Bir Hava Kuvveti nasıl ele geçirilir

Geride bıraktığımız iki aya yakın süre boyunca Akıncı Üssü iddianamesi üzerinde çalışırken kaçınılmaz olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın 15 Temmuz darbe girişimindeki durumunu detaylı bir şekilde görmem mümkün oldu.

Bu çalışmamın FETÖ/PDY’nin bu kuvvete ne kadar genişlemesine ve derinlemesine nüfuz ettiğini anlamam bakımından göz açıcı bir işlev gördüğünü teslim etmeliyim.

Bu gizli örgütün geride bıraktığımız 15-20 yıllık dönemde ağırlıklı olarak bir dizi tasfiye yöntemi kullanarak, ardından kısmen son dönemde Balyoz ve casusluk gibi kumpas davalarından da istifade ederek Hava Kuvvetleri’nin bütün kademelerine yerleştiğini söylemek mümkün.

*

Öncelikle 2010 sonrasında Hava Kuvvetleri’nin general düzeyindeki kadrolarının aşama aşama nasıl Fethullahçı örgütün hakimiyetine geçtiğini somut veriler üzerinden analiz etmek istiyorum.

Bunun için önce kalkışmanın gerçekleştiği 15 Temmuz 2016 tarihi itibarıyla Hava Kuvvetleri’ndeki general kadrolarının toplamına göz atalım. Bu tarihte HKK’da “uçucu” ve “yer” olmak üzere toplam 66 general kadrosu vardı. Kuvvet bünyesinde buna ek toplam 6 olan “hava tabip general” kadrosunu bu analizin dışında tutuyorum. Kısaca tek belirteceğim husus, bu 6 tabip generalden bugün yalnızca üçünün görevine devam ettiği, diğer üçünün sistem dışında olduğudur.

Bu 66 generalden 31’i, 15 Temmuz sonrasında çıkartılan kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) TSK’dan atılmış bulunuyor. Bu işlem yapılırken kendilerinin rütbeleri de alınmıştır. Bu gruba darbeden hemen sonra 25-28 Temmuz 2016 arası dönemde istifaları istenen 7 general ile 28 Temmuz 2016 tarihinde düzenlenen YAŞ toplantısında emekliye sevk edilen 6 generali de eklediğimizde, 44 gibi bir toplama ulaşıyoruz. İstifa eden ya da emekliye sevk edilen 13 kişilik gruptaki generallerin çoğunun rütbeleri alınmıştır.

Bu durumda, 15 Temmuz’daki toplam 66 generalden -ki büyük çoğunluğu uçucu sınıftır- üçte ikisinin darbe girişimine karıştığı ya da FETÖ/PDY bağlantılı görüldüğü için bugün sistem dışında olduğu sonucuna ulaşıyoruz.

Yaptığım tespite göre, sistem dışına çıkartılan 44 generalden bugün itibarıyla 39’u tutuklu bulunuyor. Tutukluların büyük çoğunluğu halen sanık olarak yargılanırken, sınırlı sayıda general soruşturma aşamasında şüpheli durumda olup iddianameleri sonuçlanmış değildir. Toplam 44 içinde biri firaridir, biri tutuksuz yargılanmaktadır, üçü tutuksuz olup soruşturma şüphelisidir.

Altını çizmemiz gereken bir durum, özellikle 2011 sonrasındaki bütün YAŞ toplantılarının bir emme basma tulumba gibi ağırlıklı olarak

FETÖ/PDY bağlantılı kurmay albayları tuğgenerallik rütbesine taşıdığı, benzer şekilde tuğgeneral rütbesinden tümgeneral kadrolarına doğru bir yayılmanın da gerçekleştiğidir.

*

Çarpıcı bir örnek oluşturması bakımından 2012 yılı YAŞ toplantısını bir vaka olarak inceleyebiliriz. Bu şurada kurmay albay rütbesinden tuğgeneralliğe yükselmiş olan hava kuvvetleri mensuplarının terfi sıraları ve 15 Temmuz darbe girişimindeki durumları şöyle özetlenebilir:

1. Hakan Evrim: 15 Temmuz’da darbenin merkezi olan Akıncı Üssü’nün komutanıydı ve Adil Öksüz’ü ağırlıyordu. KHK ile atıldı, tutuklu yargılanıyor.2

2. Mehmet Arif Pazarlıoğlu: 15 Temmuz’da Genelkurmay Komuta Kontrol ve Hava Füze Savunma Daire Başkanı idi. Darbe gecesi sabaha kadar karargahtaydı. İdarenin talebiyle istifa etti, tutuklu yargılanıyor.

3. Aydemir Taşçı: Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanı’ydı. Darbe gecesi Hava Kuvvetleri karargahındaydı. KHK ile atıldı, tutuklu yargılanıyor.

4. Emin Ayık: Malatya’daki 7. Ana Jet Üssü Komutanıydı. Sabaha karşı – uçaklar havalanmasa da- 4 Fantom uçağına kalkış emri vermekle suçlanıyor. KHK ile atıldı, tutuklu yargılanıyor.

5. Hüseyin Fazla: Bu devreden adı FETÖ/PDY’ye karışmayan iki isimden biri. Tuğgeneral olduktan bir yıl kadar sonra kendi isteği ile emekli oldu.

6. Recep Sami Özatak: 15 Temmuz’da Hava Kuvvetleri Komutanlığı karargahındaki komuta kontrol merkezi darbeciler tarafından ele geçirilip, kapılar içerden kapatılmıştı. İçerdeki iki generalden biriydi. KHK ile atıldı, tutuklu yargılanıyor.

7. Bekir Ercan Van: İncirlik Üssü’nün komutanıydı. İstanbul ve Ankara üzerinde uçan F-16’lara yakıt veren iki tanker uçağını kaldırdı. KHK ile atıldı, tutuklu yargılanıyor.

8. Celal Başoğlu: Kütahya’daki Hava Er Eğitim Tugayı’nın komutanıydı. Darbeden sonra yerini korudu. Ancak bazı aile yakınlarının FETÖ/PDY ile bağlantılı çıkmasının ardından geçen mart ayında emeklilik dilekçesi verdi.

9. Reha Ufuk Er: 2016 YAŞ’ında bir yıl uzatma aldı ve geçen ağustos şurasında tümgeneralliğe terfi ederek Genelkurmay Kuvvet Geliştirme ve Kaynak Yönetim Dairesi Başkanı oldu.

*

Görüleceği gibi, 2012 yılında ilk kez general olan bu isimler arasında bugün görev başında olan yalnızca bir kişi var. Bu kadrodan yedisi bir şekilde ya darbe faaliyetine katılmış ya da FETÖ/PDY ile bağlantısı ortaya çıkmış. Altısı tutuklu yargılanıyor.

Salt YAŞ’ın bu devresini büyüteç altına yatırmak bile bize bütün hakkında çok şey söylüyor aslında. Yarın büyüteci biraz daha yaklaştıracağız.