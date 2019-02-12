Düsseldorf’a 3 gün yetmedi

Düsseldorf’ta Almanya’nın 7. büyük şehrindeyiz. 2. Dünya Savaşı’nda yüzde 80’i yıkılan şehir bugün büyük şirketlerin genel merkezlerine ev sahipliği yapan modern bir metropol.
Festival ve moda haftalarıyla ünlü Düsseldorf’un bir diğer söz sahibi olduğu alan ise fuarcılık. Biz de işte tam bu nedenle buradayız. Messe Düsseldorf’ta 4 bin 900 metrekarelik fuar alanınında ilk kez düzenlenen Evim Türkiye Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı’nın yarattığı heyecan dalgası daha ilk günkü açılışta kendisini belli ediyor. Almanya ve Avrupa’nın çeşitli kentlerinden gurbetçilerin akın ettiği fuar 3 gün boyunca 6 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteği, Demirören Medya ve İSTexpo Fuarcılık iş birliği, Lineadecor stratejik ortaklığı, Türk Hava Yolları resmi ulaşım sponsorluğunda hayata geçirilen fuarın başarısının tek ölçütü ise ziyaretçi sayısı değil.
Türkiye’de gayrimenkul satışının bir ölçüde zor olduğu bir dönemde fuarı ziyaret edenlerin bir bölümü deyim yerindeyse eli boş dönmüyor. Fuara katılan 76 firmadan elde edilen bilgilere göre 3 günde tam 400 milyon liralık satış için bağlantı kuruluyor. 100 milyon liraya yakın satış işlemi de bizzat fuar sırasında gerçekleşiyor.
Hem katılımcı firmaların hem de ziyaretçilerin memnuniyetine bakılırsa fuarın amacına ulaştığını söylememiz yanlış olmaz. Çok istemesine rağmen Kartal’da meydana gelen ve hepimizi üzüntüye boğan felaket nedeniyle fuara katılamayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmış ve “Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza bağlı Emlak Konut GYO ile iştirak ediyoruz. Fuarın destekleyici katılımcısı olan Toplu Konut İdaresi (TOKİ) fuardaki yerimizi alacağız. Fuarın Avrupa’daki vatandaşlarımızı Türkiye’den gayrimenkul almaya teşvik etmesi, Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla yatırımlarını gerçekleştirebileceği bir platform olması açısından oldukça önemlidir. Evim Türkiye Fuarı, Türkiye’nin yatırım için güvenli ve değerli bir pazar olduğunun da yine açık bir göstergesi olacaktır” demişti.
Hem ulaşılan rakamlar hem de katılımcı firmalar ve ziyaretçilerin fuarın devamını talep etmesi Bakan Kurum’un yukarıdaki sözlerini doğrular nitelikte. Bunda başta bizzat Başkan Şekib Avdagiç’ın katılımıyla İstanbul Ticaret Odası’nın yanı sıra KONUTDER, GYODER, İNDER ile Emlak Konut ve TOKİ’nin kurumsal anlamda verdikleri desteklerin önemi büyük.
Yıllar önce bazı dolandırıcıları tarafından mağdur edilen gurbetçileri Türkiye’nin en güvenilir firmalarıyla bir araya getiren fuarın devamının geleceğinin müjdesi ise Demirören Medya Grubu CEO’su ve Hürriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal’dan:
“Türkiye’nin lider Avrupa’nın sayılı medya organizasyonlarından biri olarak, ulusal ve uluslararası iletişim gücümüzü sektörün ve vatandaşların faydasına sunduk. Evim Türkiye fuarı, ülke sınırları dışında bu alanda gerçekleştirilmiş en kapsamlı ve en yüksek katılımlı fuar olma özelliğini taşıyor. Evim Türkiye’nin Avrupa’da toplam 8 şehirde gerçekleşme hedefi var.” Şimdi işbirliği, bilgi ve tecrübe ile bu hedefe koşma zamanı... Evim Türkiye, rota Avrupa...
Düsseldorf’a 3 gün yetmedi
Düsseldorf’ta Almanya’nın 7. büyük şehrindeyiz. 2. Dünya Savaşı’nda yüzde 80’i yıkılan şehir bugün büyük şirketlerin genel merkezlerine ev sahipliği yapan modern bir metropol.
Festival ve moda haftalarıyla ünlü Düsseldorf’un bir diğer söz sahibi olduğu alan ise fuarcılık. Biz de işte tam bu nedenle buradayız. Messe Düsseldorf’ta 4 bin 900 metrekarelik fuar alanınında ilk kez düzenlenen Evim Türkiye Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı’nın yarattığı heyecan dalgası daha ilk günkü açılışta kendisini belli ediyor. Almanya ve Avrupa’nın çeşitli kentlerinden gurbetçilerin akın ettiği fuar 3 gün boyunca 6 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteği, Demirören Medya ve İSTexpo Fuarcılık iş birliği, Lineadecor stratejik ortaklığı, Türk Hava Yolları resmi ulaşım sponsorluğunda hayata geçirilen fuarın başarısının tek ölçütü ise ziyaretçi sayısı değil.
Türkiye’de gayrimenkul satışının bir ölçüde zor olduğu bir dönemde fuarı ziyaret edenlerin bir bölümü deyim yerindeyse eli boş dönmüyor. Fuara katılan 76 firmadan elde edilen bilgilere göre 3 günde tam 400 milyon liralık satış için bağlantı kuruluyor. 100 milyon liraya yakın satış işlemi de bizzat fuar sırasında gerçekleşiyor.
Hem katılımcı firmaların hem de ziyaretçilerin memnuniyetine bakılırsa fuarın amacına ulaştığını söylememiz yanlış olmaz. Çok istemesine rağmen Kartal’da meydana gelen ve hepimizi üzüntüye boğan felaket nedeniyle fuara katılamayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmış ve “Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza bağlı Emlak Konut GYO ile iştirak ediyoruz. Fuarın destekleyici katılımcısı olan Toplu Konut İdaresi (TOKİ) fuardaki yerimizi alacağız. Fuarın Avrupa’daki vatandaşlarımızı Türkiye’den gayrimenkul almaya teşvik etmesi, Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla yatırımlarını gerçekleştirebileceği bir platform olması açısından oldukça önemlidir. Evim Türkiye Fuarı, Türkiye’nin yatırım için güvenli ve değerli bir pazar olduğunun da yine açık bir göstergesi olacaktır” demişti.
Hem ulaşılan rakamlar hem de katılımcı firmalar ve ziyaretçilerin fuarın devamını talep etmesi Bakan Kurum’un yukarıdaki sözlerini doğrular nitelikte. Bunda başta bizzat Başkan Şekib Avdagiç’ın katılımıyla İstanbul Ticaret Odası’nın yanı sıra KONUTDER, GYODER, İNDER ile Emlak Konut ve TOKİ’nin kurumsal anlamda verdikleri desteklerin önemi büyük.
Yıllar önce bazı dolandırıcıları tarafından mağdur edilen gurbetçileri Türkiye’nin en güvenilir firmalarıyla bir araya getiren fuarın devamının geleceğinin müjdesi ise Demirören Medya Grubu CEO’su ve Hürriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal’dan:
“Türkiye’nin lider Avrupa’nın sayılı medya organizasyonlarından biri olarak, ulusal ve uluslararası iletişim gücümüzü sektörün ve vatandaşların faydasına sunduk. Evim Türkiye fuarı, ülke sınırları dışında bu alanda gerçekleştirilmiş en kapsamlı ve en yüksek katılımlı fuar olma özelliğini taşıyor. Evim Türkiye’nin Avrupa’da toplam 8 şehirde gerçekleşme hedefi var.” Şimdi işbirliği, bilgi ve tecrübe ile bu hedefe koşma zamanı... Evim Türkiye, rota Avrupa...