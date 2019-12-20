Kayseri Şeker atağa kalktı... Üç fabrika, Ar-Ge ve iletişim çalışmalarıyla 65 yıllık geçmişini dünyaya açıyor

KAYSERİ’ye en son Hürriyet’in ‘Keşfet’ programı için gelmiştik.
Fiziki olarak değişen bir şey yok. Erciyes’e ilk kar geçen hafta düşmüş. Kayak sezonu açılmış; ilk ziyaretçiler de Rusya, Ukrayna, Polonya ve Belarus’tan gelmiş... İlk kar 40 santimmiş, ancak yapay karlama sistemi ile sezonu dinamik tuttuklarını söylüyorlar. Büyükşehir belediyesi bugüne kadar 200 milyon Euro yatırım yapmış, yatırımlar hâlâ sürüyormuş... Erciyes AŞ Genel Müdürü Murat Cahit Cıngı, Türkiye’nin en uzun ve en modern tesisi olduklarını belirterek “Bu sezon 2 milyon turist bekliyoruz” dedi. “İstanbul ve Ankaralı kayakseverleri de bekliyoruz” diye de ekledi.
Kayserili ünlü müteahhit Süleyman Çetinsaya’nın yaptığı beş yıldızlı otelle birlikte Kayseri’de beş yıldızlı otel sayısı üçü bulmuş. Dağda yeni bir beş yıldızlı otel daha faaliyete geçmiş. Oteller güzel de bunun dışındaki mekânlarda içki ile ilgili ‘sorun’ olduğunu kimse inkâr etmiyor. Bu konuyu uzatmayalım diyoruz.
Bize göre Osman Kavuncu, Kayseri’nin en ünlü ve adı unutulmayan isimlerden. Kayseri’ye çok şey kazandırmış. 1940’larda Almanya’da şehir planlama uzmanlığı eğitimi almış. 1950-57 arasında belediye başkanlığı yapmış. Bu dönemde yaptığı dört şeritli yollarla adını şehrin tarihine yazdırmış. Altyapı hizmetleri nedeniyle Kayseri’ye ‘güzel’ deniliyorsa, onun payı çok büyük.
Erciyes’teki yatırımlar da yarın öyle anılacak sanırız.
Osman Kavuncu’nun adının verildiği caddeden yaklaşık 7 kilometre gidilince, son yıllarda kıymeti daha iyi anlaşılan Kayseri Şeker Fabrikası ile karşılaşılıyor. Alaeddin Keykubad Gölü ile birlikte 2.5 milyon metrekare. Fabrika alanı ise 1 milyon 187 bin metrekare üzerinde kurulu. Adnan Menderes’in 1955 yılında açtığı tesisi Fransızlar kurmuş. O yıllarda 1200 ton pancar işlenirken, bugün bu kapasite günlük 13 bin tona çıkmış. Atatürk’ün Ruslara yaptırdığı ve 1937 yılında açtığı Nazilli Basma Fabrikası ile sosyal bakımdan birçok benzerliği var; spor, düğün ve sinema salonları ile burası da tam bir ‘Cumhuriyet belgeseli’...
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, “Kayseri ve Boğazlıyan fabrikalarımızın yanı sıra, geçen sene özelleştirmeden Turhal Şeker Fabrikası’nı da alınca, üç fabrika olarak toplam günlük 35 bin ton pancar işleme kapasitesine sahip olduk” dedi.
Yaklaşık 80 bin çiftçinin desteği ile var olan Kayseri Şeker, dünyanın önde gelen şirketlerine hizmet veriyor. Bu bağlamda bu dönemde üretim ve iletişim güçlerini birleştirerek yeni bir vizyona sahip olacak. Logo değişimiyle başlayan bu süreçte sosyal medya gibi yeni iletişim araçlarını aktif kullanarak tüm dünyada itibarını arttırmayı hedefleniyor. Türk Şeker de özelleştirmeye giderken yarın Konya ve Kayseri gibi ‘kooperatif fabrikaları’ sektörün liderliği için yarışacaklar.
SÜTÇÜ’NÜN ÇALIŞMALARI BİLİMSEL ZEMİNE OTURTULACAK
DEPREM araştırmacısı Kadir Sütçü’nün anlattıklarını özetleyerek aktarmaya devam ediyoruz.
