Dijitalleşme vaatleriniz nedir?

Bu çağda bakır teknolojisi ile internete muhtaç bırakılan vatandaşlar İstanbul’un göbeğindeki evlerine port yok diye internet bağlatamıyor. Birbirleriyle anlaşamayan, maliyetlerin altından kalkamayan operatörler zorunlu seyirci, kamu sessiz. Peki ya belediye başkan adayları? Kaç haneye, işyerine fiber optik teknolojisi ulaştıracaklarını, yönetecekleri şehirleri nasıl dijitalleştireceklerini açıklamaları gerekmez mi?
TÜRKİYE’nin gündeminde yerel seçimler var. Belediye başkan adaylarının çoğu belirlendi. Adaylar seçim vaatlerini belirlemeye hatta açıklamaya da başladı. Ancak görüyorum ki önemli bir konu hiç gündemlerinde yok. Dijitalleşme. Bakın, içinde bulunduğumuz teknoloji çağında metropolümüz İstanbul’un göbeğindeki konutlara internet bağlanamadığını söylesem inanır mısınız? Geçtiğimiz bana, hafta biri Şişli-Kurtuluş’ta, diğeri Üsküdar-Altunizade’de oturan iki ayrı vatandaşın yeni taşındıkları evlerine bir türlü internet bağlatamadıklarını anlatan e-postaları ulaştı. Önce kısaca bu e-postaları paylaşayım:
“Kasım ayının ilk haftasında internet hattımın Şişli-Kurtuluş’taki (Çobanoğlu Sokak) eski evimden yine aynı sokak üzerinde bulunan yeni evim için naklinin yapılmasını talep ettim. Yaklaşık üç aydır hattın nakil edilmesi için bekliyorum. Müşteri hizmetleri ile yaptığım görüşmelerde yeni taşındığım apartmanda ‘port’ olmadığı belirtildi. Geçen hafta yaptığım görüşmede ise hat çekilmesi için 180 gün daha beklemem gerektiği söylendi. Apartman görevlisi, binaya yaklaşık üç hafta önce kabloların döşendiğini söylese de şirket ne bu konu ile ne de hattın nakil işlemleri ile ilgili hiçbir ilerleme kaydedemiyor. G.O.”
PORT YOK İNTERNET YOK
“Yaklaşık 4 ay önce Üsküdar Altunizade mahallesinde yeni inşa edilmiş bir binaya taşındım. Ancak abonesi olduğum şirket bir türlü internetimi bağlayamadı. Yaklaşık 4 aydır müşteri hizmetleri ile haftada 2-3 kez görüşme yapmama rağmen bir ilerleme olmadı. Bana interneti bağlayamama sebebi olarak altyapının uygun olmamasını gerekçe gösteriyorlar. ‘Port’ bağlanması gerektiğini söylüyorlar. Bir an önce portun bağlanmasını istiyorum. Ancak işlemin hemen yapılamayacağını, planlamaya alındığını iletiyorlar. İşin ilginç yanı altyapının ne zaman sağlanacağı ile ilgili de bilgi vermiyorlar. Taşındığım ev ana cadde üzerinde, özel bir hastanenin yanı başında olmasına rağmen internet hizmeti alamıyorum. B.Ç.”
ADSL olarak adlandırılan bakır kablo üzerinden verilen internet hizmeti portlar aracılığı ile apartmanlara veya dairelere dağıtılıyor. Bakır kablo ile internet kullananların sayısı ağırlıkta olduğu için ya port yok ya da portlarda yer yok. Port dediğiniz de bir bedel tutuyor. İşte şirketler de bu yüzden özellikle yeni apartmanlara port koyma konusunda fayda/zarar hesabı yapıp olumlu ya da olumsuz karar veriyor. Bir apartmanda daha önceden port olması da sorunu çözmüyor çünkü portta yer kalmadıysa yeni kullanıcılar için yeni bir port konulması gerekiyor. Özetle port yoksa internet de yok.
BAKIRA MUHTAÇ MIYIZ?
İyi de bu çağda niye ADSL porta ihtiyaç var? Niye İstanbul’un göbeğinde hâlâ bakır teknolojisiyle evlere internet götürülmesine uğraşılıyor? İşte bu aşamada belediyelere büyük görev düşüyor. Konu belediye başkan adaylarını doğrudan ilgilendiriyor. Bakın nasıl...
