Yolcu otobüsü ikinci evi

Direksiyon başında, günde bin kilometreyi deviren, 15 yıllık şehirler arası yolcu otobüsü şoförü Deniz Bozkurt, “İkinci evimiz. Nasıl evde yaşantım varsa burası da öyle. İşimiz, ekmeğimiz. Zamanımızın çoğunu burada geçiriyoruz” dedi.
Deniz Bozkurt, ömrü direksiyon başında geçenlerden. 12 yaşında muavin olarak başladığı şehirler arası yolculuğu, şimdilerde direksiyon başında günde bin kilometre yol yaptırıyor ona. “Kaptan’ diyen de oluyor, ‘Şoför bey’ diye seslenen de” diye başlıyor, yol hikâyelerini anlatmaya. Şoför mahalline erken yaşta geçti aslında ama sağ taraftaki muavin koltuğundaydı hep. Göz ucuyla sürekli kestiği sol taraftaki kaptan koltuğuna ise 24 yaşındayken geçti ve bir daha bırakmadı.
HAFTADA İKİ GÜN İSTİRAHAT
15 yıldır şirket kaptanı olarak yollarda. Her seferini, ilk günkü heyecanla tamamlıyor. Otobüse sağ ayağıyla adım atarak giriyor. Koltuğa oturur oturmaz emniyet kemerini takıyor. Takometresini kontrol ediyor ve besmele çekip kontağı çeviriyor. Mesai saatleri, yolun uzunluğuna göre değiştiğinden izinli olduğu günler de ona göre ayarlanıyor. “Zor olmuyor mu” diye sorduğumda, “Bizim işimiz bu. Aileden uzak kalma durumunun bilincindeyiz. Haftada 5 gün çalışıyorsak, 2 gün de istirahatli oluyoruz” diye yanıt verdi ve ekledi:
GECEMİZ GÜNDÜZÜMÜZ BURASI
“Mesafe kısa da olsa çift kaptan çıkıyoruz yola. İnsanız neticede. Rahatsızlanabilir, uykumuz gelebilir ya da yolcuya bir şey olabilir. Bu tarz durumlar için hazırlıklıyız. Yolcu taşıyoruz. Her ne olursa olsun otobüsün yola devam etmesi lazım. Gecemiz, gündüzümüz burası. Mola vererek günde toplam 9 saat çalışabiliyoruz. Seyir halindeyken molalarımızı da otobüste veriyoruz tabi. Ara kapının oradan girişi olan küçük bir alanımız var. Bizim ikinci evimiz. Nasıl evde yaşantım varsa burası da öyle. İşimiz, ekmeğimiz. Zamanımızın çoğunu burada geçiriyoruz.
KAZA SANİYELİK BİR ŞEY
Daha hareket etmeden yolcularımızı emniyet kemeri konusunda uyarıyoruz mutlaka. Sonrası bizde. Yolda bir sürü araçla beraber yolculuk ediyorsun. İrili, ufaklı arabalar. Ne kadar tedbirli olursan ol, dikkat etmen gerekiyor. Mesela uykun geldi ya da rahatsızlandın. Eğer geçirebileceğin bir şeyse kolay ama değilse, moladaki arkadaşı uyandırıp yer değiştiriyoruz. Bunu fark ediyoruz hemen. Çünkü bu işin şakası yok. Kaza saatlerce değil, saniyelik olan bir şeydir. O yüzden dikkatli olmamız gerekiyor. Kendimizle birlikte bir sürü insan taşıyoruz.”
Yolcu otobüsü ikinci evi
Direksiyon başında, günde bin kilometreyi deviren, 15 yıllık şehirler arası yolcu otobüsü şoförü Deniz Bozkurt, “İkinci evimiz. Nasıl evde yaşantım varsa burası da öyle. İşimiz, ekmeğimiz. Zamanımızın çoğunu burada geçiriyoruz” dedi.
Deniz Bozkurt, ömrü direksiyon başında geçenlerden. 12 yaşında muavin olarak başladığı şehirler arası yolculuğu, şimdilerde direksiyon başında günde bin kilometre yol yaptırıyor ona. “Kaptan’ diyen de oluyor, ‘Şoför bey’ diye seslenen de” diye başlıyor, yol hikâyelerini anlatmaya. Şoför mahalline erken yaşta geçti aslında ama sağ taraftaki muavin koltuğundaydı hep. Göz ucuyla sürekli kestiği sol taraftaki kaptan koltuğuna ise 24 yaşındayken geçti ve bir daha bırakmadı.
HAFTADA İKİ GÜN İSTİRAHAT
15 yıldır şirket kaptanı olarak yollarda. Her seferini, ilk günkü heyecanla tamamlıyor. Otobüse sağ ayağıyla adım atarak giriyor. Koltuğa oturur oturmaz emniyet kemerini takıyor. Takometresini kontrol ediyor ve besmele çekip kontağı çeviriyor. Mesai saatleri, yolun uzunluğuna göre değiştiğinden izinli olduğu günler de ona göre ayarlanıyor. “Zor olmuyor mu” diye sorduğumda, “Bizim işimiz bu. Aileden uzak kalma durumunun bilincindeyiz. Haftada 5 gün çalışıyorsak, 2 gün de istirahatli oluyoruz” diye yanıt verdi ve ekledi:
GECEMİZ GÜNDÜZÜMÜZ BURASI
“Mesafe kısa da olsa çift kaptan çıkıyoruz yola. İnsanız neticede. Rahatsızlanabilir, uykumuz gelebilir ya da yolcuya bir şey olabilir. Bu tarz durumlar için hazırlıklıyız. Yolcu taşıyoruz. Her ne olursa olsun otobüsün yola devam etmesi lazım. Gecemiz, gündüzümüz burası. Mola vererek günde toplam 9 saat çalışabiliyoruz. Seyir halindeyken molalarımızı da otobüste veriyoruz tabi. Ara kapının oradan girişi olan küçük bir alanımız var. Bizim ikinci evimiz. Nasıl evde yaşantım varsa burası da öyle. İşimiz, ekmeğimiz. Zamanımızın çoğunu burada geçiriyoruz.
KAZA SANİYELİK BİR ŞEY
Daha hareket etmeden yolcularımızı emniyet kemeri konusunda uyarıyoruz mutlaka. Sonrası bizde. Yolda bir sürü araçla beraber yolculuk ediyorsun. İrili, ufaklı arabalar. Ne kadar tedbirli olursan ol, dikkat etmen gerekiyor. Mesela uykun geldi ya da rahatsızlandın. Eğer geçirebileceğin bir şeyse kolay ama değilse, moladaki arkadaşı uyandırıp yer değiştiriyoruz. Bunu fark ediyoruz hemen. Çünkü bu işin şakası yok. Kaza saatlerce değil, saniyelik olan bir şeydir. O yüzden dikkatli olmamız gerekiyor. Kendimizle birlikte bir sürü insan taşıyoruz.”