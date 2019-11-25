Almanya’dan Istanbul’a 110 milyon Euro kredi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) davetlisi olarak Sultanahmet’teki Tunuslu Hayreddin Paşa Konağı’na girdiğimizde biz gazetecileri Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan önce müthiş bir İstanbul manzarası karşıladı.
İmamoğlu da yurt dışı faaliyetlerini anlatmak için düzenlediği basın toplantısında söze konağı aslına uygun anıt eser olarak inşaa eden zamanın İBB yönetimine teşekkürle başladı. İmamoğlu arka arkaya gerçekleştirdiği 5 yurt dışı ziyaretinin temel nedenini ‘finans ve yatırım imkanlarını aramak’ olarak özetledi. İmamoğlu “Ankara’dan finansman ihtiyaçlarımıza acil çözümler gelmeyeceğini gördük. 16 milyon İstanbullunun hayatına doğrudan etki edecek finans ve yatırım imkanlarını aramak için yaptığımız ziyaretin ilki Paris’e oldu. Bir Fransız yatırım bankasından kredi temin etme imkanı yarattık. Böylece Ümraniye-Göztepe metro inşaatı tekrar başladı” dedi.
Berlin Duvarı’nın yıkılışının 30. Yıldönümü nedeniyle, kardeş kent Berlin Belediye Başkanı Micheal Müller’in daveti üzerine de Almanya’ya giden Ekrem İmamoğlu Başbakan Angela Merkel, Maliye Bakanı Olaf Scholz ve Dışişleri Bakanı Heiko Mass ile görüşmüş. Almanya seyahatinin hemen ardından Deutsche Bank ile görüşmeler olumlu sonuçlanmış ve İBB 110 milyon Euro’luk kredi anlaşmasına imza atmış. Bu finansman ile bu hafta Sultanbeyli-Çekmeköy metrosu için çalışmalar 2 yıl aradan sonra tekrar başlayacakmış.
CHATTAM HOUSE’A İLK GİDEN OLMADIM
İMAMOĞLU’nun Paris, Berlin, Londra, Kopenhag ve Strasbourg’a gerçekleştirdiği seyahatlerde ilgi çeken noktalardan biri de düşünce kuruluşu Chattam House’u ziyaretiydi. Chattam House hem geçmişiyle hem de kapitalizm vurgusuyla tartışıldı. İmamoğlu’na bu tartışmaları sordum. Şu cevabı verdi: “Gizlice gitmiş değilim. 100 senelik bir fikir kuruluşu Chattam House’a ne ilk gidenim ne son giden olacağım. Bunlar polemik çıkarmak için yapılan popülist tartışmalar.”
İMAMOĞLU’NA NE SORDULAR
EKREM İmamoğlu yurt dışında kendisine en çok sorduğu iki soruyu da açıkladı.
1) Ekrem İmamoğlu’nun merkezi hükümetle ilişkileri nasıl?
2) Türkiye-AB ilişkileri nereye gidiyor?
İmamoğlu bu sorulara şöyle cevap verdiğini söyledi: “Eninde sonunda hükümetle ilişkinin normalleşeceğine inanıyorum. Sonuçta amacımız ortak; Türkiye’ye ve İstanbul’a hizmet yarışı. Türkiye ve AB ilişkilerine gelince...Problem varsa bunda iki tarafın da payı bulunuyor. Mesela, oradaki her toplantıda özellikle Suriyeli sığınmacılar ve Suriye politikaları üzerinden Avrupa’nın Türkiye’yi yalnız bıraktığını vurguladım.”
‘KÜRESEL ISINMAYA KARŞI İMZA ATTIK’
İmamoğlu, Kopenhag’ta C40 zirvesine katıldıklarını hatırlattı ve “C40 metropolleri yöneten belediye başkanlarını bir araya getiren bir ağ. Temel varlık nedeni, küresel ısınma, iklim değişikliği ve karbon salınımı konusunda ortaklaşa çalışmak. “Deadline 2020” adı verilen hedefler ve taahhütler belgesine İstanbul adına imza attık” dedi.
