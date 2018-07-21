Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Ömür Kurt>'Ürkütücüler’e karşı önyargılı olmayın
"Ömür Kurt" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Ömür Kurt" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Ömür Kurt

Ömür Kurt

omur@hurriyet.com.tr

'Ürkütücüler’e karşı önyargılı olmayın

21 Temmuz 2018

Günümüz çocukları fantastik ve korku temaları içeren kitaplara bayılıyor, ancak bu türlerde yayımlanan yerli kitap sayısı oldukça az. Anne babalar da çocukları olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle bu tür kitaplara karşı mesafeli... Peki, çocuklar korku edebiyatından mahrum mu kalmalı? Elbette ki hayır. Çünkü çocuklar fantastik ve korku kitaplarından da en az diğer kitaplardan öğrendiği kadar çok şey öğrenir, öğrenirken de eğlenir.

Ürkütücüler’e karşı önyargılı olmayın

İşte bir örnek: Türkiye’de fantastik çocuk edebiyatına gönül vermiş isimlerden biri olan Göktuğ Canbaba’nın son kitabı ‘Ürkütücüler’ çocukları bambaşka bir dünyanın yaratıklarıyla tanıştırıyor. Üstelik bu yaratıklarla insanlar arasında imkânsız gibi görünen bağlar kuruluyor. Kitap, önyargılarla örülü dünyamıza bir çıkış kapısı aralıyor ve birbirini tanımanın, empati kurmanın önemini öne çıkartıyor. Hem çocuklar sevecek hem de anne babalar…

Yayınevi: Doğan Egmont
Yazar: Göktuğ Canbaba
Tür: Fantastik
Sayfa: 172
Fiyatı: 16 TL

GÜVENLİ OYUNCAK NASIL ANLAŞILIR?

Birçok anne baba oyuncak alırken güvenli veya sağlıklı olup olmadığına bakmıyor. Oysaki çocuk gelişimi açısından oyuncaklar çok önemli. 'Çocuklarla Bir Ömür' programımızın bu haftaki konuğu olan Prof. Dr. Arzu Yükselen açıklıyor…

HADİ ANNE GİDELİM

Yazı atölyesi

Yarın Kartal Masal Müzesi’ndeyiz. Bu atölyede hem masal kitaplarının sayfaları arasında masal tarihi içinde bir gezintiye çıkacağız hem de düş dünyasına dalıp eğlenceli yazılar yazacağız. Yolu düşenleri bekleriz.

Yer: Kartal-Masal Müzesi
Tarih: Yarın
Saat: 13.00
Fiyat: Ücretsiz
Tel: (0216) 280 62 22

Ürkütücüler’e karşı önyargılı olmayın

Origami atölyesi

Çocuklar hayallerindeki gölü canlandırıp, kâğıtlardan ister çiçek, ister ördek ister kurbağa yapacaklar.

Yer: İstanbul-Oyuncak Müzesi
Tarih: Bugün
Saat: 11.00
Fiyat: 40 TL
Tel: (0216) 359 57 25

Ürkütücüler’e karşı önyargılı olmayın

Dinozorlar hayatta

Milyonlarca yıl önce nesilleri tükenen dinozorlar eğer bugün yaşasalardı nasıl bir hayat sürerlerdi? Bu atölyede ‘yeni çağ dinozorları’ geri dönüşüm malzemeleriyle hayat bulacak.

Yer: İstanbul-Pera Müzesi
Tarih: Bugün
Saat: 14.00
Fiyat: 45 TL
Tel: (0212) 334 99 00

Ürkütücüler’e karşı önyargılı olmayın

Kil atölyesi

Hayal gücünün kapıları aralanıyor! Çocuklar kendi düş güçlerine göre konular seçip kil tabletler yapacaklar, alçak ve yüksek kabartma tekniklerini öğrenecekler.

Yer: Ankara-CerModern
Tarih: Bugün/Yarın
Saat: 14.00/16.30
Fiyat: 45 TL
Tel: (0312) 310 00 00

Ürkütücüler’e karşı önyargılı olmayın

Ege ile Gaga müzikali

Doğa Dedektifleri Ege ile Gaga yepyeni bir macera peşindeler. Bu kez bir tiyatro oyunuyla Ay’a gidiyorlar.

Yer: Balıkesir-Güre Amfi Tiyatro
Tarih: Bugün
Saat: 21.00
Fiyat: 30 TL
Tel: (0266) 387 30 70

Ürkütücüler’e karşı önyargılı olmayın

X
﻿
Ömür Kurt Ömür KurtTüm yazıları
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri