BOTAŞ’ı kim buldu?

Altaylı’nın bu yazıyı kaleme almasının temel nedeni 8 Ağustos Salı günü sadece Hürriyet’te yayınlanan vergi şampiyonları listesi. Bunu üstüne basa basa söylüyorum çünkü öncelikle Hürriyet Ankara Muhabiri Neşe Karanfil’in hakkını teslim etmemiz gerekiyor. Karanfil her yıl yaptığı gibi ısrarla vergi şampiyonlarının peşine düştü ve Gelirler İdaresi’nin sessiz bir biçimde istatistikler bölümüne koyduğu 2016 listesini aldı, Türkiye’nin gündemine soktu. Diğer gazeteler bunu ancak ertesi gün yayınladı.

Benim bu yazıyı yazmamın nedenine gelince. Fatih Altaylı dünkü köşesinde şöyle demiş: “Türk basınının tartışmasız en iyi ekibi olan Habertürk Ekonomi Servisi, akıllıca bir iş araştırmayla vergi şampiyonunun BOTAŞ olduğunu buldu ve dün duyurdu. (Habertürk’ün taşra baskılarından şampiyonun adını öğrenenler de haber yapmışlar ama Habertürk’ün verdiği detayları verememişler.)”

Altaylı isim vermemiş ama BOTAŞ’ın adı o gün iki gazetede yayınlandı. Biri Habertürk diğeri ise Hürriyet. Altaylı’nın eski bir yayın yönetmeni olarak gazetesinin ekonomi servisinden övgüyle bahsetmesini saygıyla karşılıyorum. Ancak Hürriyet gazetesinin ekonomi müdürü olarak ve BOTAŞ’ın gizli vergi şampiyonu olduğunu Türkiye’ye duyuran bir yazar olarak parantez içinde yazdıklarına şiddetle karşı çıkıyor ve Altaylı kalibresindeki bir yazara yakıştıramadığımı söylemek istiyorum. Altaylı’ya göre ben Habertürk’ün taşra baskısına bakıp BOTAŞ adını kopyalayıp bir yazı yazmışım, Hürriyet yazıişleri de almış bu yazıyı birinci sayfaya koyup şehir baskısında yayınlamış. Yani Altaylı bana ve Hürriyet’e alenen emek hırsızı demiş. Öncelikle belirtmem gerekir, çarşamba günü Hürriyet ekonomi servisi başarılı ekonomi gazetecilerinin yapması gerekeni yaptı ve gizlenen kurumsal vergi şampiyonunu araştırmaya girişti. Başta müteahhitlik firmaları olmak üzere ortaya pek çok isim atılmıştı. Ben çarşamba günü yayınlanan yazımda da dikkat çektim. Bu isimler zaten gün boyunca sosyal medyada da gündeme getirilmişti. Ancak üzerlerindeki kredi borcu yüküyle özellikle spekülasyon konusu yapılan müteahhitlik firmalarının 2 milyar liraya yakın vergi ödemesi mümkün değildi. Listede olmayan elle tutulur kalan tek mantıklı şirket BOTAŞ’tı. Kısa bir araştırmayla ciro, kâr ve vergi karşılığında ayırdığı tüm rakamları kendi web sitesinde yayınlandığı bilançosunda yakaladık. Tüm rakamları yazıya döküp, üstüne bir de ismini açıklamayanların bunu neden yapmış olabileceğine ilişkin tahminimizle birlikte ekonomi sayfalarına yerleştirdiğimizde daha taşra baskımız gerçekleşmemişti. Benim yazım, birinci sayfadaki anonsuyla birlikte 8 Ağustos Salı günü taşra dâhil (aşağıda) Hürriyet’in tüm baskılarında yayınlandı. Hepsinden önemlisi Hürriyet’te çalışan gazetecilerin diğer gazetelerin taşra baskılarına bakıp ona göre gazete hazırlama gibi bir alışkanlığı yok. Çok şükür buna hiç bir zaman ihtiyacımız da olmadı.

Bizimle birlikte BOTAŞ’ı bulan Habertürk Ekonomi Servisi’ni ve haberi kaleme alan Rahim Ak’ı kutluyorum.

Fatih Altaylı küçük bir araştırma yapsaydı gerçeği görürdü. Hâlâ da geç değil. Hürriyet Ekonomi olarak biz de Altaylı’dan bir özür bekliyoruz.