‘DEVLET BANKALARI MESAFELİ DURUYOR’
BASIN toplantısında Ekrem İmamoğlu önemli bir iddiayı dile getirdi. Kamu bankalarının İstanbul projelerine ilgisiz kaldığını öne süren İmamoğlu, “Devlet bankaları İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne mesafeli duruyor. Mevcut kredilerimizi bile kullanmada zorluk çekince özel bankalara yöneldik. İyi ki varlar. Ayrıca yurt dışından finansman bulmak da önemli bir seçenek. Bu seyahatlerimiz yurt dışından kredi ve yatırımcı çekmek için temel teşkil edecek” dedi.
NE DEDİ...
* Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ve Londra Belediye Başkanı Sadık Khan ile iklim değişikliği nde ortak girişimlerde bulunacağız.
* Fransız ve Avrupa iş dünyasının dikkatini İstanbul’a çekmek için Paris’te MEDEF International’da e Die Welt Ekonomi Zirvesi’ndebüyük Avrupalı şirketlerin CEO’ları ile iş dünyasının her sektörde lokomotifi olan gruplarla bir araya geldik.
* Londra Belediyesi yatırım ve tanıtım ajansı ile toplantı yaptık. İstanbul’da Yatırım ve Tanıtım Ajansı kuracağız.
* Londra’da Birleşik Krallık Türkiye temsilcisi Lord Janrin ile de verimli bir görüşme gerçekleştirdik.
* Atatürk Havalimanı başta olmak üzere İstanbulluları ilgilendiren tüm projelerde söz sahibi oluruz, seyirci olmayız.
* Kamu bankaları sadece bize değil diğer CHP’li belediyelere de ilgisiz. Akıl tutulması yaşayan yöneticilerini kınıyorum.
* Metro projeleri için gereken 11-12 milyar lira. Mevcut metro projeleri devam edecek, yenileri de gelecek.
* Ekonomik sıkıntı nedeniyle geliri düşen iştiraklerimiz var. Artanlar da var. İştirakleri zamanı gelince halka arz edebiliriz.
* Yeni metrobüs alımıyla ilgili süreci başlattık. Hem sağdan hem soldan kapılı olacak. İmalat 1,5-2 yılı bulur.
* Kısa, orta ve uzun vadeye yayılan 28 milyar lira borcumuz var.
Almanya’dan Istanbul’a 110 milyon Euro kredi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) davetlisi olarak Sultanahmet’teki Tunuslu Hayreddin Paşa Konağı’na girdiğimizde biz gazetecileri Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan önce müthiş bir İstanbul manzarası karşıladı.
İmamoğlu da yurt dışı faaliyetlerini anlatmak için düzenlediği basın toplantısında söze konağı aslına uygun anıt eser olarak inşaa eden zamanın İBB yönetimine teşekkürle başladı. İmamoğlu arka arkaya gerçekleştirdiği 5 yurt dışı ziyaretinin temel nedenini ‘finans ve yatırım imkanlarını aramak’ olarak özetledi. İmamoğlu “Ankara’dan finansman ihtiyaçlarımıza acil çözümler gelmeyeceğini gördük. 16 milyon İstanbullunun hayatına doğrudan etki edecek finans ve yatırım imkanlarını aramak için yaptığımız ziyaretin ilki Paris’e oldu. Bir Fransız yatırım bankasından kredi temin etme imkanı yarattık. Böylece Ümraniye-Göztepe metro inşaatı tekrar başladı” dedi.
Berlin Duvarı’nın yıkılışının 30. Yıldönümü nedeniyle, kardeş kent Berlin Belediye Başkanı Micheal Müller’in daveti üzerine de Almanya’ya giden Ekrem İmamoğlu Başbakan Angela Merkel, Maliye Bakanı Olaf Scholz ve Dışişleri Bakanı Heiko Mass ile görüşmüş. Almanya seyahatinin hemen ardından Deutsche Bank ile görüşmeler olumlu sonuçlanmış ve İBB 110 milyon Euro’luk kredi anlaşmasına imza atmış. Bu finansman ile bu hafta Sultanbeyli-Çekmeköy metrosu için çalışmalar 2 yıl aradan sonra tekrar başlayacakmış.
