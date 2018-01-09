ByLock meselesini doğru çerçeveye oturtmak

GEÇEN hafta ByLock listesindeki sorunlarla ilgili olarak kaleme aldığım üç ayrı yazıdan sonra ByLock mağdurlarından gelen yoğun bir mesaj trafiğiyle karşılaştım.

Yaptığım araştırmada karşıma çıkan tabloya bu mesajlarda dikkatime gelen sorunları da eklediğimde, meselenin bir hayli derin ve karmaşık bir nitelik kazanmış olduğu kanaatine varıyorum.

Şöyle ki: MİT ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun teknik incelemeleri sonucu haklarında hata yapıldığı kabul edilip ByLock listesinden çıkartılan kişilerin sayısı 11 bin 480. Bu durum yılbaşından hemen önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklanmıştı.

Ancak bu açıklama yalnızca, cemaatin geliştirdiği “Mor Beyin” platformu üzerinden yaptığı yönlendirme sonucu kendi iradeleri dışında ByLock sunucusu ile temas eden mağdurları kapsıyor. “Mor Beyin” alanındaki Freezy müzik aplikasyonuna girince ByLock’a yönlendirilenler gibi...

Bir de yine iradeleri dışında ama başka nedenlerden dolayı ByLock listesine dahil edilip FETÖ/PDY üyesi kabul edilenler var. Bunlar içinde bir grubu “Wi-Fi” mağdurları oluşturuyor. Buradaki sorun, ByLock kullanıcılarının mobil iletişim araçlarıyla ortak kullanım ağı Wi-Fi’ye bağlanmalarından kaynaklanıyor. Ortak ağdan ByLock sunucusuna girilmesi, o hattın kayıtlı gözüktüğü kişinin tasarrufu olarak görülüp, kendisinin şüpheli durumuna düşmesine yol açabiliyor.

Bunun gibi bir de “IP numarası çakışması” sorunu var. Buradaki sorun, cep telefonlarına internete bağlanmak için verilen IP (İnternet protokolu) numaralarının çoklu kullanımıyla ilgili. GSM operatörleri, aynı IP numarasını birden çok kullanıcıya tahsis edebiliyor. Bir ByLock kullanıcısının IP numarası başka bir kişinin IP numarasıyla örtüştüğünde problem doğuyor. O kişi ByLock kullanıcısı gibi algılanabiliyor. Bu sorun daha çok AVEA’dan kaynaklanıyor.

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün geçenlerde Yeni Şafak’a yaptığı “Külliye’de şehit olan bir gencin telefonundan ByLock çıktı” şeklindeki açıklaması sorunun boyutlarını gösteren çok çarpıcı bir örneğin altını çiziyor.

Bakan, “FETÖ ile yan yana gelmesi mümkün olmayan insanlar vardı. Bunun üzerine meselenin üzerine eğilmeye karar verdik” diye konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan “Suçu olanlar ile olmayanların ayrıştırılması talimatı” gelince, teknik çalışmaların iki ay önce başladığı anlaşılıyor.

Gül’ün sözlerinin önemi, sorunun ciddiyet derecesinin bizzat Adalet Bakanı’nın ağzından kabul edilmiş olmasıdır. Suçlularla suçsuzlar ayrıştırılacaksa, bunun yalnızca “Mor Beyin” mağdurlarıyla sınırlı kalmaması, sözünü ettiğimiz diğer teknik sorunlar nedeniyle devlet kurumları tarafından yapılan hatalı tespitlerin de ayıklanması gereklidir.

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Bu ayrıştırma şu açıdan da önem taşıyor. ByLock, uygulamada yaşanan bütün sorunlara ve mağduriyetlere rağmen, FETÖ/PDY’nin gizli örgüt yapısının deşifre edilmesi açısından hâlâ devletin elindeki en kritik araçlardan biri olma özelliğini koruyor. FETÖ/PDY davalarının dosyalarında en kuvvetli deliller arasında sanıkların ByLock kullanımı geliyor.

FETÖ/PDY yapılanmasının önemli katmanları MİT’in 2015 sonu - 2016 başında Litvanya’daki ByLock sunucusuna teknik imkânlarıyla nüfuz edip veri tabanındaki bilgileri çekmesi sonucu deşifre edilmiştir. Ancak ByLock listelerinin örgütle mücadelede beklenen işlevi görebilmesi, uygulamada ortaya çıkan hataların bertaraf edilmesi, bu hataların yarattığı gölgenin silinmesiyle mümkündür.

Buna ek olarak, hatalı uygulamalara maruz kalan, özgürlüklerinden mahrum bırakılan, işinden gücünden olan insanların mağduriyetlerinin giderilmesi ve tazmin edilmesi ivedilik arz ediyor.

Özellikle KHK ile kamu görevinden atılan vatandaşların iade-i itibar edilerek süratle görevlerine döndürülmeleri, çekmiş oldukları acıların, sıkıntıların üstünü örtmeyecek olsa da, en azından devlet açısından kusuru hafifletici bir adım olacaktır.

Ayrıca, FETÖ/PDY yargılamalarında ByLock delillerinin sağlam hukuki kriterler üzerinden yorumlanıp değerlendirilmesi ihtiyacı izahtan varestedir.