUNUN ŞARJ FİŞİNİ ÇEKTİN Mİ?
BİNA yalıtımı, verimli aydınlatma değişimi, izolasyonu olmayan pencere değişimi, elektrikli ev aletlerinin verimli olanlarının tercihi, oda termostatı veya sıcaklık kontrolü uygulaması, çatı izolasyonu gibi uygulamalar enerji tasarrufunda önemli rol oynuyor. Bina yalıtımı, aydınlatma ve tüm ev aletlerinde verimli ekipman kullanılarak faturalarda yüzde 28’e kadar tasarruf edilebilir. LED ampullerin kullanılması aynı değerdeki ışığı yüzde 90’a varan tasarrufla elde etmemizi sağlıyor. Kullanılmayan elektrik aletlerin prizlerinin fişten çekilmesi, özellikle akıllı telefonların adaptörlerinin fişte kalmaması, beyaz eşya ve klima bakımlarının zamanında yapılması ise diğer fatura düşürücü etkenler. Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise evde bulunan cihazların enerji tüketimlerinin gözden geçirilmesi ve enerji harcama sınıflarının kontrolünü yapmak. Televizyon, bilgisayar gibi aletleri uyku konumunda bırakmayıp, güç tuşundan kapatmak önemli.
Elektrik faturasını düşürmenin yolları
Elektrik fiyatlarına gelen zamlar sonrasında doğru tüketim daha da önem kazandı. Bazı küçük ayrıntılara dikkat ederek elektrik enerjisi tüketimini azaltmak mümkün. Özellikle akıllı sayaçlarla birlikte üçlü tarifeye geçmek ve doğru zamanda doğru aleti kullanmak yüzde 50’ye yakın tasarruflar sağlayabiliyor.
Fiyatların artmasıyla birlikte elektriğin doğru kullanımı daha da önem kazandı. Birkaç ayrıntıya dikkat edip daha az elektrik harcamak mümkün mü? Limak Elektrik Uludağ Genel Müdürü Ali Erman Aytaç’a sordum. Tüketiciyi bilinçlendirmek için yaptıkları çalışmaların bir bölümünü paylaştı. Aytaç, “Enerjinin verimli kullanılması, bir yandan ithal kaynaklardan temin edilen enerjiyi azaltarak ülke ekonomimize ve cari açığa katkı sağlaması, diğer yandan tüketilen enerji miktarının düşürülerek aile bütçesinin korunmasına destek olması sebebiyle önemli” diyor. Aytaç haklı. Türkiye’de elektrik üretiminde kullanılan ithal kaynakların payı eskiden yüzde 60’ların üzerindeydi. Yapılan yatırımlar sayesinde bu pay, 2019 itibariyle yüzde 40’ların da altına inmiş durumda. Ali Erman Aytaç yine de 4 milyar dolar seviyelerinde bir kaynağın yurtdışına gittiğini hatırlatıyor ve bu nedenle enerji tasarrufunun önemine dikkat çekiyor. Aytaç, “Yaşam konforunu azaltmadan, yapacağımız küçük değişikliklerle büyük sonuçlar elde edebiliyoruz, yeni teknolojilerin kullanımı ve bazı alışkanlıklarımızı değiştirmemiz buna kolaylıkla imkân sağlıyor.
Tasarruf bilincini 7’den 70’e yayarak hem doğal kaynaklarımızı daha etkin kullanmış olacağız, hem de aile ve milli ekonomimize önemli katkılar sağlayacağız” diyor. Gelin elektrik kullanımını azaltabilecek küçük ama önemli bazı ayrıntıları beraber inceleyelim...
BUZDOLABI VE OCAĞA DİKKAT!