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yaklaşık 6 ay önce devreye soktuğu bir yönetmelik ile yeni yapılan binaların içine fiber optik yatırımı şart koşuldu. Tıpkı elektrik, su tesisatı gibi artık yeni binalarda fiber kablolar dairelere ulaşmak zorunda. Bu dijitalleşme adına çok gerekli ve olumlu bir gelişme. Ancak fiber optik altyapı binaya ulaşmadıktan sonra bunun hiçbir önemi yok. Peki orada işler nasıl derseniz, tam bir kaos var diyebilirim. Ne operatörler işbirliğine tam anlamıyla yanaşıyor, ne de belediyeler fiber optiğin bir gelir kapısı değil de ihtiyaç olduğunun farkında. Birbirleriyle işbirliğine yanaşmayan şirketler belediyelerin kazı ve izin için istediği bedelleri de karşılayamayınca vatandaş fiber optik internetin hızına ve kalitesine ulaşamıyor. Oysa bu çağda herkesin interneti adil ve hızlı bir şekilde paylaşması şart.
İşte tam da bu sebeple belediye başkan adaylarının yönetmeye soyundukları şehirlerle ilgili dijitalleşme planlarını açıklaması gerekmez mi?
KAĞNI HIZLI İNTERNET
Kaç haneye, işyerine fiber teknolojisi ulaştıracaklar, bunun için operatörlerle nasıl işbirliği planlıyorlar, aynı binaya 3-4 ayrı operatörün fiber hat çekmemesi için nasıl önlem alacaklar biliyor muyuz?
Düzenleyici kuruluş BTK’nın ve Ulaştırma Bakanlığı’nın yapacağı düzenlemelerle, belediyelerin herkese adil ve hızlı interneti ulaştırmak için düğmeye basmasının, adayların dijitalleşmeyi vaatleri arasına almasının tam zamanı. Yoksa İstanbul’un göbeğinde bile evimize kağnı hızıyla internet gelsin diye bakır kablo ucuna bağlanacak portları daha çok bekleriz...
Dijitalleşme vaatleriniz nedir?
Bu çağda bakır teknolojisi ile internete muhtaç bırakılan vatandaşlar İstanbul’un göbeğindeki evlerine port yok diye internet bağlatamıyor. Birbirleriyle anlaşamayan, maliyetlerin altından kalkamayan operatörler zorunlu seyirci, kamu sessiz. Peki ya belediye başkan adayları? Kaç haneye, işyerine fiber optik teknolojisi ulaştıracaklarını, yönetecekleri şehirleri nasıl dijitalleştireceklerini açıklamaları gerekmez mi?
TÜRKİYE’nin gündeminde yerel seçimler var. Belediye başkan adaylarının çoğu belirlendi. Adaylar seçim vaatlerini belirlemeye hatta açıklamaya da başladı. Ancak görüyorum ki önemli bir konu hiç gündemlerinde yok. Dijitalleşme. Bakın, içinde bulunduğumuz teknoloji çağında metropolümüz İstanbul’un göbeğindeki konutlara internet bağlanamadığını söylesem inanır mısınız? Geçtiğimiz bana, hafta biri Şişli-Kurtuluş’ta, diğeri Üsküdar-Altunizade’de oturan iki ayrı vatandaşın yeni taşındıkları evlerine bir türlü internet bağlatamadıklarını anlatan e-postaları ulaştı. Önce kısaca bu e-postaları paylaşayım:
“Kasım ayının ilk haftasında internet hattımın Şişli-Kurtuluş’taki (Çobanoğlu Sokak) eski evimden yine aynı sokak üzerinde bulunan yeni evim için naklinin yapılmasını talep ettim. Yaklaşık üç aydır hattın nakil edilmesi için bekliyorum. Müşteri hizmetleri ile yaptığım görüşmelerde yeni taşındığım apartmanda ‘port’ olmadığı belirtildi. Geçen hafta yaptığım görüşmede ise hat çekilmesi için 180 gün daha beklemem gerektiği söylendi. Apartman görevlisi, binaya yaklaşık üç hafta önce kabloların döşendiğini söylese de şirket ne bu konu ile ne de hattın nakil işlemleri ile ilgili hiçbir ilerleme kaydedemiyor. G.O.”