CHATTAM HOUSE’A İLK GİDEN OLMADIM
İMAMOĞLU’nun Paris, Berlin, Londra, Kopenhag ve Strasbourg’a gerçekleştirdiği seyahatlerde ilgi çeken noktalardan biri de düşünce kuruluşu Chattam House’u ziyaretiydi. Chattam House hem geçmişiyle hem de kapitalizm vurgusuyla tartışıldı. İmamoğlu’na bu tartışmaları sordum. Şu cevabı verdi: “Gizlice gitmiş değilim. 100 senelik bir fikir kuruluşu Chattam House’a ne ilk gidenim ne son giden olacağım. Bunlar polemik çıkarmak için yapılan popülist tartışmalar.”
İMAMOĞLU’NA NE SORDULAR
EKREM İmamoğlu yurt dışında kendisine en çok sorduğu iki soruyu da açıkladı.
1) Ekrem İmamoğlu’nun merkezi hükümetle ilişkileri nasıl?
2) Türkiye-AB ilişkileri nereye gidiyor?
İmamoğlu bu sorulara şöyle cevap verdiğini söyledi: “Eninde sonunda hükümetle ilişkinin normalleşeceğine inanıyorum. Sonuçta amacımız ortak; Türkiye’ye ve İstanbul’a hizmet yarışı. Türkiye ve AB ilişkilerine gelince...Problem varsa bunda iki tarafın da payı bulunuyor. Mesela, oradaki her toplantıda özellikle Suriyeli sığınmacılar ve Suriye politikaları üzerinden Avrupa’nın Türkiye’yi yalnız bıraktığını vurguladım.”
‘KÜRESEL ISINMAYA KARŞI İMZA ATTIK’
İmamoğlu, Kopenhag’ta C40 zirvesine katıldıklarını hatırlattı ve “C40 metropolleri yöneten belediye başkanlarını bir araya getiren bir ağ. Temel varlık nedeni, küresel ısınma, iklim değişikliği ve karbon salınımı konusunda ortaklaşa çalışmak. “Deadline 2020” adı verilen hedefler ve taahhütler belgesine İstanbul adına imza attık” dedi.
‘DEVLET BANKALARI MESAFELİ DURUYOR’
BASIN toplantısında Ekrem İmamoğlu önemli bir iddiayı dile getirdi. Kamu bankalarının İstanbul projelerine ilgisiz kaldığını öne süren İmamoğlu, “Devlet bankaları İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne mesafeli duruyor. Mevcut kredilerimizi bile kullanmada zorluk çekince özel bankalara yöneldik. İyi ki varlar. Ayrıca yurt dışından finansman bulmak da önemli bir seçenek. Bu seyahatlerimiz yurt dışından kredi ve yatırımcı çekmek için temel teşkil edecek” dedi.
NE DEDİ...
* Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ve Londra Belediye Başkanı Sadık Khan ile iklim değişikliği nde ortak girişimlerde bulunacağız.
* Fransız ve Avrupa iş dünyasının dikkatini İstanbul’a çekmek için Paris’te MEDEF International’da e Die Welt Ekonomi Zirvesi’ndebüyük Avrupalı şirketlerin CEO’ları ile iş dünyasının her sektörde lokomotifi olan gruplarla bir araya geldik.
* Londra Belediyesi yatırım ve tanıtım ajansı ile toplantı yaptık. İstanbul’da Yatırım ve Tanıtım Ajansı kuracağız.
* Londra’da Birleşik Krallık Türkiye temsilcisi Lord Janrin ile de verimli bir görüşme gerçekleştirdik.
* Atatürk Havalimanı başta olmak üzere İstanbulluları ilgilendiren tüm projelerde söz sahibi oluruz, seyirci olmayız.
* Kamu bankaları sadece bize değil diğer CHP’li belediyelere de ilgisiz. Akıl tutulması yaşayan yöneticilerini kınıyorum.
* Metro projeleri için gereken 11-12 milyar lira. Mevcut metro projeleri devam edecek, yenileri de gelecek.
* Ekonomik sıkıntı nedeniyle geliri düşen iştiraklerimiz var. Artanlar da var. İştirakleri zamanı gelince halka arz edebiliriz.
* Yeni metrobüs alımıyla ilgili süreci başlattık. Hem sağdan hem soldan kapılı olacak. İmalat 1,5-2 yılı bulur.
* Kısa, orta ve uzun vadeye yayılan 28 milyar lira borcumuz var.