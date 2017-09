IFA’ya Star Wars damgası!

Geleceğin teknolojisinin görücüye çıktığı en önemli fuarlardan IFA. Teknoloji firmaları bu fuarda en son ürünlerini gösterip kasım kasım kasılmak için dünyanın dört bir yanından davetlileri ile boy gösteriyor. Henüz nihayetlenen son fuara da Star Wars tam anlamıyla damgasını vurdu. Bu uygulamanın sağladığı, “genişletilmiş gerçeklik deneyimi” denilen hadiseyi tabiri caizse galaksiyi, evlerimize, sokaklarımıza, ofislerimize velhasıl olduğumuz yere getiriyor. Serüvenlerden serüven beğeniyorsunuz yani. Işın kılıcını kuşanan, galaksiler arasında yolculuk yaparken, galaksinin en büyük kötüleriyle yüzleşiyor, istilacı imparatorluk güçlerine karşı stratejik iş birlikleriyle savaş üstüne savaş yapıyorsunuz. Çay – kahve arasında, toplantı sonrasında, haber arkasında, canımız sıkıldığında hatta Jedi Challenges serüveniyle dünyanın değil, kainatın kralı oluyorsunuz. Fuar alanında koca koca adamlar, ablalar gözlüğünü takmış, almış eline kılıcını kendi kendilerine savaşırken, ‘karizmam nereye gidiyor acaba ?’diye düşünür mü bilemem ama teknolojinin bu hızını görünce açıkçası inceden bir ürperti gelmiyor da değil hani. Bu arada kendi kendinize yapığınız bu hareketlerle sağlam kalori kaybediyorsunuz söyleyeyim!

Camı kırılmayan telefon yapmışlar!

Teknoloji denilince artık şu tabirler kulaklarda çınlıyor : Yapay zeka, sanal ve artırılmış gerçeklik, işlevsellik, tasarım harikası, sınırları zorlamak, dördünce-beşinci nesil vs. vs. Her firma çıkardığı ürün ne olursa olsun oyunun kurallarını değiştirmeye soyunuyor. Ve yapıyor da bunu. Özellikle fuarlarda her firmayı yan yana görünce ortalık yepyeni ürünlerin savaşına dönüşüveriyor. Deli bir dünya bu. Gidişat çok acayip yerlere. Gördüğüm bu kardeşlerim. Kimi telefona yönelmiş, kimi tablete odaklanmış. Mesela lensini herhangi bir objeye çevirdiğiniz zaman size gördüğünüz şey hakkında daha fazla bilgi isteyip istemediğinizi soran telefonlar mı istersiniz? Yoksa ‘arttırılmış gerçeklik’ özelliği ile öz çekimlerinize animasyon ekleyip, olayı daha eğlenceli hale getiren akıllı telefon mu istersiniz? Ha bir de telefonunuzdaki çatlak ve çizik, hatta kırılmayı engelleyen ekran teknolojisinin geliştirilmiş olması. Vay be!! Bu arada yeni akıllı kaleminin işlevselliği, uzaktan ses tanıma, sanal ya da artırılmış gerçeklik seçenekleri ile daha da akıllı bir dizüstü bilgisayarı sunan teknolojiyi de unutmamak gerek!

Sesli komutla e-postanı gönder

Peki buna ne dersiniz? Yalnızca sesli komutlar kullanarak on-line alışveriş yapan, internette arama yapabilen ve hatta ne bileyim sesli komutunuzla e-posta gönderebilen, istediğiniz uygulamayı başlatabilen ve daha birçok özelliği yalnızca konuşarak aktif hale geçirebilen ileri ötesi makineler. Bu işlerin içinde olanlar için gayet normal karşılanabilir bu yazdıklarım ama bir çoğumuz için ‘vay be nereden nereye’ dedirten haberler bunlar. Özellikle IFA ’dan sonra anladığım şu ki, firmalar bu teknolojilerin çok ötesinde bir yerlerde aslında. Ve o teknoloji gelecekte yapay zekalı robotların insan zekasına ve insana hükmüne kadar gidecek. Buna emin olabilirsiniz!

Jedi Challenges’tan Yedinci Hayat’a

Hollywood gelecekte yaşayacaklarımızı yıllar öncesinden çekip de beyazperdede oynattı mı şaşkınlıkla izlemek düşüyor bize de. Mesela Yedinci Hayat olarak çevrilen film şimdilerde vizyonda. Bilim-kurgu, gerilim türünün son ve ilginç bir örneği karşımızda diyebiliriz. Bana kalırsa çok da uzak olmayan gelecekte insanlığın yaşayacağı gerçekleri izliyoruz aslında. Nüfus artışı, doğanın katledilmesi, verimli topraklara dikilen binalar sonrası yaşanan açlık, susuzluk kısacası tüm kaynakların tükeniyor oluşu, kıtlık vs. Çare ise tek çocuk yasası olarak ön görülüyor. Birden fazla çocuğunuz ya da kardeşiniz varsa devlet tarafından alınıyor, sözüm ona uyutulup, nüfus azalınca yıllar sonra uyandırılıp hayata karışıyor. Kısaca olay bu. Merak edenler gitsin izlesin. Hadise şu ki gelişen teknolojinin geldiği noktaya şahitlik ediyorsunuz. Teknoloji nasıl almış başını gitse de şu güzelim dünyada asıl olan yaşamda kalmak oluyor. En basit refleksten söz ediyorum. Karnınızı doyurabilmekten yani. Özellikle bu tür filmleri geleceğin gerçekliği olarak izlemek son derece akıllıca olur. Yakın gelecekte insanlığın başına gelecek hadiseler bunlar. Bu filmdeki en büyük eksikliklerden biri, yapay zekalı robotların boy göstermiyor oluşu. O da olsaydı daha gerçekçi olabilirdi.