Sütçü, ‘DEKOS etkisi’ diye bir etkiden söz ediyor. Bulutların hareketlerini, meteorolojik verilerle yorumlayarak deprem tahmininde bulunuyor. ASAM’ın desteklediği bu proje çerçevesinde bugüne kadar 100’ü aşkın tahminde bulunuldu. Bu tahminlerin isabet oranı yüzde 98 ve deprem riskini 48 saat öncesinden raporlayabiliyor. Sütçü, elde ettiği verileri çalışmalarına ilgi gösterenlere gönderiyor. Bunlardan biri de mühendis Yalçın Koçak. Koçak, “Şimdi bunu bilimsel bir zemine oturtmak gerekiyor. Bunun içinde Sayın Sütçü’ye katkı veriyoruz” diyor.
Kadir Sütçü, üniversitelerin bu konudaki disiplinlerarası çalışmalarının faydalı olacağını düşündüklerini ve bilgilerini kimseden esirgemediklerini anlatıyor. Üç makalesini de dünyaya İngilizce olarak sunmuş.
(www.kadirsutcu.com/bulut.html)’de 600 depremin listesini yayınladığını gördük.
Sütçü biraz kırgın, “Bu kadar çalışmama rağmen Yalçın Koçak’tan başka kapımı çalan kimse çıkmadı” diyor.
Yazılım mühendisi Bülent Türkeli, Kadir Sütçü’nün çalışmalarına katkı veriyor ve şöyle konuşuyor: “Bu testler bittiğinde Kadir Sütçü’nün ortaya koyduğu teorinin ispatı ve hangi verilere dayandığı net olarak ortaya çıkmış olacak. Beklenti bu yönde. Bu çalışmayı başarı ile sonuçlanırsa, tüm dünyada ses getireceğini sanıyoruz.”
BİLİYOR MUSUNUZ
- TÜRKİYE Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı’nın (TÜSES) düzenlediği, dünyaca ünlü akademisyenlerimizden MIT Profesörü Daron Acemoğlu’nun konuşmacı olduğu ‘Dar Koridor/Daron Acemoğlu İle Küresel Ekonomide Devr-i Âlem’ konulu konferansın yarın 13.00’de Orjin Maslak Konferans Salonu’nda yapılacağını...
- ÖRSAN Öymen’in konuşmacı olacağı ‘Son Gelişmeler Işığında Türk Dış Politikası’ konulu söyleşinin yarın 16.00’da Moda Tarihçi Kitabevi’nde yapılacağını...
- ATAŞEHİR Belediyesi’nin düzenlediği, Nedim Gürsel ile hayatına, kitaplarına ve edebiyata dair yapılacak söyleşinin yarın 15.00’te Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde gerçekleşeceğini...
Kayseri Şeker atağa kalktı... Üç fabrika, Ar-Ge ve iletişim çalışmalarıyla 65 yıllık geçmişini dünyaya açıyor
KAYSERİ’ye en son Hürriyet’in ‘Keşfet’ programı için gelmiştik.
Fiziki olarak değişen bir şey yok. Erciyes’e ilk kar geçen hafta düşmüş. Kayak sezonu açılmış; ilk ziyaretçiler de Rusya, Ukrayna, Polonya ve Belarus’tan gelmiş... İlk kar 40 santimmiş, ancak yapay karlama sistemi ile sezonu dinamik tuttuklarını söylüyorlar. Büyükşehir belediyesi bugüne kadar 200 milyon Euro yatırım yapmış, yatırımlar hâlâ sürüyormuş... Erciyes AŞ Genel Müdürü Murat Cahit Cıngı, Türkiye’nin en uzun ve en modern tesisi olduklarını belirterek “Bu sezon 2 milyon turist bekliyoruz” dedi. “İstanbul ve Ankaralı kayakseverleri de bekliyoruz” diye de ekledi.
Kayserili ünlü müteahhit Süleyman Çetinsaya’nın yaptığı beş yıldızlı otelle birlikte Kayseri’de beş yıldızlı otel sayısı üçü bulmuş. Dağda yeni bir beş yıldızlı otel daha faaliyete geçmiş. Oteller güzel de bunun dışındaki mekânlarda içki ile ilgili ‘sorun’ olduğunu kimse inkâr etmiyor. Bu konuyu uzatmayalım diyoruz.
Bize göre Osman Kavuncu, Kayseri’nin en ünlü ve adı unutulmayan isimlerden. Kayseri’ye çok şey kazandırmış. 1940’larda Almanya’da şehir planlama uzmanlığı eğitimi almış. 1950-57 arasında belediye başkanlığı yapmış. Bu dönemde yaptığı dört şeritli yollarla adını şehrin tarihine yazdırmış. Altyapı hizmetleri nedeniyle Kayseri’ye ‘güzel’ deniliyorsa, onun payı çok büyük.
Erciyes’teki yatırımlar da yarın öyle anılacak sanırız.
