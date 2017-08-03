15 Temmuz ve Akıncı Üssü (16): Sidewinder füzesi yükleyip Cumhurbaşkanı’nın uçağını önlemek

KURMAY pilot yüzbaşılar İlker Hazinedar ve Oğuz Alper Emrah’a uçuş görevi verildiğinde neredeyse gece yarısı olmuştu. Güzergâhı ve hedefi bilmiyorlardı. Akıncı Üssü Harekât Komutanı Kurmay Albay Ahmet Özçetin, “Siz kalkın, havada gelir bilgisi” demişti.

Ancak daha önce akşam saatlerinde her ikisine “hava-yer” değil, “hava-hava” uçacakları bildirilmişti. Yani havadan yerdeki bir hedefe değil, havadayken bir diğer hava hedefine dönük bir görev söz konusu olacaktı o gece.

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15 Temmuz 2016 akşamı saat 23.00 sularında uçuş emri gelir. Yüzbaşı Hazinedar, “Uçağa girip kontrollerini yapıp kalkışa hazır hale getirmemiz gece saat 00.00’ı geçti ve takiben kalkış yaptık. Uçaklarda altta bomba yüklü olmayıp sadece kanatlarda füze vardı” diye anlatıyor savcılık ifadesinde.

Yüzbaşı Hazinedar

Yüzbaşı Emrah da “14 ve 15. sığınaklardan Yüzbaşı Hazinedar ile ben birer hava-hava yüklü F-16 uçağını aldık. Her iki F-16’da ikişer AIM-9 ve ikişer AIM-120 mühimmatı vardı. Arka arkaya pistten havalandık” şeklinde konuşuyor.

Kalkıştan hemen sonraki telsiz kayıtlarında, 141’inci Filo’dan havadaki harekâtı yöneten Kurmay Binbaşı Ahmet Tosun ile Şahin 2 çağrı koduyla uçan Emrah arasında saat 00.17’de şu diyalog geçiyor:

FİLO (Tosun): Şahin 2, Filo

ŞAHİN 2 (Emrah): Devam

FİLO (Tosun): Hocam ee vereceğimiz uçak muhtemelen Cumhurbaşkanlığı uçağı forsu olacak, kocaman bir uçak, Cumhurbaşkanlığı forsu olan bir uçak

ŞAHİN 2 (Emrah): Mutabık

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Kalkıştan hemen sonra filodan “210 başa dönün, 15 bin fitte devam” emri gelir. Yüzbaşı Emrah, sonrasını şöyle anlatıyor: “O istikamette yaklaşık 200 mil gittik. 210 baş, güneyin batısı anlamına gelmektedir. Polatlı-Afyon istikametine tekabül ettiğini tahmin ediyorum. Bir müddet sonra geri dönmemiz konusunda telsizden talimat geldi.”

Bu talimattan ikili kola verilen Cumhurbaşkanı’nın uçağını önleme görevinin sona erdiğini anlıyoruz.

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Ama pilotları bekleyen ikinci bir görev vardı.

Saat 01:08:52’de başlayan kayıtta, Filo’daki Desk’te Binbaşı Tosun’un yerine Kurmay Yüzbaşı Mustafa Mete Kaygusuz oturmaktadır. Emrah, Kaygusuz’a “Kaçak saray koordinat için beklemedeyiz” diye konuşuyor. Kaygusuz, “Vereceğim bekleyin” diye yanıtlıyor.

Hemen ardından Kaygusuz, Emrah’a beklediği koordinatları veriyor: Kuzey 3955.8238, doğu 3247.8515, irtifa 5623 feet...

Yüzbaşı Emrah

Emrah “Koordinatı alıp uçağa girdim. Uçak bu koordinata göre Ankara şehir merkezine geldi. Takiben orada üç kez alçak geçiş yaptım. Muhtemelen benim alçak uçuş yaptığım yer Cumhurbaşkanlığı külliyesiydi” diye konuşuyor.

Savcı, içinde “kaçak saray” ifadesi geçen telsiz kaydını sesinden kendisine dinlettiğinde, Emrah “O gecenin heyecanı ile böyle konuştuğumu düşünüyorum, özel bir amacı yoktur” diyerek durumu kurtarmaya çalışıyor.

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Şimdi Marmaris’e geçelim. İki F-16, Cumhurbaşkanı’nı taşıyacak olan ATA uçağını önleme göreviyle 00.17 itibarıyla rotasını Afyon’a doğru çevirdiği dakikalarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan havada değil, Marmaris’te Yazıcı Otel’dedir. Cumhurbaşkanı, tam yedi dakika sonra 00.24’te face time üzerinden CNN Türk’te Hande Fırat’a bağlanacak ve halkı darbeye karşı direnmeye çağıracaktır.

Emrah ve Hazinedar’a Ankara’ya dönmeleri talimatı verildiğinde, kuvvetle muhtemeldir ki, Cumhurbaşkanı CNN Türk’te Türk halkına seslenmektedir.

Cumhurbaşkanı, bu konuşmayı yaptıktan sonra hemen helikopterle Dalaman Havaalanı’na hareket ediyor. Erdoğan’ın uçağı tam 01.43’te Dalaman’dan kalkış yapıyor ve saat 03.20’de İstanbul Atatürk Havalimanı’na iniyor.

F-16 pilotları ise 01.38’de , yani Erdoğan’ın Dalaman’dan kalkışından beş dakika önce Akıncı’ya iniş yapmıştır. Bu durumda iki F-16’nın 00.00 sularında Akıncı Üssü’nden “önleme” göreviyle Marmaris’e gönderildiğinde, Cumhurbaşkanı’nın Dalaman’dan havalandığı ya da havalanmak üzere olduğu gibi yanlış bir istihbarat üzerinden hareket edildiği sonucuna varıyoruz. Akıncı’daki darbe komuta merkezinin, CNN Türk’e çıkınca Cumhurbaşkanı’nın hâlâ Marmaris’te olduğunu fark edip uçakların Ankara’ya dönmelerine karar vermiş olması muhtemeldir.

Savcı, Cumhurbaşkanlığı forsunu taşıyan bir uçağı “önleme” emri verilen, Emrah’ın da “Mutabıkız” dediği telsiz kaydını her iki pilota da ayrı ayrı dinletir ve sorar: “Böyle bir görev ve yetkiniz var mı? Bu emir kanuna uygun mudur?”

Emrah, “Buradan bizim uçağa bir şey yapacağımız anlamı çıkmaz. Bana sadece emir ve bilgi veriliyor. Bunun ne niyetle yapıldığını ben bilemem” diye yanılıyor.

Hazinedar ise “Normal şartlarda benim filo ile yapılan bu telsiz konuşmasını duymam gerekirdi. Ancak ben bu kaydı duymadım. Zaman zaman telsizler arasında böyle sıkıntılar olabiliyor” diye savunuyor kendisini.

Siz olsaydınız bu iki pilota inanır mıydınız?

F 16 SÖZLÜĞÜ:

AIM-9 Sidewinder: ABD yapımı ısı güdümlü havadan havaya kısa menzilli muhabere füze sistemi. Kızılötesi yol gösterici sisteme sahip. 18 km menzilli bu füze, 9.4 kg patlayıcı taşıyor.

AIM-120: Yeni nesil orta menzilli radar güdümlü havadan havaya füze. Aktif (kendi başına) ya da yarı aktif (uçak radarından bilgi alarak) olarak seyredebiliyor. 70 km menzili var, 23 kg patlayıcı taşıyor.