PORT YOK İNTERNET YOK
“Yaklaşık 4 ay önce Üsküdar Altunizade mahallesinde yeni inşa edilmiş bir binaya taşındım. Ancak abonesi olduğum şirket bir türlü internetimi bağlayamadı. Yaklaşık 4 aydır müşteri hizmetleri ile haftada 2-3 kez görüşme yapmama rağmen bir ilerleme olmadı. Bana interneti bağlayamama sebebi olarak altyapının uygun olmamasını gerekçe gösteriyorlar. ‘Port’ bağlanması gerektiğini söylüyorlar. Bir an önce portun bağlanmasını istiyorum. Ancak işlemin hemen yapılamayacağını, planlamaya alındığını iletiyorlar. İşin ilginç yanı altyapının ne zaman sağlanacağı ile ilgili de bilgi vermiyorlar. Taşındığım ev ana cadde üzerinde, özel bir hastanenin yanı başında olmasına rağmen internet hizmeti alamıyorum. B.Ç.”
ADSL olarak adlandırılan bakır kablo üzerinden verilen internet hizmeti portlar aracılığı ile apartmanlara veya dairelere dağıtılıyor. Bakır kablo ile internet kullananların sayısı ağırlıkta olduğu için ya port yok ya da portlarda yer yok. Port dediğiniz de bir bedel tutuyor. İşte şirketler de bu yüzden özellikle yeni apartmanlara port koyma konusunda fayda/zarar hesabı yapıp olumlu ya da olumsuz karar veriyor. Bir apartmanda daha önceden port olması da sorunu çözmüyor çünkü portta yer kalmadıysa yeni kullanıcılar için yeni bir port konulması gerekiyor. Özetle port yoksa internet de yok.
BAKIRA MUHTAÇ MIYIZ?
İyi de bu çağda niye ADSL porta ihtiyaç var? Niye İstanbul’un göbeğinde hâlâ bakır teknolojisiyle evlere internet götürülmesine uğraşılıyor? İşte bu aşamada belediyelere büyük görev düşüyor. Konu belediye başkan adaylarını doğrudan ilgilendiriyor. Bakın nasıl...
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yaklaşık 6 ay önce devreye soktuğu bir yönetmelik ile yeni yapılan binaların içine fiber optik yatırımı şart koşuldu. Tıpkı elektrik, su tesisatı gibi artık yeni binalarda fiber kablolar dairelere ulaşmak zorunda. Bu dijitalleşme adına çok gerekli ve olumlu bir gelişme. Ancak fiber optik altyapı binaya ulaşmadıktan sonra bunun hiçbir önemi yok. Peki orada işler nasıl derseniz, tam bir kaos var diyebilirim. Ne operatörler işbirliğine tam anlamıyla yanaşıyor, ne de belediyeler fiber optiğin bir gelir kapısı değil de ihtiyaç olduğunun farkında. Birbirleriyle işbirliğine yanaşmayan şirketler belediyelerin kazı ve izin için istediği bedelleri de karşılayamayınca vatandaş fiber optik internetin hızına ve kalitesine ulaşamıyor. Oysa bu çağda herkesin interneti adil ve hızlı bir şekilde paylaşması şart.
İşte tam da bu sebeple belediye başkan adaylarının yönetmeye soyundukları şehirlerle ilgili dijitalleşme planlarını açıklaması gerekmez mi?
KAĞNI HIZLI İNTERNET
Kaç haneye, işyerine fiber teknolojisi ulaştıracaklar, bunun için operatörlerle nasıl işbirliği planlıyorlar, aynı binaya 3-4 ayrı operatörün fiber hat çekmemesi için nasıl önlem alacaklar biliyor muyuz?
Düzenleyici kuruluş BTK’nın ve Ulaştırma Bakanlığı’nın yapacağı düzenlemelerle, belediyelerin herkese adil ve hızlı interneti ulaştırmak için düğmeye basmasının, adayların dijitalleşmeyi vaatleri arasına almasının tam zamanı. Yoksa İstanbul’un göbeğinde bile evimize kağnı hızıyla internet gelsin diye bakır kablo ucuna bağlanacak portları daha çok bekleriz...