Osman Kavuncu’nun adının verildiği caddeden yaklaşık 7 kilometre gidilince, son yıllarda kıymeti daha iyi anlaşılan Kayseri Şeker Fabrikası ile karşılaşılıyor. Alaeddin Keykubad Gölü ile birlikte 2.5 milyon metrekare. Fabrika alanı ise 1 milyon 187 bin metrekare üzerinde kurulu. Adnan Menderes’in 1955 yılında açtığı tesisi Fransızlar kurmuş. O yıllarda 1200 ton pancar işlenirken, bugün bu kapasite günlük 13 bin tona çıkmış. Atatürk’ün Ruslara yaptırdığı ve 1937 yılında açtığı Nazilli Basma Fabrikası ile sosyal bakımdan birçok benzerliği var; spor, düğün ve sinema salonları ile burası da tam bir ‘Cumhuriyet belgeseli’...
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, “Kayseri ve Boğazlıyan fabrikalarımızın yanı sıra, geçen sene özelleştirmeden Turhal Şeker Fabrikası’nı da alınca, üç fabrika olarak toplam günlük 35 bin ton pancar işleme kapasitesine sahip olduk” dedi.
Yaklaşık 80 bin çiftçinin desteği ile var olan Kayseri Şeker, dünyanın önde gelen şirketlerine hizmet veriyor. Bu bağlamda bu dönemde üretim ve iletişim güçlerini birleştirerek yeni bir vizyona sahip olacak. Logo değişimiyle başlayan bu süreçte sosyal medya gibi yeni iletişim araçlarını aktif kullanarak tüm dünyada itibarını arttırmayı hedefleniyor. Türk Şeker de özelleştirmeye giderken yarın Konya ve Kayseri gibi ‘kooperatif fabrikaları’ sektörün liderliği için yarışacaklar.
SÜTÇÜ’NÜN ÇALIŞMALARI BİLİMSEL ZEMİNE OTURTULACAK
DEPREM araştırmacısı Kadir Sütçü’nün anlattıklarını özetleyerek aktarmaya devam ediyoruz.
Sütçü, ‘DEKOS etkisi’ diye bir etkiden söz ediyor. Bulutların hareketlerini, meteorolojik verilerle yorumlayarak deprem tahmininde bulunuyor. ASAM’ın desteklediği bu proje çerçevesinde bugüne kadar 100’ü aşkın tahminde bulunuldu. Bu tahminlerin isabet oranı yüzde 98 ve deprem riskini 48 saat öncesinden raporlayabiliyor. Sütçü, elde ettiği verileri çalışmalarına ilgi gösterenlere gönderiyor. Bunlardan biri de mühendis Yalçın Koçak. Koçak, “Şimdi bunu bilimsel bir zemine oturtmak gerekiyor. Bunun içinde Sayın Sütçü’ye katkı veriyoruz” diyor.
Kadir Sütçü, üniversitelerin bu konudaki disiplinlerarası çalışmalarının faydalı olacağını düşündüklerini ve bilgilerini kimseden esirgemediklerini anlatıyor. Üç makalesini de dünyaya İngilizce olarak sunmuş.
(www.kadirsutcu.com/bulut.html)’de 600 depremin listesini yayınladığını gördük.
Sütçü biraz kırgın, “Bu kadar çalışmama rağmen Yalçın Koçak’tan başka kapımı çalan kimse çıkmadı” diyor.
Yazılım mühendisi Bülent Türkeli, Kadir Sütçü’nün çalışmalarına katkı veriyor ve şöyle konuşuyor: “Bu testler bittiğinde Kadir Sütçü’nün ortaya koyduğu teorinin ispatı ve hangi verilere dayandığı net olarak ortaya çıkmış olacak. Beklenti bu yönde. Bu çalışmayı başarı ile sonuçlanırsa, tüm dünyada ses getireceğini sanıyoruz.”
BİLİYOR MUSUNUZ
- TÜRKİYE Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı’nın (TÜSES) düzenlediği, dünyaca ünlü akademisyenlerimizden MIT Profesörü Daron Acemoğlu’nun konuşmacı olduğu ‘Dar Koridor/Daron Acemoğlu İle Küresel Ekonomide Devr-i Âlem’ konulu konferansın yarın 13.00’de Orjin Maslak Konferans Salonu’nda yapılacağını...
- ÖRSAN Öymen’in konuşmacı olacağı ‘Son Gelişmeler Işığında Türk Dış Politikası’ konulu söyleşinin yarın 16.00’da Moda Tarihçi Kitabevi’nde yapılacağını...
- ATAŞEHİR Belediyesi’nin düzenlediği, Nedim Gürsel ile hayatına, kitaplarına ve edebiyata dair yapılacak söyleşinin yarın 15.00’te Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde gerçekleşeceğini...