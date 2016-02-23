Yöresel lezzetler

ARMUT KİFAYESİ

4 kişilik

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

MALZEME LİSTESİ

◊ 4 adet büyük boy kış armudu (sert armut)

◊ 2 su

bardağı su

◊ 1 su bardağı tozşeker

Ayrıca

◊ 4 yemek

kaşığı tozşeker

◊ 4 yemek kaşığı su

Sert ve uzun kış armutlarını yıkayıp soyun. Önce uzunlamasına ikiye bölüp çekirdeklerini çıkarın, sonra 1 santim kalınlığındaki elma dilimleri halinde dilimleyip küçük bir tencereye koyun. Üzerine suyu ekleyip orta ısılı ateşte kaynayıncaya kadar pişirin.

Kaynamaya başlayınca ocağın altını kısıp tozşekeri ilave edin. 5 dakika daha kaynatıp (şeker eriyecek ve armutlar diri olacak) ocaktan alın.

Armutları suyuyla beraber bir servis tabağına aktarın.

Diğer taraftan, şeker ve suyu küçük bir tavaya koyup kısık ateşin üzerine oturtun. Şeker önce eriyip sulanacak, sonra ağdalaşıp kahverengileşecektir.

İşte o zaman kaşıkla karıştırıp, sertleşmeden, henüz suluyken ocaktan alın ve kaşıkla armutların üzerine gezdirin.

Soğuyunca servise sunun.

CİĞER SALMASI

4 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

MALZEME LİSTESİ

◊ 1 adet koyun ya da kuzu ciğeri (yaklaşık 500-700 gr)

◊ 30 gr

tereyağı

◊ 2 adet orta boy kuru soğan

◊ 1 çay kaşığı tuz, karabiber

◊ 1 demet maydanoz (incecik kıyılmış)

Ciğerin zarını kasapta soydurup yağ ve sinirlerini temizletin. Aslında ciğer yıkanmaz ama isterseniz akan suyun altından şöyle bir geçirip iyice süzün.

Ciğeri keskin bir bıçakla, kesme tahtası üzerinde kuşbaşı et formunda doğrayın. Soğanları da incecik yarımaylar halinde dilimleyin.

Yağı bir tavaya (teflon tencere de kullanabilirsiniz) koyup orta ısılı ateşte kızdırın.

Soğanları hemen ilave edip karıştırarak 4-5 dakika, soğanlar yumuşayıncaya kadar kavurun.

Ciğerleri katıp karıştı-rarak 5 dakika daha kavurun. Son olarak, tuz ve biberi katıp 3 dakika daha kavurun ve ocaktan alın. Ciğer çok pişirilmez ve tuzu son anda katılır ki sertleşmesin.

Ciğeri isterseniz pide, lavaş üzerine alıp maydanozla süsleyin ve yanında bol sumakla ovulmuş soğan salatasıyla ikram edin.

KIRK DELİKLİ PİLAV

6 kişilik

Hazırlama süresi: 20 DAKİKA

Pişirme süresi: 30 dakika

MALZEME LİSTESİ

◊ 2 su bardağı pilavlık bulgur

◊ 1 su bardağı

haşlanmış nohut

◊ 4 su bardağı sıcak su

◊ 2 adet orta boy

kuru soğan

◊ 2-3 adet yeşil sivribiber

◊ 1 adet kırmızı

uzun salçalık biber

◊ 2 adet orta boy domates (1 yemek kaşığı domates salçası da kullanabilirsiniz)

◊ 1 kahve fincanı sıvıyağ (zeytinyağı da kullanabilirsiniz)

◊ 1 tatlı kaşığı tuz, pulbiber

Soğanları soyup yemeklik, incecik doğrayın. Domatesleri soyup rendeleyin. Biberlerin saplarını kesip tohumlarını ayıkladıktan sonra tavla zarı formunda, küp küp doğrayın.

Sıvıyağı bir tencerede kızdırıp soğanı tencereye koyun ve karıştırarak sararıncaya kadar kavurun. Domatesi ya da salçayı ve biberleri ilave edip tekrar karıştırın. 5-6 dakika pişirin.

Tuzu serpip bulguru da ekleyin. Domatesli sosun bulgura karışması için birkaç dakika karıştırarak kavurun.

Üzerine 4 su bardağı sıcak suyu ve haşlanmış nohutu aktarıp pulbiberi serpiştirin. Tencerenin kapağını kapatın. Orta ısılı ateşte, bulgur suyunu çekip göz göz oluncaya kadar pişirin.

Bulgur suyunu iyice çekince ocaktan alıp karıştırın. Kapağını tekrar kapatıp 10 dakika dinlendirin ve servise sunun.