ELEKTRİKLİ ısıtıcı kullanılıyorsa, mutfakta yemek pişirirken doğru ısıda pişirmek, kullanılan tencere genişliği ile ocağın aynı orantıda olması fazla enerji sarfiyatının önüne geçiyor. Buzdolabının kapağını uzun süre açık bırakmamak, buzdolabını ısı kaynaklarından uzak tutmak yüzde 25 oranlarında ısı tasarrufu sağlıyor. Bulaşık makinasını tam dolulukta çalıştırmak, buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinası gibi elektrikli aletleri yeni teknoloji ve A serisi ürünlerden seçmek faturaları düşürüyor.
OTURMA ODASI 21 DERECE!
KIŞ aylarında ısınma amaçlı elektrikli cihazların tercih edilmesi elektrik sarfiyatını artırıyor, faturaları yükseltiyor. Kışın en çok enerji tüketen kombi ve elektrikli ısıtıcıların ortalama bir ısı seviyesinde ve sabit tutulması, tasarruf sağlıyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre oda sıcaklığı oturma odaları için 21, diğer odalar için 18 derece olmalı. Bu derecede ısıtma ile enerjiden en az yüzde 7 tasarruf sağlanabiliyor. Her yıl kış aylarında yaşanan elektrik faturalarındaki artışın bir nedeni kombiler. Kombilerin sadece doğal gaz ile değil, elektrik de kullandığı unutulmamalı. Tasarruflu kombi seçilmeli.
ÇAMAŞIRI 23.00’TEN SONRA YIKA, KAZAN!
AYNI tüketimi yaparak faturaları düşürmenin bir yolu 3 zamanlı tarifeler. 3 zamanlı tarife içerisinde tüketicilere enerjilerini temin edecekleri saat dilimlerine göre farklı fiyatlar sunuluyor Bunun için öncelikle akıllı sayaç kullanmanız ve dağıtım şirketine bu tarifeye geçeceğinizi beyan etmeniz gerekiyor. Sözkonusu tarifede dönemler gündüz, puant ve gece olarak adlandırılıyor. Kış sezonu için gündüz dönemi 07.00-18.00, puant 18.00-23.00, gece 23.00-07.00 saat aralıklarını kapsıyor. Puant dönemi olarak nitelendirilen saat dilimleri, enerjinin tüm hane halkınca en çok tüketildiği saatler, dolayısıyla bu saatler arasında enerji birim bedelleri gündüz ve geceye oranla biraz daha yüksek. Tüketim miktarlarının düşük seyrettiği gece saatleri, 3 zamanlı tarifenin de en avantajlı dönemi. Tüketiciler, 3 zamanlı tarifeye geçtikleri taktirde gece enerji tüketimini artırırsa; bu dönemin fiyatının yarı yarıya düşük olması nedeniyle yüzde 50’ye yakın bir tasarruf sağlayabiliyorlar.
CEP TELEFONUNUN ŞARJ FİŞİNİ ÇEKTİN Mİ?
BİNA yalıtımı, verimli aydınlatma değişimi, izolasyonu olmayan pencere değişimi, elektrikli ev aletlerinin verimli olanlarının tercihi, oda termostatı veya sıcaklık kontrolü uygulaması, çatı izolasyonu gibi uygulamalar enerji tasarrufunda önemli rol oynuyor. Bina yalıtımı, aydınlatma ve tüm ev aletlerinde verimli ekipman kullanılarak faturalarda yüzde 28’e kadar tasarruf edilebilir. LED ampullerin kullanılması aynı değerdeki ışığı yüzde 90’a varan tasarrufla elde etmemizi sağlıyor. Kullanılmayan elektrik aletlerin prizlerinin fişten çekilmesi, özellikle akıllı telefonların adaptörlerinin fişte kalmaması, beyaz eşya ve klima bakımlarının zamanında yapılması ise diğer fatura düşürücü etkenler. Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise evde bulunan cihazların enerji tüketimlerinin gözden geçirilmesi ve enerji harcama sınıflarının kontrolünü yapmak. Televizyon, bilgisayar gibi aletleri uyku konumunda bırakmayıp, güç tuşundan kapatmak önemli.