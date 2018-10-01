‘Anında ödemeyi atlayan gişe görevlilerini uyardık’

Geçen cuma günü Vatandaşın Ekonomisi köşesinde kaleme aldığım ‘Osmangazi’de anında ödeme için ısrar edin’ başlıklı yazım sonrasında iki önemli gelişme yaşandı.
Birincisi onlarca okurdan konu ile ilgili e-posta aldım, ikincisi Osmangazi Köprüsü’nün işletmecisi Otoyol A.Ş. konu ile ilgili bir bilgilendirme yazısı gönderdi. Okur mektuplarının içeriğine geçmeden önce şirketin açıklamasına yer vermemde fayda var. Söz konusu yazıda özetle, OGS veya HGS ile geçişlerde bariyerlerin açılmaması durumunda gişe görevlilerinin vatandaşı ‘sonradan ödemeye’ yönlendirdiğine dikkat çekmiştim. Ancak 15 günlük süreçte mobil uygulama ya da bankalar kanalıyla ödeme yapılamaması durumunda vatandaşın geçiş ücreti dışında 4 katta ceza ile karşılaştığını belirtmiştim. Kaldı ki Otoyol A.Ş. de ihlalli geçişlerin anında sisteme yansıtılamayabileceğini belirtip, vatandaşın muhtelif günlerde sistemden ihlalli geçişlerini kontrol etmesini öneriyordu. 15 günlük süreçte ihlalli geçiş yapıp ücret ödemeyi unutan ya da sistemden ödeyemeyen vatandaşın sonuçta 1 asıl+ 4 ceza yani 5 katlık bir fatura ile karşı karşıya kalıyor ancak gişe görevlileri nakit ya da kartla ödeme de yapılabileceğini hatırlatmıyordu.
Bana ulaşan okur mektuplarını ve köprü geçişiyle ilgili tüketici mahkemesi kararlarını önümüzdeki yazılarda ele alacağım. Bugün söz Osmangazi Köprüsü’nün işletmecisi Otoyol A.Ş.’nin…
İLK TERCİHİMİZ OGS/HGS
Osmangazi Köprüsü’ndeki gişe görevlilerinin vatandaşı sonradan ödemeye yönlendirdiğine yönelik yazım sonrasında gelen şirket açıklaması bu durumu doğrular nitelikte. Şirket açıklamasını aynen paylaşıyorum:
· Projemiz uzun bir süre haksız bir şekilde “müşterilerin gişede nakit ödeme yapmaya zorlandığı yönünde” suçlanmıştır. Oysa ki; nakit tahsilat, gerektirdiği ek ekipman, ek personel, nakdin toplanması, sigortası ve naklinin getirdiği ek maliyetler nedeniyle hiçbir zaman tercihimiz olmamıştır. Birinci tercihimiz; ek maliyetlerin ortadan kalkması ve müşterilerin gişede beklemeden geçiş yapabilmeleri nedeniyle tüm tahsilatların OGS/HGS vasıtasıyla yapılabilmesidir.
· Yukarıda belirtilen yanlış algıyı ortadan kaldırmak için tahsilatın elektronik olarak yapılamaması durumunda, gişe operatörlerine öncelikli olarak müşterilere “ödemeden geçebileceklerini ve ödemelerini 15 gün içerisinde yapabileceklerini” söylemeleri, ayrıca “istenirse ödemelerin gişede nakit veya kredi kartıyla tahsil edilebileceğini” ifade etmeleri talimatı verilmiştir.
· Ödemeden geçme seçeneğini tercih eden müşterilere sizin de yazınızda ifade ettiğiniz gibi gişede teslim alacakları şekilde ödemelerin nereye, ne zaman kadar, ne şekilde yapılması gerektiğini, ödeme yapılmazsa nelerle karşılaşılabileceğini ve ödeme sorumluluğunun yasal olarak kimde olduğunu detaylı şekilde açıklayan dokümanlar düzenlenmektedir.
· Ancak, gişe operatörlerinin müşterilerin “nakit tahsilata zorlandığına” dair yanlış algıyı düzeltmeye yönelik hassasiyetle zaman zaman “ödemeden geçiş ve sonradan ödeme” seçeneğini öncelikle vurgularken, akabinde “gişede de tahsilatın yapılabileceğine” dair bilgilendirme yapmayı atlayabildikleri görülmüştür. Bu konudaki haberiniz sonrasında gişe operatörleri “gişede ödeme yapmak isteyen” müşterilerden ödeme alma hususunu atlamamaları konusunda tekrar uyarılmışlardır.
· Bununla birlikte, yazı içinde çelişki olarak görünmemesi için bir hususu daha açıklığa kavuşturmak isteriz. Yazınızda “beş kat” olarak ifade edilen ihlalli geçiş cezaları, mevzuat kapsamında 4 kat ceza ve geçiş ücreti olarak tahsil edilmektedir. Yani 4 katı ceza olmak üzere geçiş ücreti ile birlikte toplam ödenecek tutar geçiş ücretinin 5 katı olmaktadır.
