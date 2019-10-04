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Sedat Cenikli

Sedat Cenikli

Fenomen kedi Khaleesi hayvanlar için miyavladı

4 Ekim 2019

Bugün, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü ve ben, bir anda Türkiye’nin en sevilen fenomen kedilerinden biri haline gelen Ankara’nın Khaleesi’sini köşemde ağırladım. Ben sordum, o miyavladı. Hayvan hakları ve bakımıyla ilgili söylenecekleri, ona bıraktım.

Fenomen kedi Khaleesi hayvanlar için miyavladı
Ben sorum Khaleesi miyavladı.

Türkiye onu, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 29 Haziran’da düzenlediği Sokak Hayvanları Çalıştayı’nın davetsiz misafiri olarak tanıdı. Çalıştay tanıtımı için çekilen ve sosyal medyada bir günde 6 milyona yakın izlenme, 10 milyondan fazla erişime ulaşan videodaki görüntüleriyle insanların sempatisini kazanan Khaleesi, artık Ankara’nın fenomen kedisi.
İzmirli bir Siyam aslında o ve bebeklikten çıkarken sahiplenildi. Ankara’ya gelişi ise 5 yıldır kendisine babalık yapan sahibi Çağrı Kaçmaz’ın, işini buraya taşınmasıyla oldu. Sosyal medyaya bu kadar yakın oluşunun sebebi de o. Her günü, sahibinin ortağı olduğu yazılım ve sosyal medya ajansında geçiyor. Ofisteyken bilgisayarlar arasında geziniyor, insan arkadaşlarıyla oyunlar oynuyor, yorulunca da gözlerini yumup kestiriyor. Günün geri kalanında ise evinde.

Fenomen kedi Khaleesi hayvanlar için miyavladı

İNSANLAŞTIRMAYA ÇALIŞMAK YANLIŞ

Bir fenomen olmasına rağmen kameralardan ve kalabalık ortamlardan uzak durmayı tercih ettiğini söyledi. “E peki etkinlik katılımları” diye sorduğumda, “Son altı ayda 2-3 defa dışarıya çıktım” dedi. Konuyu ‘evde hayvan bakımı’na getirdiğimde, patilerini indirip başladı anlatmaya: “Genel olarak biz hayvanların tuvalet ihtiyacımızı giderdiğimiz yerlerin, kumların temiz tutulması ve yemeğimizin verilmesi yeterli aslında. Onun dışında bizi insanlaştırmaya çalışanlar oluyor. Yani işte insan gibi giydirmeye, aynı yerde yatmaya çalışanlar var. Bunlar bizde davranış bozukluklarına sebep oluyor. Bizim üzerimize çok düşmeyip, kendi ortamımıza bırakılmamız yetiyor. Arada dışarı çıkıp arkadaşlarla buluşuyoruz. Bunlar yeterli bizim için.”

Fenomen kedi Khaleesi hayvanlar için miyavladı

KÖTÜ BİR KÖPEK DOSTUM HİÇ OLMADI

Khaleesi’nin en muzdarip olduğu konu ise sokak hayvanları sorunu. “Kedi-köpek gibi” deyimini hiç beğenmediğini belirten Khaleesi, en çok da “Can dostlarım” dediği köpeklerin yaşadığı problemlerden dert yandı. Pet-shop’lardan alınıp, sokağa bırakılan can dostlar konusunda somut adımlar atılmasını isteyen Khaleesi, bu konuda şöyle miyavladı:
“Benim kötü bir köpek dostum hiç olmadı ama bazı köpek dostlarımın kötü sahipleri olduğunu gördüm. Dükkandan mal alır gibi köpek alıyorlar, hediye ediyorlar; bakamayınca da sokağa bırakıyorlar. Artık bu arkadaşlara, barınaklar da belediye hizmetleri de yetersiz kalıyor. Bu konunun artık yasal yükümlülük altına alınması ve insanların da bilinçlenmesi lazım.”

MIRRGİL HANESİ’NDEN İSMİNİN BİRİNCİSİ

Khaleesi adını, ünlü oyuncu Emilia Clarke’ın hayat verdiği, dünyada milyonlarca izleyici ve hayran kitlesi bulunan Game of Thrones dizisi karakteri Daenerys Targaryen’den alıyor. Twitter’da açılan ve 14 bin takipçisi bulunan ‘Ankara’nın Khaleesi’si’ hesabında Khaleesi için diziye de gönderme yapılarak, “Mırrgil Hanesi’nden İsminin Birincisi, Bozkırın Khaleesi’si, Andallar’ın ve İlk İnsanların Kraliçesi, Bizim Krallık’ın Hükümdarı, Diyarın Koruyucusu” sıfatları kullanılıyor.

Fenomen kedi Khaleesi hayvanlar için miyavladı
Khaalesi, internette 6 milyondan fazla izlendiği video için ilk kez Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın kucağında kamera karşısına geçti.

Fenomen kedi Khaleesi hayvanlar için miyavladı
Geçen ay, ATO’da düzenlenen ‘2. Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’nde de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’la birlikte poz verdi.

Fenomen kedi Khaleesi hayvanlar için miyavladı
Khaleesi, bürodaki boş zamanlarında sahibi Çağrı Kaçmaz ile birlikte bilgisayar başına geçip, sosyal medya hesaplarını kontrol ediyor.



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