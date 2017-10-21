Bütçe hedeflerine göre vatandaşın cebinden ekstra çıkacak vergilerin toplamı 59 milyar lira!

Bu hafta bütçe hedeflerini vatandaşın ödeyeceği vergiler açısından ele aldım. Hesaplarıma göre vatandaşa dokunan vergilerde 59 milyar lira artış bekleniyor. Bunun bir kısmı kurumlardan çıkar ama gelirler aynı oranlarda artmazsa vatandaşın işi 2018’de zor.

YAKLAŞIK iki haftadır gündemde vergi artışları var. Biliyorum çok şey okudunuz, dinlediniz. Amacım sizi bir kez daha rakamlara boğmak değil. Ancak ortada dolaşan vergi artış oranları, bütçe hedeflerinin vatandaşa nasıl yansıyacağını biraz daha net olarak yazmakta fayda olduğunu düşündüm. Özetle bu hafta Vatandaşın Ekonomisi’nde 2018 yılı vergi artışları var. Malum para birimimiz Türk Lirası. Vatandaşlar olarak Türk Lirası üzerinden vergilendiriliyoruz. O zaman gelin yüzdesel artışları bir tarafa bırakıp bütçe hedeflerine göre geçen yıla göre ne kadar fazla vergi ödeyeceğimize Türk Lirası açısından bakalım.

Sayfadaki tabloya dikkatlice bakarsanız bu yılın ve 2018’in bütçe hedeflerini göreceksiniz. Aradaki farkı ele alırsak çok rahatlıkla söyleyebiliriz ki doğrudan ve ağırlıklı vatandaşa dokunacak vergiler de yaklaşık 59 milyar lira artış bekleniyor. Yani önümüzdeki yıl bu yıla göre cebimizden 59 milyar lira daha fazla para çıkacak ve vergi ödemesi olarak devlete yansıyacak.

2.5 MİLYAR LİRA MTV

Örnek vermem gerekirse önceden yüzde 40-68 artırılması planlanan Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) bildiğiniz gibi yüzde 25-50’ye çekildi. Bütçe rakamlarına göre Maliye bu yıl MTV’den 11 milyar lira gelir elde etmeyi planlıyor. Önümüzdeki yıl ise bu rakam 13 milyar 600 milyon liraya çıkacak. Tabii bunda mevcut sahip olduğumuz araçların yanı sıra yeni satılacak araçların da MTV’leri etkili olacak. Ama neticede rahatlıkla söyleyebiliriz ki vatandaşlar olarak önümüzdeki yıl devlete 2.5 milyar lira daha fazla MTV ödeyeceğiz. Yarıdan fazlası ücretlilerden alınan Gelir Vergisi’ndeki artış 15 milyar lira olarak planlanmış. Gelir Vergisi oranlarında bir değişiklik yapılmadığına göre gelirlerimizin artacağı da varsayılmış diyebiliriz. Bu kalemde gelecek yıla göre 15 milyar lira daha fazla vergi ödememiz bekleniyor. Gelirlerimizin bu beklenti doğrultusunda artıp artmayacağını ancak 2018 yılı sonunda anlayabileceğiz.

Vergi adaleti açısından tartışılan ve vatandaş olarak harcarken peşin olarak ödediğimiz iki vergi kalemi var. Biri ÖTV diğeri ise KDV. Devlet bizden önümüzdeki yıl toplamda tam 29 milyar lira daha fazla KDV ve ÖTV ödememizi bekliyor.

BİR TESELLİ...

Vatandaşın yanı sıra kurumların da en az yarıya yakınını ödediği iki vergi var. Damga Vergisi ve Banka Sigorta Muamele Vergisi. Bu iki kalemde önümüzdeki yıl 4.6 milyar lira daha fazla verileceği varsayılmış. Yarısı vatandaşın cebinden çıksa 2.3 milyar lira eder. Harçlardan 2017 yılında 19.3 milyar lira hasılat elde etmeyi planlayan Maliye 2018 yılı sonunda hedefini 23.7 milyar liraya çıkarmış. Yani tamı tamına 4.3 milyar lira daha harç ödemesi yapacağız. Para cezaları ise yüzde 31 artacak. Bu durumda bilin ki bu yıl ödediğimiz cezaların üzerine önümüzdeki yıl 2.9 milyar lira daha fazla ceza ödeyeceğiz. Veraset İntikal Vergisi’ndeki yüzde 49.42 artış beklentisinin karşılığı ise 385 milyon lira. Hiç iyi haberin yok mu derseniz. Var elbette. Bildiğiniz gibi Özel İletişim Vergisi oranlarında değişiklik yapıldı. Önümüzdeki yıl 25 milyon lira daha az vergi vermemiz planlanıyor. Milyarlık vergi artışlarının yanında küçük bir teselli diyelim...

Özetle vatandaşa dokunan tüm vergileri baz alırsak ortalama yüzde 13.6 artış bekleniyor. Yüzde 5 enflasyon hedefi koyan kamu bizden yüzde 13 daha fazla vergi istiyor. Eğer gelirlerimizi bir şekilde artıramazsak önümüzdeki yıl işimiz zor çünkü cebimizden yiyeceğiz.

Biraz ruhunuzu kararttım ama yine de iyi hafta sonları...