‘Anında ödemeyi atlayan gişe görevlilerini uyardık’
Geçen cuma günü Vatandaşın Ekonomisi köşesinde kaleme aldığım ‘Osmangazi’de anında ödeme için ısrar edin’ başlıklı yazım sonrasında iki önemli gelişme yaşandı.
Birincisi onlarca okurdan konu ile ilgili e-posta aldım, ikincisi Osmangazi Köprüsü’nün işletmecisi Otoyol A.Ş. konu ile ilgili bir bilgilendirme yazısı gönderdi. Okur mektuplarının içeriğine geçmeden önce şirketin açıklamasına yer vermemde fayda var. Söz konusu yazıda özetle, OGS veya HGS ile geçişlerde bariyerlerin açılmaması durumunda gişe görevlilerinin vatandaşı ‘sonradan ödemeye’ yönlendirdiğine dikkat çekmiştim. Ancak 15 günlük süreçte mobil uygulama ya da bankalar kanalıyla ödeme yapılamaması durumunda vatandaşın geçiş ücreti dışında 4 katta ceza ile karşılaştığını belirtmiştim. Kaldı ki Otoyol A.Ş. de ihlalli geçişlerin anında sisteme yansıtılamayabileceğini belirtip, vatandaşın muhtelif günlerde sistemden ihlalli geçişlerini kontrol etmesini öneriyordu. 15 günlük süreçte ihlalli geçiş yapıp ücret ödemeyi unutan ya da sistemden ödeyemeyen vatandaşın sonuçta 1 asıl+ 4 ceza yani 5 katlık bir fatura ile karşı karşıya kalıyor ancak gişe görevlileri nakit ya da kartla ödeme de yapılabileceğini hatırlatmıyordu.
Bana ulaşan okur mektuplarını ve köprü geçişiyle ilgili tüketici mahkemesi kararlarını önümüzdeki yazılarda ele alacağım. Bugün söz Osmangazi Köprüsü’nün işletmecisi Otoyol A.Ş.’nin…
İLK TERCİHİMİZ OGS/HGS
Osmangazi Köprüsü’ndeki gişe görevlilerinin vatandaşı sonradan ödemeye yönlendirdiğine yönelik yazım sonrasında gelen şirket açıklaması bu durumu doğrular nitelikte. Şirket açıklamasını aynen paylaşıyorum:
· Projemiz uzun bir süre haksız bir şekilde “müşterilerin gişede nakit ödeme yapmaya zorlandığı yönünde” suçlanmıştır. Oysa ki; nakit tahsilat, gerektirdiği ek ekipman, ek personel, nakdin toplanması, sigortası ve naklinin getirdiği ek maliyetler nedeniyle hiçbir zaman tercihimiz olmamıştır. Birinci tercihimiz; ek maliyetlerin ortadan kalkması ve müşterilerin gişede beklemeden geçiş yapabilmeleri nedeniyle tüm tahsilatların OGS/HGS vasıtasıyla yapılabilmesidir.
· Yukarıda belirtilen yanlış algıyı ortadan kaldırmak için tahsilatın elektronik olarak yapılamaması durumunda, gişe operatörlerine öncelikli olarak müşterilere “ödemeden geçebileceklerini ve ödemelerini 15 gün içerisinde yapabileceklerini” söylemeleri, ayrıca “istenirse ödemelerin gişede nakit veya kredi kartıyla tahsil edilebileceğini” ifade etmeleri talimatı verilmiştir.
· Ödemeden geçme seçeneğini tercih eden müşterilere sizin de yazınızda ifade ettiğiniz gibi gişede teslim alacakları şekilde ödemelerin nereye, ne zaman kadar, ne şekilde yapılması gerektiğini, ödeme yapılmazsa nelerle karşılaşılabileceğini ve ödeme sorumluluğunun yasal olarak kimde olduğunu detaylı şekilde açıklayan dokümanlar düzenlenmektedir.
· Ancak, gişe operatörlerinin müşterilerin “nakit tahsilata zorlandığına” dair yanlış algıyı düzeltmeye yönelik hassasiyetle zaman zaman “ödemeden geçiş ve sonradan ödeme” seçeneğini öncelikle vurgularken, akabinde “gişede de tahsilatın yapılabileceğine” dair bilgilendirme yapmayı atlayabildikleri görülmüştür. Bu konudaki haberiniz sonrasında gişe operatörleri “gişede ödeme yapmak isteyen” müşterilerden ödeme alma hususunu atlamamaları konusunda tekrar uyarılmışlardır.
· Bununla birlikte, yazı içinde çelişki olarak görünmemesi için bir hususu daha açıklığa kavuşturmak isteriz. Yazınızda “beş kat” olarak ifade edilen ihlalli geçiş cezaları, mevzuat kapsamında 4 kat ceza ve geçiş ücreti olarak tahsil edilmektedir. Yani 4 katı ceza olmak üzere geçiş ücreti ile birlikte toplam ödenecek tutar geçiş ücretinin 5 katı olmaktadır.