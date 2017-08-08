Sarışın Bomba Berlin’de!

MI6, CIA, KGB… Berlin’deki ‘ajan savaşları’yla ilgili şahane ötesi bir film daha izledim geçen gün. Soğuk savaşın hüküm sürdüğü, duvarın halen daha durduğu zamane Berlin’inde, bir çok istihbarat biriminden elemanların fink attığı bir film bu.Lakin diğer izlediklerimden çok farklıydı.

Başrolde Charlize Theron olunca seyredilme keyfi daha bir fazla tabii. Berlin’in çok yakın tarihte yaşadıkları merakımı cezbetmiştir zaten hep. Caddelerini, sokaklarını yürüdükçe, duvarın geçtiği yerleri gördükçe, o zamanki yaşananlara karşı hep bir merak duymuşumdur. ‘Sarışın Bomba’ filminin de Berlin’in o buz gibi atmosferinde geçtiğini öğrenince ivedilikle görmek istedim o yüzden.

Charlize ablamız da işin kaymağı oldu tabii. Filmdeki esas hadisenin ‘güvensizlik’ üzerine kurulduğu olduğu aşikar. Sıkı bir ajan filmi. Tam ‘haa anladım o onun adamı, şu bunun ajanı’ diye düşünürken, gerçeklerin hiç de öyle olmadığını görünce daha bir kapılıyorsunuz filme. Yönetmen David Leitch eski bir dublör ve dublör koordinatörü aslında. Misal Jean-Claude Van Damme filmleri ya da Brad Pitt’in kavga sahneleri ya da Matrix üçlemesi… Daha ne olsun?! İşte o nedenledir ki filmdeki kavga-dövüş sahnelerini ekstra özenli çekmiş ve izlenilesi kılmış. Ben ağırlıklı olarak ikinci yarıdan fazlasıyla keyif aldım. Fonda Berlin’in tarihi - tanıdık sokakları, bol sürprizli, temiz bir ajan filmi Atomic Blonde. Charlize Theron da yine son derece şahane. İzleyin derim.

Ayder de kurtulsun, Uzungöl’de

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘kirlettik, rezil ettik’ demeciyle Ayder Yaylası ‘ndaki yapılaşma nihayet gündeme geldi. Çamlıhemşin civarını gezmeye gittiğimde yükseklerde o kadar doğal ve şahane yayları görme imkanı bulmuştum ki sıra Ayder’e geldiğinde ‘buranın yaylayla ilgi alakası kalmamış resmen şehir olmuş’ demiştim. Diğer yayla gibi yaylaları görünce Ayder’in haline feci halde üzülmüştüm. Ve nihayet devletin zirvesinden ciddi bir itiraz yükseldi bu rezilliğe. İnanıyorum ki önümüzdeki günlerde başta Ayder Yaylası ve Uzungöl olmak üzere ciddi bir doğaya dönüş hareketi yaşanacak. Umudumuz diğer kaybettiğimiz ya da kaybetmeye yakın durduğumuz doğal güzelliklerimizin de kurtulması. O yüzden konuyla ilgilenen yetkililerimiz CNN TURK’te yaptığı duyarlı çevre programlarıyla tanıdığımız Güven İslamoğlu’nun programlarını izler, onun uyarılarını dikkate alır ve Sayın Cumhurbaşkanı’na rapor ederlerse memlekette bir çok ‘Ayder Yaylası’ vakasının önüne de geçmiş oluruz. Hadi inşallah, hayırlısı!

Organik Hoşaf olayı

Bir televizyonun girişimcilik yarışmasında ‘organik hoşaf’ buluşunun, ‘alzheimer çipi’ buluşuna karşı kendini ispat etmesi ya da yenmesi diyelim, özellikle twitter aleminde fazlasıyla geyiğe sarıldı. Kimi Erik Üniversitesi’nin Organik Hoşaf Bölümü ‘nü tercihe yazacağım dedi, kimi uzay çağını başlatacak fütüristik proje olarak niteledi bir buluş olarak sunulan organik hoşafı. Asparagas, trol ya da zaytung haberi olarak algılayan da vardı. Bilim- sanayi, yapay zeka mevzuları, robotlar vs. konuşulurken böylesi bir projenin mesela alzheimer hastalarına akıllı çip gibi bir projeyi geçmiş olması bir çok kişiyi, insanımızın seviye tespitini de yapmaya itmişti ne yazık ki. Evet başlı başına düşünüldüğünde eşsiz ve hatta orijinal bir fikir gibi gelebilir söz konusu organik hoşaf buluşu. Fakat ‘alzeheimer hastalarına akıllı çip projesi’ gibi takdire şayan bir buluşun karşısına çıkarılıyorsa, o zaman sosyal medyadaki alaylı cümle ve tespitlerle baş başa kalabiliyorsunuz işte. Neyse! Bir yol kazası olmuş deyip geçip gitmek en iyisi sanırım.