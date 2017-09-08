Kanal D ile Günaydın Türkiye başlıyor!11 Eylül Pazartesi günü Kanal D’nin haberleri yeni döneme merhaba diyor. Dikkat çeken tanıtımlardan da anlaşılacağı gibi hem sabah, hem akşam haber kuşaklarında bu yıl tam anlamıyla Kanal D Haber rüzgarı esecek..

Malum, memlekette haber bülten ve programlarının rekabeti ezelden beri kıran kırana geçer. Bu yıl da öyle olacak gibi gözüküyor. Pazartesi itibariyle Kanal D’de Ahmet Hakan yine alışılagelmiş saatinde, 19.00 ‘da Ana Haber koltuğundan ‘İyi akşamlar’ diyecek Türkiye’ye. Habere bakışıyla, duruşuyla, tavrı ve tarzıyla yıllardır “Televizyon Haberciliği ’nin Amiral Gemisi” olan Kanal D Ana Haber, dev kadrosuyla yine farkını fark ettirecek. Haber ailesi olarak son derece heyecanlıyız.

Ben de yuvada, Kanal D’deyim

Bu yıl ben de Kanal D’nin haber yüzlerinden biri olarak tam anlamıyla ‘yuvaya dönüş’ yaptım. Haber ve program birimlerinin çeşitli kademelerinde çok uzun yıllar çalıştığım Kanal D’de şimdi sabah haberlerinin emanet edildiği isimlerden biriyim. İsimlerden diyorum çünkü Kanal D bu yıl farklı bir programa ve sunum tarzına imza atacak sabah haberlerinde. Dünyada çok fazla başarılı örneği olan ‘partnerli’ sunumunu 11 Eylül sabahından itibaren bizler de hayata geçireceğiz. Seyircinin çok yakından tanıdığı başarılı meslektaşım Mutlu Ulusoy’la beraber “Kanal D ile Günaydın Türkiye’ diyerek sabah 7’den 10’a kadar izleyicilerimizle bir arada olacağız.

11 Eylül sabahı, 7’de görüşelim

Muhabirliğimden bu yana memleketin çeşitli televizyonlarında yıllardır ekranlardayım. Haber veriyorum, haber anlatıyorum, habere yorumumu da yapıyorum. Tavrımı, tarzımı, duruşumu, samimiyetimi, içtenliğimi yeniden yeniden anlatmaya gerek yok. En bildik cümleyle, ‘bunca zaman yaptıklarım yapacaklarımın teminatı olacaktır’. O kesin! Dolayısıyla Türkiyem, Pazartesi sabahı saat 7’den itibaren artık evinizde, iş yerinizde, telefonunuzda, tabletinizde olacağım. Şükür kavuşturana. İyi hafta sonları.