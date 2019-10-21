Merkür Akrep: Demek ki “Yangından kurtulacak bir şey kalmamış” …

Günaydın yepyeni bir haftadan hepinize merhaba,
Hayat tüm hızıyla devam ediyor ve zorlayıcı gökyüzü aksiyonları altında yeryüzünde belli bir savaş içinde ilerliyoruz. Hayatı anladıkça sakinleşiyor ve kendimizi geliştirdikçe yaşama bağlanıyoruz. Sizi sınırlayan inançlarınız ve gerçeklerinizle yüzleşerek kendinizle barışık olmayı amaç edinmeniz ve sürekli öğrenerek gelişim içinde olmanız, sağlıklı ve hızlı bir kişisel gelişimin ön koşuludur.
Öğrendiğin her yeni bilgi, her yeni yöntem seni kendinle daha barışık hale getirir ve yaşam hazzını artırır. Bu sebeple; hayatta yaşarken esas olan sürekli öğrenme ve gelişimdir. Sürekli kendinizi geliştirme kısmında en önemli yer “Astrolojidir” Sizi dinamik tutar.
28 ekimde Akrep burcunda yeniay gerçekleşiyor ve Merkür gerilemesi akrep burcunda ilerleyecek. Oldukça önemli ve farklı bir süreç başlıyor. Yüzleşmeler, öfke veya gerçekleri görme gibi tüm aksiyonlar bizi bekler. Bunları detaylı anlatacağım ama şimdiden nereye doğru ilerlediğinizi bilmenizi isterim. Astrolojik olayları o an bilmenizin bir şey ifade etmez. Önceden biliyor olmak ve o yöne nasıl gideceğinizi bilmek ve yönetmek güç verir. Bizde elimizden geldikçe bunu sizlere sağlamaya çalışıyoruz.
Biz Merkür Retro akrep sürecine; Uzun zamandır alttan aldığın her şeyin tepene çıkma dönemi de diyebiliriz. Her şeyi alttan aldığında insan oğlu ciddiye almıyor. Her şeye anlayış gösterdiğinde sana anlayış göstermiyorlar. Koşulsuz idare etmeye çalıştığın insanlar günü geliyor seni idare etmiyor. Bu tuhaf bir süreç. Sanki biri seni kötü ol diye zorluyor. Kendinden nefret ediyorsun. İyi kalmak istiyorsun izin vermiyorlar. Hayat bazen de bir şiirde seni özetler.
Murathan Mungan’ın bir dizesinde dediği gibi “Demek ki yangından kurtarılacak bir şey kalmamış” ….
Gelelim günün tavsiyeli hikayesine;
Bir Samuray, Zen üstadı Hakuin’ in karşısına dikilip şu soruyu sordu:
“Gerçekten de cennet ve cehennem var mıdır?”
Üstad: "Kimsiniz?"
“Bir samurayım.”
“Sen mi?” diye dudak büktü Hakuin , “Kendine baksana bir... Hangi efendi senden doğru dürüst hizmet umabilir? Daha ziyade dilenciyi andırıyorsun!”
Sinirden kıpkırmızı kesilen samuray kılıcını çekti.
Hakuin susmak bilmiyordu: “Vay! Kılıcı da varmış! Ama o kadar beceriksize benziyorsun ki nasıl olsa kafamı kesemezsin!”
Kanı beynine sıçrayan samuray kılıcını kaldırdı.
Ustaya vurmaya hazırdı. O anda Hakuin sakince, "işte cehennemin kapıları böyle açılır” dedi.
Üstadın serinkanlı tavrına şaşıran samuray kılıcını kınına soktu ve saygıyla eğildi.
Üstad sözünü şöyle bitirdi: “Cennetin kapıları da böyle açılır.”
Dememiz o ki; Cennet bir ruh halidir, dünyada veya öldükten sonra bulabileceğimiz bir şey değildir. Bu dünyadaki cennetinizi birilerine vermeyin. Kendi cennetinizi kendiniz yaratın. Diğer taraftaki cenneti hak etmekte, buradaki cehennemi yok etmekle ilişkili olduğunu unutmayın.
