Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Sefer LEVENT>‘Anında ödemeyi atlayan gişe görevlilerini uyardık’
"Sefer Levent" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Sefer Levent" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Sefer Levent

Sefer Levent

slevent@hurriyet.com.tr

‘Anında ödemeyi atlayan gişe görevlilerini uyardık’

1 Ekim 2018

Geçen cuma günü Vatandaşın Ekonomisi köşesinde kaleme aldığım ‘Osmangazi’de anında ödeme için ısrar edin’ başlıklı yazım sonrasında iki önemli gelişme yaşandı.

Birincisi onlarca okurdan konu ile ilgili e-posta aldım, ikincisi Osmangazi Köprüsü’nün işletmecisi Otoyol A.Ş. konu ile ilgili bir bilgilendirme yazısı gönderdi. Okur mektuplarının içeriğine geçmeden önce şirketin açıklamasına yer vermemde fayda var. Söz konusu yazıda özetle, OGS veya HGS ile geçişlerde bariyerlerin açılmaması durumunda gişe görevlilerinin vatandaşı ‘sonradan ödemeye’ yönlendirdiğine dikkat çekmiştim. Ancak 15 günlük süreçte mobil uygulama ya da bankalar kanalıyla ödeme yapılamaması durumunda vatandaşın geçiş ücreti dışında 4 katta ceza ile karşılaştığını belirtmiştim. Kaldı ki Otoyol A.Ş. de ihlalli geçişlerin anında sisteme yansıtılamayabileceğini belirtip, vatandaşın muhtelif günlerde sistemden ihlalli geçişlerini kontrol etmesini öneriyordu. 15 günlük süreçte ihlalli geçiş yapıp ücret ödemeyi unutan ya da sistemden ödeyemeyen vatandaşın sonuçta 1 asıl+ 4 ceza yani 5 katlık bir fatura ile karşı karşıya kalıyor ancak gişe görevlileri nakit ya da kartla ödeme de yapılabileceğini hatırlatmıyordu.

Bana ulaşan okur mektuplarını ve köprü geçişiyle ilgili tüketici mahkemesi kararlarını önümüzdeki yazılarda ele alacağım. Bugün söz Osmangazi Köprüsü’nün işletmecisi Otoyol A.Ş.’nin… 

‘Anında ödemeyi atlayan gişe görevlilerini uyardık’

İLK TERCİHİMİZ OGS/HGS

Osmangazi Köprüsü’ndeki gişe görevlilerinin vatandaşı sonradan ödemeye yönlendirdiğine yönelik yazım sonrasında gelen şirket açıklaması bu durumu doğrular nitelikte. Şirket açıklamasını aynen paylaşıyorum:

· Projemiz uzun bir süre haksız bir şekilde “müşterilerin gişede nakit ödeme yapmaya zorlandığı yönünde” suçlanmıştır. Oysa ki; nakit tahsilat, gerektirdiği ek ekipman, ek personel, nakdin toplanması, sigortası ve naklinin getirdiği ek maliyetler nedeniyle hiçbir zaman tercihimiz olmamıştır. Birinci tercihimiz; ek maliyetlerin ortadan kalkması ve müşterilerin gişede beklemeden geçiş yapabilmeleri nedeniyle tüm tahsilatların OGS/HGS vasıtasıyla yapılabilmesidir.

· Yukarıda belirtilen yanlış algıyı ortadan kaldırmak için tahsilatın elektronik olarak yapılamaması durumunda, gişe operatörlerine öncelikli olarak müşterilere “ödemeden geçebileceklerini ve ödemelerini 15 gün içerisinde yapabileceklerini” söylemeleri, ayrıca “istenirse ödemelerin gişede nakit veya kredi kartıyla tahsil edilebileceğini” ifade etmeleri talimatı verilmiştir.

· Ödemeden geçme seçeneğini tercih eden müşterilere sizin de yazınızda ifade ettiğiniz gibi gişede teslim alacakları şekilde ödemelerin nereye, ne zaman kadar, ne şekilde yapılması gerektiğini, ödeme yapılmazsa nelerle karşılaşılabileceğini ve ödeme sorumluluğunun yasal olarak kimde olduğunu detaylı şekilde açıklayan dokümanlar düzenlenmektedir.

· Ancak, gişe operatörlerinin müşterilerin “nakit tahsilata zorlandığına” dair yanlış algıyı düzeltmeye yönelik hassasiyetle zaman zaman “ödemeden geçiş ve sonradan ödeme” seçeneğini öncelikle vurgularken, akabinde “gişede de tahsilatın yapılabileceğine” dair bilgilendirme yapmayı atlayabildikleri görülmüştür. Bu konudaki haberiniz sonrasında gişe operatörleri “gişede ödeme yapmak isteyen” müşterilerden ödeme alma hususunu atlamamaları konusunda tekrar uyarılmışlardır.

· Bununla birlikte, yazı içinde çelişki olarak görünmemesi için bir hususu daha açıklığa kavuşturmak isteriz. Yazınızda “beş kat” olarak ifade edilen ihlalli geçiş cezaları, mevzuat kapsamında 4 kat ceza ve geçiş ücreti olarak tahsil edilmektedir. Yani 4 katı ceza olmak üzere geçiş ücreti ile birlikte toplam ödenecek tutar geçiş ücretinin 5 katı olmaktadır.

X
﻿
Sefer LEVENT Sefer LEVENTTüm yazıları
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri