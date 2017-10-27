Bir Erzincan gezisi izlenimleri

ÖNCEKİ gün Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner ile birlikte günübirlik bir ziyaret için Erzincan’daydık. Ziyaretimizin vesilesi, vakfın Erzincan Lisesi bünyesinde yaptırdığı “Aydın Doğan Konferans Salonu ve Öğrenci Merkezi”nin açılışı nedeniyle düzenlenen törene katılmaktı.

Erzincan Lisesi, bulunduğu bölgenin en eski, en köklü eğitim müesseselerinden biri. Merkezin açılışı, bu liseden mezun olan Aydın Doğan’ın kendi okuluna karşı duyduğu vefa duygusunun bir ifadesi. Modern bir mimari anlayışını yansıtan, çok amaçlı kullanıma uygun işlevsel bir merkez ortaya çıkmış projeyle birlikte.

Bu merkez, kız çocuklarının eğitimine özel bir önem atfeden, bu alanda öncülük yapan ve son dönemde Birleşmiş Milletler’e bağlı kuruluşlarla yine kız çocuklarına dönük önemli organizasyonlar gerçekleştiren vakfın çalışmalarındaki en son halkayı temsil ediyor.

Hanzade Doğan Boyner, törende yaptığı konuşmada yeni dönemde vakfın eğitim burslarını arttırdığını ve özellikle mühendislik ve hukuk eğitimi gören kız öğrencilere yöneldiklerini anlattı.

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Günübirliğine de olsa siyaset, dış politika ve 15 Temmuz davalarına yönelen bir gündemin dışına çıkıp biraz da Anadolu’nun nabzını tutmak bakımından yararlı bir gezi oldu benim için. Türkiye’nin en genç valilerinden biri olan 42 yaşındaki Ali Arslantaş’ın, tören için bir araya gelen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem’in de bulunduğu gruba yaptığı sunum, belli göstergeler üzerinden bir ilin performansını değerlendirmek açısından da bir fırsat oluşturdu.

Başbakan Binali Yıldırım’ın da memleketi olan bu ilimizin performansına baktığımızda, eğitim alanında önemli bir başarı çizgisinin yakalandığını söylemek mümkün.

Özellikle okulöncesi eğitimde 3, 4 ve 5 yaş gruplarında Erzincan’ın Türkiye birincisi olması altı çizilmesi gereken bir gösterge. Okulöncesi eğitimde okullaşma oranında yüzde 97.5’i yakalamış durumda Erzincan. Tekli eğitime geçilmiş olması, öğretmen başına 12.27 öğrenci, derslik başına 17.1 öğrenci düşmesi yine bu ilin eğitim performansı açısından takdire şayan oranlar.

Keza, TÜBİTAK liseler arası araştırma projeleri ve bilim fuarlarına katılım kapsamında da ilin mütevazı ölçülerinin çok üstüne çıkan başarılı sonuçlar elde edilmiş. Örneğin TÜBİTAK Bilim Fuarı’na Erzincan’dan 88 proje kabul edilmiş.

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Gelgelelim, eğitimdeki bütün bu başarılı performansa karşılık konu ekonomik göstergeler olduğunda, eğitim alanındaki dinamizmle ters orantılı bir tablo söz konusu. Tek bir örnek vermek gerekirse, bütün ildeki içindeki tesis sayısı 87 ile sınırlı ve bunların 64’ü zaten tek bir organize sanayi bölgesinde faaliyet yürütüyor.

Vali Arslantaş’ın verdiği brifingin benim açımdan çarpıcı bir yönü FETÖ/PDY konusunun işleniş şekliydi. Öyle anlaşılıyor ki, artık iller hakkında verilen genel nitelikli resmi brifinglerde eğitim, ekonomi, sağlık gibi ana başlıklar sıralanırken, o ilde FETÖ/PDY’ye karşı yürütülen mücadele ve bu alanda elde edilen sonuçlar da artık o ilin makro göstergeleri arasında önemli bir kategori olarak değerlendiriliyor.

Arslantaş’ın verdiği bilgilere göre bu örgütle mücadele kapsamında Erzincan’da üç adet özel eğitim kurumu, bir adet ortaöğretim öğrenci yurdu, bir adet yükseköğrenim yurdu, bir adet TV vericisi, iki adet radyo vericisi ile bir vakıf ve beş dernek kapatılmış. Tam 967 kamu görevlisi hakkında işlem yapılmış. Bunlardan 622’si kamu görevinden çıkarılırken, 206’sı görevine iade edilmiş. 135’i hakkındaki görevden uzaklaştırma tedbirleri devam ediyor.

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Günübirlik Erzincan izlenimlerimi bu şekilde özetleyebilirim.

Bu kısa ziyarette beni en çok etkileyen tablo hangisi oldu derseniz, önceki gün Erzincanlı lise öğrencilerin buluşlarını sergiledikleri standları dolaşmak, o gençlerin büyük bir heyecanla yaptıkları sunumları dinlemek, merkezin açılışı hariç tutulursa, galiba bu ziyaretimde beni en çok mutlu eden ve Türkiye’nin geleceği konusunda iyimserliğe sevk eden bölüm oldu.