Mutlu günler dilerim…
Merkür Akrep: Demek ki “Yangından kurtulacak bir şey kalmamış” …
Günaydın yepyeni bir haftadan hepinize merhaba,
Hayat tüm hızıyla devam ediyor ve zorlayıcı gökyüzü aksiyonları altında yeryüzünde belli bir savaş içinde ilerliyoruz. Hayatı anladıkça sakinleşiyor ve kendimizi geliştirdikçe yaşama bağlanıyoruz. Sizi sınırlayan inançlarınız ve gerçeklerinizle yüzleşerek kendinizle barışık olmayı amaç edinmeniz ve sürekli öğrenerek gelişim içinde olmanız, sağlıklı ve hızlı bir kişisel gelişimin ön koşuludur.
Öğrendiğin her yeni bilgi, her yeni yöntem seni kendinle daha barışık hale getirir ve yaşam hazzını artırır. Bu sebeple; hayatta yaşarken esas olan sürekli öğrenme ve gelişimdir. Sürekli kendinizi geliştirme kısmında en önemli yer “Astrolojidir” Sizi dinamik tutar.
28 ekimde Akrep burcunda yeniay gerçekleşiyor ve Merkür gerilemesi akrep burcunda ilerleyecek. Oldukça önemli ve farklı bir süreç başlıyor. Yüzleşmeler, öfke veya gerçekleri görme gibi tüm aksiyonlar bizi bekler. Bunları detaylı anlatacağım ama şimdiden nereye doğru ilerlediğinizi bilmenizi isterim. Astrolojik olayları o an bilmenizin bir şey ifade etmez. Önceden biliyor olmak ve o yöne nasıl gideceğinizi bilmek ve yönetmek güç verir. Bizde elimizden geldikçe bunu sizlere sağlamaya çalışıyoruz.
Biz Merkür Retro akrep sürecine; Uzun zamandır alttan aldığın her şeyin tepene çıkma dönemi de diyebiliriz. Her şeyi alttan aldığında insan oğlu ciddiye almıyor. Her şeye anlayış gösterdiğinde sana anlayış göstermiyorlar. Koşulsuz idare etmeye çalıştığın insanlar günü geliyor seni idare etmiyor. Bu tuhaf bir süreç. Sanki biri seni kötü ol diye zorluyor. Kendinden nefret ediyorsun. İyi kalmak istiyorsun izin vermiyorlar. Hayat bazen de bir şiirde seni özetler.
Murathan Mungan’ın bir dizesinde dediği gibi “Demek ki yangından kurtarılacak bir şey kalmamış” ….
Gelelim günün tavsiyeli hikayesine;
Bir Samuray, Zen üstadı Hakuin’ in karşısına dikilip şu soruyu sordu:
“Gerçekten de cennet ve cehennem var mıdır?”
Üstad: "Kimsiniz?"
“Bir samurayım.”
“Sen mi?” diye dudak büktü Hakuin , “Kendine baksana bir... Hangi efendi senden doğru dürüst hizmet umabilir? Daha ziyade dilenciyi andırıyorsun!”
Sinirden kıpkırmızı kesilen samuray kılıcını çekti.
Hakuin susmak bilmiyordu: “Vay! Kılıcı da varmış! Ama o kadar beceriksize benziyorsun ki nasıl olsa kafamı kesemezsin!”
Kanı beynine sıçrayan samuray kılıcını kaldırdı.
Ustaya vurmaya hazırdı. O anda Hakuin sakince, "işte cehennemin kapıları böyle açılır” dedi.
Üstadın serinkanlı tavrına şaşıran samuray kılıcını kınına soktu ve saygıyla eğildi.
Üstad sözünü şöyle bitirdi: “Cennetin kapıları da böyle açılır.”
Dememiz o ki; Cennet bir ruh halidir, dünyada veya öldükten sonra bulabileceğimiz bir şey değildir. Bu dünyadaki cennetinizi birilerine vermeyin. Kendi cennetinizi kendiniz yaratın. Diğer taraftaki cenneti hak etmekte, buradaki cehennemi yok etmekle ilişkili olduğunu unutmayın.
Mutlu günler dilerim…