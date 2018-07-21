'Ürkütücüler’e karşı önyargılı olmayın

Günümüz çocukları fantastik ve korku temaları içeren kitaplara bayılıyor, ancak bu türlerde yayımlanan yerli kitap sayısı oldukça az. Anne babalar da çocukları olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle bu tür kitaplara karşı mesafeli... Peki, çocuklar korku edebiyatından mahrum mu kalmalı? Elbette ki hayır. Çünkü çocuklar fantastik ve korku kitaplarından da en az diğer kitaplardan öğrendiği kadar çok şey öğrenir, öğrenirken de eğlenir.
İşte bir örnek: Türkiye’de fantastik çocuk edebiyatına gönül vermiş isimlerden biri olan Göktuğ Canbaba’nın son kitabı ‘Ürkütücüler’ çocukları bambaşka bir dünyanın yaratıklarıyla tanıştırıyor. Üstelik bu yaratıklarla insanlar arasında imkânsız gibi görünen bağlar kuruluyor. Kitap, önyargılarla örülü dünyamıza bir çıkış kapısı aralıyor ve birbirini tanımanın, empati kurmanın önemini öne çıkartıyor. Hem çocuklar sevecek hem de anne babalar…
Yayınevi: Doğan Egmont
Yazar: Göktuğ Canbaba
Tür: Fantastik
Sayfa: 172
Fiyatı: 16 TL
GÜVENLİ OYUNCAK NASIL ANLAŞILIR?
Birçok anne baba oyuncak alırken güvenli veya sağlıklı olup olmadığına bakmıyor. Oysaki çocuk gelişimi açısından oyuncaklar çok önemli. 'Çocuklarla Bir Ömür' programımızın bu haftaki konuğu olan Prof. Dr. Arzu Yükselen açıklıyor…
HADİ ANNE GİDELİM
Yazı atölyesi
Yarın Kartal Masal Müzesi’ndeyiz. Bu atölyede hem masal kitaplarının sayfaları arasında masal tarihi içinde bir gezintiye çıkacağız hem de düş dünyasına dalıp eğlenceli yazılar yazacağız. Yolu düşenleri bekleriz.
Yer: Kartal-Masal Müzesi
Tarih: Yarın
Saat: 13.00
Fiyat: Ücretsiz
Tel: (0216) 280 62 22
Origami atölyesi
Çocuklar hayallerindeki gölü canlandırıp, kâğıtlardan ister çiçek, ister ördek ister kurbağa yapacaklar.
Yer: İstanbul-Oyuncak Müzesi
Tarih: Bugün
Saat: 11.00
Fiyat: 40 TL
Tel: (0216) 359 57 25
Dinozorlar hayatta
Milyonlarca yıl önce nesilleri tükenen dinozorlar eğer bugün yaşasalardı nasıl bir hayat sürerlerdi? Bu atölyede ‘yeni çağ dinozorları’ geri dönüşüm malzemeleriyle hayat bulacak.
Yer: İstanbul-Pera Müzesi
Tarih: Bugün
Saat: 14.00
Fiyat: 45 TL
Tel: (0212) 334 99 00
Kil atölyesi
Hayal gücünün kapıları aralanıyor! Çocuklar kendi düş güçlerine göre konular seçip kil tabletler yapacaklar, alçak ve yüksek kabartma tekniklerini öğrenecekler.
Yer: Ankara-CerModern
Tarih: Bugün/Yarın
Saat: 14.00/16.30
Fiyat: 45 TL
Tel: (0312) 310 00 00
Ege ile Gaga müzikali
Doğa Dedektifleri Ege ile Gaga yepyeni bir macera peşindeler. Bu kez bir tiyatro oyunuyla Ay’a gidiyorlar.
Yer: Balıkesir-Güre Amfi Tiyatro
Tarih: Bugün
Saat: 21.00
Fiyat: 30 TL
Tel: (0266) 387 30 70
'Ürkütücüler’e karşı önyargılı olmayın
Günümüz çocukları fantastik ve korku temaları içeren kitaplara bayılıyor, ancak bu türlerde yayımlanan yerli kitap sayısı oldukça az. Anne babalar da çocukları olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle bu tür kitaplara karşı mesafeli... Peki, çocuklar korku edebiyatından mahrum mu kalmalı? Elbette ki hayır. Çünkü çocuklar fantastik ve korku kitaplarından da en az diğer kitaplardan öğrendiği kadar çok şey öğrenir, öğrenirken de eğlenir.
İşte bir örnek: Türkiye’de fantastik çocuk edebiyatına gönül vermiş isimlerden biri olan Göktuğ Canbaba’nın son kitabı ‘Ürkütücüler’ çocukları bambaşka bir dünyanın yaratıklarıyla tanıştırıyor. Üstelik bu yaratıklarla insanlar arasında imkânsız gibi görünen bağlar kuruluyor. Kitap, önyargılarla örülü dünyamıza bir çıkış kapısı aralıyor ve birbirini tanımanın, empati kurmanın önemini öne çıkartıyor. Hem çocuklar sevecek hem de anne babalar…
Yayınevi: Doğan Egmont
Yazar: Göktuğ Canbaba
Tür: Fantastik
Sayfa: 172
Fiyatı: 16 TL
GÜVENLİ OYUNCAK NASIL ANLAŞILIR?
Birçok anne baba oyuncak alırken güvenli veya sağlıklı olup olmadığına bakmıyor. Oysaki çocuk gelişimi açısından oyuncaklar çok önemli. 'Çocuklarla Bir Ömür' programımızın bu haftaki konuğu olan Prof. Dr. Arzu Yükselen açıklıyor…
HADİ ANNE GİDELİM
Yazı atölyesi
Yarın Kartal Masal Müzesi’ndeyiz. Bu atölyede hem masal kitaplarının sayfaları arasında masal tarihi içinde bir gezintiye çıkacağız hem de düş dünyasına dalıp eğlenceli yazılar yazacağız. Yolu düşenleri bekleriz.
Yer: Kartal-Masal Müzesi
Tarih: Yarın
Saat: 13.00
Fiyat: Ücretsiz
Tel: (0216) 280 62 22
Origami atölyesi
Çocuklar hayallerindeki gölü canlandırıp, kâğıtlardan ister çiçek, ister ördek ister kurbağa yapacaklar.
Yer: İstanbul-Oyuncak Müzesi
Tarih: Bugün
Saat: 11.00
Fiyat: 40 TL
Tel: (0216) 359 57 25
Dinozorlar hayatta
Milyonlarca yıl önce nesilleri tükenen dinozorlar eğer bugün yaşasalardı nasıl bir hayat sürerlerdi? Bu atölyede ‘yeni çağ dinozorları’ geri dönüşüm malzemeleriyle hayat bulacak.
Yer: İstanbul-Pera Müzesi
Tarih: Bugün
Saat: 14.00
Fiyat: 45 TL
Tel: (0212) 334 99 00
Kil atölyesi
Hayal gücünün kapıları aralanıyor! Çocuklar kendi düş güçlerine göre konular seçip kil tabletler yapacaklar, alçak ve yüksek kabartma tekniklerini öğrenecekler.
Yer: Ankara-CerModern
Tarih: Bugün/Yarın
Saat: 14.00/16.30
Fiyat: 45 TL
Tel: (0312) 310 00 00
Ege ile Gaga müzikali
Doğa Dedektifleri Ege ile Gaga yepyeni bir macera peşindeler. Bu kez bir tiyatro oyunuyla Ay’a gidiyorlar.
Yer: Balıkesir-Güre Amfi Tiyatro
Tarih: Bugün
Saat: 21.00
Fiyat: 30 TL
Tel: (0266) 387 30 70